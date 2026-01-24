Трамп раскрыл название секретного оружия США в Венесуэле

  • Новость часаМИД ОАЭ: Переговоры в Абу-Даби касались нерешенных пунктов плана США
    24 января 2026, 17:52 • Новости дня

    Трамп сообщил о применении «Дискомбобулятора» в Венесуэле

    @ Yuri Gripas/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский президент впервые озвучил название секретной разработки, примененной во время атаки на Венесуэлу, что вызвало резонанс в прессе.

    Президент США Дональд Трамп в интервью New York Post сообщил, что секретное оружие, использованное американскими военными при атаке на Венесуэлу, называлось «Дискомбобулятор», передает РИА «Новости».

    «Дискомбобулятор. Мне нельзя говорить об этом», – заявил Трамп, отказавшись раскрыть детали и происхождение названия. Он отметил, что с удовольствием рассказал бы больше о новом вооружении, если бы мог разглашать такую информацию.

    По словам Трампа, также американские военные использовали дезориентирующее оружие во время операции по похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Это оружие якобы помешало венесуэльским военным запустить ракеты российского и китайского производства по американским вертолетам и самолетам.

    «Дезориентатор. Мне нельзя об этом говорить. Им так и не удалось запустить свои ракеты. У них были российские и китайские ракеты, но ни одна из них не взлетела. Мы пришли, они нажимали кнопки, и ничего не работало. Они были полностью готовы к нашему приходу», – подчеркнул американский лидер в интервью.

    Трамп не стал раскрывать дополнительную информацию о технических характеристиках или принципе действия «Дискомбобулятора», но подчеркнул, что это оружие обеспечило успех американской операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные применили секретное нелетальное оружие во время штурма резиденции президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

    Позже военный из Венесуэлы заявил, что использованное устройство вызывало сильную головную боль и кровотечение из носа. А министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо сообщил, что в результате атаки США 3 января погибли 100 человек.

    23 января 2026, 23:25 • Новости дня
    @ Roberto Monaldo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила в пятницу, что попросила президента США Дональда Трампа изменить состав «Совета мира», чтобы облегчить Италии и другим странам возможность присоединиться к нему.

    Мелони заявила, что Рим заинтересован в участии в «Совете мира», но в данный момент не может присоединиться, поскольку в нем есть аспекты, противоречащие итальянской конституции, передает агентство ANSA.

    «Я сказала, что у нас есть объективные конституционные проблемы с тем, как сформулирована эта инициатива, и попросила его проявить готовность пересмотреть эту конфигурацию, чтобы удовлетворить потребности не только Италии, но и других европейских стран», – приводит агентство слова Мелони на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем после межправительственного саммита Италия-Германия в Риме.

    Она добавила, что эту задачу надо попытаться выполнить, так как присутствие таких стран, как Италия, может изменить ситуацию.

    «Это наша позиция, а затем мы посмотрим, на каком уровне можно найти точки соприкосновения», – отметила она.

    Мелони выразила надежду, что усилия Трампа положат конец и войне на Украине, добавив, что, если это произойдет, её правительство поддержит присуждение Нобелевской премии мира президенту США.

    «Я надеюсь, что мы сможем присудить Нобелевскую премию мира Трампу. Я верю, что он сможет внести вклад в установление справедливого и прочного мира и для Украины, и тогда, наконец, мы сможем номинировать Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира», – резюмировала она.

    Напомним,  порядка 35 мировых лидеров подтвердили участие в создаваемом Соединенными Штатами «Совете мира». Financial Times писала, что большинство стран Евросоюза отказались войти в «Совет мира».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, европейские лидеры выразили опасения из-за создания «Совета мира». Канцлер Германии Фридрих Мерц отправился в Рим на совместное заседание кабинетов с итальянским премьером Джорджей Мелони, чтобы выработать ответы на торговое давление США и других партнеров, узнало Bloomberg. А газета Politico заявила, что Германия и Италия создают новый альянс.

    23 января 2026, 21:25 • Новости дня
    @ БелТА

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Александр Лукашенко лично контролирует текущую проверку белорусских войск, минуя министерство обороны и генеральный штаб, что стало важной особенностью инспекции.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко лично приводит воинские части страны в боевую готовность, передает Белта. По словам государственного секретаря Совета безопасности Александра Вольфовича, нынешняя проверка вооруженных сил отличается тем, что президент осуществляет это действие напрямую, без участия министерства обороны и генерального штаба.

    Вольфович отметил, что глава государства держит процесс проверки под личным контролем и получает оперативную информацию о ходе мероприятий. Он добавил: «Только что мною было доложено о прибытии контрольной группы из сотрудников Госсекретариата в бригаду, о том, как была готова бригада к получению задачи, чем она сейчас занимается. Президент постоянно держит на контроле ход проверки».

    Госсекретарь также допустил, что Лукашенко может неожиданно прибыть в одну из частей, подчеркнув, что такое посещение будет неожиданным как для проверяющих, так и для военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в пятницу Вольфович сообщил, что одно из механизированных соединений Белоруссии приведено в боевую готовность в штатах мирного времени.

    Напомним, что внезапная масштабная проверка армии начата в Белоруссии 16 января по поручению президента Александра Лукашенко. До этого полную проверку боеготовности армии провели в Белоруссии в октябре.

    24 января 2026, 13:38 • Видео
    Стали известны подробности «сделки по Гренландии», на которую европейские страны НАТО уломал президент США Дональд Трамп. Трамп получит немало, но меньше, чем рассчитывал. Но шанс расширить территорию США, как он мечтал, у него все-таки есть.

    23 января 2026, 22:55 • Новости дня
    Politico: США планируют начать морскую блокаду Кубы

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон рассматривает возможность полной изоляции Кубы с моря, чтобы остановить импорт энергоносителей и добиться смены политического руководства, сообщает Politico.

    По данным Politico, администрация президента Дональда Трампа изучает новые способы давления на Гавану, включая физический запрет на ввоз углеводородов, передает ТАСС.

    Эту инициативу продвигают некоторые критики кубинского правительства внутри американского руководства.

    По данным издания, вариант с перекрытием морских путей поддерживает госсекретарь Марко Рубио. Данный шаг рассматривается как инструмент для смены действующей власти в республике.

    Источники подчеркивают, что окончательное решение еще не принято. Однако соответствующие предложения могут быть представлены американскому лидеру в рамках широкого пакета ограничительных мер.

    Американская администрация пытается найти в кубинском руководстве людей для смены власти в 2026 году.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял об угрозе для всех стран региона после вторжения США в Венесуэлу.

    24 января 2026, 07:08 • Новости дня
    AntiDiplomatico допустил презентацию Уиткоффом нового подхода США к Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Переговоры вступают в фазу, которую Москва считает решающей для разъяснения позиции Вашингтона по возможному пути урегулирования украинского конфликта, поэтому источники AntiDiplomatico допускают, что спецпредставитель Уиткофф раскрыл некий прорывной подход к решению вопроса.

    «По словам источников в Совете Федерации, Россия ожидает, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф проиллюстрирует эволюцию подхода США и представит последние разработки мирного плана, составленного США вместе с представителями киевского режима и западными союзниками», говорится в материале портала AntiDiplomatico.

    Там уточняется, что российские аналитики говорят о «решающем» дипломатическом этапе, отмеченного прежде всего разногласиями по территориальным вопросам и гарантиям безопасности Украины.

    «На повестке более широкие темы: президент России Путин объявил о намерении обсудить с Уиткоффом участие России в «Совете мира» в Газе, включая возможное назначение замороженных российских активов на миллиарды долларов», –  говорится в материале.

    Российско-американский диалог, хотя и хрупкий, теперь движется на нескольких геополитических уровнях, подчеркивается в статье.

    Напомним, 23 января в Абу-Даби состоялись трёхсторонние переговоры делегаций России, Украины и США. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россию в трехсторонней группе по безопасности в Абу-Даби представят исключительно военные.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Песков назвал вывод ВСУ из Донбасса ключевым условием урегулирования. Также стали известны темы переговоров по Украине в Абу-Даби. Кремль заявил о продвижении работы по урегулированию украинского вопроса.

    24 января 2026, 01:55 • Новости дня
    ВС США объявили об уничтожении судна предполагаемых наркодилеров в Тихом океане

    Tекст: Катерина Туманова

    Пит Хегсет, командующий объединенной оперативной группы «Южное копьё», нанес сокрушающий удар по судну, принадлежащему террористическим организациям, заявило Южное командование ВС США (USSOUTHCOM).

    «Разведка подтвердила, что судно проходило по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и участвовало в операциях по незаконному обороту наркотиков. Двое наркотеррористов были убиты, а один выжил», сказано в сообщении американских военных в соцсети Х.

    Командование вооруженных сил США активировало систему поиска и спасения выжившего наркотеррориста с помощью сил Береговой охраны, уточнили в USSOUTHCOM.

    Напомним, Вашингтон ранее объявил о намерении задерживать все танкеры, покидающие Венесуэлу без соответствующего разрешения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные США в первый день нового года заявили, что уничтожили лодки с якобы наркотиками, погибли пять человек. США также сообщили о захвате танкер Sagitta в Карибском море.


    23 января 2026, 20:46 • Новости дня
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский лидер отменил планы по введению торговых ограничений против европейских стран из-за достигнутых договоренностей по Гренландии, заявили в Белом доме.

    Президент США Дональд Трамп не будет вводить новые пошлины на товары из ряда европейских стран после достижения договоренностей по Гренландии. Как рассказала заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли, решение не вводить ограничения связано с тем, что Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте согласовали рамки сделки по острову сообщает РИА «Новости».

    «Президент Трамп готовился ко введению пошлин с 1 февраля, и этот вопрос был снят с обсуждения только по одной причине: он и генеральный секретарь НАТО согласовали рамки сделки по Гренландии», – приводит прямую речь Келли газета Washington Post.

    Ранее Трамп заявлял о возможности введения 10% пошлин на товары из ряда европейских стран. Однако после согласования сделки по Гренландии этот вопрос был снят с повестки, а новые ограничения вводиться не будут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские чиновники заявили о сохранении серьезных разногласий после отказа Дональда Трампа от введения пошлин на страны, поддерживающие Гренландию.

    Резкие высказывания президента США и его требования по поводу Гренландии вынудили лидеров Евросоюза срочно собраться в Брюсселе.

    Дональд Трамп достиг соглашения на Всемирном экономическом форуме в Давосе о размещении американских ракет и предоставлении США горнодобывающих прав в Гренланди, пишет Bloomberg.


    24 января 2026, 05:25 • Новости дня
    США в нацстратегии обороны назвали Россию «постоянной, но управляемой угрозой»

    США в оборонной стратегии назвали Россию «постоянной, но управляемой угрозой»

    Tекст: Катерина Туманова

    Оборонная национальная стратегия США обозначила Россию как постоянную и управляемую угрозу, сдерживанием которой следует заниматься союзникам США по НАТО на восточном фланге.

    «В отличие от подхода администрации Байдена, в стратегии говорится, что отношение США к России будет сосредоточено на её угрозах для родины, предоставляя союзникам по НАТО, особенно тем, кто находится на восточном фланге альянса, решать эту «постоянную, но управляемую угрозу», – пишет Bloomberg.

    Министерство обороны отмечает, что «обеспечит готовность вооруженных сил США к защите от российских угроз на территории США».

    Напомним, Нацстратегия обороны США обязала Европу заниматься проблемами Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские морские пехотинцы в Норвегии проводят  учения с отработкой сценариев по статье 5 Устава НАТО в случае конфликта с Россией. Лавров обвинил западные страны в подготовке новой крупной войны на территории Европы. Трамп ранее репостнул сообщение, где ООН и НАТО названы врагами США.


    23 января 2026, 20:07 • Новости дня
    @ Imaginechina/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В ближайшие дни значительная часть территории США столкнется с необычно низкими температурами и рекордной волной холода, заявил президент США Дональд Трамп, усомнившись в глобальном потеплении.

    Президент США Дональд Трамп сообщил о прогнозируемом резком похолодании в 40 американских штатах, передает ТАСС.

    Он отметил, что подобной ситуации ранее практически не было, и публично поинтересовался у климатических активистов, куда делось глобальное потепление.

    Трамп написал в Truth Social: «Рекордная волна холода, которая, как ожидается, обрушится на 40 штатов. Такого раньше практически не было. Не могли бы «экобунтовщики» объяснить, что произошло с глобальным потеплением?»

    Американские власти считают, что обсуждение вопросов изменения климата и нулевых выбросов создает угрозу для страны и уже нанесло вред европейским экономикам.

    В Стратегии национальной безопасности США подчеркивается необходимость восстановления «энергетического лидерства» за счет развития всех ключевых источников энергии, включая нефть, газ, уголь и атомную энергетику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Нью-Йорка Эрик Адамс призвал жителей города оставаться дома из-за сильного снегопада и предложил заняться повышением демографии.

    Президент России Владимир Путин отметил, что среди специалистов нет единого мнения о развитии климатической ситуации на планете и в Арктике.

    Власти США приняли решение закрыть Национальный центр атмосферных исследований в Колорадо, назвав его источником климатического паникерства.

    23 января 2026, 23:41 • Новости дня
    Зеленский объявил о договорённости с Трампом на поставки ракет для Patriot

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил на втором национальном Форуме талантливой молодежи, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом договорился о поставках пакета ракет PAC-3 для систем Patriot.

    «Мы разговаривали вчера с президентом Трампом… Я час общался с президентом Трампом. И я получил, не буду говорить сколько, ракет PAC-3 для Patriot», – приводит слова Зеленского ТАСС со ссылкой на Укринформ.

    До этого Зеленский неоднократно заявлял о нехватке или отсутствии достаточного количества систем ПВО. Об этом же заявлял мэр Киева Виталий Кличко, признавая  отсутствие ресурсов у ПВО для отражения авиаударов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский выступил в Давосе с резкой критикой в адрес премьер-министра Венгрии. Его переговоры с Трампом на полях Всемирного экономического форума в Давосе продолжались примерно час. Financial Times заявила, что переговоры оказались ударом для Зеленского.

    24 января 2026, 01:10 • Новости дня
    Нидерланды заявили об отказе от участия в «Совете мира» Трампа

    Tекст: Катерина Туманова

    Исполняющий обязанности министра иностранных дел Нидерландов Давид ван Вил заявил о нежелании страны участвовать в «Совете мира» Дональда Трампа.

    «Нидерланды не будут участвовать в Совете мира Дональда Трампа. Для Ближнего Востока важно, чтобы мирный план для Газы был реализован как можно быстрее. Они более прагматично подходят к этому вопросу. Мы, страны ЕС, более принципиальны», – приводит слова Давида ван Вила телеканал WLN.TV

    Ван Вил отметил, что у королевства есть возможность быть принципиальными, потому что «мы находимся немного дальше от проблемы».

    «Мы хотим, чтобы сфера деятельности этого «Совета» была ограничена сектором Газа. Тогда мы будем поддерживать всё, что там происходит», – подытожил он.

    Американский президент Дональд Трамп пригласил около 60 правительств принять участие в работе своего «Совета мира» и лишь немногие из западных союзников Вашингтона публично согласились. Критики же указывают на то, что «Совет» подрывает основы ООН. Венгрия и Болгария – государства-члены ЕС, которые объявили об участии,  Аргентина, Израиль и Саудовская Аравия – на другой чаше весов.


    24 января 2026, 05:55 • Новости дня
    Канада отвергла «Золотой купол» и Трамп предрёк ей быть «съеденной Китаем»

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп сообщил обрушился в пятницу с критикой на Оттаву, обвинив её в подрыве безопасности Северной Америки, так как Канада выступила против его проекта противоракетной обороны «Золотой купол» над Гренландией.

    «Канада против строительства «Золотого купола» над Гренландией, хотя «Золотой купол» защитил бы и Канаду. Вместо этого они проголосовали за ведение бизнеса с Китаем, который «съест их» в течение первого года!» – написал Трамп в соцсети Truth.

    «Золотой купол» –  это предлагаемый под руководством США щит противоракетной обороны, предназначенный для защиты Северной Америки.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что США поступили «очень глупо», вернув Гренландию Дании после Второй мировой войны. Кроме того, он заявил о намерении добиться передачи Гренландии от Дании для размещения системы ПРО «Золотой купол». При этом российское оружие способно проделать брешь в американской системе «Золотой купол».

    Политолог Федор Лукьянов в беседе с газета ВЗГЛЯД рассказал, почему Трамп не откажется намерения включить Гренландию в состав США.

    24 января 2026, 04:40 • Новости дня
    Нацстратегия обороны США обязала Европу заниматься проблемами Украины

    Tекст: Катерина Туманова

    Пентагон опубликовал Национальную стратегию обороны США, в которой защита национальной безопасности является первоочередной задачей, а вопросами урегулирования ситуации на Украине уполномочена заниматься Европа.

    В представленном для Военного министерства Пита Хегсета документе заявлено, что Европа должна легко превзойти Россию по экономическим показателям, так как «Москва не в состоянии претендовать на европейскую гегемонию».

    Там указано, что союзники по НАТО занимают прочные позиции, позволяющие взять на себя основную ответственность за оборону Европы при критически важной, но ограниченной поддержке со стороны США.

    «Это включает ведущую роль в поддержке обороны Украины. Как заявил президент Трамп, война на Украине должна закончиться. Однако, как он также подчеркнул, это в первую очередь ответственность Европы», – сказано в докладе Национального управления обороны США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что большинство европейских стран не смогли бы функционировать без американской военной поддержки. Politico указала на то, что ЕС при отказе от плана США по Украине упустит стратегическую выгоду. Дональд Трамп отмечал, что готов признать «коалицию желающих» помехой урегулированию на Украине.

    23 января 2026, 21:04 • Новости дня
    Туск призвал США строить лидерство на доверии, а не силе

    Туск заявил, что лидерство США должно строиться на доверии, а не принуждении

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер Польши Дональд Туск подчеркнул, что основой лидерства США должна оставаться система доверия, а не политика доминирования.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск напомнил Соединённым Штатам, что их лидерство на международной арене должно строиться на доверии, а не на принуждении. Он подчеркнул важность взаимного доверия и общих ценностей для трансатлантического сообщества, сообщает РИА «Новости».

    В своей публикации в социальной сети Х (заблокирована в РФ) Туск заявил: «Американское лидерство в трансатлантическом сообществе основывалось на взаимном доверии, общих ценностях и интересах, а не на доминировании и принуждении. Именно поэтому оно было принято всеми нами. Давайте не будем его терять, дорогие друзья. Для меня это главный посыл вчерашней встречи ЕС».

    Премьер-министр отметил, что именно благодаря этим принципам американское влияние было воспринято положительно. Туск призвал не отходить от этого подхода и сохранить доверие между союзниками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент США Дональд Трамп выступил с резкими заявлениями по Европе и Гренландии, что вынудило лидеров Евросоюза срочно собраться в Брюсселе.

    Также Трамп договорился на Всемирном экономическом форуме в Давосе о размещении американских ракет и предоставлении США горнодобывающих прав в Гренландии.

    Позже европейские чиновники заявили о сохранении серьезных разногласий после отказа Трампа от введения пошлин на страны, поддерживающие Гренландию.

    24 января 2026, 04:55 • Новости дня
    Reuters: Мексика может прекратить поставки нефти на Кубу из-за Трампа

    Tекст: Катерина Туманова

    Угрозы американского президента Дональда Трампа заставляют Мексику пересмотреть вопрос о нефтяной помощи Кубе, так как страна опасается односторонних действий со стороны США после инцидента в Венесуэле.

    Правительство Мексики задумалось о продолжении поставок нефти на Кубу на фоне растущих опасений администрации президента Клаудии Шейнбаум, что страна  может столкнуться с репрессиями со стороны США, передаёт Reuters со ссылкой на источники.

    Блокада нефтяных танкеров в Венесуэле со стороны США в декабре 2025 года и захват президента Николаса Мадуро в этом месяце остановили поставки венесуэльской нефти на Кубу, в результате чего Мексика осталась единственным крупнейшим поставщиком на остров, страдающий от нехватки энергии и массовых отключений электроэнергии.

    Ключевая роль Мексики в поставках нефти на Кубу также поставила южного соседа США под прицел Вашингтона. Президент Дональд Трамп подчеркнул, что Куба «готова к падению», и заявил в социальной сети Truth 11 января, что на Кубу больше не поступит ни нефть, ни деньги.

    Публично президент Клаудия Шейнбаум заявила, что Мексика продолжит поставки нефти на Кубу, так как они основаны на долгосрочных контрактах. Но высокопоставленные источники в мексиканском правительстве сообщили, что политика страны в этом вопросе пересматривается, поскольку в кабинете Шейнбаума растет беспокойство, что поставки могут вызвать недовольство Трампа.

    Президент Мексики заявила агентству, что страна «всегда была солидарна с народом Кубы», добавив, что доставка нефти на Кубу и отдельное соглашение об оплате услуг кубинских врачей «являются суверенными решениями».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявлял, что Куба «висит на волоске», а её руководство переживает критический момент. WSJ узнала, что  США хотят найти чиновников для смены руководства Кубы. Politico выяснила, что  США планируют начать морскую блокаду Кубы.

    24 января 2026, 06:25 • Новости дня
    Боец с позывным «Сварог» рассказал об уничтожении более 500 целей с 2022 года

    Боец с позывным «Сварог» рассказал об уничтожении более 500 целей

    Tекст: Катерина Туманова

    Призванный в 2022 году боец с позывным «Сварог» начинал службу оператором противотанкового ракетного комплекса и вошел в число первых четырех человек для формирования подразделения БПЛА.

    «У меня только 143 [Бабы-]«Яги» убитых, уничтоженных лично мной. А так есть пехота, техника, прочее там, ретрансляторы противника, сооружения какие-то, блиндажи. Не знаю, думаю, больше 500 точно», – цитирует ТАСС военнослужащего из видео Минобороны России.

    Рассказывая о начале учебы в подразделении БПЛА «Сварог» отмечал, что совсем просто не было.

    «Потому что всё-таки теоретическая часть, это тоже нужно много знать, есть много нюансов: надо знать и частоты, и управление. Надо понимать, где тебя может заглушить, что существует такое понятие как РЭБ, который также влияет на радиочастоты», – пояснил он.

    «Сварог» подчеркнул, что практика и симуляторы – важнейший этап.

    «Сначала на компьютере, потом уже непосредственно «живые» вылеты», –  сказал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российский военный рассказал, как ВСУ мешают эвакуироваться жителям Константиновки. Штурмовик «Кащей» с трофейным огнеметом захватил бункер ВСУ у Гуляйполя. Доброволец с позывным «Аман» в одиночку удерживал позицию в течение месяца.

