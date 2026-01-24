Умер депутат Мособлдумы Павел Максимович

Tекст: Мария Иванова

Депутат Московской областной думы Павел Максимович скончался на 67-м году жизни, передает РИА «Новости». О его смерти сообщил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

«С прискорбием сообщаю, что сегодня на 67-м году жизни скоропостижно скончался депутат Московской областной думы, член фракции »Единая Россия«, избранный по Подольскому избирательному округу, Павел Иванович Максимович», – подчеркнул Артамонов.

По словам главы Подольска, Максимович внёс значительный вклад в развитие округа, занимался реализацией социальных программ и был удостоен ряда наград, включая знаки «За верность Подольску», «За заслуги перед городом Подольском» I степени, почётный знак «Добро и милосердие», а также благодарность президента России.

С 2001 года Павел Максимович четыре раза избирался депутатом городского Совета, руководил бюджетной комиссией и возглавлял фракцию «Единая Россия». С 2016 года он представлял интересы жителей Подольска в Мособлдуме.

Артамонов отметил, что Максимович был членом комитета по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству, активно работал над региональным законодательством и всегда оставался открытым к обращениям граждан.

