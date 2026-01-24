  • Новость часаГладков: Белгород подвергся самому массированному в истории удару из HIMARS
    24 января 2026, 22:04 • Новости дня

    Стармер обсудил с Трампом приоритет усиления безопасности Арктики для Британии

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Кир Стармер обозначил укрепление безопасности в Арктике как один из ключевых приоритетов для Британии на переговорах с Дональдом Трампом.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер обсудил с президентом США Дональдом Трампом укрепление безопасности в Арктике, передает РИА «Новости».

    В заявлении Даунинг-стрит отмечается: «Лидеры обсудили необходимость укрепления безопасности в Арктике, и премьер-министр заявил, что это один из абсолютных приоритетов его правительства».

    Власти Британии подчеркивают приверженность активной роли Лондона в этом стратегически важном регионе.

    Ранее канцелярия главы британского правительства заявила о готовности Лондона в полной мере участвовать в обеспечении безопасности Арктики, о чем Стармер сообщил генсеку НАТО Марку Рютте.

    Эта позиция подчеркивает курс правительства на укрепление сотрудничества с союзниками по безопасности с учетом растущего интереса к региону.

    Дополнительное внимание к Арктике связано и с территориальными вопросами по Гренландии, которая входит в состав Датского королевства.

    Дональд Трамп ранее заявлял, что остров должен принадлежать США, однако власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от подобных шагов и подчеркнули важность соблюдения территориальной целостности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Венгрии Виктор Орбан сравнил Гренландию с куском льда для виски Дональда Трампа и заявил, что президент США спас НАТО.

    Дания призвала страны НАТО уделить приоритетное внимание Арктике и получила поддержку альянса в этом вопросе. Американский вице-президент заявил о положительных результатах переговоров с НАТО по вопросу Гренландии и подчеркнул значимость сделки для глобальной стабильности.

    24 января 2026, 12:59 • Новости дня
    Источник: Делегация США проявила выдержку на переговорах по Украине

    Источник: Делегация США проявила выдержку как посредник на встречах в Абу-Даби

    Источник: Делегация США проявила выдержку на переговорах по Украине
    @ wam.ae

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские представители проявляют выдержку в роли посредников на переговорах по Украине, проходящих в столице Объединенных Арабских Эмиратов, отметил источник.

    Делегация США демонстрирует «достойную выдержку» в роли посредников на переговорах по урегулированию ситуации на Украине в Абу-Даби, передает ТАСС.

    Собеседник агентства подчеркнул: «Американцы показывают себя посредниками с достойной выдержкой». Встречи проходят в столице ОАЭ, где обсуждаются различные аспекты урегулирования конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице ОАЭ представители России, США и Украины начали второй раунд обсуждения вопросов безопасности.

    Ранее сообщалось, что российская делегация во главе с Игорем Костюковым покинула отель в Абу-Даби перед продолжением переговоров.

    Второй день переговоров по Украине проходит в закрытом режиме без прессы. Дискуссии и обсуждения организованы в одном из дворцов Абу-Даби в различных форматах.


    Комментарии (10)
    24 января 2026, 16:09 • Новости дня
    Источник: Результаты встречи по Украине в Абу-Даби есть

    Источник: Результаты встречи по Украине в Абу-Даби озвучат уполномоченные лица

    Источник: Результаты встречи по Украине в Абу-Даби есть
    @ Julian Stratenschulte/DPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Результаты у встречи по Украине в Абу-Даби есть, делегации завершили обсуждение по вопросам безопасности, а об итогах переговоров объявят представители в столицах участвующих стран, сообщил источник.

    По словам источника, переговоры по Украине в Абу-Даби завершились, продолжения сегодня не ожидается, передает ТАСС.

    Делегации разъехались после нескольких часов консультаций, которые проходили два дня подряд. Российскую сторону возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков, украинскую – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

    Источник агентства отметил, что встреча прошла не безрезультатно: «Так нельзя сказать, они (результаты) есть», – заявил он, отвечая на вопрос о наличии итогов.

    По словам собеседника, дальнейшее информирование о результатах консультаций передано уполномоченным лицам в столицах стран-участниц.

    Трехсторонние переговоры России, США и Украины завершились в Абу-Даби.

    Второй день переговоров по Украине проходил в закрытом режиме без прессы. Дискуссии и обсуждения были организованы в одном из дворцов Абу-Даби в различных форматах.

    В столице ОАЭ переговорщики по Украине анализировали различные проекты документов по урегулированию конфликта и гарантиям безопасности для сторон.

    Эксперт объяснил согласие России на присутствие США на переговорах в Абу-Даби.

    Комментарии (14)
    24 января 2026, 13:38 • Видео
    Гренландская сделка Трампа: главное

    Стали известны подробности «сделки по Гренландии», на которую европейские страны НАТО уломал президент США Дональд Трамп. Трамп получит немало, но меньше, чем рассчитывал. Но шанс расширить территорию США, как он мечтал, у него все-таки есть.

    Комментарии (0)
    24 января 2026, 18:23 • Новости дня
    Зеленский рассказал, что обсуждалось в Абу-Даби

    Зеленский сообщил, что в Абу-Даби обсуждали параметры завершения конфликта

    Зеленский рассказал, что обсуждалось в Абу-Даби
    @ Igor Jakubowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    На встрече в Абу-Даби представители России, США и Украины затронули возможные параметры завершения конфликта, уделив внимание вопросам безопасности, заявил Владимир Зеленский.

    Владимир Зеленский заявил, что участники переговоров в Абу-Даби обсуждали возможные параметры завершения конфликта, передает РИА «Новости».

    По его словам, основные дискуссии касались именно формулировки условий прекращения боевых действий и мер по обеспечению безопасности.

    «Главное, на чем сосредоточились обсуждения, – это возможные параметры завершения конфликта», – говорится в сообщении Зеленского.

    Помимо этого стороны затронули вопросы, связанные с требованиями в сфере безопасности, необходимыми для прекращения противостояния.

    Как отметил Зеленский, следующий раунд переговоров может пройти уже на следующей неделе, при условии готовности всех сторон двигаться дальше.

    В переговорах участвовали представители России, США и Украины, а российскую делегацию возглавил начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков.

    Напомним, трехсторонние переговоры России, США и Украины завершились в Абу-Даби.

    Российская делегация под руководством адмирала Игоря Костюкова покинула площадку переговоров и вернулась в отель.

    В МИД ОАЭ отметили, что обсуждения касались нерешенных пунктов плана США.

    В столице ОАЭ стороны анализировали различные проекты документов по урегулированию конфликта и гарантиям безопасности.

    МИД России обвинил Киев и Европу в подмене ключевых вопросов урегулирования.

    Комментарии (7)
    24 января 2026, 20:26 • Новости дня
    Названа дата следующего раунда переговоров России, США и Украины

    Axios: Новый раунд переговоров по Украине пройдет в Абу-Даби 1 февраля

    Tекст: Вера Басилая

    Встреча представителей России, США и Украины, может пройти 1 февраля в Абу-Даби в трехстороннем формате, сообщил журналист портала Axios Барак Равид.

    По словам Равида, переговоры между Россией, США и Украиной могут возобновиться в следующее воскресенье в Абу-Даби, передает РИА «Новости»

    Источником информации выступил американский чиновник.

    Reuters также сообщает, что новый раунд переговоров по ситуации на Украине намечен на 1 февраля в столице ОАЭ, передает ТАСС.

    Трехсторонние переговоры России, США и Украины завершились в Абу-Даби.

    Российская делегация после двухдневных консультаций покинула ОАЭ на борту Ил-62.

    В МИД ОАЭ заявили, что переговоры в Абу-Даби касались нерешенных пунктов плана США и проходили в конструктивной обстановке.

    В МИД ранее заявили, что решающим в будущих переговорах по Украине станет их содержание, включая решение территориального вопроса по формуле, принятой на саммите в Анкориджа.

    Комментарии (3)
    24 января 2026, 13:32 • Новости дня
    Источник: В Абу-Даби обсуждают несколько документов по миру на Украине
    Источник: В Абу-Даби обсуждают несколько документов по миру на Украине
    @ wam.ae

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице ОАЭ переговорщики по Украине анализируют различные проекты документов, касающиеся урегулирования конфликта и гарантий безопасности для сторон, отмечают информагентства.

    В Абу-Даби одновременно рассматриваются несколько различных документов, касающихся мирного урегулирования на Украине, передает ТАСС.

    По информации агентства, переговорные группы активно работают над содержанием этих предложений.

    Источник отметил в ответ на вопрос корреспондента: «Их несколько», имея в виду, что на столе переговоров лежит не один проект документа.

    Кроме того, обсуждаются не только территориальные вопросы, но и вопросы гарантий, а также другие важные аспекты возможного соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице ОАЭ представители России, США и Украины начали второй раунд обсуждения вопросов безопасности.

    Источник ТАСС отметил, что делегация США на переговорах в Абу-Даби демонстрирует «достойную выдержку» в роли посредников.

    Второй день переговоров по Украине проходит в закрытом режиме без прессы. Дискуссии и обсуждения организованы в одном из дворцов Абу-Даби в различных форматах.


    Комментарии (5)
    24 января 2026, 20:08 • Новости дня
    Рябков сообщил о защите Россией «принципов Анкориджа» на переговорах по Украине
    Рябков сообщил о защите Россией «принципов Анкориджа» на переговорах по Украине
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российская делегация продолжает добиваться исполнения договоренностей, достигнутых президентами России и США на встрече в Анкоридже, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    По словам Рябкова, Россия на переговорах по Украине отстаивает базовые понимания, достигнутые с США по итогам саммита в Анкоридже, передает ТАСС.

    Он отметил, что Россия прилагает максимум усилий для выработки схемы урегулирования, полностью соответствующей договоренностям, достигнутым в Анкоридже.

    Замглавы МИД отметил, что переговоры проходят в различных форматах и практически не прекращаются в последние дни.

    Напомним, трехсторонние переговоры России, США и Украины завершились в Абу-Даби.

    МИД ОАЭ заявил, что обсуждение касалось нерешенных пунктов плана США и проходило в конструктивной обстановке.

    В МИД России отметили, что решающим для будущих переговоров по Украине станет их содержание, включая решение территориального вопроса по формуле анкориджского саммита.

    Вывод украинских войск с территории Донбасса является ключевым требованием для запуска процесса мирного урегулирования.

    Комментарии (10)
    24 января 2026, 21:04 • Новости дня
    МИД: США не выполнили обещание отпустить россиян с танкера «Маринера»

    Рябков сообщил о невыполнении США обещания отпустить россиян с «Маринеры»

    Tекст: Вера Басилая

    Судьба двух российских моряков с задержанного танкера «Маринера» (Marinera) по-прежнему остается нерешенной, несмотря на публичные обещания США об их освобождении, заявил МИД Сергей Рябков.

    По словам Рябкова, США не выполнили обещание освободить двух российских моряков, входящих в экипаж танкера «Маринера», который был задержан американскими властями, передает ТАСС.

    Замглавы МИД России подчеркнул, что вопрос до сих пор остается нерешенным, несмотря на публичные заверения Вашингтона.

    Ранее Россия сразу же обратилась к США после задержания танкера «Маринера», чтобы добиться освобождения двух российских моряков.

    Власти США 7 января подтвердили задержание российского танкера «Маринера» в нейтральных водах Атлантики.

    Захарова 9 января сообщила, что США решили освободить двух моряков с задержанного танкера.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что захват «Маринеры» требует от России новых подходов к безопасности танкеров.

    Комментарии (5)
    24 января 2026, 15:36 • Новости дня
    Адмирал объяснил планы Трампа по контролю над Гренландией

    Адмирал Комоедов заявил, что США нужна Гренландия для противолодочной обороны

    Tекст: Вера Басилая

    Экс-командующий Черноморским флотом Владимир Комоедов рассказал о значении Гренландии для повышения защиты США от иностранных субмарин на Фареро-исландском рубеже.

    Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов заявил, что Гренландия интересует президента США Дональда Трампа не только из-за идеи создания «Золотого купола» ПВО-ПРО, передает РИА «Новости».

    По его словам, ключевой целью также является усиление противолодочной обороны на Фареро-исландском рубеже, где между Исландией и Гренландией до сих пор остается уязвимость.

    Комоедов подчеркнул, что после Второй мировой войны США построили этот рубеж для противодействия подлодкам Северного флота СССР, однако гидроакустическая система SOSUS не полностью перекрывает участок между островами.

    «Это боковой, не центральный вопрос в проблематике обеспечения безопасности США в призме обсуждения Гренландии, но тем не менее он есть», – заявил адмирал.

    По данным Комоедова, длина рубежа составляет примерно 500 миль, он оснащен современными датчиками для отслеживания подводных лодок. Ранее советские подлодки должны были приближаться к США для запуска баллистических ракет, но современные лодки могут стрелять с расстояния до 10 тыс. километров, не покидая берегов.

    Комоедов также отметил, что важнейшие коммуникации между США, Европой и Африкой проходят через Атлантику, и нарушение этих маршрутов во время боевых действий может существенно осложнить морское снабжение. Именно поэтому, по его мнению, Трамп стремится устранить пробелы в противолодочной обороне.

    27 комментариев

    СМИ писали, что Дональд Трамп достиг соглашения на Всемирном экономическом форуме в Давосе о размещении американских ракет и предоставлении США горнодобывающих прав в Гренландии.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что США поступили «очень глупо», вернув Гренландию Дании после Второй мировой войны. Кроме того, он заявил о намерении добиться передачи Гренландии от Дании для размещения системы ПРО «Золотой купол».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что российское оружие способно проделать брешь в американской системе «Золотой купол».

    Комментарии (0)
    24 января 2026, 16:18 • Новости дня
    Делегация США покинула Абу-Даби после переговоров по Украине

    Делегация США отправилась в аэропорт после переговоров по Украине в Абу-Даби

    Tекст: Вера Басилая

    После завершения переговоров по Украине в Абу-Даби американская делегация, в числе которой министр армии Дэниел Дрисколл, отправилась в аэропорт.

    Представители делегации США направились в аэропорт после завершения переговоров по Украине в Абу-Даби, передает РИА «Новости».

    В составе делегации были спецпосланник президента Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер, сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум, министр армии США Дэниел Дрисколл, а также главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегация США проявила выдержку как посредник на встречах в Абу-Даби.

    В Абу-Даби завершились трехсторонние переговоры России, США и Украины. Российская делегация под руководством адмирала Игоря Костюкова покинула площадку переговоров и вернулась в отель.

    В столице ОАЭ переговорщики по Украине анализировали проекты документов об урегулировании конфликта и гарантиях безопасности.

    Эксперт объяснил согласие России на присутствие США на переговорах.

    Комментарии (0)
    24 января 2026, 14:17 • Новости дня
    Дания запросила у НАТО поддержку в Арктике

    Дания запросила у НАТО поддержку по вопросу Арктики

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Дания на фоне обсуждения будущего Гренландии призвала страны НАТО уделить приоритетное внимание Арктике и получила поддержку альянса в этом вопросе, сообщили власти страны.

    Дания обратилась к НАТО с просьбой сделать Арктический регион одним из приоритетов альянса. Премьер-министр страны Метте Фредериксен подчеркнула, что альянс поддержал эту инициативу, и сейчас стороны обсуждают, как конкретно будет реализовано данное сотрудничество, передает РИА «Новости».

    Это заявление прозвучало на фоне обсуждения будущего Гренландии, отмечает телеканал TV2. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте стороны заложили основу будущего соглашения по острову.

    По данным CNN, потенциальное соглашение предполагает усиление присутствия НАТО на Гренландии, расширение доступа США к ресурсам острова и запрет на инвестиции из России и Китая. Портал Axios уточнил, что сделка не предусматривает передачу суверенитета США, а речь идет о размещении системы ПРО «Золотой купол».

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты смогут получить полный военный доступ к Гренландии без выплат.

    Политики Гренландии и Дании высказали недовольство отсутствием своего участия в переговорах по этому вопросу. В свою очередь, Белый дом сообщил, что Трамп отменил планы по введению торговых ограничений против европейских стран после достижения договоренностей по Гренландии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подробности сделки стали известны – Трамп получит немало, хотя и меньше, чем рассчитывал, но у него все равно остается шанс расширить территорию США.


    Комментарии (3670)
    24 января 2026, 17:57 • Новости дня
    Уиткофф и Кушнер участвовали в трехсторонних переговорах по Украине в Абу-Даби

    Tекст: Вера Басилая

    В столице ОАЭ прошли переговоры по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины, где за столом делегации России и Украины оказались напротив друг друга.

    Делегации России и Украины сидели друг напротив друга во время трехсторонней встречи в Абу-Даби, передает РИА «Новости».

    За столом переговоров также находились американские представители, среди которых были специальный посланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа. Встреча прошла за П-образным столом, где место посередине заняли американцы, а делегации России и Украины разместились по разным сторонам.

    В рабочей группе, помимо Уиткоффа и Кушнера, участвовали сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум, министр армии США Дэниел Дрисколл и главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич. Переговоры длились два дня и были посвящены вопросам безопасности в контексте конфликта на Украине. По итогам встречи стороны не делали публичных заявлений, подробности обсуждений не раскрывались.

    В МИД ОАЭ заявили, что переговоры в Абу-Даби касались нерешенных пунктов плана США.

    Делегация США проявила выдержку как посредник на встречах в Абу-Даби.

    Американская делегация, в числе которой министр армии Дэниел Дрисколл, отправилась в аэропорт после завершения переговоров по Украине.

    Российская делегация под руководством адмирала Игоря Костюкова покинула площадку переговоров по Украине и вернулась в отель в Абу-Даби.

    Комментарии (0)
    24 января 2026, 11:59 • Новости дня
    Робби Уильямс опередил The Beatles по числу альбомов в чартах

    Робби Уильямс обошел The Beatles по числу альбомов на вершине чарта

    Tекст: Мария Иванова

    Британский певец Робби Уильямс стал рекордсменом по числу альбомов, занявших первое место в национальном чарте, обойдя легендарную группу The Beatles – его новый релиз стал уже 16-м в списке лидеров.

    Робби Уильямс установил новый рекорд по числу альбомов, занявших первое место в национальном хит-параде Великобритании, обогнав легендарных The Beatles, передает ТАСС. Об этом сообщила The Official Charts Company, которая занимается составлением официальных музыкальных чартов страны.

    В компании подчеркнули: «Робби Уильямс переписал историю, обойдя The Beatles как исполнитель с самым большим числом альбомов во главе чарта Соединенного Королевства». Новый альбом музыканта BRITPOP, выпущенный 23 января, сразу возглавил национальный чарт и стал шестнадцатым для Уильямса на первой строчке.

    По данным The Official Charts Company, из всех сольных альбомов Робби Уильямса только Reality Killed The Video Star 2009 года не смог занять первое место, остановившись на второй позиции. Сам артист признался, что ему всегда хотелось записать именно такой альбом, и поблагодарил поклонников за поддержку, назвав их «людьми, которые исполнили его мечты».

    Робби Уильямс родился в 1974 году в городе Сток-он-Трент и впервые стал известен как участник группы Take That. С середины 1990 годов он занимается сольной карьерой. Общий тираж его альбомов по всему миру оценивается в 75-80 млн копий, что делает его одним из самых успешных британских исполнителей последних десятилетий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прошлой осенью концерт Робби Уильямса в Стамбуле отменили из-за угроз безопасности.

    В 2009 году продажи дисков The Beatles установили новый рекорд, превысив за пять дней 2,25 млн копий.

    Комментарии (0)
    24 января 2026, 18:51 • Новости дня
    Самолет с делегацией России вылетел из Абу-Даби после переговоров

    Самолет с российской делегацией покинул ОАЭ после переговоров по Украине

    Tекст: Мария Иванова

    После двухдневных переговоров по вопросам безопасности между Россией, США и Украиной в Абу-Даби российская делегация покинула ОАЭ на борту Ил-62.

    Самолет, на борту которого, предположительно, находилась российская делегация, вылетел из Абу-Даби после завершения переговоров по вопросу урегулирования ситуации на Украине, передает РИА «Новости».

    Воздушное судно Ил-62 покинуло столицу ОАЭ в 18.35 по местному времени, что соответствует 17.35 по Москве.

    Напомним, что в Абу-Даби состоялось заседание трехсторонней рабочей группы с участием представителей России, США и Украины. Встреча была посвящена вопросам безопасности и прошла в течение двух дней – в пятницу и субботу.

    Правительство ОАЭ охарактеризовало переговоры как позитивные и конструктивные. Власти также отметили, что стороны из России и с Украины смогли провести прямой диалог, что стало важным шагом в процессе консультаций.

    Американская делегация с министром армии Дэниелом Дрисколлом также отправилась в аэропорт после завершения переговоров.

    Комментарии (0)
    24 января 2026, 15:12 • Новости дня
    Источник: Переговоры в Абу-Даби ведутся на английском и русском языках

    Tекст: Вера Басилая

    Делегации России, США и Украины используют русский и английский языки во время консультаций по безопасности в Абу-Даби, сообщил источник.

    По словам источника, делегации России, США и Украины на трехсторонних переговорах в Абу-Даби активно используют английский и русский языки, передает ТАСС.

    Первый день консультаций по вопросам безопасности стартовал 23 января. На следующий день переговоры продолжились. Российскую делегацию возглавляет начальник Главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков, украинскую – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

    Представители МИД России заявили, что решающим фактором на будущих переговорах по Украине станет их содержание, включая решение территориального вопроса по формуле, принятой на саммите в Анкориджа.

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в переговорную группу России вошли представители руководства Минобороны во главе с начальником Главного управления Генштаба адмиралом Игорем Костюковым.

    Вывод украинских войск с территории Донбасса остается ключевым требованием для запуска процесса мирного урегулирования.

    В столице ОАЭ участники переговоров по Украине анализируют проекты документов, связанных с урегулированием конфликта и гарантиями безопасности для сторон.

    Второй день переговоров по Украине проходит в закрытом режиме без прессы. Дискуссии и обсуждения организованы в одном из дворцов Абу-Даби в различных форматах.

    Комментарии (0)
    24 января 2026, 18:45 • Новости дня
    Стало известно о месте переговоров России, США и Украины в Абу-Даби

    Трехсторонняя встреча по Украине прошла во дворце Шаты в Абу-Даби

    Tекст: Вера Басилая

    Первый день переговоров между делегациями России, США и Украины прошла во дворце Шаты, расположенном на берегу канала в Абу-Даби.

    Делегации России, США и Украины встретились во дворце Шаты на берегу канала, впадающего в Персидский залив, передает РИА «Новости».

    Это резиденция, где президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян часто принимает высокопоставленных иностранных гостей.

    В апреле текущего года в этой же резиденции прошла встреча президента ОАЭ с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. Кроме того, в феврале 2025 года во дворце Шаты был принят первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров.

    Трехсторонние переговоры России, США и Украины завершились в Абу-Даби, они проходили в закрытом для прессы режиме.

    Российская делегация под руководством адмирала Игоря Костюкова покинула площадку переговоров и вернулась в отель.

    В МИД ОАЭ заявили, что переговоры касались нерешенных пунктов плана США и проходили в конструктивной обстановке.

    Комментарии (0)
