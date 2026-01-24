Мошенники в Бельгии выдали себя за короля для вымогательства

Аферисты выдали себя за короля Бельгии для вымогательств денег у бизнесменов

Tекст: Мария Иванова

В Бельгии мошенники выдавали себя за короля Филиппа и его окружение, чтобы вымогать деньги у членов королевской семьи, иностранных высокопоставленных лиц и бизнесменов, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство AFP.

Как сообщила федеральная прокуратура Бельгии, злоумышленники использовали электронные письма, телефонные звонки и видео, созданные с помощью искусственного интеллекта, чтобы убедить жертв в подлинности обращения.

«Мошенники выдают себя за короля бельгийцев Филиппа, чтобы вымогать деньги у иностранных высокопоставленных лиц и бизнесменов. Жертвы тщательно отбираются с учетом их потенциальных связей с бельгийской королевской семьей», – цитирует AFP заявление прокуратуры. Известно, что преступники связывались с потенциальными жертвами через электронную почту и мессенджер WhatsApp.

С начала 2025 года мошенники представлялись не только монархом, но и другими высокопоставленными лицами – главой администрации короля Венсаном Уссио, а также главой военной разведки генерал-майором Стефаном Дютроном. Они якобы собирали деньги на выкуп бельгийских журналистов, удерживаемых в Сирии, но большинство жертв быстро разоблачали схему – лишь однажды мошенникам удалось получить перевод.

В январе 2026 года правоохранители зафиксировали новую волну подобных атак. На этот раз мошенники предлагали бельгийским бизнесменам пройти видеособеседование с «монархом», используя видео, сгенерированные искусственным интеллектом, а затем отправляли приглашения на несуществующий гала-ужин с просьбой сделать пожертвование или стать спонсором.

В результате инцидентов прокуратура Бельгии и федеральная полиция начали официальное расследование. Специализированные службы пытаются установить личности мошенников и предупредить потенциальных жертв о возможных рисках подобных схем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Грузии выявили кол-центр, созданный гражданином Украины, который обманывал жителей Европы.