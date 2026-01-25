В Индии зафиксировали пять случаев вируса Нипах, изолировано 100 человек

Tекст: Денис Тельманов

Власти Индии принимают меры для сдерживания вспышки вируса Нипах, сообщает Independent. По данным газеты, всего подтверждено пять случаев заболевания, три из которых выявили на текущей неделе. Вспышка произошла в Западной Бенгалии, где на карантин отправили около 100 человек.

Ранее вирус обнаружили у медбрата и медсестры частной больницы недалеко от Калькутты, а теперь список заразившихся пополнили еще три медицинских работника.

Всемирная организация здравоохранения относит вирус Нипах к одним из самых опасных в мире, поскольку эффективных лекарств и вакцины не существует.

Болезнь вызывает лихорадку и энцефалопатию, а уровень летальности, по оценкам экспертов, составляет от 40 до 75%.

Известно, что вирус передается летучими лисицами и мышами, заражение у людей обычно происходит через фрукты, на которых осталась слюна инфицированных животных.

Также болезнь может распространяться через домашних животных. Ранее в Индии были зарегистрированы четыре вспышки вируса Нипах: две в Западной Бенгалии в 2001 и 2007 годах, а также в штате Керала в 2018 и 2019 годах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вблизи Калькутты выявили смертельно опасный вирус Нипах, который заразил медицинских работников и стал причиной изоляции 20 человек из группы риска.

Роспотребнадзор взял на контроль сообщения об ухудшении эпидемиологической ситуации по вирусу Нипах в Индии и ведет мониторинг.

Ученые из Китая и Сингапура выявили новый вид генипавируса, схожий с вирусом Нипах, который получил название «Ланъя» и может передаваться человеку от диких животных.

Новый вирус вызывает симптомы, такие как лихорадка, слабость, кашель и мышечная боль, однако тяжелых случаев и смертельных исходов пока не выявили.