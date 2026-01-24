Участвовавший в СВО шеф-повар из Асбеста получил три медали за подвиг

Tекст: Вера Басилая

Егор Султанов, участвовавший в специальной военной операции, получил три медали за выполнение боевых задач, передает Ura.ru.

После ранения на фронте он стал социальным координатором фонда «Защитники Отечества», где помогает оформлять выплаты, льготы и восстанавливать документы для бойцов и семей погибших.

Султанов рассказал, что к этой работе его подтолкнул личный опыт прохождения СВО и реабилитации после травмы.

«Устроился, потому что хочется помогать таким же ветеранам, как я, и семьям тех, кто не вернулся домой», заявил Султанов.

Он отметил, что узнал о вакансии сначала от сослуживцев, а затем из публикаций в интернете.

Султанов вернулся из зоны боевых действий летом 2024 года после ранения в районе Серебрянского Лестничества. Во время выполнения боевой задачи мина попала в позицию его подразделения, в результате чего он получил множественные осколочные ранения руки и ноги. После лечения функции руки полностью не восстановились, поэтому продолжить службу и вернуться к профессии повара он не смог.

До мобилизации Султанов 23 года работал в сфере общественного питания, из них 17 лет – шеф-поваром. Он участвовал в открытии ресторанов и разработке меню в разных регионах. На фронт был призван в октябре 2022 года, служил в противотанковом отделении, прошел Сватово, Кременную, Авдеевку и Покровское. На передовой он скрывал профессию, но затем стал готовить для бойцов, когда его узнал командир.

Султанов женат и воспитывает четверых детей. Он награжден медалью «Участник специальной военной операции», медалью «За боевые отличия» и медалью Жукова.

