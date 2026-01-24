Родригес рассказала об угрозах убийством после похищения Мадуро

Родригес заявила, что после похищения Мадуро США угрожали ей убийством

Tекст: Вера Басилая

Родригес рассказала в интервью изданию The Guardian, что после захвата президента Николаса Мадуро США пригрозили ей и нескольким членам правительства убийством, передает РИА «Новости».

Она сообщила, что угрозы поступили ей, министру внутренних дел Диосдадо Кабельо и председателю Национальной ассамблеи Хорхе Родригесу. Кроме того, был дан всего 15-минутный ультиматум: либо они согласятся сотрудничать с Вашингтоном, либо будут убиты.

Родригес также сообщила, что американские военные сначала сказали им, будто Мадуро и его супруга были убиты, а не похищены. В ответ Родригес и Кабельо заявили, что готовы «разделить ту же участь».

Она добавила, что до сих пор придерживается этих слов, поскольку угрозы и шантаж со стороны США продолжаются, и подчеркнула необходимость действовать стратегически и осмотрительно.

Напомним, Родригес возглавила Венесуэлу в качестве исполняющей обязанности президента.

Родригес назвала Мадуро и его супругу «героями, находящимися в заложниках в США».

Американские власти передали венесуэльскому вице-президенту и главе МВД сообщение с угрозой ликвидации или похищения.

Российская сторона поддержала действия официального Каракаса и выразила солидарность с венесуэльским народом.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как США удалось захватить президента Венесуэлы Николаса Мадуро.