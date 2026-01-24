Журова увидела плюсы в недопуске россиян к открытию Олимпиады

Журова заявила о пользе пропуска открытия Олимпиады для спортсменов

Tекст: Тимур Шайдуллин

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что отсутствие российских спортсменов на церемонии открытия Олимпийских игр позволит им спокойнее готовиться к выступлениям, передает РИА «Новости». Она подчеркнула, что участие в церемонии без флага и гимна не имеет смысла, поскольку это вызывает вопросы у общественности и не добавляет мотивации.

По словам Журовой, многие спортсмены и ранее не выходили на открытие, предпочитая остаться на тренировках. Она объяснила, что часто на церемонию отправляются тренеры и руководители делегаций, поскольку у ряда участников соревнования начинаются уже на следующий день, и лишняя нагрузка может сказаться на результатах.

Журова также добавила, что процедура участия в церемонии особенно зимой довольно утомительна и сопряжена с долгим ожиданием на морозе, из-за чего многие рискуют заболеть. Она сказала, что для спортсменов участие в открытии не всегда приносит радость, а смотреть его по телевизору гораздо приятнее.

Как писала в субботу газета ВЗГЛЯД, Международный олимпийский комитет разрешил российским спортсменам только присутствовать на церемонии открытия Олимпиады в Италии без участия в параде.

Также МОК запретил использование российского флага на зимней Олимпиаде 2026 года. А депутат Госдумы и олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов назвал нецелесообразным показ Олимпийских игр 2026 года на российских федеральных телеканалах из-за отсутствия спортсменов России.