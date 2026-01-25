Врач рассказал о последствиях сдерживания чихания для здоровья

Tекст: Денис Тельманов

Сдерживание чихания может быть опасно для здоровья, рассказал врач-оториноларинголог Олег Воронцов из Красногорской больницы министерства здравоохранения Московской области, передает РИА «Новости». Он объяснил, что при попытке не чихать резко возрастает давление в дыхательных путях, носовых пазухах и сосудах головы.

По его словам, это может привести к разрыву мелких сосудов, травмам уха или повышению внутриглазного давления.

«Попытка сдержать чихание может иметь неприятные и даже опасные последствия. При этом резко увеличивается давление в дыхательных путях, носовых пазухах и сосудистой системе головы. В редких случаях это может привести к разрыву мелких сосудов, травмам уха или повышению внутриглазного давления», – заявил Воронцов.

Специалист подчеркнул, что особенно опасно сдерживать чихание людям, страдающим гипертонией или имеющим проблемы с сердцем.

Врач напомнил, что чихание – это естественный защитный рефлекс организма, помогающий очищать носовые ходы от пыли, аллергенов, микробов и химических раздражителей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в холодную погоду возрастает риск образования тромбов, что может привести к инфаркту или инсульту.

Диетологи рекомендовали употреблять рыбные блюда для восстановления формы после новогодних праздников.

Стоматологи отметили, что россияне теряют первые зубы в среднем в двадцать лет, а жители Европы и США сталкиваются с этим только к сорока годам.