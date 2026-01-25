  • Новость часаМО сообщило о продвижении российских войск на ключевых направлениях
    Участники СВО наполнили Татьянин день новым смыслом
    Академик Гинцбург объяснил особую опасность вируса Нипах
    NYT сообщила о победе Дании над планом Трампа по Гренландии
    Дмитриев назвал экс- еврокомиссара Бретона ненавистником человечества
    США, Россия и Украина завершили переговоры в Абу-Даби совместным обедом
    Песков: Трамп «нагибает через колено»
    Гладков рассказал об аварийных работах после обстрела Белгорода
    МЧС доставило дополнительную спецтехнику на Камчатку
    Захарова сравнила идею замены бюста Пушкина с «Собачьим сердцем»
    25 января 2026, 10:30 • Новости дня

    Эксперт: Государство представляет молодежи неисчерпаемые возможности для развития

    Политолог Данилин: Конкурсы и олимпиады, стипендии и гранты помогают студентам раскрыть свой потенциал

    Эксперт: Государство представляет молодежи неисчерпаемые возможности для развития
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Российские власти не только поддерживают развитие молодежи, но и направляют ее энергию в конструктивное русло – через конкурсы, олимпиады, стипендии и гранты, которые помогают студентам раскрыть свой потенциал. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил политолог Павел Данилин. В воскресенье страна отмечает День российского студенчества (Татьянин день).

    «Каждый год я даю своим студентам задание подготовить несколько докладов о тех перспективах и возможностях, которые государство предоставляет молодежи. Эта тема неисчерпаема», – рассказал Павел Данилин, политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    Как подчеркнул собеседник, российские власти не только поддерживают развитие молодежи, но и направляют ее энергию в конструктивное русло. По его оценкам, действующие проекты – такие как конкурсы и олимпиады президентской платформы «Россия – страна возможностей», стипендии и гранты – помогают студентам раскрыть свой потенциал.

    «Таким образом, молодые ученые получают дополнительную финансовую поддержку для своих исследований, – пояснил Данилин. – Кроме того, у студентов есть возможность проходить различные стажировки и приобретать практические навыки». Политолог отметил, что у него, например, сейчас проходит практику студент Финуниверситета.

    Параллельно, напомнил спикер, идет модернизация системы высшего образования. В его вузе программы уже стали более практико-ориентированными. При этом Данилин опроверг мнение о дороговизне российского образования: «На деле у нас обучение в десятки раз дешевле, чем на Западе, где даже за бюджетные места часто приходится платить».

    Эксперт также обратил внимание на практику целевого набора. «Регион дает заявку на определенное количество специалистов – чаще всего в сфере здравоохранения или школьного преподавания. После выпуска молодой специалист обязан отработать несколько лет по распределению», – детализировал он.

    Особое значение, по мнению политолога, имеет создание по поручению президента России Владимира Путина сети университетских кампусов мирового уровня. «Это позволит студентам полностью погрузиться в учебу, а также станет импульсом для развития регионов. Молодые люди могут задуматься о карьере не в столице, а в своем регионе», – считает Данилин. Он подчеркнул: «Возможностей у студентов сегодня очень много, и ими надо пользоваться».

    Поддержка развития молодежи со стороны государства является одним из национальных приоритетов. В этой связи реализуются проекты для студентов, направленные на раскрытие их потенциала и профессиональное развитие. Одновременно совершенствуется система высшего образования, учебные программы становятся более практичными, чтобы выпускники были востребованы на рынке труда.

    В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» предусмотрен ряд программ: от «Приоритета 2030», по которому к 2030 году создадут более 100 университетов-лидеров, важных для стратегических отраслей экономики, до строительства современных студенческих кампусов и обновления общежитий для комфортной учебы и проживания студентов по всей стране.

    В пятницу, 23 января, на площадке Московского физико-технического института Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия новых объектов университетских кампусов в субъектах Российской Федерации. По его словам, на первом этапе, который рассчитан до 2030 года, планируется построить 25 кампусов.

    «Уверен, что программа будет выполнена. Приличный общий объем финансирования – 150 миллиардов рублей, из них 40 процентов, даже чуть больше, – это федеральное финансирование», – сказал Путин.

    Глава государства напомнил о решении продлить эту программу и на будущее. «И здесь, конечно, такой синергетический эффект от совместной работы правительства Российской Федерации, федерального центра, регионов и представителей заинтересованного бизнеса чрезвычайно важен для конечного, общего, очень нужного стране результата», – добавил Путин.

    На сегодняшний день в Екатеринбурге запущена вторая очередь кампуса Уральского федерального университета общей площадью 100 тысяч квадратных метров. В состав кампуса вошли учебный корпус Института экономики и управления, учебный корпус Института радиоэлектроники и информационных технологий, корпус Специализированного учебно-научного центра.

    Общая площадь новых объектов составляет более 102,7 тыс. кв. метров. Три новых учебных корпуса скоро примут студентов. Строительство завершено в установленные сроки в рамках реализации федерального проекта «Создание сети современных кампусов» нацпроекта «Молодежь и дети».

    В Южно-Сахалинске открыт студенческий городок на полторы тысячи мест для Сахалинского государственного университета. Общая площадь создаваемых объектов составит 125 тыс. кв. метров. Комплекс будет включать научно-образовательный центр на 1200 учебных мест и жилые корпуса на 1500 мест проживания. Основными резидентами кампуса станут Сахалинский государственный университет и ряд научно-исследовательских институтов Дальневосточного отделения РАН.

    Научно-образовательный центр (2 корпуса, 88,8 тыс. кв. м) находится в активной фазе строительства. С ноября 2025 года началось заселение студентов. Создание кампуса мирового уровня «СахалинTech» является стратегической инвестицией в будущее региона, направленной на подготовку высококвалифицированных кадров и развитие передовой научной инфраструктуры на Дальнем Востоке России.

    Проект реализуется в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» национального проекта «Молодежь и дети» на основе концессионного соглашения между Сахалинской областью и инвестором.

    В Калининграде – два новых общежития для двух с половиной тысяч студентов Балтийского федерального университета. Общая площадь создаваемых объектов кампуса составляет более 115 тыс. кв. метров.

    Для студентов также доступны многофункциональный центр и общая аудитория с библиотекой. Параллельно идут работы по возведению ключевых учебных и научных корпусов. Завершение строительства (ведется в рамках реализации нацпроекта «Молодежь и дети») кампуса запланировано на 2026 год.

    Современный университет сегодня – это не только лекции и семинары, но и новые возможности. Всероссийский проект «Первый студенческий» реализуется Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение первых» и включает в себя просветительские, мотивационные инициативы, поддерживает студенческие идеи и помогает развивать патриотизм в студентах.

    В рамках «Движения Первых» для студентов реализуются практико-ориентированные проекты, направленные на безопасность и полезные жизненные навыки. Среди них «Школа Кибербезопасности Движения Первых», «Первая помощь», «Школа Безопасность в Движении», марафон «Первые. Навыки для жизни» и всероссийская военно-патриотическая игра «Зарница 2.0».

    Росмолодежь формирует систему федеральных проектов для вовлечения студентов и молодежи в профессиональное развитие и межкультурный обмен. В нее входят Всемирный фестиваль молодежи, всероссийский студенческий проект «Твой Ход», Российские студенческие отряды, программа «Больше, чем путешествие» и конкурс «Росмолодежь.Гранты».

    Креативный кластер «Таврида.Art» сформировал единую экосистему поддержки и развития молодых специалистов в сфере культуры и креативных индустрий. Сюда входят Летние школы Академии творческих индустрий «Меганом», образовательные и просветительские программы «Культура суверенной России», творческие молодежные сообщества и программа для молодых лидеров «Молодежь в культуре». В 2024-2025 годах проекты кластера охватили тысячи участников из большинства регионов России и зарубежных стран.

    Экосистема ArtMasters направлена на формирование кадрового потенциала креативных индустрий России, объединяющая образовательные, конкурсные и продюсерские проекты для молодых специалистов. В нее входят Национальный чемпионат творческих компетенций, командные соревнования с бесплатными курсами от ведущих экспертов, кадровая платформа, продюсерский центр и музыкальный лейбл. За шесть лет в проектах экосистемы приняли участие более 100 000 человек из всех регионов России и 112 стран мира.

    Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» стала одной из ключевых площадок для выявления и поддержки талантливых студентов. Олимпиада охватывает 70 предметных областей и сочетает проверку практико-ориентированных знаний с системой карьерного сопровождения: лучшие участники получают льготы при поступлении на следующую ступень образования, предложения стажировок и трудоустройства.

    Национальная технологическая олимпиада стала первой в России системой командных инженерных соревнований для школьников и студентов, ориентированной на решение практических технологических задач – от ИИ и разработки игр до геномных и космических технологий. За десять лет НТО охватила более 880 тыс. участников, обеспечила поступление по льготам для большинства победителей и призеров, а также запустила новые форматы – ТехноГТО и премию «Факел».

    Как говорят эксперты, современная образовательная политика в России ориентирована на расширение возможностей для студентов. Появляются направления, которых раньше не существовало – например, социальная архитектура, где молодежь может не только учиться, но и проектировать образ будущего. С 1 сентября 2025 года в МГУ им. Ломоносова и Финансовом университете при правительстве РФ открыты магистерские программы по социальной архитектуре.

    Как отмечает учащийся РЭУ им. Г.В. Плеханова Роман Садыков, «от студентов уже даже при первом трудоустройстве требуют наличия не только оконченного образования, но и наличия практического опыта».

    «Этот опыт получают либо на практике, либо на стажировке, либо теперь уже и в общественной деятельности. Ведь ты можешь организовывать мероприятия, попробовать себя в ведении социальных сетей, разработать свой проект, собрать свою команду и указать это как реальный опыт в резюме. Благо в университете для этого много возможностей, например, в рамках проектов «Движения Первых». Сейчас в России делается все, чтобы молодежь смогла в полной мере реализовать свои таланты», – считает Садыков.

    Как добавляет студентка РАНХиГС Кристина Казакова, победитель трека «Делаю» в пятом сезоне Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход», «обучаясь на первом курсе, я уже понимаю, сколько возможностей, крутых проектов, форумов, слетов, программ создают для молодежи, для качественного и разностороннего развития».

    «Например, Всероссийский студенческий проект «Твой Ход» дает крутые возможности для молодежи, которая увлекается проектной деятельностью, и любит публичные выступления», – подчеркнула Казакова.

    Зоя Киселева, магистрант факультета политологии МГУ им. Ломоносова направления подготовки «Социальная архитектура» отметила, что «с первого курса мы включаемся в практическую работу и напрямую общаемся с людьми, которые ведут крупные социальные проекты». «Нам читали лекции спикеры из администрации президента РФ, платформы «Россия – страна возможностей, руководители департаментов ЭИСИ, специалисты платформы «Дигория», – сказала Киселева.

    24 января 2026, 13:47 • Новости дня
    Бастрыкин поручил привлечь судью к ответственности за оправдательный приговор

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Резонансный оправдательный приговор по делу о покушении на депутата Госдумы Михаила Матвеева стал поводом для инициирования дисциплинарного разбирательства в отношении судьи со стороны СК России.

    Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить обращение в дисциплинарную коллегию Верховного суда РФ о привлечении к ответственности судьи, вынесшего оправдательный приговор по делу о покушении на убийство депутата Госдумы Михаила Матвеева и его водителя в Самарской области. Об этом сообщается в Телеграм-канале СК России.

    В сообщении подчеркивается, что вынесенный приговор вызвал широкий общественный резонанс, поскольку действия обвиняемых следователи квалифицировали как покушение на убийство.

    В официальном заявлении ведомства отмечено: «В публичном пространстве широкий резонанс вызвала тема оправдательного приговора по уголовному делу о нападении мигрантов на нескольких граждан в Самарской области, в том числе депутата Государственной думы. Следственными органами СК России по Самарской области в ходе предварительного следствия действия нападавших были квалифицированы как покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ). Отмечается необходимость привлечения к уголовной ответственности судьи, вынесшего данное решение».

    Суд оправдал трех фигурантов дела, признав их виновными только в причинении среднего и легкого вреда здоровью, и освободил их в зале заседаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле 2024 года Самаре трое мужчин вступили в конфликт с местными жителями, в ходе которого пострадал депутат Госдумы Михаил Матвеев. Следственные органы возбудили уголовное дело о хулиганстве, которое затем по поручению Александра Бастрыкина переквалифицировали на статью о покушении на убийство.

    Обвиняемыми по делу стали Некруз Бохиров, Мурод Мусуров и несовершеннолетний, чьи данные не раскрываются. Им вменили покушение на убийство двух лиц, умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести и хулиганство, совершенное группой лиц с применением предметов, используемых в качестве оружия.

    24 января 2026, 22:47 • Новости дня
    Гладков: Белгород подвергся самому массированному в истории удару из HIMARS

    Гладков сообщил о самом массированном в истории ударе по Белгороду из HIMARS

    Гладков: Белгород подвергся самому массированному в истории удару из HIMARS
    @ Capt. Daniel Andrews/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате интенсивного обстрела Белгорода ВСУ были повреждены объекты энергетики, а также зафиксированы возгорания и разрушения в частных строениях.

    Губернатор Вячеслав Гладкова сообщил, что Белгород подвергся самому массированному обстрелу за все время, предположительно, с применением систем HIMARS.

    «По нашей информации – самый массированный обстрел города Белгорода, предположительно, «Хаймерсами». Предварительно, пострадавших нет», – написал он в своем Telegram-канале.

    По его словам, в результате удара были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, сейчас аварийные службы и оперативные бригады работают на месте происшествия.

    Сообщается о возгорании хозпостройки, которое ликвидируют сотрудники МЧС, а также о пожаре в одном из дворов города из-за падения обломков.

    В селе Таврово Белгородского округа тоже зафиксированы разрушения: в двух частных домах повреждены кровли вследствие падения обломков. Информация по ущербу и последствиям продолжается уточняться.

    Губернатор отметил, что будет информировать о развитии ситуации по мере поступления новых данных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Белгородской области сообщил о ракетной опасности и призвал жителей спуститься в укрытия.

    Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил, что пусковая установка HIMARS ВСУ, обстреливавшая Белгород, уничтожена в Харьковской области.

    Минобороны России сообщило, что беспилотник «Герань» ликвидировал американскую установку HIMARS, из которой ранее выпускали ракеты по гражданским объектам России.

    25 января 2026, 11:20 • Видео
    Очередное предательство США. Теперь курды

    Ряд американских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США окончательно сворачивают свое военное присутствие в Сирии. Это связано с решением о предательстве очередного союзника, которое приняли в Вашингтоне.

    24 января 2026, 19:23 • Новости дня
    Заставивший капитулировать ВСУ в «Азовстали» генерал был на переговорах в Абу-Даби
    Заставивший капитулировать ВСУ в «Азовстали» генерал был на переговорах в Абу-Даби
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    В состав российской делегации на переговорах с Украиной в Абу-Даби вошел генерал-лейтенант Александр Зорин, ранее участвовавший в капитуляции гарнизона «Азовстали».

    Генерал-лейтенант Александр Зорин, первый заместитель начальника управления информации Генштаба ВС России, был включен в состав российской переговорной делегации в Абу-Даби, передает ТАСС.

    Зорин ранее занимался мирным урегулированием в Сирии и, по словам военного корреспондента Александра Коца, был одним из тех, кто заставил капитулировать двухтысячный гарнизон «Азовстали» в Мариуполе.

    «Зорин – мощнейший переговорщик», – отмечают эксперты.

    Трехсторонние переговоры России, США и Украины завершились в Абу-Даби.

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в переговорную группу включены представители руководства Минобороны России во главе с адмиралом Игорем Костюковым.

    Российская делегация после двухдневных консультаций покинула ОАЭ на борту Ил-62.


    25 января 2026, 02:10 • Новости дня
    Захарова сравнила идею замены бюста Пушкина с «Собачьим сердцем»

    Захарова назвала петицию о замене бюста Пушкина в Одессе сатанинским балом

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко высказалась о предложении заменить бюст Пушкина в Одессе на памятник блогеру, отметив драматичность происходящего.

    Мария Захарова, официальный представитель МИД России, прокомментировала новость о выдвижении на Украине петиции по замене бюста Александра Пушкина в Одессе на памятник блогеру, передает ТАСС.

    Она заявила: «Такое впечатление, что мы видим новую экранизацию «Собачьего сердца», только место действия не пропавший дом, а пропавшая страна. Швондеры с опорой на Шариковых правят свой сатанинский бал».

    Захарова также добавила, что «какая страна, такие и герои». Ее комментарии прозвучали в ответ на появление соответствующей петиции.

    Петиция о замене бюста Александра Пушкина на памятник блогеру вызвала широкий общественный резонанс и стала предметом дискуссии как на Украине, так и за ее пределами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на сайте «Социально активный гражданин» появилась петиция с требованием заменить памятник Александру Пушкину в центре Одессы на бюст президента США Дональда Трампа.

    В Париже на территории Русского духовно-культурного православного центра состоялось открытие памятника Александру Пушкину в присутствии его потомков и дипломатов.

    В столице Украины с сентября 2024 года были изменены названия более 50 улиц и площадей, большинство из которых лишились упоминания многих российских деятелей.

    24 января 2026, 20:08 • Новости дня
    Рябков сообщил о защите Россией «принципов Анкориджа» на переговорах по Украине
    Рябков сообщил о защите Россией «принципов Анкориджа» на переговорах по Украине
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российская делегация продолжает добиваться исполнения договоренностей, достигнутых президентами России и США на встрече в Анкоридже, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    По словам Рябкова, Россия на переговорах по Украине отстаивает базовые понимания, достигнутые с США по итогам саммита в Анкоридже, передает ТАСС.

    Он отметил, что Россия прилагает максимум усилий для выработки схемы урегулирования, полностью соответствующей договоренностям, достигнутым в Анкоридже.

    Замглавы МИД отметил, что переговоры проходят в различных форматах и практически не прекращаются в последние дни.

    Напомним, трехсторонние переговоры России, США и Украины завершились в Абу-Даби.

    МИД ОАЭ заявил, что обсуждение касалось нерешенных пунктов плана США и проходило в конструктивной обстановке.

    В МИД России отметили, что решающим для будущих переговоров по Украине станет их содержание, включая решение территориального вопроса по формуле анкориджского саммита.

    Вывод украинских войск с территории Донбасса является ключевым требованием для запуска процесса мирного урегулирования.

    25 января 2026, 07:18 • Новости дня
    МВД РФ сообщило о новых случаях вымогательства с помощью ИИ-порнографии

    Tекст: Денис Тельманов

    В России зафиксированы попытки вымогателей получить деньги, угрожая распространением сгенерированной нейросетями порнографии под видом коллекторских организаций.

    Как передает ТАСС, МВД России выявило мошенническую схему, в которой злоумышленники угрожают гражданам распространением сгенерированных нейросетями порнографических материалов.

    Официальный представитель министерства Ирина Волк заявила, что преступники представляются коллекторами и требуют деньги, используя угрозы в телефонных звонках и СМС-сообщениях.

    По словам Волк, один из случаев заключался в том, что неизвестный неоднократно связывался с жертвой от имени коллекторской организации с требованием совершить онлайн-платеж.

    Преступник угрожал распространить фальшивые порочащие изображения, сгенерированные нейросетью, которые могли нанести существенный вред репутации и правам потерпевшей, а также затронуть интересы ее близких.

    МВД призывает граждан быть осторожными и не поддаваться на подобные шантажные требования, а при получении угроз обращаться в правоохранительные органы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет возбудил дело о мошенничестве в отношении 18-летней жительницы Сургута, связанное с расследованием похищения подростка.

    Основными признаками мошеннических звонков МВД назвало предложения бонусов и подарков от банка, а также просьбы отменить заявки на кредит.

    Злоумышленники часто используют предлог «записи на прием» в госорганизацию для получения кода из SMS, предлагая услуги по перерасчету пенсии или исправлению налоговых ошибок.

    24 января 2026, 17:14 • Новости дня
    МИД ОАЭ: Переговоры в Абу-Даби касались нерешенных пунктов плана США
    МИД ОАЭ: Переговоры в Абу-Даби касались нерешенных пунктов плана США
    @ wam.ae

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры по Украине в Абу-Даби были сфокусированы на нерешенных пунктах предложенного США соглашения, и прошли в конструктивной атмосфере, сообщили в МИД ОАЭ.

    Переговоры по урегулированию ситуации на Украине, которые прошли в Абу-Даби, были посвящены обсуждению нерешённых пунктов плана мирного соглашения, предложенного США, передает РИА «Новости».

    Как подчеркнули в МИД ОАЭ, на встрече присутствовали представители России и Украины, которые вели прямой диалог по ряду спорных вопросов.

    В заявлении МИД ОАЭ отмечается, что обсуждались меры по укреплению доверия, направленные на содействие прогрессу в достижении всеобъемлющего соглашения.

    В МИД ОАЭ заверили, что Эмираты продолжат поддерживать все усилия, направленные на урегулирование конфликтов, отметив свою приверженность поиску мира в любых кризисных ситуациях.

    Ранее источник заявил, что делегации на встрече по Украине в Абу-Даби завершили обсуждение вопросов безопасности и объявят итоги переговоров в своих столицах.

    Напомним, трехсторонние переговоры России, США и Украины завершились в Абу-Даби.

    После завершения переговоров американская делегация, в составе которой был министр армии Дэниел Дрисколл, отправилась в аэропорт.

    Российская делегация под руководством адмирала Игоря Костюкова покинула площадку переговоров и вернулась в отель.

    24 января 2026, 13:32 • Новости дня
    Источник: В Абу-Даби обсуждают несколько документов по миру на Украине
    Источник: В Абу-Даби обсуждают несколько документов по миру на Украине
    @ wam.ae

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице ОАЭ переговорщики по Украине анализируют различные проекты документов, касающиеся урегулирования конфликта и гарантий безопасности для сторон, отмечают информагентства.

    В Абу-Даби одновременно рассматриваются несколько различных документов, касающихся мирного урегулирования на Украине, передает ТАСС.

    По информации агентства, переговорные группы активно работают над содержанием этих предложений.

    Источник отметил в ответ на вопрос корреспондента: «Их несколько», имея в виду, что на столе переговоров лежит не один проект документа.

    Кроме того, обсуждаются не только территориальные вопросы, но и вопросы гарантий, а также другие важные аспекты возможного соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице ОАЭ представители России, США и Украины начали второй раунд обсуждения вопросов безопасности.

    Источник ТАСС отметил, что делегация США на переговорах в Абу-Даби демонстрирует «достойную выдержку» в роли посредников.

    Второй день переговоров по Украине проходит в закрытом режиме без прессы. Дискуссии и обсуждения организованы в одном из дворцов Абу-Даби в различных форматах.


    24 января 2026, 15:47 • Новости дня
    Переговоры по Украине в Абу-Даби с участием России завершились

    Трехсторонние переговоры России, США и Украины завершились в Абу-Даби

    Переговоры по Украине в Абу-Даби с участием России завершились
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российская делегация под руководством адмирала Игоря Костюкова покинула площадку переговоров по Украине и вернулась в отель в Абу-Даби.

    Переговоры по вопросам безопасности в рамках трехсторонней рабочей группы России, США и Украины завершились во второй день в Абу-Даби, передает РИА «Новости».

    Российскую делегацию возглавлял начальник Главного управления Генерального штаба, адмирал Игорь Костюков. После завершения встречи делегация РФ вернулась в отель в столице ОАЭ.

    Первое заседание рабочей группы состоялось в пятницу, а на субботу было запланировано продолжение дискуссий. В переговорах также приняли участие спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев и спецпосланник президента США Стив Уиткофф, которые обсудили экономические аспекты.

    Второй день переговоров по Украине проходил в закрытом режиме без прессы. Дискуссии и обсуждения организованы в одном из дворцов Абу-Даби в различных форматах.

    В столице ОАЭ переговорщики по Украине анализировали различные проекты документов по урегулированию конфликта и обсуждали гарантии безопасности для сторон.

    Эксперт объяснил согласие России на присутствие США на переговорах в Абу-Даби.

    24 января 2026, 16:13 • Новости дня
    Анонсирован следующий раунд переговоров по Украине

    Анонсирован следующий раунд переговоров по Украине на будущей неделе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские чиновники анонсировали проведение новых переговоров по урегулированию ситуации, запланированных на следующую неделю в Абу-Даби.

    Следующий раунд переговоров по урегулированию ситуации на Украине может пройти в Абу-Даби уже на следующей неделе, пишет РИА «Новости» со ссылкой на публикацию журналиста портала Axios Барака Равида. Информацию о предстоящей встрече он получил от украинских чиновников.

    «Следующий раунд переговоров состоится в Абу-Даби на следующей неделе», – заявил Равид в социальной сети X (заблокирована в РФ).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская делегация под руководством адмирала Игоря Костюкова покинула площадку переговоров по Украине и вернулась в отель в Абу-Даби.

    Второй день переговоров проходил в закрытом режиме без прессы. Дискуссии и обсуждения шли в одном из дворцов Абу-Даби в разных форматах.

    Переговорщики в столице ОАЭ анализировали различные проекты документов и обсуждали гарантии безопасности для сторон.

    25 января 2026, 02:42 • Новости дня
    МИД РФ назвал причину приостановки переговоров в Стамбуле надуманной

    МИД РФ усомнился в обоснованности отказа Киева от переговоров в Турции

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский дипломат выразил сомнение в реальности объяснений Киева касательно остановки переговорного процесса в Стамбуле, упомянув высокую оценку роли Турции.

    Директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук в интервью РИА «Новости» заявил, что озвученная украинским МИД причина приостановки переговоров в Стамбуле якобы из-за отсутствия «ощутимого прогресса» является надуманной.

    «Мы остаемся открытыми к продолжению диалога и высоко ценим гостеприимство Турции. В ноябре 2025 года МИД Украины заявил о приостановке переговоров в Стамбуле якобы из-за отсутствия «ощутимого прогресса». Звучит это надуманно», – сказал дипломат.

    По его словам, Россия не закрывает двери для диалога и готова рассматривать любые конструктивные предложения, поступающие по линии переговоров.

    Полищук подчеркнул, что Турция сыграла важную роль в организации переговорного процесса, а решение Киева вызывает вопросы относительно его реальных мотивов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва подтвердила готовность к продолжению переговоров с украинской стороной на площадке в Стамбуле.

    Россия после достигнутых в Стамбуле в 2025 году договоренностей с Украиной вернула около 2,3 тыс. военнослужащих и порядка 170 гражданских лиц.

    Турция планирует и в следующем году активно участвовать в урегулировании ситуации на Украине.

    24 января 2026, 22:21 • Новости дня
    Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Белгородской области сообщил о ракетной опасности сразу в нескольких населенных пунктах региона, призвав жителей спуститься в укрытия.

    О введении режима ракетной опасности в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах объявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    «Город Белгород и Белгородский округ, Шебекино и Шебекинский округ – ракетная опасность», – написал он в своем Telegram-канале.

    Гладков настоятельно рекомендовал жителям незамедлительно спуститься в подвальные помещения и оставаться там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности».

    Власти региона продолжают информировать население о текущей ситуации и мерах безопасности.

    Ранее в Белгородской области неоднократно объявлялись подобные режимы из-за угрозы ракетных обстрелов. Губернатор просит соблюдать осторожность и следовать указаниям экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, система ПВО отразила атаку воздушных целей над Белгородом и округом. При обстреле были повреждены объекты энергетического комплекса и несколько частных домов.

    В результате атаки беспилотника в городе Шебекино погиб один человек, его автомобиль полностью сгорел. В результате атак украинских дронов также пострадала местная жительница.

    25 января 2026, 04:40 • Новости дня
    Врач рассказал о последствиях сдерживания чихания для здоровья

    Tекст: Денис Тельманов

    Попытки не чихать могут вызвать резкое повышение давления в голове и привести к серьезным травмам уха или глаз, рассказал врач-ЛОР Олег Воронцов.

    Сдерживание чихания может быть опасно для здоровья, рассказал врач-оториноларинголог Олег Воронцов из Красногорской больницы министерства здравоохранения Московской области, передает РИА «Новости». Он объяснил, что при попытке не чихать резко возрастает давление в дыхательных путях, носовых пазухах и сосудах головы.

    По его словам, это может привести к разрыву мелких сосудов, травмам уха или повышению внутриглазного давления.

    «Попытка сдержать чихание может иметь неприятные и даже опасные последствия. При этом резко увеличивается давление в дыхательных путях, носовых пазухах и сосудистой системе головы. В редких случаях это может привести к разрыву мелких сосудов, травмам уха или повышению внутриглазного давления», – заявил Воронцов.

    Специалист подчеркнул, что особенно опасно сдерживать чихание людям, страдающим гипертонией или имеющим проблемы с сердцем.

    Врач напомнил, что чихание – это естественный защитный рефлекс организма, помогающий очищать носовые ходы от пыли, аллергенов, микробов и химических раздражителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в холодную погоду возрастает риск образования тромбов, что может привести к инфаркту или инсульту.

    Диетологи рекомендовали употреблять рыбные блюда для восстановления формы после новогодних праздников.

    Стоматологи отметили, что россияне теряют первые зубы в среднем в двадцать лет, а жители Европы и США сталкиваются с этим только к сорока годам.

    25 января 2026, 04:54 • Новости дня
    София и Михаил стали самыми популярными именами в новых регионах России

    Tекст: Денис Тельманов

    В новых регионах России больше всего новорожденных получили имена София и Михаил, причем в разных областях лидировали также Артем и Александр.

    В Донецкой народной республике в 2025 году имя София стало самым популярным женским именем – так назвали 199 девочек. Кроме того, востребованы имена Ева, Мария, Варвара и Мирослава, сообщает РИА «Новости».

    Среди мальчиков лидирует имя Михаил, его получили 222 ребенка, а следом идут Александр, Артем, Матвей и Максим.

    В Луганской народной республике чаще всего новорожденных называли София (135 девочек) и Михаил (168 мальчиков). В тройку женских имен вошли также Ева, Мария, Варвара и Анна, а среди мужских – Артем, Матвей, Александр и Тимофей.

    В Запорожской области в прошлом году самыми популярными именами стали София (50 девочек) и Артем (63 мальчика), также часто встречались имена Анна, Максим, Ева, Дмитрий, Мария, Матвей, Милана и Александр.

    В Херсонской области лидирует имя София (31 девочка), а среди мальчиков – Александр (27 детей). В числе популярных имен значатся Милана, Ева, Аделина и Мария, а также Артем, Марк, Илья и Кирилл.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева сообщила, что Анна и Михаил стали самыми популярными именами для новорожденных в Москве в 2025 году. Москвичи чаще всего называли детей именами Варвара и Михаил с начала наступившего года.

    24 января 2026, 17:24 • Новости дня
    МИД России заявил об открытости к диалогу с Киевом в Стамбуле

    МИД России подтвердил готовность к диалогу с Киевом в Стамбуле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Москва подтвердила готовность к продолжению переговоров с украинской стороной на площадке в Стамбуле, отметив гостеприимство Турции, заявили в МИД.

    Россия остается открытой к продолжению диалога с Киевом в Стамбуле. Об этом заявил РИА «Новости» директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук. «Мы остаемся открытыми к продолжению диалога и высоко ценим гостеприимство Турции», – подчеркнул дипломат.

    Полищук напомнил, что в 2025 году Министерство иностранных дел Украины объявило о приостановке переговоров в Стамбуле, объяснив это отсутствием «ощутимого прогресса». По его словам, такая позиция выглядит надуманной, поскольку с июля 2025 года официальные представители Киева не дали ответа на российские предложения по созданию двустороннего центра мониторинга и контроля режима прекращения огня, работе трех профильных групп и повышению уровня делегаций.

    «Одним словом, мяч на украинской стороне», – резюмировал Полищук.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры по Украине в Абу-Даби прошли в конструктивной атмосфере и были сфокусированы на нерешенных пунктах соглашения, предложенного США. Делегации завершили обсуждение по вопросам безопасности, а об итогах переговоров объявят представители в столицах стран-участниц.

    Ранее в субботу украинские чиновники анонсировали проведение новых переговоров по урегулированию ситуации на следующей неделе в Абу-Даби.


