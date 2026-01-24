Президента Румынии освистали на торжественной церемонии в Фокшанах

Президента Румынии Никушора Дана освистали на празднике в Фокшанах

Tекст: Мария Иванова

Президента Румынии Никушора Дана освистали участники торжественной церемонии на Площади Единства в городе Фокшаны во время празднования 167-й годовщины объединения румынских княжеств, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал Digi24.

Свидетели отмечают, что группа протестующих начала свистеть и выкрикивать лозунги, когда президент выступал с речью.

В прямом эфире было слышно, как Дан заявил: «Это их право выражать несогласие». Он обратился к присутствующим с призывом ответственно подходить к выбору политиков, напомнив: «Посмотрите, на кого вы возлагаете свои надежды. Думайте не только о первом шаге, думайте и о втором. У вас есть ответственность за себя, за ваших детей, за всю Румынию».

Праздничные мероприятия проходят не только в Фокшанах, но также в Яссах, где, по плану, должна была присутствовать президент Молдавии Майя Санду. Однако она не приехала в Румынию. В Бухаресте на отдельной церемонии участвовал премьер-министр Илия Боложан.

Ранее Майя Санду допустила, что на возможном референдуме по вопросу присоединения Молдавии к Румынии проголосовала бы за объединение, объяснив это сложной международной обстановкой и трудностями для страны как суверенного государства. Исторически княжества Молдова и Валахия были объединены в 1859 году, что стало основой для формирования современного румынского государства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года в Румынии освистали военных с венком от президента во время церемонии по случаю Национального дня.

Ранее десятки протестующих встретили президента Румынии Никушора Дана криками «Позор!» и «Предатель!» перед началом церемонии в честь 165-летия университета в Яссах.