Снежная буря оставила без света более 130 тыс домов в США

Tекст: Денис Тельманов

По информации, предоставленной РИА «Новости», число отключений электричества в США к вечеру субботы достигло 130 758 случаев, согласно данным сайта Poweroutage.

Наиболее пострадали штаты Техас и Луизиана, где без света остались 50 947 и 50 907 домов соответственно.

Национальная метеорологическая служба прогнозирует в регионе от восточного Техаса до Северной Каролины сильные снегопады и опасный гололед, что может привести к дальнейшим перебоям в электроснабжении.

Из-за неблагоприятных погодных условий чрезвычайное положение было объявлено как минимум в 21 штате.

Власти предупреждают жителей о возможных новых отключениях и призывают соблюдать меры предосторожности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в США мощный снежный шторм вызвал отмену около 12 тыс. авиарейсов и массовые отключения электричества в ряде штатов.

В преддверии шторма власти отменили более 8,3 тыс. рейсов и объявили чрезвычайное положение в 18 штатах, под угрозой оказались более 200 млн жителей.

