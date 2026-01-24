Рейс из Кубы с застрявшими туристами из России запланировали на вечер субботы

Рейс Conviasa с застрявшими туристами из России запланировали на вечер субботы

Tекст: Тимур Шайдуллин

Рейс авиакомпании Conviasa с Кубы в Россию, который ожидают сотни туристов, предварительно назначен на субботу вечером. Ранее вылет должен был состояться накануне, но его перенесли из-за организационных причин, пишет РИА «Новости», ссылаясь на Telegram-канал SHOT.

Руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов сообщил, что авиакомпания проинформировала российских туроператоров о переносе рейса, и по предварительной информации, самолет вылетит сегодня в 18.00 по местному времени.

Туроператоры заранее организуют трансфер туристов из отелей в аэропорт, чтобы обеспечить своевременную посадку. Абдюханов отметил, что всем туристам продлено проживание в отелях, а туроператоры находятся на связи с российскими туристами и контролируют ситуацию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее автобусы с российскими туристами застряли на таможне Китая по пути на празднование Нового года.

До этого туристический рейс из Москвы в Египет ранее задержался на двое суток. А в марте прошлого года российские туристы застряли в Мандалае после землетрясения в Мьянме из-за закрытия аэропорта и транспортных проблем.