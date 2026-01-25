  • Новость часаГладков: Белгород подвергся самому массированному в истории удару из HIMARS
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    К переговорам США с Россией подключен специалист по очень большим деньгам
    Эксперт объяснил согласие России на присутствие США на переговорах в Абу-Даби
    Военкор: Освобождение Старицы позволит соединить два плацдарма
    Владелец пекарни «Машенька» заявил о расширении меню после заказа из США
    Рябков сообщил о защите Россией «принципов Анкориджа» на переговорах по Украине
    МИД России обвинил Киев и Европу в подмене ключевых вопросов урегулирования
    Трамп раскрыл название секретного оружия США в Венесуэле
    Зеленский рассказал, что обсуждалось в Абу-Даби
    Заставивший капитулировать ВСУ в «Азовстали» генерал был на переговорах в Абу-Даби
    25 января 2026, 00:47 • Новости дня

    Синоптики сообщили о наступлении 30-градусного мороза в Подмосковье

    Tекст: Денис Тельманов

    В Московском регионе зафиксировано значительное похолодание, а в Серебряных Прудах температура воздуха достигла отметки минус 30 градусов.

    Мороз в Московском регионе к началу новых суток окреп до минус 30 градусов, передает ТАСС.

    Представители Гидрометцентра сообщили, что в подмосковных Серебряных Прудах температура опустилась до минус 30 градусов.

    В Зарайске зафиксировано минус 28,8 градуса, а в Черустях – минус 28,2 градуса. На главной метеостанции Москвы на ВДНХ температура составляет минус 14,5 градуса, а в центре города, в районе гостиницы «Балчуг», – минус 13,7 градуса.

    По прогнозам синоптиков, пик холода в Москве ожидается ночью и утром, с 03:00 до 09:00 мск, когда температура может опуститься до минус 24-22 градусов, а в Новой Москве – до минус 27 градусов.

    Местами возможны туман и изморозь, а на дорогах сохраняется риск гололедицы. Специалисты не исключают, что нынешняя ночь станет самой холодной с начала осенне-зимнего сезона.

    Предыдущая минимальная температура на ВДНХ составила минус 17,3 градуса, а до этого, 24 декабря 2025 года, – минус 16,4 градуса, пояснил синоптик Михаил Леус.

    В Московской области в предыдущую ночь температура в Черустях достигала минус 28,2 градуса.

    Причиной сильных холодов называют влияние гребня сибирского антициклона, который распространяется в западном направлении.

    Морозная погода сохранится в регионе в воскресенье и понедельник, ожидается, что среднесуточная температура будет на 12-13 градусов ниже нормы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптики предупредили о возможном экстремальном понижении температуры в Московском регионе.

    В ночь на 24 января температура может опуститься до минус двадцать восьми градусов в отдельных районах. Власти столицы начали увеличивать температуру в системе отопления для создания комфортных условий жителям.

    22 января 2026, 14:52 • Новости дня
    Автомобиль Хинштейна вылетел в кювет из-за непогоды в Курской области
    Автомобиль Хинштейна вылетел в кювет из-за непогоды в Курской области
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Рабочая поездка губернатора Курской области Александра Хинштейна в Конышевский район сорвалась после того, как на скользкой трассе в Курской области служебный автомобиль вынесло на обочину.

    Хинштейн рассказал в Telegram-канале политика об инциденте на дороге, произошедшем во время его рабочей поездки. По словам губернатора, причиной происшествия стала неблагоприятная погода, из-за которой автомобиль потерял управление.

    «Сегодня планировал целый день работать в Конышевском районе. К сожалению, погодные условия у нас непростые. Машину занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину», – отметил губернатор.

    Александр Хинштейн также принес извинения жителям, встреча с которыми сорвалась из-за дорожного происшествия. Он пообещал наверстать упущенное после выздоровления и призвал граждан соблюдать осторожность во время поездок.

    Президент России Владимир Путин напомнил властям о необходимости быть готовыми к неблагоприятным погодным условиям и предупредил о скором похолодании в ряде регионов.

    Комментарии (5)
    24 января 2026, 12:29 • Новости дня
    Малолетнего ребенка утопили на юге Москвы

    Уголовное дело возбудили после смерти малолетнего ребенка на юге Москвы

    Малолетнего ребенка утопили на юге Москвы
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В квартире дома на улице Братеевской в Москве нашли тело ребенка 2020 года рождения с признаками утопления, возбуждено уголовное дело, сообщил столичный СК.

    Уголовное дело по факту убийства малолетнего возбуждено на юге Москвы, сообщает столичное управление СК. Как уточнили в ведомстве, трагедия произошла 24 января в квартире на улице Братеевской. Там нашли тело пятилетнего ребенка со следами утопления.

    Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты Следственного комитета. На причастность к совершению преступления проверяется мать погибшего ребенка. Ожидается, что в ближайшее время женщину доставят в следственный отдел, где будет проведён её допрос.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре во время реконструкции Гольяновского пруда на востоке столицы обнаружили останки ребенка семи-десяти лет, найденные в рюкзаке.

    Ранее суд приговорил 51-летнего москвича к 17 годам колонии строгого режима за убийство своего двухлетнего внука. А 1 июня прошлого года в Москве 20-летняя девушка утопила новорожденную дочь в унитазе общежития.


    Комментарии (4)
    24 января 2026, 13:38 • Видео
    Гренландская сделка Трампа: главное

    Стали известны подробности «сделки по Гренландии», на которую европейские страны НАТО уломал президент США Дональд Трамп. Трамп получит немало, но меньше, чем рассчитывал. Но шанс расширить территорию США, как он мечтал, у него все-таки есть.

    Комментарии (0)
    23 января 2026, 16:36 • Новости дня
    Бизнесмен потребовал обязать Киркорова снести постройки у Москвы-реки

    Бизнесмен подал иск в суд с требованием к Киркорову снести постройки у Москвы-реки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Предприниматель Глеб Рыськов инициировал судебный процесс из-за ограниченного доступа к участку на побережье Москвы-реки, где размещены постройки певца Филиппа Киркорова.

    Предприниматель Глеб Рыськов подал иск к певцу Филиппу Киркорову с требованием снести постройки на участке у Москвы-реки, пишет ТАСС. Исковое заявление поступило в Красногорский суд Московской области. В суде уточнили, что спор связан с вопросами землепользования.

    Рыськов заявил, что не знал о том, что участок находится в собственности артиста, и намеревался использовать его для своих целей. По словам бизнесмена, по закону эти земли должны быть в общем пользовании, однако они оформлены на Киркорова. На участке, согласно словам истца, расположены теннисный корт и другие сооружения.

    «Доступа к этому участку нет, доступа к прибрежной полосе, на которой стоят эти объекты, – тоже. Даже контрольные органы не смогли туда попасть», – сообщил Рыськов. Он пояснил, что требует через суд обеспечить снос построек и восстановить возможность свободного прохода к участку.

    Адвокат Киркорова Роман Кузьмин на данный момент ситуацию не комментирует. Дата рассмотрения иска пока не назначена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Арбитражный суд Москвы обязал Филиппа Киркорова выплатить 4170 рублей долга за проезд по платным трассам ЦКАД и М-12.

    В том же Арбитражном суде Москвы сообщили, что компания, организующая работу билетных касс, подала иск к Киркорову на сумму около 7,6 млн рублей.

    А Красногорский суд Московской области принял к рассмотрению иск охранника, обвинившего Киркорова в причинении травмы.

    Комментарии (13)
    23 января 2026, 19:12 • Новости дня
    Путин увидел возможность прорыва России в гибридной микроэлектронике
    Путин увидел возможность прорыва России в гибридной микроэлектронике
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин отметил, что российские разработки в области гибридной микроэлектроники открывают перспективы для технологического скачка страны.

    Президент России Владимир Путин заявил, что отечественные научные разработки в области гибридной микроэлектроники могут стать для страны возможностью совершить прорыв в развитии этой отрасли, пишут РИА «Новости». В пятницу глава государства посетил Московский физико-технический институт, где ректор Дмитрий Ливанов ознакомил его со структурой вуза, текущими исследованиями и планами развития Физтеха.

    В ходе разговора Ливанов рассказал Путину о работе института квантовых технологий МФТИ, отметив важность совершенствования элементной базы. Он пояснил, что речь идет не только о традиционной микроэлектронике, но и о так называемой гибридной микроэлектронике – устройствах с аналогичными функциями, но отличающихся большей практичностью и выгодой в производстве.

    Путин заметил: «У вас много оппонентов здесь». Ливанов с этим согласился, указав на быстрый рост рынка микроэлектроники в мире и конкуренцию.

    Ректор подчеркнул, что гибридная микроэлектроника в ближайшем будущем не заменит полностью традиционную, однако направление крайне перспективно, а Россия сохраняет конкурентоспособность в этой сфере.

    Путин поддержал, добавив: «Да, и это шанс для нас, может быть, сделать такой шаг вперед».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Путин на встрече со студентами Московского физико-технического института отметил, что мнения специалистов о развитии климатической ситуации на планете и в Арктике расходятся.

    Однако президент отметил, что Россия будет продолжать освоение Арктики независимо от возможного потепления или похолодания из-за изменений климата. Также Путин заявил, что российский атомный ледокол «Лидер», не имеющий аналогов в мире, будет достроен к 2030 году.

    Комментарии (15)
    23 января 2026, 19:18 • Новости дня
    Путин заявил о будущем превосходстве генетики над атомной бомбой

    Путин подчеркнул важность лидерства России в развитии генетики

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России на встрече со студентами МФТИ отметил, что генетика может иметь более серьезное значение для безопасности, чем атомная бомба.

    На встрече со студентами МФТИ президент России Владимир Путин заявил, что изобретение генетики может оказаться более значимым, чем создание атомной бомбы, передает ТАСС. Путин подчеркнул, что, по мнению некоторых специалистов, генетика с точки зрения безопасности важнее, чем изобретение атомной бомбы.

    Глава государства отметил: «Нам, конечно, здесь не просто нельзя отставать, нам нужно быть впереди». Он также пожелал успехов студентке МФТИ, занимающейся генетическими исследованиями, и отметил, что научная работа в этой сфере должна быть абсолютно самостоятельной.

    Путин добавил, что России есть чем заняться в области генетики, особо выделив важность работы с селекцией семян.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в МФТИ Путин заявил, что отечественные научные разработки в области гибридной микроэлектроники могут дать России шанс совершить прорыв в этой сфере.

    Также на встрече в вузе президент отметил, что мнения специалистов о климатических изменениях на планете и в Арктике расходятся.

    Однако Путин добавил, что Россия продолжит осваивать Арктику независимо от того, приведет изменение климата к потеплению или похолоданию.


    Комментарии (2)
    22 января 2026, 19:06 • Новости дня
    Система отопления столицы переведена на усиленный режим работы из-за морозов

    В Москве повысили температуру теплоносителя в отоплении из-за прогноза о морозах

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице начали увеличивать температуру в системе отопления, чтобы обеспечить комфортные условия для жителей на фоне ожидаемого сильного понижения температуры воздуха.

    Специалисты городского хозяйства Москвы приступили к плавному повышению температуры теплоносителя в системе отопления. Решение связано с прогнозом синоптиков о резком похолодании, ожидаемом в ближайшие дни, пишет ТАСС.

    Заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что параметры работы системы теплоснабжения корректируются заранее, на основании краткосрочного прогноза погоды. По его словам, «задания на изменение выдаются заблаговременно», а быстрое повышение или понижение температуры теплоносителя невозможно из-за инерционности системы.

    Бирюков также отметил, что регулирование отпуска тепла осуществляется за счет изменения температуры теплоносителя и объема его подачи. Корректировка параметров выполняется в автоматическом режиме под контролем диспетчерских служб ПАО «МОЭК», с учетом данных от погодных датчиков и систем диспетчеризации на тепловых пунктах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее синоптики предупредили о резком похолодании в Московском регионе. В ближайшие выходные морозы усилятся, а среднесуточная температура опустится ниже минус 20 градусов.

    А врачи скорой помощи призвали москвичей не выходить на улицу из-за опасности обморожения и переохлаждения при температуре ниже -25...-30 градусов. Они отметили, что при сильном ветре риск становится еще выше из-за снижения ощущаемой температуры.

    При этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что морозы зависят и от высотных зданий в центре Москвы.

    Комментарии (4)
    23 января 2026, 08:51 • Новости дня
    У открывшего стрельбу в Москве нашли автомат и поддельное удостоверение силовика

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Правоохранители задержали одного из двух подозреваемых в участии конфликта со стрельбой в столице, на Ярославском шоссе, сообщили в ГУ МВД по городу.

    Сотрудники МВД поймали одного из двух злоумышленников, открывших огонь на парковке на Ярославском шоссе, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    По словам очевидцев, мужчины несколько раз выстрелили в воздух, а затем скрылись на автомобиле. На месте инцидента криминалисты нашли десять гильз.

    Задержанным оказался 38-летний житель Подмосковья. При обыске в его квартире изъяли предмет, конструктивно схожий с автоматом, два травматических пистолета, 100 патронов различных калибров.

    Также у него нашли магазины и удостоверение сотрудника силового ведомства с признаками подделки.

    Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, он арестован. Местонахождение второго участника конфликта сейчас устанавливается.

    Ранее в Москве на Люблинской улице между группой граждан произошла потасовка со стрельбой, по предварительным данным, один человек пострадал.

    До этого в столице после конфликта со стрельбой из светошумового пистолета пять человек попали в больницу.

    Комментарии (3)
    22 января 2026, 11:12 • Новости дня
    Земля пережила одну из сильнейших магнитных бурь столетия

    ИКИ РАН: Прошедшая буря стала одним из крупнейших событий XXI века

    Tекст: Мария Иванова

    Магнитная буря, разыгравшаяся после январской солнечной вспышки, стала одним из крупнейших событий века, вызвав рекордный радиационный шторм и сияния до широт Крыма.

    Магнитная буря, начавшаяся 19 января после вспышки высочайшего класса, стала одним из крупнейших событий XXI века, передает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Геомагнитные индексы вышли из красной зоны 21 января и стабилизировались на уровне KP=3-4, что соответствует спокойной или слабо возмущенной магнитосфере.

    Буря стала реакцией на вспышку уровня X1.9, произошедшую в активной области 4341, которая в момент взрыва находилась на линии Солнце–Земля. Это частично объясняет силу удара, однако ученые отмечают, что ряд факторов не укладывается в базовые представления о солнечной активности.

    В Лаборатории сообщили: «Главным, сложно объяснимым последствием взрыва стал исключительно мощный радиационный шторм, сопровождавшийся самым сильным в XXI веке ростом числа энергичных протонов». За сутки плотность протонов достигла 37 тыс. единиц, что в тысячи раз превысило «красный уровень» и почти догнало абсолютный рекорд XX века.

    Из-за роста протонов вышли из строя датчики космического аппарата ACE, что затруднило точное измерение скорости плазменного выброса. Сила магнитной бури не достигла максимального уровня G5, остановившись на отметке G4.7. Продолжительность бури составила 42 часа. Подобной силы бури в текущем цикле наблюдались только дважды: 11 октября 2024 года и 12 ноября 2025 года.

    Событие сопровождалось яркими полярными сияниями, которые наблюдались до широт Крыма и южных границ страны. В Москве и Петербурге наблюдению сияний помешала облачность, однако многочисленные фотографии из разных регионов подтверждают уникальную силу этого явления.

    В настоящее время солнечный ветер нормализовался, плазменный выброс прошел мимо Земли и движется к Юпитеру. Солнце вернулось к умеренной активности, в ближайшие дни возможны новые умеренные вспышки и магнитные бури, однако столь мощных событий не ожидается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне жители Сибири второй день подряд наблюдали полярное сияние.

    Ученые ранее сообщали о возвращении магнитной бури к высокому уровню G4.

    Между тем Роскосмос заявил об отсутствии угрозы для работы МКС от геомагнитного шторма.

    Комментарии (0)
    24 января 2026, 01:25 • Новости дня
    Губернатор объявил режим повышенной готовности в Мурманской области

    Губернатор ввёл режим повышенной готовности в Мурманской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Массовые отключения электричества из-за непогоды привели к объявлению режима повышенной готовности, сообщил на заседании оперативного штаба губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

    «В связи с аварийными ситуациями, произошедшими на линиях «Россетей», в регионе вводится режим повышенной готовности. Провёл заседание оперативного штаба. О ходе работ доложили руководители «Россетей», организаций жизнеобеспечения, главы муниципальных образований», – сообщил он в Telegram-канале.

    Там уточняется, что временные отключения электроэнергии на территории города Мурманска и ЗАТО Североморск пока будут сохраняться.

    Власти вынуждены приступить к ограничению электроснабжения части потребителей в соответствии с действующими регламентами, включая многоквартирные дома и городское освещение, отметил Чибис.

    «Это необходимо для того, чтобы в приоритетном порядке обеспечить электроэнергией котельные, больницы, объекты водоснабжения и другие жизненно важные объекты», – пояснил губернатор.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, сотни тысяч домов в Британии и Франции остались без света из-за циклона Горетти. Хинштейн сообщил об отключении электричества в Хомутовском районе Курской области из-за аварии. После отключения света в морозы в двух деревнях на Урале возбуждено дело.

    Комментарии (0)
    24 января 2026, 09:00 • Новости дня
    Москвичам пообещали потепление на следующей неделе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Резкое потепление после морозных выходных ждет москвичей на следующей неделе, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    По его словам, москвичей ожидает в понедельник ночью до минус 20-25 градусов, местами до 28, а днем с запада будет перемещаться хорошо выраженный циклон, передает РИА «Новости». И в понедельник произойдет значительное понижение давления на 10-13 мм ртутного стола за сутки, появится облачность, температура повысится.

    В понедельник вечером температура составит минус 10 градусов, ветер усилится до 15 метров в секунду. Во вторник давление пройдет снег, прогнозируется повышение температуры днем 1-6 градусов ниже нуля.

    «Вот эта температура уже около нормы, ниже на 1 градус. А дальше, в среду и в четверг, повышение температуры. Все воздушные массы с юга, облачность, снег прогнозируется. Температура вот такая: ночью минус 1-6, а днем стремление к нулевой отметке», — отмечает Вильфанд.

    По области температура составит от 0 до минус 5, местами возможны плюсовые значения.

    Ранее Гидрометцентр сообщил серьезных морозах в Московском регионе.

    Комментарии (0)
    23 января 2026, 08:22 • Новости дня
    В Москве загорелся Дом синодальных композиторов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В центре российской столице произошло возгорание в историческом здании Дома синодальных композиторов, сообщил источник в оперативных службах.

    Возгорание началось в Среднем Кисловском переулке, загорелся неэксплуатируемый Дом синодальных композиторов, сказал собеседник ТАСС.

    Источник добавил, что пожару присвоили повышенный ранг сложности, наблюдается интенсивное развитие возгорания.

    Дом синодальных композиторов в Москве – это историческое здание на Среднем Кисловском переулке. Там в конце XIX – начале XX века жили и работали преподаватели Синодального училища церковного пения.

    Напомним, в четверг в Москве в ходе проведения строительных работ взорвались два баллона с пропаном, произошел пожар, но его ликвидировали.

    Комментарии (0)
    23 января 2026, 14:23 • Новости дня
    Гидрометцентр сообщил серьезных морозах в Московском регионе

    Гидрометцентр предупредил о значительном похолодании в Москве

    Tекст: Мария Иванова

    В Московском регионе в ночь на 24 января ожидается значительное понижение температуры с вероятностью морозов до минус 28 градусов в отдельных районах.

    Температура воздуха в Московском регионе может опуститься до минус 28 градусов предстоящей ночью, передает ТАСС.

    Специалисты Гидрометцентра РФ уточнили агентству, что в Подмосковье ожидается от 18 до 23 градусов ниже нуля, а местами – до минус 28. По словам синоптиков, такие морозы придут при облачной с прояснениями погоде и без осадков.

    В Москве ночью температура составит от минус 19 до минус 21 градуса, а в центре города – от минус 16 до минус 18. Днем 24 января в столице прогнозируют 12-14 градусов мороза, а в Подмосковье – от 12 до 17 ниже нуля.

    В Гидрометцентре отметили, что ветер ночью и днем ожидается слабый, а на дорогах возможно образование гололедицы. Синоптики связывают аномальные холода с влиянием гребня сибирского антициклона, который принес в регион сильные морозы.

    Пониженная температура сохранится в регионе в воскресенье и понедельник, суточная температура будет ниже климатической нормы на 12-13 градусов. Специалисты советуют жителям быть внимательными на дорогах и соблюдать осторожность в связи с экстремальными погодными условиями.

    Ранее синоптики предупредили о резком похолодании в Московском регионе.

    Между тем система отопления столицы была переведена на усиленный режим работы из-за ожидаемых морозов.

    Комментарии (0)
    22 января 2026, 01:49 • Новости дня
    Солодов доложил Путину о ситуации со снегопадами на Камчатке

    Tекст: Антон Антонов

    Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в регионе в связи со снегопадами.

    «Доложил Владимиру Владимировичу о текущей обстановке и ходе работ на совещании с членами правительства России», – сообщил Солодов в Telegram.

    По его словам, ситуация на Камчатке остается сложной, несмотря на частичное восстановление транспортного сообщения.

    Губернатор сообщил, что благодаря помощи федерального центра более 20 единиц снегоуборочной техники готовы направить на Камчатку. Кроме того, Камчатка получит помощь от Сахалинской области и Приморского края. Солодов рассказал, что самолет МЧС с техникой с Сахалина разгружают в аэропорту.

    Также регион запросил дополнительные средства на восстановление дорожной сети весной, когда из-за таяния снега ожидаются серьезные повреждения дорог. Солодов предложил упростить порядок вывоза чистого снега «на рельеф и прибрежную полосу», а не только на специализированные полигоны. Эта мера может быть распространена на все регионы с экстремальной снеговой нагрузкой, сказал он. Дополнительно МЧС закупает четыре вездехода для эвакуации и доставки медиков в труднодоступные районы, сообщил глава региона.

    «Благодарю Владимира Владимировича за внимание к нашему краю и поддержку инициатив. Глубоко признателен всем, кто не остался в стороне и прямо сейчас находится на передовой борьбы со стихией. Отдельное спасибо нашим соседям, которые проявили настоящее дальневосточное братство», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Камчатки предупредил о новом снегопаде. Солодов решил обратиться в правительство за помощью для ликвидации последствий аномальных снегопадов. МЧС направило на Камчатку дополнительную снегоуборочную технику. Президент России Владимир Путин напомнил властям о необходимости быть готовыми к неблагоприятным погодным условиям и предупредил о скором похолодании в ряде регионов страны.

    Комментарии (0)
    23 января 2026, 15:28 • Новости дня
    Минэнерго: ЦОДы для ИИ в Московском регионе потребуют новой генерации

    Минэнерго: Размещение ЦОДов для ИИ в Московском регионе потребует новой генерации

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Для обеспечения работы центров обработки данных (ЦОД) в области искусственного интеллекта (ИИ) в Московском регионе может потребоваться возведение новых электростанций, отметили в Минэнерго.

    Необходимость строительства дополнительной генерации для центров обработки данных в области ИИ вокруг Москвы озвучил заместитель министра энергетики Петр Конюшенко на заседании Совета Федерации, передает ТАСС. Он сообщил, что сейчас создание ЦОДов возможно без новых электростанций в Ленинградской области, Приволжье и на Урале.

    Конюшенко заявил: «Все остальное потребует строительства электростанций. В том числе, в принципе, это возможно действительно вокруг Москвы. Мы на уровне правительства будем принимать это решение».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, объем потребления электроэнергии центрами обработки данных и майнингом криптовалют в России в 2025 году останется на уровне 2% от общего показателя.

    Однако глава Ростелекома Михаил Осеевский заявил, что крупные города уже сталкиваются с нехваткой электрических мощностей. Он добавил, что с массовым появлением роботов и искусственного интеллекта инфраструктурные вопросы становятся еще более острыми, поскольку потребление одной стойки в ЦОД для ИИ достигает 50 киловатт, а весь центр может увеличивать потребление с 20 до 200 мегаватт.

    Комментарии (0)
    23 января 2026, 13:48 • Новости дня
    Прокуратура составила портрет типичного московского преступника

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Большинство преступлений в Москве совершили безработные приезжие мужчины среднего возраста, сообщили в прокуратуре города в пятницу.

    Чаще всего закон в столице нарушали приезжие мужчины без постоянного дохода в возрасте от 30 до 49 лет, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Всего за 2025 год правоохранители выявили свыше 31 тыс. нарушителей закона. Более половины из них, или 57%, не являлись жителями столицы.

    К уголовной ответственности привлекли более 25 тыс. мужчин, что составило 81% от общего числа фигурантов.

    У подавляющего большинства граждан, преступивших закон, отсутствовал постоянный источник дохода. При этом 68% имели среднее образование, а диплом вуза оказался лишь у 26% злоумышленников.

    Также зафиксировано снижение числа правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Этот показатель упал на 20% и составил 3,3 тыс. случаев.

    Ранее специалисты Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга составили криминологический портрет современной преступницы в России. Самой криминально активной группой стали женщины от 22 до 29 лет.

    Комментарии (0)
    Главное
    Названа дата следующего раунда переговоров России, США и Украины
    Медведев назвал европейских лидеров импотентами после критики Зеленского
    На Украине ДТЭК на фоне скандала разорвала контракт с «Энергоатомом»
    Орбан заявил о наличии в ЕС документа по отправке войск на Украину
    New York Post описала принцип работы секретного оружия «дискомбобулятора»
    Стали известны обстоятельства смерти режиссера Олейникова
    Дочь Маргариты Тереховой сообщила о состоянии здоровья актрисы