    24 января 2026, 19:48 • Новости дня

    Трамп пригрозил Канаде пошлинами в 100% за сделку с Китаем

    Трамп пригрозил 100% пошлинами на канадские товары при сделке с Китаем

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп пригрозил немедленно ввести пошлины в размере 100% на все товары из Канады в случае ее сделки с Китаем.

    Президент США Дональд Трамп пригрозил немедленным введением 100% пошлин на все канадские товары, если Канада подпишет торговое соглашение с Китаем, передает РИА «Новости».

    По словам Трампа, столь суровые меры будут применены ко всем продуктам и товарам, ввозимым из Канады на территорию США.

    Трамп также подчеркнул, что подобный шаг со стороны Канады станет серьезным риском для американской экономики и интересов.

    Кроме того, Трамп назвал премьер-министра Канады Марка Карни губернатором. По его словам, если «губернатор Карни» рассчитывает использовать Канаду как «перевалочный пункт» для китайских товаров, экспортируемых в США, то он ошибается.

    По мнению Трампа, Китай способен «поглотить» Канаду экономически, что может привести к разрушению канадского бизнеса, социальной структуры и стиля жизни.

    Дональд Трамп предрек Канаде быть «съеденной Китаем» из-за отказа от системы «Золотой купол».

    «Совет мира» под руководством Трампа отозвал приглашение для Канады после критики премьер-министра Марка Карни на форуме в Давосе.

    Канадские военные разработали теоретическую модель отражения вторжения Соединенных Штатов, опираясь на опыт афганских моджахедов.

    23 января 2026, 23:25 • Новости дня
    Мелони призвала Трампа скорректировать состав «Совета мира»
    Мелони призвала Трампа скорректировать состав «Совета мира»
    @ Roberto Monaldo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила в пятницу, что попросила президента США Дональда Трампа изменить состав «Совета мира», чтобы облегчить Италии и другим странам возможность присоединиться к нему.

    Мелони заявила, что Рим заинтересован в участии в «Совете мира», но в данный момент не может присоединиться, поскольку в нем есть аспекты, противоречащие итальянской конституции, передает агентство ANSA.

    «Я сказала, что у нас есть объективные конституционные проблемы с тем, как сформулирована эта инициатива, и попросила его проявить готовность пересмотреть эту конфигурацию, чтобы удовлетворить потребности не только Италии, но и других европейских стран», – приводит агентство слова Мелони на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем после межправительственного саммита Италия-Германия в Риме.

    Она добавила, что эту задачу надо попытаться выполнить, так как присутствие таких стран, как Италия, может изменить ситуацию.

    «Это наша позиция, а затем мы посмотрим, на каком уровне можно найти точки соприкосновения», – отметила она.

    Мелони выразила надежду, что усилия Трампа положат конец и войне на Украине, добавив, что, если это произойдет, её правительство поддержит присуждение Нобелевской премии мира президенту США.

    «Я надеюсь, что мы сможем присудить Нобелевскую премию мира Трампу. Я верю, что он сможет внести вклад в установление справедливого и прочного мира и для Украины, и тогда, наконец, мы сможем номинировать Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира», – резюмировала она.

    Напомним,  порядка 35 мировых лидеров подтвердили участие в создаваемом Соединенными Штатами «Совете мира». Financial Times писала, что большинство стран Евросоюза отказались войти в «Совет мира».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, европейские лидеры выразили опасения из-за создания «Совета мира». Канцлер Германии Фридрих Мерц отправился в Рим на совместное заседание кабинетов с итальянским премьером Джорджей Мелони, чтобы выработать ответы на торговое давление США и других партнеров, узнало Bloomberg. А газета Politico заявила, что Германия и Италия создают новый альянс.

    24 января 2026, 17:52 • Новости дня
    Трамп раскрыл название секретного оружия США в Венесуэле

    Трамп сообщил о применении «Дискомбобулятора» в Венесуэле

    Трамп раскрыл название секретного оружия США в Венесуэле
    @ Yuri Gripas/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский президент впервые озвучил название секретной разработки, примененной во время атаки на Венесуэлу, что вызвало резонанс в прессе.

    Президент США Дональд Трамп в интервью New York Post сообщил, что секретное оружие, использованное американскими военными при атаке на Венесуэлу, называлось «Дискомбобулятор», передает РИА «Новости».

    «Дискомбобулятор. Мне нельзя говорить об этом», – заявил Трамп, отказавшись раскрыть детали и происхождение названия. Он отметил, что с удовольствием рассказал бы больше о новом вооружении, если бы мог разглашать такую информацию.

    По словам Трампа, также американские военные использовали дезориентирующее оружие во время операции по похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Это оружие якобы помешало венесуэльским военным запустить ракеты российского и китайского производства по американским вертолетам и самолетам.

    «Дезориентатор. Мне нельзя об этом говорить. Им так и не удалось запустить свои ракеты. У них были российские и китайские ракеты, но ни одна из них не взлетела. Мы пришли, они нажимали кнопки, и ничего не работало. Они были полностью готовы к нашему приходу», – подчеркнул американский лидер в интервью.

    Трамп не стал раскрывать дополнительную информацию о технических характеристиках или принципе действия «Дискомбобулятора», но подчеркнул, что это оружие обеспечило успех американской операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные применили секретное нелетальное оружие во время штурма резиденции президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

    Позже военный из Венесуэлы заявил, что использованное устройство вызывало сильную головную боль и кровотечение из носа. А министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо сообщил, что в результате атаки США 3 января погибли 100 человек.

    24 января 2026, 13:38 • Видео
    Гренландская сделка Трампа: главное

    Стали известны подробности «сделки по Гренландии», на которую европейские страны НАТО уломал президент США Дональд Трамп. Трамп получит немало, но меньше, чем рассчитывал. Но шанс расширить территорию США, как он мечтал, у него все-таки есть.

    23 января 2026, 22:55 • Новости дня
    Politico: США планируют начать морскую блокаду Кубы

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон рассматривает возможность полной изоляции Кубы с моря, чтобы остановить импорт энергоносителей и добиться смены политического руководства, сообщает Politico.

    По данным Politico, администрация президента Дональда Трампа изучает новые способы давления на Гавану, включая физический запрет на ввоз углеводородов, передает ТАСС.

    Эту инициативу продвигают некоторые критики кубинского правительства внутри американского руководства.

    По данным издания, вариант с перекрытием морских путей поддерживает госсекретарь Марко Рубио. Данный шаг рассматривается как инструмент для смены действующей власти в республике.

    Источники подчеркивают, что окончательное решение еще не принято. Однако соответствующие предложения могут быть представлены американскому лидеру в рамках широкого пакета ограничительных мер.

    Американская администрация пытается найти в кубинском руководстве людей для смены власти в 2026 году.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял об угрозе для всех стран региона после вторжения США в Венесуэлу.

    24 января 2026, 07:08 • Новости дня
    AntiDiplomatico допустил презентацию Уиткоффом нового подхода США к Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Переговоры вступают в фазу, которую Москва считает решающей для разъяснения позиции Вашингтона по возможному пути урегулирования украинского конфликта, поэтому источники AntiDiplomatico допускают, что спецпредставитель Уиткофф раскрыл некий прорывной подход к решению вопроса.

    «По словам источников в Совете Федерации, Россия ожидает, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф проиллюстрирует эволюцию подхода США и представит последние разработки мирного плана, составленного США вместе с представителями киевского режима и западными союзниками», говорится в материале портала AntiDiplomatico.

    Там уточняется, что российские аналитики говорят о «решающем» дипломатическом этапе, отмеченного прежде всего разногласиями по территориальным вопросам и гарантиям безопасности Украины.

    «На повестке более широкие темы: президент России Путин объявил о намерении обсудить с Уиткоффом участие России в «Совете мира» в Газе, включая возможное назначение замороженных российских активов на миллиарды долларов», –  говорится в материале.

    Российско-американский диалог, хотя и хрупкий, теперь движется на нескольких геополитических уровнях, подчеркивается в статье.

    Напомним, 23 января в Абу-Даби состоялись трёхсторонние переговоры делегаций России, Украины и США. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россию в трехсторонней группе по безопасности в Абу-Даби представят исключительно военные.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Песков назвал вывод ВСУ из Донбасса ключевым условием урегулирования. Также стали известны темы переговоров по Украине в Абу-Даби. Кремль заявил о продвижении работы по урегулированию украинского вопроса.

    24 января 2026, 01:55 • Новости дня
    ВС США объявили об уничтожении судна предполагаемых наркодилеров в Тихом океане

    Tекст: Катерина Туманова

    Пит Хегсет, командующий объединенной оперативной группы «Южное копьё», нанес сокрушающий удар по судну, принадлежащему террористическим организациям, заявило Южное командование ВС США (USSOUTHCOM).

    «Разведка подтвердила, что судно проходило по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и участвовало в операциях по незаконному обороту наркотиков. Двое наркотеррористов были убиты, а один выжил», сказано в сообщении американских военных в соцсети Х.

    Командование вооруженных сил США активировало систему поиска и спасения выжившего наркотеррориста с помощью сил Береговой охраны, уточнили в USSOUTHCOM.

    Напомним, Вашингтон ранее объявил о намерении задерживать все танкеры, покидающие Венесуэлу без соответствующего разрешения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные США в первый день нового года заявили, что уничтожили лодки с якобы наркотиками, погибли пять человек. США также сообщили о захвате танкер Sagitta в Карибском море.


    24 января 2026, 05:25 • Новости дня
    США в нацстратегии обороны назвали Россию «постоянной, но управляемой угрозой»

    США в оборонной стратегии назвали Россию «постоянной, но управляемой угрозой»

    Tекст: Катерина Туманова

    Оборонная национальная стратегия США обозначила Россию как постоянную и управляемую угрозу, сдерживанием которой следует заниматься союзникам США по НАТО на восточном фланге.

    «В отличие от подхода администрации Байдена, в стратегии говорится, что отношение США к России будет сосредоточено на её угрозах для родины, предоставляя союзникам по НАТО, особенно тем, кто находится на восточном фланге альянса, решать эту «постоянную, но управляемую угрозу», – пишет Bloomberg.

    Министерство обороны отмечает, что «обеспечит готовность вооруженных сил США к защите от российских угроз на территории США».

    Напомним, Нацстратегия обороны США обязала Европу заниматься проблемами Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские морские пехотинцы в Норвегии проводят  учения с отработкой сценариев по статье 5 Устава НАТО в случае конфликта с Россией. Лавров обвинил западные страны в подготовке новой крупной войны на территории Европы. Трамп ранее репостнул сообщение, где ООН и НАТО названы врагами США.


    23 января 2026, 23:41 • Новости дня
    Зеленский объявил о договорённости с Трампом на поставки ракет для Patriot

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил на втором национальном Форуме талантливой молодежи, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом договорился о поставках пакета ракет PAC-3 для систем Patriot.

    «Мы разговаривали вчера с президентом Трампом… Я час общался с президентом Трампом. И я получил, не буду говорить сколько, ракет PAC-3 для Patriot», – приводит слова Зеленского ТАСС со ссылкой на Укринформ.

    До этого Зеленский неоднократно заявлял о нехватке или отсутствии достаточного количества систем ПВО. Об этом же заявлял мэр Киева Виталий Кличко, признавая  отсутствие ресурсов у ПВО для отражения авиаударов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский выступил в Давосе с резкой критикой в адрес премьер-министра Венгрии. Его переговоры с Трампом на полях Всемирного экономического форума в Давосе продолжались примерно час. Financial Times заявила, что переговоры оказались ударом для Зеленского.

    24 января 2026, 01:10 • Новости дня
    Нидерланды заявили об отказе от участия в «Совете мира» Трампа

    Tекст: Катерина Туманова

    Исполняющий обязанности министра иностранных дел Нидерландов Давид ван Вил заявил о нежелании страны участвовать в «Совете мира» Дональда Трампа.

    «Нидерланды не будут участвовать в Совете мира Дональда Трампа. Для Ближнего Востока важно, чтобы мирный план для Газы был реализован как можно быстрее. Они более прагматично подходят к этому вопросу. Мы, страны ЕС, более принципиальны», – приводит слова Давида ван Вила телеканал WLN.TV

    Ван Вил отметил, что у королевства есть возможность быть принципиальными, потому что «мы находимся немного дальше от проблемы».

    «Мы хотим, чтобы сфера деятельности этого «Совета» была ограничена сектором Газа. Тогда мы будем поддерживать всё, что там происходит», – подытожил он.

    Американский президент Дональд Трамп пригласил около 60 правительств принять участие в работе своего «Совета мира» и лишь немногие из западных союзников Вашингтона публично согласились. Критики же указывают на то, что «Совет» подрывает основы ООН. Венгрия и Болгария – государства-члены ЕС, которые объявили об участии,  Аргентина, Израиль и Саудовская Аравия – на другой чаше весов.


    24 января 2026, 05:55 • Новости дня
    Канада отвергла «Золотой купол» и Трамп предрёк ей быть «съеденной Китаем»

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп сообщил обрушился в пятницу с критикой на Оттаву, обвинив её в подрыве безопасности Северной Америки, так как Канада выступила против его проекта противоракетной обороны «Золотой купол» над Гренландией.

    «Канада против строительства «Золотого купола» над Гренландией, хотя «Золотой купол» защитил бы и Канаду. Вместо этого они проголосовали за ведение бизнеса с Китаем, который «съест их» в течение первого года!» – написал Трамп в соцсети Truth.

    «Золотой купол» –  это предлагаемый под руководством США щит противоракетной обороны, предназначенный для защиты Северной Америки.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что США поступили «очень глупо», вернув Гренландию Дании после Второй мировой войны. Кроме того, он заявил о намерении добиться передачи Гренландии от Дании для размещения системы ПРО «Золотой купол». При этом российское оружие способно проделать брешь в американской системе «Золотой купол».

    Политолог Федор Лукьянов в беседе с газета ВЗГЛЯД рассказал, почему Трамп не откажется намерения включить Гренландию в состав США.

    24 января 2026, 04:40 • Новости дня
    Нацстратегия обороны США обязала Европу заниматься проблемами Украины

    Tекст: Катерина Туманова

    Пентагон опубликовал Национальную стратегию обороны США, в которой защита национальной безопасности является первоочередной задачей, а вопросами урегулирования ситуации на Украине уполномочена заниматься Европа.

    В представленном для Военного министерства Пита Хегсета документе заявлено, что Европа должна легко превзойти Россию по экономическим показателям, так как «Москва не в состоянии претендовать на европейскую гегемонию».

    Там указано, что союзники по НАТО занимают прочные позиции, позволяющие взять на себя основную ответственность за оборону Европы при критически важной, но ограниченной поддержке со стороны США.

    «Это включает ведущую роль в поддержке обороны Украины. Как заявил президент Трамп, война на Украине должна закончиться. Однако, как он также подчеркнул, это в первую очередь ответственность Европы», – сказано в докладе Национального управления обороны США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что большинство европейских стран не смогли бы функционировать без американской военной поддержки. Politico указала на то, что ЕС при отказе от плана США по Украине упустит стратегическую выгоду. Дональд Трамп отмечал, что готов признать «коалицию желающих» помехой урегулированию на Украине.

    24 января 2026, 04:55 • Новости дня
    Reuters: Мексика может прекратить поставки нефти на Кубу из-за Трампа

    Tекст: Катерина Туманова

    Угрозы американского президента Дональда Трампа заставляют Мексику пересмотреть вопрос о нефтяной помощи Кубе, так как страна опасается односторонних действий со стороны США после инцидента в Венесуэле.

    Правительство Мексики задумалось о продолжении поставок нефти на Кубу на фоне растущих опасений администрации президента Клаудии Шейнбаум, что страна  может столкнуться с репрессиями со стороны США, передаёт Reuters со ссылкой на источники.

    Блокада нефтяных танкеров в Венесуэле со стороны США в декабре 2025 года и захват президента Николаса Мадуро в этом месяце остановили поставки венесуэльской нефти на Кубу, в результате чего Мексика осталась единственным крупнейшим поставщиком на остров, страдающий от нехватки энергии и массовых отключений электроэнергии.

    Ключевая роль Мексики в поставках нефти на Кубу также поставила южного соседа США под прицел Вашингтона. Президент Дональд Трамп подчеркнул, что Куба «готова к падению», и заявил в социальной сети Truth 11 января, что на Кубу больше не поступит ни нефть, ни деньги.

    Публично президент Клаудия Шейнбаум заявила, что Мексика продолжит поставки нефти на Кубу, так как они основаны на долгосрочных контрактах. Но высокопоставленные источники в мексиканском правительстве сообщили, что политика страны в этом вопросе пересматривается, поскольку в кабинете Шейнбаума растет беспокойство, что поставки могут вызвать недовольство Трампа.

    Президент Мексики заявила агентству, что страна «всегда была солидарна с народом Кубы», добавив, что доставка нефти на Кубу и отдельное соглашение об оплате услуг кубинских врачей «являются суверенными решениями».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявлял, что Куба «висит на волоске», а её руководство переживает критический момент. WSJ узнала, что  США хотят найти чиновников для смены руководства Кубы. Politico выяснила, что  США планируют начать морскую блокаду Кубы.

    24 января 2026, 08:38 • Новости дня
    Китай до рекорда нарастил импорт золота из России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Китай в 2025 году нарастил импорт золота из России до рекордных значений: стоимость поставок подскочила почти в 15 раз, а физический объем - в 9 раз, следует из даннх китайской таможни.

    Общая стоимость импорта российского золота Китаем за прошлый год достигла 3,29 млрд долларов, что в 14,6 раза больше, чем в 2024 году, передает РИА «Новости». При этом объем поставок достиг 25,3 тонны, увеличившись по сравнению с предыдущим годом в 9 раз. Оба показателя стали максимальными за все время торговли двух стран.

    В результате Россия вошла в десятку главных поставщиков золота в Китае за 2025 год, заняв седьмое место.

    Напомним, удорожание золота помогло России компенсировать воровство резервов.

    24 января 2026, 14:17 • Новости дня
    Дания запросила у НАТО поддержку в Арктике

    Дания запросила у НАТО поддержку по вопросу Арктики

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Дания на фоне обсуждения будущего Гренландии призвала страны НАТО уделить приоритетное внимание Арктике и получила поддержку альянса в этом вопросе, сообщили власти страны.

    Дания обратилась к НАТО с просьбой сделать Арктический регион одним из приоритетов альянса. Премьер-министр страны Метте Фредериксен подчеркнула, что альянс поддержал эту инициативу, и сейчас стороны обсуждают, как конкретно будет реализовано данное сотрудничество, передает РИА «Новости».

    Это заявление прозвучало на фоне обсуждения будущего Гренландии, отмечает телеканал TV2. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте стороны заложили основу будущего соглашения по острову.

    По данным CNN, потенциальное соглашение предполагает усиление присутствия НАТО на Гренландии, расширение доступа США к ресурсам острова и запрет на инвестиции из России и Китая. Портал Axios уточнил, что сделка не предусматривает передачу суверенитета США, а речь идет о размещении системы ПРО «Золотой купол».

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты смогут получить полный военный доступ к Гренландии без выплат.

    Политики Гренландии и Дании высказали недовольство отсутствием своего участия в переговорах по этому вопросу. В свою очередь, Белый дом сообщил, что Трамп отменил планы по введению торговых ограничений против европейских стран после достижения договоренностей по Гренландии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подробности сделки стали известны – Трамп получит немало, хотя и меньше, чем рассчитывал, но у него все равно остается шанс расширить территорию США.


    24 января 2026, 16:28 • Новости дня
    Захарова отметила уникальную атмосферу дружбы на приеме в посольстве Китая

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила искреннюю атмосферу и взаимное уважение на новогоднем приеме в посольстве Китая.

    Захарова в Telegram-канале сообщила, что в пятницу в посольстве КНР в Москве прошел традиционный новогодний прием для ведущих российских СМИ и дипломатов.

    «Российско-китайская дружба существует не только на бумаге и в формулировках документов, но проявляется и в живом общении, взаимном уважении и общей ответственности за будущее, которое мы продолжаем строить вместе», – написала Захарова.

    По словам Захаровой, на мероприятии царила теплая, лишенная формальностей атмосфера, что подчеркнуло прочность сотрудничества между Россией и Китаем во всех сферах, включая информационную. Она также добавила, что взаимодействие стран проверено временем и основано на дружбе.

    «Дружба между Россией и Китаем – навсегда!» – заключила официальный представитель МИД.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что сложная и быстро меняющаяся мировая ситуация требует постоянного диалога между Москвой и Пекином.

    24 января 2026, 18:37 • Новости дня
    Орбан назвал Гренландию «куском льда» для виски Трампа

    Орбан назвал Гренландию куском льда и отметил роль Трампа в НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Венгрии Виктор Орбан сравнил Гренландию с куском льда для виски Дональда Трампа и заявил, что президент США спас НАТО.

    Виктор Орбан в ходе выступления в Капошваре, трансляцию которого вел телеканал М1, в шутку назвал Гренландию «куском льда», который Дональд Трамп может положить в свой виски, передает РИА «Новости».

    Орбан отметил, что этот «кусок льда» теперь принадлежит Трампу, и происходящее там важно для интересов США в военном плане в рамках НАТО.

    Премьер Венгрии добавил, что Североатлантический альянс «исчерпал себя и уже давно не работал», однако благодаря Трампу расходы стран-членов на оборону выросли более чем до 3%. По мнению Орбана, именно Трамп «дал пинка» НАТО и спас организацию, так как действует, а не тратит время на обсуждения.

    Он подчеркнул, что на Западе часто саркастически отзываются о Трампе, однако международные институты, которыми руководили европейские академики, за последние 30 лет не достигли значимых результатов. Орбан заявил: «Один человек дал всему этому пинка, и теперь есть результаты».

    В ходе недавнего выступления на форуме в Давосе Трамп назвал Гренландию «куском льда» и в речи позже упоминал Исландию, говоря, как могло показаться, о Гренландии.

    Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты смогут получить полный военный доступ к Гренландии без выплат.

    Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты, по его мнению, не нуждались в поддержке НАТО и не просили помощи у союзников.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что после резких угроз союзникам Трамп объявил о будущей сделке по Гренландии и Арктике, а напряжение в НАТО удалось снизить благодаря дипломатической стратегии генсека альянса.

