США выгрузили венесуэльскую нефть с семи захваченных танкеров

Tекст: Вера Басилая

Президент США Дональд Трамп в интервью изданию New York Post рассказал о разгрузке венесуэльской нефти с семи захваченных американцами танкеров. По его словам, нефть сейчас уже отсутствует на борту судов, а детали их местоположения он раскрывать отказался, передает ТАСС.

Он также добавил, что вся изъятая нефть уже поступает на нефтеперерабатывающие заводы в Хьюстоне. Других подробностей по поводу дальнейшей судьбы танкеров и объемов нефти президент не привел.

Угрозы президента США Дональда Трампа заставили Мексику пересмотреть нефтяную помощь Кубе.

Белый дом объявил о планах задерживать все танкеры, отправляющиеся из Венесуэлы без разрешения США.

Восьмого января Трамп указал, что Венесуэла будет закупать только американские товары на доходы от экспорта нефти.