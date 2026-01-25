Минобороны Сирии объявило о продлении перемирия с курдами на 15 дней

Tекст: Денис Тельманов

Министерство обороны Сирии, подконтрольное временному правительству, объявило о продлении перемирия с коалицией «Силы демократической Сирии» на 15 дней, передает ТАСС.

Решение вступило в силу с 23:00 по местному времени 24 января, подчеркнули в заявлении военного ведомства, которое процитировало агентство SANA.

Представитель министерства отметил: «Продление режима прекращения огня осуществляется в рамках поддержки операций США по переводу заключенных членов «Исламского государства*» из тюрем СДС в Ирак».

Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа еще 18 января одобрил новое соглашение о перемирии с курдскими вооруженными формированиями.

По условиям документа, провинции Дейр-эз-Зор и Ракка полностью переходят под контроль временного правительства Сирии. Все гражданские учреждения, созданные курдами в провинции Хасеке, также будут интегрированы в государственную структуру республики.

Соглашение предусматривает, что армия Сирии обеспечивает безопасность границ и контроль над нефтегазовыми месторождениями региона. 20 января было объявлено о введении режима прекращения огня на северо-востоке страны сроком на четыре дня в связи с этим соглашением.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американские силы готовятся перебросить до 500 бывших сторонников и боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» из тюрем в Сирии на территорию соседнего Ирака.

В результате нападения с ножом пострадали шесть участников курдской демонстрации в бельгийском Антверпене, а полиция задержала четверых подозреваемых. Министерство обороны переходного правительства Сирии объявило о введении режима прекращения огня на северо-востоке страны.