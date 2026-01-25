  • Новость часаЗахарова сравнила идею замены бюста Пушкина с «Собачьим сердцем»
    25 января 2026, 01:52 • Новости дня

    Снежная буря оставила без света более 130 тыс домов в США

    Tекст: Денис Тельманов

    Вечером субботы сильная снежная буря спровоцировала массовые отключения электричества, затронувшие десятки тысяч домов в разных штатах США.

    По информации, предоставленной РИА «Новости», число отключений электричества в США к вечеру субботы достигло 130 758 случаев, согласно данным сайта Poweroutage.

    Наиболее пострадали штаты Техас и Луизиана, где без света остались 50 947 и 50 907 домов соответственно.

    Национальная метеорологическая служба прогнозирует в регионе от восточного Техаса до Северной Каролины сильные снегопады и опасный гололед, что может привести к дальнейшим перебоям в электроснабжении.

    Из-за неблагоприятных погодных условий чрезвычайное положение было объявлено как минимум в 21 штате.

    Власти предупреждают жителей о возможных новых отключениях и призывают соблюдать меры предосторожности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США мощный снежный шторм вызвал отмену около 12 тыс. авиарейсов и массовые отключения электричества в ряде штатов.

    В преддверии шторма власти отменили более 8,3 тыс. рейсов и объявили чрезвычайное положение в 18 штатах, под угрозой оказались более 200 млн жителей.

    24 января 2026, 12:59 • Новости дня
    Источник: Делегация США проявила выдержку как посредник на встречах в Абу-Даби

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские представители проявляют выдержку в роли посредников на переговорах по Украине, проходящих в столице Объединенных Арабских Эмиратов, отметил источник.

    Делегация США демонстрирует «достойную выдержку» в роли посредников на переговорах по урегулированию ситуации на Украине в Абу-Даби, передает ТАСС.

    Собеседник агентства подчеркнул: «Американцы показывают себя посредниками с достойной выдержкой». Встречи проходят в столице ОАЭ, где обсуждаются различные аспекты урегулирования конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице ОАЭ представители России, США и Украины начали второй раунд обсуждения вопросов безопасности.

    Ранее сообщалось, что российская делегация во главе с Игорем Костюковым покинула отель в Абу-Даби перед продолжением переговоров.

    Второй день переговоров по Украине проходит в закрытом режиме без прессы. Дискуссии и обсуждения организованы в одном из дворцов Абу-Даби в различных форматах.


    24 января 2026, 16:09 • Новости дня
    Источник: Результаты встречи по Украине в Абу-Даби озвучат уполномоченные лица

    Tекст: Вера Басилая

    Результаты у встречи по Украине в Абу-Даби есть, делегации завершили обсуждение по вопросам безопасности, а об итогах переговоров объявят представители в столицах участвующих стран, сообщил источник.

    По словам источника, переговоры по Украине в Абу-Даби завершились, продолжения сегодня не ожидается, передает ТАСС.

    Делегации разъехались после нескольких часов консультаций, которые проходили два дня подряд. Российскую сторону возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков, украинскую – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

    Источник агентства отметил, что встреча прошла не безрезультатно: «Так нельзя сказать, они (результаты) есть», – заявил он, отвечая на вопрос о наличии итогов.

    По словам собеседника, дальнейшее информирование о результатах консультаций передано уполномоченным лицам в столицах стран-участниц.

    Трехсторонние переговоры России, США и Украины завершились в Абу-Даби.

    Второй день переговоров по Украине проходил в закрытом режиме без прессы. Дискуссии и обсуждения были организованы в одном из дворцов Абу-Даби в различных форматах.

    В столице ОАЭ переговорщики по Украине анализировали различные проекты документов по урегулированию конфликта и гарантиям безопасности для сторон.

    Эксперт объяснил согласие России на присутствие США на переговорах в Абу-Даби.

    24 января 2026, 13:38 • Видео
    Гренландская сделка Трампа: главное

    Стали известны подробности «сделки по Гренландии», на которую европейские страны НАТО уломал президент США Дональд Трамп. Трамп получит немало, но меньше, чем рассчитывал. Но шанс расширить территорию США, как он мечтал, у него все-таки есть.

    24 января 2026, 18:23 • Новости дня
    Зеленский сообщил, что в Абу-Даби обсуждали параметры завершения конфликта

    Tекст: Вера Басилая

    На встрече в Абу-Даби представители России, США и Украины затронули возможные параметры завершения конфликта, уделив внимание вопросам безопасности, заявил Владимир Зеленский.

    Владимир Зеленский заявил, что участники переговоров в Абу-Даби обсуждали возможные параметры завершения конфликта, передает РИА «Новости».

    По его словам, основные дискуссии касались именно формулировки условий прекращения боевых действий и мер по обеспечению безопасности.

    «Главное, на чем сосредоточились обсуждения, – это возможные параметры завершения конфликта», – говорится в сообщении Зеленского.

    Помимо этого стороны затронули вопросы, связанные с требованиями в сфере безопасности, необходимыми для прекращения противостояния.

    Как отметил Зеленский, следующий раунд переговоров может пройти уже на следующей неделе, при условии готовности всех сторон двигаться дальше.

    В переговорах участвовали представители России, США и Украины, а российскую делегацию возглавил начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков.

    Напомним, трехсторонние переговоры России, США и Украины завершились в Абу-Даби.

    Российская делегация под руководством адмирала Игоря Костюкова покинула площадку переговоров и вернулась в отель.

    В МИД ОАЭ отметили, что обсуждения касались нерешенных пунктов плана США.

    В столице ОАЭ стороны анализировали различные проекты документов по урегулированию конфликта и гарантиям безопасности.

    МИД России обвинил Киев и Европу в подмене ключевых вопросов урегулирования.

    24 января 2026, 20:26 • Новости дня
    Axios: Новый раунд переговоров по Украине пройдет в Абу-Даби 1 февраля

    Tекст: Вера Басилая

    Встреча представителей России, США и Украины, может пройти 1 февраля в Абу-Даби в трехстороннем формате, сообщил журналист портала Axios Барак Равид.

    По словам Равида, переговоры между Россией, США и Украиной могут возобновиться в следующее воскресенье в Абу-Даби, передает РИА «Новости»

    Источником информации выступил американский чиновник.

    Reuters также сообщает, что новый раунд переговоров по ситуации на Украине намечен на 1 февраля в столице ОАЭ, передает ТАСС.

    Трехсторонние переговоры России, США и Украины завершились в Абу-Даби.

    Российская делегация после двухдневных консультаций покинула ОАЭ на борту Ил-62.

    В МИД ОАЭ заявили, что переговоры в Абу-Даби касались нерешенных пунктов плана США и проходили в конструктивной обстановке.

    В МИД ранее заявили, что решающим в будущих переговорах по Украине станет их содержание, включая решение территориального вопроса по формуле, принятой на саммите в Анкориджа.

    24 января 2026, 20:08 • Новости дня
    Рябков сообщил о защите Россией «принципов Анкориджа» на переговорах по Украине
    Tекст: Вера Басилая

    Российская делегация продолжает добиваться исполнения договоренностей, достигнутых президентами России и США на встрече в Анкоридже, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    По словам Рябкова, Россия на переговорах по Украине отстаивает базовые понимания, достигнутые с США по итогам саммита в Анкоридже, передает ТАСС.

    Он отметил, что Россия прилагает максимум усилий для выработки схемы урегулирования, полностью соответствующей договоренностям, достигнутым в Анкоридже.

    Замглавы МИД отметил, что переговоры проходят в различных форматах и практически не прекращаются в последние дни.

    Напомним, трехсторонние переговоры России, США и Украины завершились в Абу-Даби.

    МИД ОАЭ заявил, что обсуждение касалось нерешенных пунктов плана США и проходило в конструктивной обстановке.

    В МИД России отметили, что решающим для будущих переговоров по Украине станет их содержание, включая решение территориального вопроса по формуле анкориджского саммита.

    Вывод украинских войск с территории Донбасса является ключевым требованием для запуска процесса мирного урегулирования.

    24 января 2026, 13:32 • Новости дня
    Источник: В Абу-Даби обсуждают несколько документов по миру на Украине
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице ОАЭ переговорщики по Украине анализируют различные проекты документов, касающиеся урегулирования конфликта и гарантий безопасности для сторон, отмечают информагентства.

    В Абу-Даби одновременно рассматриваются несколько различных документов, касающихся мирного урегулирования на Украине, передает ТАСС.

    По информации агентства, переговорные группы активно работают над содержанием этих предложений.

    Источник отметил в ответ на вопрос корреспондента: «Их несколько», имея в виду, что на столе переговоров лежит не один проект документа.

    Кроме того, обсуждаются не только территориальные вопросы, но и вопросы гарантий, а также другие важные аспекты возможного соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице ОАЭ представители России, США и Украины начали второй раунд обсуждения вопросов безопасности.

    Источник ТАСС отметил, что делегация США на переговорах в Абу-Даби демонстрирует «достойную выдержку» в роли посредников.

    Второй день переговоров по Украине проходит в закрытом режиме без прессы. Дискуссии и обсуждения организованы в одном из дворцов Абу-Даби в различных форматах.


    24 января 2026, 21:04 • Новости дня
    МИД: США не выполнили обещание отпустить россиян с танкера «Маринера»

    Рябков сообщил о невыполнении США обещания отпустить россиян с «Маринеры»

    Tекст: Вера Басилая

    Судьба двух российских моряков с задержанного танкера «Маринера» (Marinera) по-прежнему остается нерешенной, несмотря на публичные обещания США об их освобождении, заявил МИД Сергей Рябков.

    По словам Рябкова, США не выполнили обещание освободить двух российских моряков, входящих в экипаж танкера «Маринера», который был задержан американскими властями, передает ТАСС.

    Замглавы МИД России подчеркнул, что вопрос до сих пор остается нерешенным, несмотря на публичные заверения Вашингтона.

    Ранее Россия сразу же обратилась к США после задержания танкера «Маринера», чтобы добиться освобождения двух российских моряков.

    Власти США 7 января подтвердили задержание российского танкера «Маринера» в нейтральных водах Атлантики.

    Захарова 9 января сообщила, что США решили освободить двух моряков с задержанного танкера.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что захват «Маринеры» требует от России новых подходов к безопасности танкеров.

    24 января 2026, 15:36 • Новости дня
    Адмирал объяснил планы Трампа по контролю над Гренландией

    Адмирал Комоедов заявил, что США нужна Гренландия для противолодочной обороны

    Tекст: Вера Басилая

    Экс-командующий Черноморским флотом Владимир Комоедов рассказал о значении Гренландии для повышения защиты США от иностранных субмарин на Фареро-исландском рубеже.

    Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов заявил, что Гренландия интересует президента США Дональда Трампа не только из-за идеи создания «Золотого купола» ПВО-ПРО, передает РИА «Новости».

    По его словам, ключевой целью также является усиление противолодочной обороны на Фареро-исландском рубеже, где между Исландией и Гренландией до сих пор остается уязвимость.

    Комоедов подчеркнул, что после Второй мировой войны США построили этот рубеж для противодействия подлодкам Северного флота СССР, однако гидроакустическая система SOSUS не полностью перекрывает участок между островами.

    «Это боковой, не центральный вопрос в проблематике обеспечения безопасности США в призме обсуждения Гренландии, но тем не менее он есть», – заявил адмирал.

    По данным Комоедова, длина рубежа составляет примерно 500 миль, он оснащен современными датчиками для отслеживания подводных лодок. Ранее советские подлодки должны были приближаться к США для запуска баллистических ракет, но современные лодки могут стрелять с расстояния до 10 тыс. километров, не покидая берегов.

    Комоедов также отметил, что важнейшие коммуникации между США, Европой и Африкой проходят через Атлантику, и нарушение этих маршрутов во время боевых действий может существенно осложнить морское снабжение. Именно поэтому, по его мнению, Трамп стремится устранить пробелы в противолодочной обороне.

    СМИ писали, что Дональд Трамп достиг соглашения на Всемирном экономическом форуме в Давосе о размещении американских ракет и предоставлении США горнодобывающих прав в Гренландии.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что США поступили «очень глупо», вернув Гренландию Дании после Второй мировой войны. Кроме того, он заявил о намерении добиться передачи Гренландии от Дании для размещения системы ПРО «Золотой купол».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что российское оружие способно проделать брешь в американской системе «Золотой купол».

    24 января 2026, 16:18 • Новости дня
    Делегация США покинула Абу-Даби после переговоров по Украине

    Делегация США отправилась в аэропорт после переговоров по Украине в Абу-Даби

    Tекст: Вера Басилая

    После завершения переговоров по Украине в Абу-Даби американская делегация, в числе которой министр армии Дэниел Дрисколл, отправилась в аэропорт.

    Представители делегации США направились в аэропорт после завершения переговоров по Украине в Абу-Даби, передает РИА «Новости».

    В составе делегации были спецпосланник президента Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер, сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум, министр армии США Дэниел Дрисколл, а также главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегация США проявила выдержку как посредник на встречах в Абу-Даби.

    В Абу-Даби завершились трехсторонние переговоры России, США и Украины. Российская делегация под руководством адмирала Игоря Костюкова покинула площадку переговоров и вернулась в отель.

    В столице ОАЭ переговорщики по Украине анализировали проекты документов об урегулировании конфликта и гарантиях безопасности.

    Эксперт объяснил согласие России на присутствие США на переговорах.

    24 января 2026, 17:57 • Новости дня
    Уиткофф и Кушнер участвовали в трехсторонних переговорах по Украине в Абу-Даби

    Tекст: Вера Басилая

    В столице ОАЭ прошли переговоры по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины, где за столом делегации России и Украины оказались напротив друг друга.

    Делегации России и Украины сидели друг напротив друга во время трехсторонней встречи в Абу-Даби, передает РИА «Новости».

    За столом переговоров также находились американские представители, среди которых были специальный посланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа. Встреча прошла за П-образным столом, где место посередине заняли американцы, а делегации России и Украины разместились по разным сторонам.

    В рабочей группе, помимо Уиткоффа и Кушнера, участвовали сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум, министр армии США Дэниел Дрисколл и главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич. Переговоры длились два дня и были посвящены вопросам безопасности в контексте конфликта на Украине. По итогам встречи стороны не делали публичных заявлений, подробности обсуждений не раскрывались.

    В МИД ОАЭ заявили, что переговоры в Абу-Даби касались нерешенных пунктов плана США.

    Делегация США проявила выдержку как посредник на встречах в Абу-Даби.

    Американская делегация, в числе которой министр армии Дэниел Дрисколл, отправилась в аэропорт после завершения переговоров по Украине.

    Российская делегация под руководством адмирала Игоря Костюкова покинула площадку переговоров по Украине и вернулась в отель в Абу-Даби.

    24 января 2026, 18:51 • Новости дня
    Самолет с делегацией России вылетел из Абу-Даби после переговоров

    Самолет с российской делегацией покинул ОАЭ после переговоров по Украине

    Tекст: Мария Иванова

    После двухдневных переговоров по вопросам безопасности между Россией, США и Украиной в Абу-Даби российская делегация покинула ОАЭ на борту Ил-62.

    Самолет, на борту которого, предположительно, находилась российская делегация, вылетел из Абу-Даби после завершения переговоров по вопросу урегулирования ситуации на Украине, передает РИА «Новости».

    Воздушное судно Ил-62 покинуло столицу ОАЭ в 18.35 по местному времени, что соответствует 17.35 по Москве.

    Напомним, что в Абу-Даби состоялось заседание трехсторонней рабочей группы с участием представителей России, США и Украины. Встреча была посвящена вопросам безопасности и прошла в течение двух дней – в пятницу и субботу.

    Правительство ОАЭ охарактеризовало переговоры как позитивные и конструктивные. Власти также отметили, что стороны из России и с Украины смогли провести прямой диалог, что стало важным шагом в процессе консультаций.

    Американская делегация с министром армии Дэниелом Дрисколлом также отправилась в аэропорт после завершения переговоров.

    24 января 2026, 20:35 • Новости дня
    Первые опоры ЛЭП привезли из Карелии после аварии в Мурманске

    Опоры ЛЭП доставили из Карелии в Мурманскую область для восстановления сети

    Tекст: Мария Иванова

    В Мурманскую область доставили первые опоры ЛЭП, чтобы восстановить электроснабжение после повреждений, оставивших часть города без света и воды.

    Первые опоры для восстановления линий электропередачи доставлены в Мурманскую область из Карелии, передает РИА «Новости».

    Как сообщили в компании «Россети Северо-Запад», конструкции в ближайшее время отправят к месту повреждения на линиях электропередачи, где в пятницу вечером из-за сильной непогоды были повреждены пять опор на четырех линиях.

    По данным компании, на 18.00 электроснабжение остается ограниченным у 10% жителей Мурманска. Специалисты продолжают круглосуточно работать над восстановлением сети и проводят переключения потребителей, чтобы минимизировать время перебоев.

    В результате аварии без света, воды и тепла осталась часть районов Мурманска и Североморска. Власти организовали пункты, где можно получить еду, зарядить телефон, а заведения общепита предоставляют скидки, работают полевые кухни.

    По факту повреждения опор возбуждено уголовное дело по статье «халатность». Восстановительные работы продолжаются, чтобы в кратчайшие сроки вернуть электроснабжение горожанам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, электроснабжение всех котельных в Мурманской области восстановлено.

    Ранее массовые отключения электричества из-за непогоды привели к объявлению режима повышенной готовности в регионе.

    24 января 2026, 22:37 • Новости дня
    В США отменили 12 тыс. авиарейсов из-за снежной бури

    Tекст: Денис Тельманов

    В США на этих выходных мощный снежный шторм вызвал отмену примерно 12 тысяч авиарейсов, а также массовые отключения электричества в ряде штатов.

    Около 12 тысяч авиарейсов были отменены на территории США из-за сильной снежной бури, передает Associated Press. Агентство отмечает, что рейсы должны были вылететь в течение выходных, но погодные условия сделали это невозможным.

    По данным агентства, предупреждение о шторме было объявлено для более 40% населения страны, что составляет около 140 миллионов человек.

    В этом списке оказались жители от штата Нью-Мексико до северо-восточного побережья США. К утру субботы было зафиксировано более 112 тысяч случаев отключения электричества, из них 55 тысяч в Техасе, свыше 13 тысяч в Луизиане и более 11 тысяч в Нью-Мексико.

    Ранее телеканал ABC сообщал, что чрезвычайное положение объявили не менее 18 штатов США на фоне надвигающейся стихии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в преддверии мощной снежной бури в США отменено более 8,3 тыс. рейсов и объявлено чрезвычайное положение в 18 штатах.

    Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс призвал жителей города оставаться дома и предложил использовать это время для повышения демографии.

    Власти США приняли решение о закрытии Национального центра атмосферных исследований в Колорадо, который они назвали одним из главных источников климатического паникерства.

    24 января 2026, 15:12 • Новости дня
    Источник: Переговоры в Абу-Даби ведутся на английском и русском языках

    Tекст: Вера Басилая

    Делегации России, США и Украины используют русский и английский языки во время консультаций по безопасности в Абу-Даби, сообщил источник.

    По словам источника, делегации России, США и Украины на трехсторонних переговорах в Абу-Даби активно используют английский и русский языки, передает ТАСС.

    Первый день консультаций по вопросам безопасности стартовал 23 января. На следующий день переговоры продолжились. Российскую делегацию возглавляет начальник Главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков, украинскую – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

    Представители МИД России заявили, что решающим фактором на будущих переговорах по Украине станет их содержание, включая решение территориального вопроса по формуле, принятой на саммите в Анкориджа.

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в переговорную группу России вошли представители руководства Минобороны во главе с начальником Главного управления Генштаба адмиралом Игорем Костюковым.

    Вывод украинских войск с территории Донбасса остается ключевым требованием для запуска процесса мирного урегулирования.

    В столице ОАЭ участники переговоров по Украине анализируют проекты документов, связанных с урегулированием конфликта и гарантиями безопасности для сторон.

    Второй день переговоров по Украине проходит в закрытом режиме без прессы. Дискуссии и обсуждения организованы в одном из дворцов Абу-Даби в различных форматах.

    24 января 2026, 15:10 • Новости дня
    В Новороссийске из-за подтоплений развернули экстренный штаб

    Оперативный штаб развернут в Новороссийске после подъема воды в реках

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Новороссийске вследствие сильных осадков и таяния снега в нескольких районах зафиксированы подтопления, оперативный штаб начал работу для координации усилий, сообщили власти города.

    В Новороссийске из-за обильных осадков и таяния снега были подтоплены районы Цемдолина, Глебовский и Кирилловка, а также хутор Горный и село Мысхако, сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко. Мэр уточнил, что уровень воды в руслах рек в этих населенных пунктах значительно повысился.

    Кравченко отметил: «Ранним утром развернут оперативный штаб: обильные осадки и таяние снега привели к подтоплениям в некоторых районах Новороссийска». Экстренные службы работают на местах, а коммунальные службы усилили расчистку ливневых систем.

    Спецтехника занимается откачкой воды с подтопленных территорий. Сотрудники внутригородских районов продолжают объезды для выявления новых очагов подтоплений и оказания необходимой помощи. По словам главы города, угрозы подтопления со стороны Неберджаевского водохранилища сейчас нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее муниципальный режим чрезвычайной ситуации из-за подтоплений вводили в Туапсинском районе Краснодарского края в августе. Тогда в результате сильных дождей на Кубани уровень воды в реке Дефань поднимался, что привело к подтоплению домов в трех населенных пунктах региона.

    А зимой уровень воды в реках Краснодарского края из-за сильных ливней достигал экстремальных отметок два года назад.

