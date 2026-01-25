  • Новость часаЗахарова сравнила идею замены бюста Пушкина с «Собачьим сердцем»
    К переговорам США с Россией подключен специалист по очень большим деньгам
    Эксперт объяснил согласие России на присутствие США на переговорах в Абу-Даби
    Военкор: Освобождение Старицы позволит соединить два плацдарма
    Владелец пекарни «Машенька» заявил о расширении меню после заказа из США
    Рябков сообщил о защите Россией «принципов Анкориджа» на переговорах по Украине
    МИД России обвинил Киев и Европу в подмене ключевых вопросов урегулирования
    Трамп раскрыл название секретного оружия США в Венесуэле
    Зеленский рассказал, что обсуждалось в Абу-Даби
    Заставивший капитулировать ВСУ в «Азовстали» генерал был на переговорах в Абу-Даби
    25 января 2026, 03:58 • Новости дня

    Невеста Кулебы открыла секс-шоп в Кракове на фоне проблем на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Гражданская жена экс-министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы Светлана Павелецкая открыла второй секс-шоп N'JOY в Кракове сразу после начала отопительного сезона 2025 года, уделив внимание условиям отключения отопления.

    Невеста бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Светлана Павелецкая, открыла секс-шоп в польском Кракове. Об этом сообщает РИА «Новости». Новый магазин начал работу вскоре после старта отопительного сезона 2025 года на Украине, когда жители страны столкнулись с массовыми отключениями электричества и тепла.

    Ранее Павелецкая уже предлагала украинцам греться секс-игрушками в условиях перебоев с отоплением и электроэнергией. Ее магазин N'JOY в Кракове зарегистрирован 12 ноября 2025 года, уставный капитал составил 5 тыс. злотых, это более 105 тыс. рублей. Соучредителями компании стали сама Павелецкая, еще одна гражданка Украины и гражданка Польши.

    В столице Украины у Павелецкой есть магазин под тем же названием, работающий в аналогичном сегменте товаров для взрослых. В Кракове для магазина выбрано место на первом этаже апарт-отеля, что соответствует выбранной нише. В юридических документах компании указано, что ассортимент включает одежду, косметику и средства гигиены.

    Дмитрий Кулеба в своих соцсетях советовал украинцам пить кофе вне дома и поддерживать малый бизнес даже в сложные времена, предлагая «пообедать в ресторане и купить что-нибудь вкусное в киоске». В ответ жители Украины критиковали этот призыв, отмечая, что подобные траты им не по карману, и упрекали Кулебу в лицемерии, а также выражали пожелания к государству поддерживать частный бизнес.

    Напомним, что с 10 октября 2025 года на Украине начались массовые отключения электричества из-за повреждений в энергетических сетях. К 11 октября ситуация стабилизировалась, однако уже с 13 октября вновь ввели аварийные графики отключения электроэнергии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве закрываются многие кафе из-за почти полного отсутствия электричества.

    Жители Украины обвинили экс-министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в лицемерии после его призыва поддерживать мелкий и средний бизнес, питаясь вне дома.

    Бывший министр Дмитрий Кулеба оказался в центре внимания после появления в сети видео с концерта, на котором его гражданская супруга Светлана Павелецкая странно танцевала в вечернем платье с глубоким декольте.

    24 января 2026, 14:42 • Новости дня
    МИД России обвинил Киев и Европу в подмене ключевых вопросов урегулирования

    МИД: Киев и Европа пытаются подменить ключевые вопросы урегулирования

    МИД России обвинил Киев и Европу в подмене ключевых вопросов урегулирования
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Киев и европейские столицы пытаются заменить обсуждение ключевых вопросов урегулирования, связанных с территориальными реалиями и первопричинами кризиса, сообщил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

    По словам Полищука, Киев и европейские страны пытаются заменить обсуждение ключевых вопросов урегулирования, связанных с территориальными реалиями и первопричинами кризиса, разными аспектами постконфликтного устройства, передает РИА «Новости».

    Дипломат указал, что эти темы заменяют дискуссиями о гарантиях безопасности и экономическом восстановлении.

    Полищук заявил: «В то же время считаем неприемлемыми посреднические предложения стран Запада, которые поддерживают киевский режим и подливают масла в огонь конфликта». Он подчеркнул, что подобный подход препятствует реальному урегулированию ситуации.

    По мнению представителя МИД, европейские и украинские партнеры «ставят телегу впереди лошади», и это мешает поиску решения. Москва призывает вернуться к обсуждению основных причин кризиса и территориальных реалий, которые, по мнению российских властей, должны стать основой мирного процесса.

    Полищук заявил, что решающим в будущих переговорах по Украине станет их содержание, включая решение территориального вопроса по формуле, принятой на саммите в Анкориджа.

    В столице ОАЭ переговорщики по Украине анализируют различные проекты документов, касающиеся урегулирования конфликта и гарантий безопасности для сторон.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил о невозможности долгосрочного урегулирования без решения территориального вопроса.

    24 января 2026, 13:47 • Новости дня
    Бастрыкин поручил привлечь судью к ответственности за оправдательный приговор

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Резонансный оправдательный приговор по делу о покушении на депутата Госдумы Михаила Матвеева стал поводом для инициирования дисциплинарного разбирательства в отношении судьи со стороны СК России.

    Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить обращение в дисциплинарную коллегию Верховного суда РФ о привлечении к ответственности судьи, вынесшего оправдательный приговор по делу о покушении на убийство депутата Госдумы Михаила Матвеева и его водителя в Самарской области. Об этом сообщается в Телеграм-канале СК России.

    В сообщении подчеркивается, что вынесенный приговор вызвал широкий общественный резонанс, поскольку действия обвиняемых следователи квалифицировали как покушение на убийство.

    В официальном заявлении ведомства отмечено: «В публичном пространстве широкий резонанс вызвала тема оправдательного приговора по уголовному делу о нападении мигрантов на нескольких граждан в Самарской области, в том числе депутата Государственной думы. Следственными органами СК России по Самарской области в ходе предварительного следствия действия нападавших были квалифицированы как покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ). Отмечается необходимость привлечения к уголовной ответственности судьи, вынесшего данное решение».

    Суд оправдал трех фигурантов дела, признав их виновными только в причинении среднего и легкого вреда здоровью, и освободил их в зале заседаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле 2024 года Самаре трое мужчин вступили в конфликт с местными жителями, в ходе которого пострадал депутат Госдумы Михаил Матвеев. Следственные органы возбудили уголовное дело о хулиганстве, которое затем по поручению Александра Бастрыкина переквалифицировали на статью о покушении на убийство.

    Обвиняемыми по делу стали Некруз Бохиров, Мурод Мусуров и несовершеннолетний, чьи данные не раскрываются. Им вменили покушение на убийство двух лиц, умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести и хулиганство, совершенное группой лиц с применением предметов, используемых в качестве оружия.

    24 января 2026, 13:38 • Видео
    Гренландская сделка Трампа: главное

    Стали известны подробности «сделки по Гренландии», на которую европейские страны НАТО уломал президент США Дональд Трамп. Трамп получит немало, но меньше, чем рассчитывал. Но шанс расширить территорию США, как он мечтал, у него все-таки есть.

    24 января 2026, 10:11 • Новости дня
    Владелец пекарни «Машенька» заявил о расширении меню после заказа из США
    Владелец пекарни «Машенька» заявил о расширении меню после заказа из США
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пекарня «Машенька» подготовила корзину с угощениями для высокопоставленного гостя из США, после этого ее владелец заявил о расширении меню.

    Владелец пекарни «Машенька» Денис Максимов поделился планами по обновлению меню своего заведения. Решение было принято после выполнения заказа для высокопоставленного представителя из Соединенных Штатов, в результате чего в ассортименте появится американская выпечка, сообщает РИА «Новости».

    В четверг пекарня «Машенька» составила корзину с угощениями для американского гостя высокого ранга. Предположительно, получателем стал специальный посланник президента США Дональда Трампа, Стив Уиткофф, посетивший Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    «После успеха десертов, приготовленных для американского гостя, возрос интерес к нашей выпечке», – отметил Максимов. Он подчеркнул, что кондитеры экспериментировали с рецептами, чтобы добиться идеального вкуса и качества американских десертов, ранее не представленных в пекарне.

    «Мы планируем ввести американские маффины с черничным, малиновым и клубничным джемом, традиционные яблочные пироги, брауни и шоколадное печенье», – рассказал владелец пекарни.

    Десерты, не вошедшие в заказ для американского гостя, были быстро распроданы в пекарне. «Оставшиеся изделия, а также дополнительная выпечка, которую приготовили наши кондитеры, пользовались огромным спросом. Поэтому мы обязательно включим их в меню», – подчеркнул Максимов.

    Стоит отметить, что пекарня «Машенька» получила известность после прямой линии с президентом России Владимиром Путиным 19 декабря 2025 года, когда владелец отправил российскому лидеру корзину со своей продукцией и задал вопрос, касающийся налогового законодательства.

    Напомним, что 20 января, владелец пекарни «Машенька» Денис Максимов сообщил о намерении закрыть бизнес уже в мае текущего года.

    На следующий день президент России Владимир Путин заявил о необходимости не допустить чрезмерного увеличения нагрузки на предпринимателей из-за новых изменений в налоговой политике, приведя в пример «Машеньку».

    А в четверг в пресс-службе губернатора и правительства Московской области сообщили, что владельцу пекарни «Машенька», планировавшему закрыться из-за налогов, предоставили варианты развития через сеть нестационарных торговых объектов

    24 января 2026, 17:52 • Новости дня
    Трамп раскрыл название секретного оружия США в Венесуэле

    Трамп сообщил о применении «Дискомбобулятора» в Венесуэле

    Трамп раскрыл название секретного оружия США в Венесуэле
    @ Yuri Gripas/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский президент впервые озвучил название секретной разработки, примененной во время атаки на Венесуэлу, что вызвало резонанс в прессе.

    Президент США Дональд Трамп в интервью New York Post сообщил, что секретное оружие, использованное американскими военными при атаке на Венесуэлу, называлось «Дискомбобулятор», передает РИА «Новости».

    «Дискомбобулятор. Мне нельзя говорить об этом», – заявил Трамп, отказавшись раскрыть детали и происхождение названия. Он отметил, что с удовольствием рассказал бы больше о новом вооружении, если бы мог разглашать такую информацию.

    По словам Трампа, также американские военные использовали дезориентирующее оружие во время операции по похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Это оружие якобы помешало венесуэльским военным запустить ракеты российского и китайского производства по американским вертолетам и самолетам.

    «Дезориентатор. Мне нельзя об этом говорить. Им так и не удалось запустить свои ракеты. У них были российские и китайские ракеты, но ни одна из них не взлетела. Мы пришли, они нажимали кнопки, и ничего не работало. Они были полностью готовы к нашему приходу», – подчеркнул американский лидер в интервью.

    Трамп не стал раскрывать дополнительную информацию о технических характеристиках или принципе действия «Дискомбобулятора», но подчеркнул, что это оружие обеспечило успех американской операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные применили секретное нелетальное оружие во время штурма резиденции президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

    Позже военный из Венесуэлы заявил, что использованное устройство вызывало сильную головную боль и кровотечение из носа. А министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо сообщил, что в результате атаки США 3 января погибли 100 человек.

    24 января 2026, 12:59 • Новости дня
    Источник: Делегация США проявила выдержку на переговорах по Украине

    Источник: Делегация США проявила выдержку как посредник на встречах в Абу-Даби

    Источник: Делегация США проявила выдержку на переговорах по Украине
    @ wam.ae

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские представители проявляют выдержку в роли посредников на переговорах по Украине, проходящих в столице Объединенных Арабских Эмиратов, отметил источник.

    Делегация США демонстрирует «достойную выдержку» в роли посредников на переговорах по урегулированию ситуации на Украине в Абу-Даби, передает ТАСС.

    Собеседник агентства подчеркнул: «Американцы показывают себя посредниками с достойной выдержкой». Встречи проходят в столице ОАЭ, где обсуждаются различные аспекты урегулирования конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице ОАЭ представители России, США и Украины начали второй раунд обсуждения вопросов безопасности.

    Ранее сообщалось, что российская делегация во главе с Игорем Костюковым покинула отель в Абу-Даби перед продолжением переговоров.

    Второй день переговоров по Украине проходит в закрытом режиме без прессы. Дискуссии и обсуждения организованы в одном из дворцов Абу-Даби в различных форматах.


    24 января 2026, 16:09 • Новости дня
    Источник: Результаты встречи по Украине в Абу-Даби есть

    Источник: Результаты встречи по Украине в Абу-Даби озвучат уполномоченные лица

    Источник: Результаты встречи по Украине в Абу-Даби есть
    @ Julian Stratenschulte/DPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Результаты у встречи по Украине в Абу-Даби есть, делегации завершили обсуждение по вопросам безопасности, а об итогах переговоров объявят представители в столицах участвующих стран, сообщил источник.

    По словам источника, переговоры по Украине в Абу-Даби завершились, продолжения сегодня не ожидается, передает ТАСС.

    Делегации разъехались после нескольких часов консультаций, которые проходили два дня подряд. Российскую сторону возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков, украинскую – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

    Источник агентства отметил, что встреча прошла не безрезультатно: «Так нельзя сказать, они (результаты) есть», – заявил он, отвечая на вопрос о наличии итогов.

    По словам собеседника, дальнейшее информирование о результатах консультаций передано уполномоченным лицам в столицах стран-участниц.

    Трехсторонние переговоры России, США и Украины завершились в Абу-Даби.

    Второй день переговоров по Украине проходил в закрытом режиме без прессы. Дискуссии и обсуждения были организованы в одном из дворцов Абу-Даби в различных форматах.

    В столице ОАЭ переговорщики по Украине анализировали различные проекты документов по урегулированию конфликта и гарантиям безопасности для сторон.

    Эксперт объяснил согласие России на присутствие США на переговорах в Абу-Даби.

    24 января 2026, 14:45 • Новости дня
    Эксперт объяснил согласие России на присутствие США на переговорах в Абу-Даби

    Политолог Ткаченко: Участие США на переговорах Абу-Даби раскалывает блок Запада

    Эксперт объяснил согласие России на присутствие США на переговорах в Абу-Даби
    @ wam.ae

    Tекст: Андрей Резчиков

    Для России основной смысл встречи в Абу-Даби – это объяснить украинцам, что сопротивление бесполезно и Киеву нужно прислушаться к условиям мирного соглашения, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. В субботу В Абу-Даби стартовал второй день переговоров с участием представителей России, США и Украины.

    «На переговорах в Абу-Даби от России присутствует не просто военный, а глава военной разведки, то есть человек, который прекрасно осведомлен, что происходит на линии фронта. Поэтому смысл этой встречи – объяснить украинцам, что сопротивление бесполезно и лучше внимательно прислушаться к условиям мирного соглашения, представленным Россией», – полагает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Как отметил собеседник, относительно формулы, принятой на саммите в Анкоридже, есть лишь предположения о том, что под ней подразумевается признание российской всей территории Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей по линии боевого соприкосновения.

    «Попытка создать буферную зону безопасности в Сумской, Харьковской областях и, насколько я понимаю, частично в Черниговской области, говорит о том, что формула Анкориджа может быть точкой отсчета, но она не отлита в металле», – пояснил политолог.

    Кроме того, при президенте Дональде Трампе вопросы территориальных уступок со стороны Украины не фиксируются так жестко, как во времена администрации Джо Байдена. «Формула Анкориджа и территории наверняка являются предметом переговоров. Позиция Украины после успехов России на фронте и откол США от единого западного лагеря говорят о том, что территории, конечно, являются предметом переговоров», – добавил спикер.

    По мнению Ткаченко, представители России на встрече в Абу-Даби могут говорить о территориях, «чтобы приступить к первой фазе переговоров о мире».

    «В 2024 году было сказано, что после того, как украинские войска выходят из Донбасса, объявляется перемирие и начинаются переговоры. Но никто не говорил, что на переговорах мы не можем выдвинуть другие условия», – указал политолог. 

    Что касается посреднической роли США и участия представителей Вашингтона в переговорах в ОАЭ, то для России это выгодно, иначе трехсторонней встречи не было бы.

    «России выгодно присутствие Соединенных Штатов на этих переговорах, потому что тем самым мы раскалываем блок Запада – за столом есть представители Штатов, но нет от Европы. Говорят, в Абу-Даби прилетел кто-то от командования НАТО. Это немного провокация, я не уверен, что мы рады этому, но тем не менее мы согласились на присутствие Штатов, потому что на нынешнем отрезке истории США играют на понижение напряжения в зоне конфликта, поставляют меньше вооружений, говорят обеим сторонам успокоиться, что действует на украинцев, которые зависят от США», – рассуждает Ткаченко. 

    Кроме того, в Абу-Даби ждали спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева. «Я не исключаю, что Владимир Путин доверил Дмитриеву обсуждение базовых внешнеполитических параметров окончательного соглашения. Но в первую очередь в его задачи входят вопросы экономики, инвестиций, энергетики и сотрудничества в Арктике», – подчеркнул собеседник. 

    В субботу в столице ОАЭ Абу-Даби представители России, США и Украины начали второй раунд обсуждения вопросов безопасности. В переговорах участвуют высокопоставленные военные. В российскую делегацию вошли представители руководства Минобороны во главе с начальником Главного управления Генштаба адмиралом Игорем Костюковым. Это первая трехсторонняя встреча с момента начала СВО в 2022 году.

    По данным американских СМИ, со стороны США в Абу-Даби должны были прибыть министр армии Дэн Дрисколл, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер.

    В состав украинской делегации, как ранее сообщал Владимир Зеленский, вошли секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Рустем Умеров, глава офиса украинского президента Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), первый замглавы офиса Сергей Кислица, руководитель фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия и начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов.

    Переговоры проходят в закрытом режиме без прессы по согласию всех сторон. Однако, по данным источников, рассматриваются несколько различных документов, касающихся мирного урегулирования на Украине. Обсуждаемые вопросы касаются не только территорий, но и гарантий безопасности и других аспектов возможного соглашения.

    Директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что решающим станет не место встречи, а содержание переговоров «и политическая воля к достижению договоренностей». По словам дипломата, долгосрочное урегулирование невозможно без решения территориального вопроса по формуле, выработанной на саммите в Анкоридже.

    Полищук указал на необходимость уважать самоопределение жителей новых российских регионов и устранить первопричины кризиса. Он добавил, что Украина, по позиции Москвы, должна вернуться к внеблоковому и нейтральному статусу, обеспечивать языковые и религиозные права этнических русских и отказаться от неонацистской идеологии.

    24 января 2026, 07:35 • Новости дня
    Глава ТДЭК на Украине заявил о приближении страны к катастрофе

    Глава ТДЭК на Украине Тимченко назвал катастрофической ситуацию в энергетике

    Глава ТДЭК на Украине заявил о приближении страны к катастрофе
    @ dtek.com

    Tекст: Катерина Туманова

    Украина приближается к «гуманитарной катастрофе» и любое будущее мирное соглашение должно включать прекращение атак на энергетическую инфраструктуру, заявил глава частной энергокомпании ДТЭК Максим Тимченко.

    «Нам необходимо прекращение огня в энергетической сфере. Прекращение огня в отношении энергетических активов», – заявил он Reuters.

    По его словам, Украина уже две недели переживает период с температурой от –15 до минус –20 градусов Цельсия, а Россия якобы наносит удары по газотранспортным, газохранилищным и газодобывающим объектам. Тогда как в Москве заявляют, что её цели – военная и энергетическая инфраструктура, используемая в интересах вооруженных сил Украины.

    «Мы близки к гуманитарной катастрофе. Люди получают электричество на 3-4 часа, затем перерыв на 10-15 часов. У нас уже несколько недель многоквартирные дома остаются без отопления», – сказал он.

    Тимченко заявил, что Украина держится благодаря импорту газа, в том числе из США. По его словам, компания DTЭK потеряла 60–70% генерирующих мощностей и понесла ущерб на сотни миллионов долларов.

    Тимченко заявил, что восстановление энергетического сектора обойдется в 65–70 млрд долларов, ссылаясь на оценки Всемирного банка, и во многих случаях потребует совершенно новых активов.

    «Речь идет скорее о создании новой энергетической системы в Украине, а не просто о реконструкции», – сказал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВС России за неделю нанесли массированный и пять групповых ударов возмездия по Украине. ВС России нанесли поражение используемым ВСУ объектам энергетической инфраструктуры. Зеленский назвал ситуацию в Киеве «самой сложной».

    24 января 2026, 14:29 • Новости дня
    Стали известны обстоятельства смерти режиссера Олейникова

    Режиссер Олейников умер в машине скорой помощи ранним утром в субботу

    Стали известны обстоятельства смерти режиссера Олейникова
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Режиссеру, продюсеру и телеведущему Александру Олейникову стало плохо рано утром, он скончался во время транспортировки в больницу, сообщили в окружении режиссера.

    Режиссер, продюсер и телеведущий Александр Олейников скончался в машине скорой помощи, передает РИА «Новости».

    По данным окружения Олейникова, ему стало плохо около пяти часов утра в субботу, и он умер до прибытия в больницу. Причина смерти пока не установлена, однако собеседник агентства отметил, что «скорее всего, это обычные клинические моменты».

    Продюсер и режиссер Александр Олейников скончался внезапно ночью у себя дома на 61-м году жизни. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

    24 января 2026, 22:47 • Новости дня
    Гладков: Белгород подвергся самому массированному в истории удару из HIMARS

    Гладков сообщил о самом массированном в истории ударе по Белгороду из HIMARS

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате интенсивного обстрела Белгорода ВСУ были повреждены объекты энергетики, а также зафиксированы возгорания и разрушения в частных строениях.

    Губернатор Вячеслав Гладкова сообщил, что Белгород подвергся самому массированному обстрелу за все время, предположительно, с применением систем HIMARS.

    «По нашей информации – самый массированный обстрел города Белгорода, предположительно, «Хаймерсами». Предварительно, пострадавших нет», – написал он в своем Telegram-канале.

    По его словам, в результате удара были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, сейчас аварийные службы и оперативные бригады работают на месте происшествия.

    Сообщается о возгорании хозпостройки, которое ликвидируют сотрудники МЧС, а также о пожаре в одном из дворов города из-за падения обломков.

    В селе Таврово Белгородского округа тоже зафиксированы разрушения: в двух частных домах повреждены кровли вследствие падения обломков. Информация по ущербу и последствиям продолжается уточняться.

    Губернатор отметил, что будет информировать о развитии ситуации по мере поступления новых данных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Белгородской области сообщил о ракетной опасности и призвал жителей спуститься в укрытия.

    Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил, что пусковая установка HIMARS ВСУ, обстреливавшая Белгород, уничтожена в Харьковской области.

    Минобороны России сообщило, что беспилотник «Герань» ликвидировал американскую установку HIMARS, из которой ранее выпускали ракеты по гражданским объектам России.

    24 января 2026, 15:45 • Новости дня
    На Украине ДТЭК на фоне скандала разорвала контракт с «Энергоатомом»

    ДТЭК разорвала контракт с «Энергоатомом» из-за скандала по продаже электроэнергии

    На Украине ДТЭК на фоне скандала разорвала контракт с «Энергоатомом»
    @ dtek.com

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Компания «Д.Трейдинг», входящая в украинскую группу ДТЭК, инициировала досрочное прекращение договора с «Энергоатомом» после публичной дискуссии вокруг условий сделки на энергетическом аукционе.

    Компания «Д.Трейдинг», входящая в украинскую группу ДТЭК, инициировала досрочное расторжение договора с национальным атомным концерном «Энергоатом», заключённого 14 января на последнем энергетическом аукционе, передает РИА «Новости».

    Как пояснили в ДТЭК, поводом для такого решения стали публичные дискуссии вокруг обстоятельств заключения сделки, что, по мнению компании, затрагивает её деловую репутацию.

    Согласно информации комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ, на аукционе «Энергоатом» реализовал около 2100 мегаватт базовой мощности на период с 21 по 31 января, а «Д.Трейдинг» приобрела почти 20% этого объёма.

    Средняя цена сделки составила 7566 гривен (177 долларов) за мегаватт-час, однако уже через три дня она выросла до 13233 гривен (309 долларов). Это позволило бы компании заработать примерно 400 млн гривен (9,3 млн долларов) на разнице цен.

    На фоне энергетических трудностей ДТЭК также сообщил о введении экстренных графиков отключения электричества в Одесской и Днепропетровской областях по распоряжению «Укрэнерго». Аналогичные меры объявлены и в Черновицкой области, что свидетельствует о продолжающемся кризисе в энергосистеме страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в субботу глава ДТЭК Максим Тимченко заявил, что Украина приближается к гуманитарной катастрофе и будущее мирное соглашение должно предусматривать прекращение атак на энергетическую инфраструктуру.

    Он также оценил затраты на восстановление энергетического сектора в 65–70 млрд долларов, подчеркнув, что во многих случаях потребуется создание совершенно новых активов.

    ДТЭК ранее подтвердил гибель бывшего главы «Укрэнерго» Алексея Брехта, скончавшегося из-за остановки сердца после удара током на одной из подстанций компании.

    24 января 2026, 12:11 • Новости дня
    Журналист WSJ заявил о потере Зеленским связи с реальностью

    Панчевски обвинил Зеленского в неблагодарности по отношению к Европе

    Журналист WSJ заявил о потере Зеленским связи с реальностью
    @ Chris Emil Janssen/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Журналист Wall Street Journal Боян Панчевски раскритиковал выступление Владимира Зеленского в Давосе, указав на его отдаленность от ситуации и критику в адрес Европы.

    Выступление Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе вызвало резкую реакцию у западных журналистов, сообщает РИА «Новости». Боян Панчевски, обозреватель издания Wall Street Journal, отметил, что президент Украины «теряет связь с реальностью». В частности, Панчевски написал в социальной сети X: «Зеленский теряет связь с реальностью. Его нападки на Европу не только фактически неверны, но и воспринимаются как глубокая неблагодарность в то время, когда украинское государство буквально живет на европейские деньги».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заставил Владимира Зеленского задуматься о будущем поддержки со стороны Запада.

    МИД Италии обвинил Зеленского в отсутствии благодарности за оказанную помощь.

    Бывший премьер-министр Бельгии призвал отказаться от дальнейших выплат Украине.

    24 января 2026, 18:23 • Новости дня
    Зеленский рассказал, что обсуждалось в Абу-Даби

    Зеленский сообщил, что в Абу-Даби обсуждали параметры завершения конфликта

    Зеленский рассказал, что обсуждалось в Абу-Даби
    @ Igor Jakubowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    На встрече в Абу-Даби представители России, США и Украины затронули возможные параметры завершения конфликта, уделив внимание вопросам безопасности, заявил Владимир Зеленский.

    Владимир Зеленский заявил, что участники переговоров в Абу-Даби обсуждали возможные параметры завершения конфликта, передает РИА «Новости».

    По его словам, основные дискуссии касались именно формулировки условий прекращения боевых действий и мер по обеспечению безопасности.

    «Главное, на чем сосредоточились обсуждения, – это возможные параметры завершения конфликта», – говорится в сообщении Зеленского.

    Помимо этого стороны затронули вопросы, связанные с требованиями в сфере безопасности, необходимыми для прекращения противостояния.

    Как отметил Зеленский, следующий раунд переговоров может пройти уже на следующей неделе, при условии готовности всех сторон двигаться дальше.

    В переговорах участвовали представители России, США и Украины, а российскую делегацию возглавил начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков.

    Напомним, трехсторонние переговоры России, США и Украины завершились в Абу-Даби.

    Российская делегация под руководством адмирала Игоря Костюкова покинула площадку переговоров и вернулась в отель.

    В МИД ОАЭ отметили, что обсуждения касались нерешенных пунктов плана США.

    В столице ОАЭ стороны анализировали различные проекты документов по урегулированию конфликта и гарантиям безопасности.

    МИД России обвинил Киев и Европу в подмене ключевых вопросов урегулирования.

    24 января 2026, 14:58 • Новости дня
    Дочь Маргариты Тереховой сообщила о состоянии здоровья актрисы

    Дочь Маргриты Тереховой сообщила, что актриса находится под наблюдением врачей

    Дочь Маргариты Тереховой сообщила о состоянии здоровья актрисы
    @ кадр из фильма

    Tекст: Вера Басилая

    Народная артистка России Маргарита Терехова, страдающая болезнью Альцгеймера, находится под постоянным наблюдением специалистов, сообщила ее дочь Анна Терехова.

    Народная артистка России Маргарита Терехова, которая уже долгое время страдает болезнью Альцгеймера, сейчас находится под постоянным контролем врачей, передает РИА «Новости».

    Дочь актрисы Анна Терехова сообщила, что состояние здоровья ее матери «соответствует этой болезни», и подчеркнула, что специалисты внимательно следят за состоянием артистки.

    Анна Терехова выразила благодарность всем, кто поддерживает их семью, и призвала поклонников чаще пересматривать фильмы и спектакли с участием Маргариты Тереховой, вспоминать актрису с добром и радостью.

    По ее словам, ей пишут множество людей с пожеланиями здоровья, прекрасными словами.

    «Я все читаю маме, всегда обнимаю, когда просят обнять», – рассказала дочь Тереховой.

    Маргарите Тереховой 81 год, народная артистка России (1996). Награждена орденом Почета (2013), Почетной грамотой правительства Москвы (2002).

    С 1960-х года служит в Государственном академическом театре имени Моссовета. Известна по ролям в драме «Монолог», кинофильмам «Зеркало» «Собака на сене», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Благочестивая Марта» и многим другим.

    Актриса Анна Терехова заявила, что у ее мамы Маргариты Тереховой врачи обнаружили болезнь Альцгеймера.

    24 января 2026, 10:51 • Новости дня
    Российская делегация покинула отель в ОАЭ перед вторым раундом переговоров

    Российская делегация покинула отель в Абу-Даби перед вторым раундом переговоров

    Российская делегация покинула отель в ОАЭ перед вторым раундом переговоров
    @ Bulkin Sergey/news.ru

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Возглавляемая начальником Главного управления Генштаба ВС России Игорем Костюковым российская делегация покинула отель в Абу-Даби перед продолжением трехсторонних переговоров по безопасности.

    Делегация РФ во главе с начальником Главного управления Генштаба ВС России Игорем Костюковым выехала из гостиницы в Абу-Даби в ОАЭ перед началом второго дня встреч трехсторонней рабочей группы по безопасности, передает РИА «Новости».

    Накануне в Абу-Даби завершился первый день работы трехсторонней группы, в состав которой вошли представители России, Соединенных Штатов Америки и Украины.

    Переговоры, посвященные вопросам безопасности, начались в пятницу и, как планируется, продолжатся в субботу.

    Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что в состав российской делегации вошли высокопоставленные представители Министерства обороны, возглавляемые Костюковым.

    Как заявлял Владимир Зеленский, территориальный вопрос станет центральным на переговорах в ОАЭ, которые должны завершиться в субботу.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россию в трехсторонней группе по безопасности в Абу-Даби будут представлять исключительно военные.

    Также Песков назвал вывод ВСУ из Донбасса ключевым условием урегулирования.

