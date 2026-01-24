Президент Египта Ас-Сиси предупредил о росте миграции в Европу из-за Газы

Tекст: Вера Басилая

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси предупредил, что выселение палестинцев из сектора Газа в Египет приведет к увеличению потока нелегальных мигрантов в Европу, передает ТАСС.

По его словам, речь идет о возможном переселении около 2,5 млн человек, что не только поставит под угрозу решение палестинского вопроса, но и спровоцирует массовую эмиграцию в западные страны.

«Если это произойдет, с последствиями подобной миграционной волны в сферах безопасности и экономики не справится никто», – заявил ас-Сиси.

Египетский президент напомнил, что миллионы иностранных граждан уже нашли убежище в Египте, а власти страны пока успешно сдерживают нелегальную миграцию и не позволяют использовать ее как инструмент давления. Выступление президента прозвучало накануне 15-й годовщины «январской революции».

Ранее, 9 октября 2025 года Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции согласовали первый этап мирного плана президента США Дональда Трампа. В Газе был установлен режим прекращения огня, а израильские войска отошли от части анклава, но сохраняют контроль над более чем половиной его территории. В рамках соглашения ХАМАС освободил часть израильских заложников и передал останки погибших. На январь 2026 года радикалы продолжают удерживать останки одного израильского военного.

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что Палестина категорически против любых попыток переселения своих граждан за пределы их территории.

Американские власти обсуждают десятилетний проект восстановления сектора Газа с финансовыми выплатами палестинцам за временный переезд во время перестройки региона.