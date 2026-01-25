Вице-спикер ГД предложил субсидии на аренду жилья студентам с детьми

Tекст: Денис Тельманов

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил предоставлять субсидии на аренду жилья студенческим семьям с детьми, не обеспеченным местом в общежитии, передает РИА «Новости».

В обращении к главе Минобрнауки Валерию Фалькову отмечается необходимость компенсировать часть расходов на аренду для таких студентов.

Субсидия предназначена для студентов, совмещающих очное обучение в государственном вузе с воспитанием детей.

Поддержка будет доступна и официальным супругам, и одиноким родителям с несовершеннолетним ребенком, если отсутствует возможность получить место в студенческом общежитии.

Размер выплаты может составлять от 50 до 70% среднерыночной стоимости аренды однокомнатной квартиры в конкретном регионе. Для получения субсидии потребуется договор аренды, свидетельства о браке и рождении ребенка, а также справка из вуза о невозможности заселения.

Чернышов отметил, что наличие ребенка требует иных условий проживания, чем стандартные комнаты для трех-четырех человек, и отсутствие жилья вынуждает семьи выбирать между учебой и чрезмерными расходами.

Он подчеркнул, что это приводит к социальной напряженности, росту риска отчисления студентов и снижению желания молодых людей вступать в брак или заводить детей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в российских вузах на базе ячеек «Молодой Гвардии Единой России» стартует программа наставничества для студентов-ветеранов СВО.

Студентам-очникам и аспирантам предлагают ввести «тринадцатую стипендию» в виде дополнительной декабрьской выплаты.

Российские вузы в 2026 году получат более 620 тыс. бюджетных мест с приоритетом для инженерных, педагогических, медицинских, аграрных и IT-специальностей.