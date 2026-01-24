Иностранец напал на сотрудника ГАИ во время оформления ДТП в Петербурге

Иностранец избил сотрудника ГАИ при оформлении ДТП в Петербурге

Tекст: Мария Иванова

Иностранец напал на сотрудника Госавтоинспекции во время оформления ДТП на Заневском проспекте в Петербурге, передает Telegram-канал ГИБДД Петербурга.

Инцидент произошёл утром 23 января у дома № 14. В аварии столкнулись автомобили Volkswagen Polo и Mercedes-Benz C250. Пострадавших в результате ДТП не было.

В ходе оформления происшествия 33-летний пассажир Mercedes-Benz, являющийся иностранным гражданином, ударил кулаком по лобовому стеклу Volkswagen Polo, повредив его. Затем мужчина напал на одного из сотрудников ДПС, ударив полицейского. Представители полиции мгновенно пресекли противоправные действия, задержали нарушителя и доставили его в отдел для дальнейшего разбирательства.

Сотрудник Госавтоинспекции получил травмы и был госпитализирован. В отношении напавшего собираются возбудить уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ – применение насилия в отношении представителя власти. Все материалы направлены в следственные органы.

В Госавтоинспекции напомнили, что попытки применения силы или нецензурной брани в адрес сотрудников полиции переводят административное нарушение в разряд уголовных преступлений, что может привести к реальному сроку лишения свободы.

