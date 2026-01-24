  • Новость часаМИД ОАЭ: Переговоры в Абу-Даби касались нерешенных пунктов плана США
    24 января 2026, 16:31

    НАТО объявило о создании роботизированной обороны на границе с Россией

    Генерал НАТО Ловин: Мы увеличим запасы вооружений на границе с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военный альянс НАТО готовит масштабное усиление обороны на восточных рубежах с акцентом на роботизацию и технические решения, пишут западные СМИ.

    НАТО планирует создать автоматизированную зону обороны на восточном фланге обороны вдоль границы с Россией и Белоруссией. Об этом сообщил бригадный генерал НАТО Томас Ловин в интервью Welt am Sonntag, отмечает РИА «Новости». Альянс намерен минимизировать постоянное присутствие военных, делая ставку на роботизированные системы, датчики и технические заграждения.

    По словам Ловина, в течение ближайших двух лет в приграничных странах НАТО значительно увеличится военная инфраструктура. Будет построено больше складов вооружений и боеприпасов, а также переброшено дополнительное оборудование. Генерал отметил, что «мы увидим заметно большие запасы вооружений, чем прежде, в странах НАТО на границе с Россией».

    Новую оборонительную систему планируют сделать многоуровневой и сложной. В нее войдут автоматизированные и роботизированные оружейные комплексы, системы разведки и наблюдения. Ловин подчеркнул, что защита восточного фланга будет опираться преимущественно на современные технологии, а не на массовое присутствие солдат.

    Ловин занимает пост заместителя начальника штаба по оперативному управлению в сухопутном командовании НАТО в турецком Измире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Прибалтики уже выразили опасения по поводу геополитических рисков, связанных с 2026 годом.

    Кроме того, Польша запустила производство противопехотных мин для оборонительных целей на границе с Россией и Белоруссией.

    А глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин отметил рост напряженности в мире и обвинил Запад в подготовке к возможным военным действиям.

    23 января 2026, 18:59
    Поставщик оружия Украине стал самым богатым бизнесменом оборонной отрасли мира
    Поставщик оружия Украине стал самым богатым бизнесменом оборонной отрасли мира
    @ Chris Emil Janben/imago-images/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Состояние главы Czechoslovak Group, поставлявшей оружие Украине, Михала Стрнада достигло 17 млрд долларов благодаря росту акций компании на бирже.

    Согласно данным Bloomberg Billionaires Index, на которые обратил внимание Коммерсантъ, состояние владельца Czechoslovak Group Михала Стрнада достигло 17 млрд долларов, что сделало его самым богатым предпринимателем мировой оборонной индустрии.

    33-летний бизнесмен занял третье место среди самых обеспеченных людей до 40 лет, уступив только Лукасу Уолтону и Марку Матешицу. Рост капитала Стрнада за начало 2026 года составил 2,7 млрд долларов, что связано с успешным размещением акций Czechoslovak Group на Амстердамской бирже. В первый день торгов стоимость бумаг выросла на 32%, а стартовая цена в 31,5 евро за акцию привела к оценке холдинга более 31 млрд евро.

    Czechoslovak Group, унаследованная Стрнадом от отца, является одним из ведущих производителей вооружений в ЕС и поставляет продукцию на Украину. В портфеле компании – боеприпасы, военные и гражданские грузовики Tatra, бронетехника и самоходные артиллерийские установки. Штат предприятия насчитывает около 14 тыс. сотрудников.

    Стрнад стал генеральным директором CSG в 21 год, а спустя пять лет полностью возглавил компанию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Чехии Яромир Зуна отказался ехать на Украину по приглашению украинской стороны.

    Крупные поставки вооружения на Украину привели к заметному сокращению арсеналов США. Власти Сербии усилили контроль за экспортом оборонной продукции, чтобы не допустить ее попадания на Украину.

    23 января 2026, 21:25
    Лукашенко лично привел армию в боевую готовность

    Глава Белоруссии Лукашенко лично привел части армии в боевую готовность

    Лукашенко лично привел армию в боевую готовность
    @ БелТА

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Александр Лукашенко лично контролирует текущую проверку белорусских войск, минуя министерство обороны и генеральный штаб, что стало важной особенностью инспекции.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко лично приводит воинские части страны в боевую готовность, передает Белта. По словам государственного секретаря Совета безопасности Александра Вольфовича, нынешняя проверка вооруженных сил отличается тем, что президент осуществляет это действие напрямую, без участия министерства обороны и генерального штаба.

    Вольфович отметил, что глава государства держит процесс проверки под личным контролем и получает оперативную информацию о ходе мероприятий. Он добавил: «Только что мною было доложено о прибытии контрольной группы из сотрудников Госсекретариата в бригаду, о том, как была готова бригада к получению задачи, чем она сейчас занимается. Президент постоянно держит на контроле ход проверки».

    Госсекретарь также допустил, что Лукашенко может неожиданно прибыть в одну из частей, подчеркнув, что такое посещение будет неожиданным как для проверяющих, так и для военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в пятницу Вольфович сообщил, что одно из механизированных соединений Белоруссии приведено в боевую готовность в штатах мирного времени.

    Напомним, что внезапная масштабная проверка армии начата в Белоруссии 16 января по поручению президента Александра Лукашенко. До этого полную проверку боеготовности армии провели в Белоруссии в октябре.

    24 января 2026, 13:38
    Гренландская сделка Трампа: главное

    Стали известны подробности «сделки по Гренландии», на которую европейские страны НАТО уломал президент США Дональд Трамп. Трамп получит немало, но меньше, чем рассчитывал. Но шанс расширить территорию США, как он мечтал, у него все-таки есть.

    22 января 2026, 13:04
    Лукьянов оценил проект «сделки века» по Гренландии

    Политолог Лукьянов: Трамп не откажется намерения включить Гренландию в состав США

    Лукьянов оценил проект «сделки века» по Гренландии
    @ Norbert Eisele-Hein/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп после заключения соглашения по Гренландии объявит об очередной грандиозной победе. Но тема необходимости инкорпорировать остров в США, которая тянется с XIX века, не будет закрыта. Через какое-то время глава Белого дома может вернуться к намерению сделать Гренландию новым штатом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее глава Белого дома заявил о сделке по Гренландии.

    «Изначально было подозрение, что накат Дональда Трампа по вопросу Гренландии, его Давосская речь, канонада заявлений и угроз странам Европы пошлинами – не более чем способ сбить цену. И надо признать, что это дало свой результат», – отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».

    Он напомнил, что согласно предварительному проекту, США расширят военное присутствие на острове, смогут разместить там системы «Золотой купол», получат суверенный контроль над базами, а также дополнительные права на добычу полезных ископаемых.

    «Сделка века», видимо, будет заключаться в том, что Штаты натыкают в Гренландии аналогов кубинской Гуантанамо. Она на протяжении столетий была военной базой на территории другого государства с экстерриториальным статусом и совершенно символической арендой», – пояснил собеседник.

    По мнению Лукьянова, глава Белого дома мог бы добиться всего этого и без разыгранного спектакля. «Но сейчас он сбил цену до нуля. Трамп, разумеется, назовет сделку фантастической и сверхблагоприятной для Штатов, заявит, что она позволит навсегда обеспечить безопасность Америки, Гренландии, Европы. Но тема необходимости инкорпорировать остров в США, которая тянется с XIX века, не будет закрыта», – считает политолог.

    Аналитик допустил, что через какое-то время Трамп, или уже следующий американский президент, может вернуться к намерению сделать Гренландию новым штатом. «Стоит ожидать как минимум работы американцев над поощрением стремления гренландцев к самоопределению», – добавил он. – Шумиха, которая возникла вокруг острова, подняла не очень приятный для датчан и европейцев вопрос о том, почему Копенгаген владеет этой арктической территорией. Можно ссылаться на правовые документы, но в основе все равно лежит колониальная экспансия».

    Что касается Марка Рютте, то Лукьянов призвал не преувеличивать его роль, как пишут западные СМИ, в смене Трампом курса. «Всем очевидно, что для минимизации издержек и успешного продолжения отношений, необходим персонифицированный подход к американскому лидеру. Похоже, генсек НАТО нашел ключ: публичное восхищение. Но если у него это работает, то в других случаях, как, например, у Эммануэля Макрона – нет», – отметил собеседник.

    «Диалог между государствами для американского лидера – это в значительной степени общение с конкретными людьми. Глава Белого дома личностно-ориентированный: кто-то ему приятен, кто-то противен, кто-то безразличен, и от этого кое-что зависит», – поделился он наблюдениями в заключении.

    В среду Дональд Трамп на полях экономического форума в Давосе провел встречу с генсеком НАТО Марком Рютте. По итогам переговоров глава Белого дома сообщил, что удалось заложить основу для будущего соглашения по Гренландии и всему Арктическому региону.

    По его словам, исходя из этого, он не будет вводить тарифы против восьми европейских стран, сопротивлявшихся присоединению Гренландии к США: Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Британии, Нидерландов и Финляндии.

    Американский лидер позже заявил, что проект сделки предусматривает предоставление Штатам прав на добычу полезных ископаемых, а также участие Гренландии в системе противоракетной обороны «Золотой купол». «Они (страны ЕС) собираются участвовать в разработке «Золотого купола», и они собираются участвовать в правах на добычу полезных ископаемых, как и мы», – сказал Трамп в интервью телеканалу CNBC.

    Как сообщает The Telegraph, предполагаемая сделка не предусматривает продажи острова Вашингтону. Вместо этого Штаты получат суверенный контроль над военными базами в некоторых частях Гренландии. Они будут считаться американской территорией, что позволит США проводить военные операции, тренировки и разведывательные работы. Источники The New York Times сравнили это с базами Британии на Кипре.

    По информации издания, такой компромисс предложил генсек НАТО Марк Рютте. Телеканал Sky News отмечает, что стратегия «папочка» приносит свои плоды. Однако, признают британские журналисты, нет никаких сомнений в том, что разногласия между Вашингтоном и европейцами уже нанес ущерб сплоченности НАТО, побудив многие страны Европы «все резче высказываться в ответ на требования Трампа».

    22 января 2026, 19:30
    ФСБ сообщила о применении западной взрывчатки при диверсиях на железных дорогах РФ
    ФСБ сообщила о применении западной взрывчатки при диверсиях на железных дорогах РФ
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На железных дорогах Ленинградской и Псковской областей в этом году были впервые использованы западные образцы взрывчатки для совершения диверсий, сообщили в ФСБ.

    Западные образцы взрывчатых веществ впервые были использованы для диверсий на железной дороге на территории Северо-Запада России в 2025 году. Об этом сообщил заместитель начальника УФСБ по Петербургу и Ленинградской области Сергей Степанец, передает РИА «Новости».

    По его словам, «в 2025 году противником на территории Ленинградской и Псковской областей впервые с момента начала СВО совершены террористические акты с применением западных образцов взрывчатых веществ для уничтожения грузовых составов и железнодорожного полотна».

    В связи с новыми угрозами был разработан межведомственный комплекс мероприятий по осмотру уязвимых участков местности и сети железнодорожной инфраструктуры в зоне диверсионно-террористических актов. Эти меры позволили усилить контроль и повысить готовность к предотвращению подобных инцидентов в будущем.

    Основные части обнаруженных взрывных устройств уже переданы специалистам-взрывотехникам на экспертизу. Ожидается, что это позволит в будущем настраивать поисковое оборудование для более эффективного обнаружения и обезвреживания подобных взрывчатых веществ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг спецслужбы предотвратили теракт на железной дороге в Кемеровской области. Также в четверг в Москве ФСБ выявила агента молдавских спецслужб, который выполнял задание в ущерб безопасности России.

    А до этого на Кубани сотрудники ФСБ предотвратили попытку поджога поездов, которую организовали по заданию украинских спецслужб.

    23 января 2026, 01:16
    Украина заявила НАТО о готовности «решить проблему с российскими кораблями»

    Зеленский: Украина может решить проблему с кораблями России у Гренландии

    Украина заявила НАТО о готовности «решить проблему с российскими кораблями»
    @ Virginia Mayo/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Если бы Украина была в НАТО, то могла бы «решить проблему с российскими кораблями», которые якобы находятся у Гренландии, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «Если российские военные корабли беспрепятственно курсируют вокруг Гренландии, Украина может помочь», – заявил Зеленский в соцсетях. Он уверяет, что у Украины якобы «есть опыт и оружие», чтобы уничтожить эти корабли.

    «Если бы нас попросили, и если бы Украина была в НАТО – но нас там нет – мы бы решили эту проблему с российскими кораблями», – заверил он.

    Один из популярных ответов на это заявление гласит: «Брат, Путин избивает тебя до полусмерти на Украине. Какие действия ты хочешь предпринять в Гренландии? Просто заткнись».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп пообещал принять меры против так называемой «российской угрозы» для Гренландии. Посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что Москва не рассматривает Гренландию как объект территориальных притязаний и не угрожает странам Арктики.

    Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен подчеркнул, что в районе Гренландии отсутствует непосредственная угроза безопасности со стороны Китая и России. В гренландских водах не находятся российские суда или флот, заявила глава департамента рыболовства в правительстве Гренландии Катрине Кэргор.

    22 января 2026, 10:22
    Армия США показала облегченный танк Abrams с гибридным двигателем
    Армия США показала облегченный танк Abrams с гибридным двигателем
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На автосалоне в Детройте публике впервые продемонстрировали модернизированную версию танка Abrams, оснащенного передовой трансмиссией и усиленной защитой.

    Американские военные показали новейшую разработку на гражданской выставке, чтобы продемонстрировать новый подход к созданию вооружений, пишет Bloomberg.

    Проект M1E3 отличается существенно сниженным весом и внедрением современных оборонительных комплексов.

    Танк получил гибридный двигатель, что позволило сократить потребление топлива на 50%. Инженерам удалось уменьшить массу боевой машины на 25% благодаря использованию цифрового проектирования и коммерческих технологий.

    Начальник штаба армии США Рэнди Джордж особо отметил высокие боевые характеристики техники. «Он не такой быстрый, как Corvette, но может поразить цель на 400 метров за десятую долю секунды», – заявил генерал.

    Командование планирует передать первые образцы в войска уже через два года, отказавшись от длительных процедур закупки. На данный момент расходы на разработку составили около 75 млн долларов.

    Ранее британские военные провели испытания нового основного боевого танка Challenger 3, машина впервые произвела стрельбу из своей новой пушки.

    24 января 2026, 17:52
    Трамп раскрыл название секретного оружия США в Венесуэле

    Трамп сообщил о применении «Дискомбобулятора» в Венесуэле

    Трамп раскрыл название секретного оружия США в Венесуэле
    @ Yuri Gripas/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский президент впервые озвучил название секретной разработки, примененной во время атаки на Венесуэлу, что вызвало резонанс в прессе.

    Президент США Дональд Трамп в интервью New York Post сообщил, что секретное оружие, использованное американскими военными при атаке на Венесуэлу, называлось «Дискомбобулятор», передает РИА «Новости».

    «Дискомбобулятор. Мне нельзя говорить об этом», – заявил Трамп, отказавшись раскрыть детали и происхождение названия. Он отметил, что с удовольствием рассказал бы больше о новом вооружении, если бы мог разглашать такую информацию.

    По словам Трампа, также американские военные использовали дезориентирующее оружие во время операции по похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Это оружие якобы помешало венесуэльским военным запустить ракеты российского и китайского производства по американским вертолетам и самолетам.

    «Дезориентатор. Мне нельзя об этом говорить. Им так и не удалось запустить свои ракеты. У них были российские и китайские ракеты, но ни одна из них не взлетела. Мы пришли, они нажимали кнопки, и ничего не работало. Они были полностью готовы к нашему приходу», – подчеркнул американский лидер в интервью.

    Трамп не стал раскрывать дополнительную информацию о технических характеристиках или принципе действия «Дискомбобулятора», но подчеркнул, что это оружие обеспечило успех американской операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные применили секретное нелетальное оружие во время штурма резиденции президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

    Позже военный из Венесуэлы заявил, что использованное устройство вызывало сильную головную боль и кровотечение из носа. А министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо сообщил, что в результате атаки США 3 января погибли 100 человек.

    22 января 2026, 10:57
    Sky News: Рютте спас Гренландию от Трампа стратегией «папочка»
    Sky News: Рютте спас Гренландию от Трампа стратегией «папочка»
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    После резких угроз союзникам Дональд Трамп заявил о «рамках будущей сделки» по Гренландии и всей Арктике, временно приглушив напряжение в НАТО, что в Давосе расценили, как ловушку для альянса, пишет Sky News. По данным издания, остудить напор Трампа помогла дипломатическая стратегия генсека НАТО Рютте, граничащая с лестью.

    Американский лидер отказался от угроз ввести пошлины против европейских союзников и заявил о достижении взаимопонимания по вопросу Гренландии, передает Sky News.

    Изменение позиции произошло после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте на полях форума в Давосе.

    В своей соцсети Truth Social Трамп написал: «Мы сформировали рамки будущей сделки в отношении Гренландии и, по сути, всего Арктического региона». По его словам, если это решение будет реализовано, оно станет отличным для США и всех стран альянса.

    Британское издание отмечает, что дипломатическая стратегия Рютте, граничащая с лестью, принесла плоды. Ранее генсек НАТО даже называл Трампа «папочкой», что явно понравилось американскому президенту. Однако аналитики предупреждают, что этот успех лишь временно отсрочил кризис в отношениях между Вашингтоном и Европой.

    Независимо от того, будет ли заключена сделка или нет, готовность Дональда Трампа публично унижать и запугивать традиционных союзников должна стать серьезным тревожным сигналом. В лучшем случае, им просто дали еще немного времени. Показная позиция Дональда Трампа по Гренландии выдает презрение к НАТО, а это значит, что этот кризис для альянса далек от завершения, несмотря на его внезапную уступку.

    Европейским странам, включая Британию, необходимо срочно наращивать военный потенциал, а не просто обсуждать это. Успешные переговоры Рютте дают союзникам лишь немного времени, чтобы подготовиться к самостоятельной обороне и укрепить НАТО перед лицом внешних угроз.

    Обсуждаемый в Давосе план предусматривает усиление военного присутствия США на острове без передачи контроля Вашингтону.

    Президент США обрушился с критикой на европейских союзников и пригрозил разрушить устои западного мира.

    Политики Гренландии выразили недовольство отсутствием своего участия в переговорах после заявлений о предварительной договоренности с НАТО.

    24 января 2026, 05:25
    США в нацстратегии обороны назвали Россию «постоянной, но управляемой угрозой»

    США в оборонной стратегии назвали Россию «постоянной, но управляемой угрозой»

    Tекст: Катерина Туманова

    Оборонная национальная стратегия США обозначила Россию как постоянную и управляемую угрозу, сдерживанием которой следует заниматься союзникам США по НАТО на восточном фланге.

    «В отличие от подхода администрации Байдена, в стратегии говорится, что отношение США к России будет сосредоточено на её угрозах для родины, предоставляя союзникам по НАТО, особенно тем, кто находится на восточном фланге альянса, решать эту «постоянную, но управляемую угрозу», – пишет Bloomberg.

    Министерство обороны отмечает, что «обеспечит готовность вооруженных сил США к защите от российских угроз на территории США».

    Напомним, Нацстратегия обороны США обязала Европу заниматься проблемами Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские морские пехотинцы в Норвегии проводят  учения с отработкой сценариев по статье 5 Устава НАТО в случае конфликта с Россией. Лавров обвинил западные страны в подготовке новой крупной войны на территории Европы. Трамп ранее репостнул сообщение, где ООН и НАТО названы врагами США.


    22 января 2026, 14:44
    Лукашенко назначил экс-главу Минфина Белоруссии послом в России

    Лукашенко назначил главу Минфина Белоруссии Селиверстова послом в России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бывший глава белорусского Минфина Юрий Селиверстов назначен послом в России и будет совмещать дипломатический пост с должностью заместителя премьер-министра.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о назначении Юрия Селиверстова представителем страны в интеграционных структурах и руководителем дипмиссии в РФ, передает БелТА.

    Чиновник, ранее возглавлявший финансовое ведомство, теперь будет совмещать дипломатическую работу с должностью заместителя премьер-министра.

    Освободившееся кресло руководителя министерства финансов занял Владислав Татаринович. До этого назначения он работал заместителем председателя Совета Республики Национального собрания – верхней палаты парламента. Теперь бывший сенатор сменил на посту Селиверстова, перешедшего на дипломатическую службу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, белорусский министр иностранных дел Максим Рыженков выразил уверенность в возможном восстановлении сотрудничества с Польшей. Дипломат отметил сложные перспективы взаимодействия с Литвой.

    22 января 2026, 07:58
    В России создали специальные патроны против дронов «Многоточие»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») разработал и произвел первые партии многопульных патронов СЦ 226 и СЦ 228 «Многоточие». Новые боеприпасы значительно повышают эффективность стрельбы по малоразмерным БПЛА из штатного стрелкового оружия, сообщили в Ростехе.

    Холдинг «Высокоточные комплексы», входящий в госкорпорацию «Ростех», разработал многопульные патроны СЦ 226 и СЦ 228 «Многоточие» для борьбы с дронами, передает ТАСС. По словам индустриального директора кластера вооружений Ростеха Бекхана Оздоева, новые боеприпасы значительно увеличивают эффективность стрельбы по миниатюрным БПЛА: «Новые многопульные боеприпасы повышают эту эффективность в 2,5 раза на дальности до 300 метров по сравнению с штатными патронами».

    В корпорации сообщили, что патроны калибра 5,45х39 мм и 7,62х54 мм оснащены трехэлементной пулей, которая разделяется в полете. При этом используются стандартная гильза и порох, что позволяет организовать серийное производство без сложной доработки на предприятиях отрасли.

    Специалисты Ростеха отметили, что конструкция патрона обеспечивает равномерное разделение всех трех элементов при выстреле, что увеличивает кучность и вероятность поражения малоразмерных воздушных целей. Новые боеприпасы уже прошли опытную эксплуатацию в зоне СВО и, по утверждению разработчиков, зарекомендовали себя в борьбе с высокоманевренными дронами.

    Отмечается, что для применения «Многоточия» не требуется доработки стрелкового оружия и установки дополнительного оборудования. Стрельбу такими патронами можно вести даже с установленным глушителем, при этом эксплуатационные характеристики оружия остаются прежними.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в российские войска начали поступать антидроновые патроны IGLA 100.

    Ростех заявил об успешном боевом применении этих патронов.

    24 января 2026, 17:22
    Орбан заявил о наличии в ЕС документа по отправке войск на Украину

    Орбан заявил о существовании соглашения ЕС об отправке войск на Украину

    Орбан заявил о наличии в ЕС документа по отправке войск на Украину
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что в Евросоюзе имеется подписанный документ, разрешающий при необходимости отправку войск на Украину.

    У Евросоюза уже имеется подписанный документ, предусматривающий возможность отправки войск на Украину при необходимости, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает РИА «Новости».

    По его словам, этот шаг означает не только готовность Европы поддержать Киев, но и фактическое вовлечение ЕС в вооружённый конфликт.

    «Вопрос только в том, как быстро последствия этого отразятся на нашей жизни», – отметил Орбан.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейские лидеры нацелены начать войну с Россией к 2030 году и Венгрия должна стараться не участвовать в этом конфликте.

    Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что любые попытки нападения на страну встретят сокрушительный ответ.

    Президент России Владимир Путин отметил, что Россия не планирует воевать с Европой, но готова к обороне в случае начала войны со стороны Европы.

    23 января 2026, 14:31
    Военный заявил о способности ЗРК «Тор» сбивать любые дроны

    Военный: ЗРК «Тор» успешно сбивал БПЛА разных типов и размеров

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский зенитно-ракетный комплекс «Тор» показал высокую эффективность против дронов различных конструкций и видов двигателей, отмечают военные.

    О возможностях зенитно-ракетного комплекса «Тор» рассказал старший оператор дивизиона 57-й бригады группировки войск «Восток» в эфире канала «Россия 1». Военный подчеркнул, что для ЗРК не имеет значения, какой двигатель установлен на беспилотнике – электрический или механический.

    «Нет разницы, на каком [типе двигателя дрон летит] – то ли электричка, то ли механичка, она [цель] в любом случае будет сбита. В основном БПЛА самолетного типа, которые на Россию летят, мы их сбиваем», – заявил он.

    Комплекс «Тор» был изначально спроектирован для борьбы с традиционными летательными аппаратами, однако сейчас успешно применяется против современных угроз, включая БПЛА. Российские расчеты регулярно фиксируют и уничтожают различные типы беспилотников, в том числе самолетного типа, независимо от используемого топлива или высоты полета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее представители концерна заявили, что зенитные комплексы «Тор» показали высокую эффективность при уничтожении беспилотников.

    До этого на выставке Aero India назвали основные преимущества ЗРК «Тор». А в Белоруссию уже прибыла батарея российских комплексов «Тор-М2».

    22 января 2026, 16:48
    Президент Чехии призвал ЕС готовиться к самообороне без США

    Петр Павел заявил о готовности Евросоюза к самостоятельной обороне без США

    Президент Чехии призвал ЕС готовиться к самообороне без США
    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Чехии Петр Павел высказал мнение, что страны Европы должны быть способны самостоятельно обеспечивать свою безопасность без опоры на США.

    Европейские страны – участники НАТО должны быть готовы самостоятельно обеспечивать свою безопасность, даже если между ними и США возникнут разногласия, считает президент Чехии. Петр Павел заявил: «Если по какой-то причине США не смогут участвовать в защите Европы или не будут в этом заинтересованы, мы должны иметь стопроцентную возможность обеспечить [безопасность] самостоятельно», передает ТАСС.

    Президент Чехии отметил, что Евросоюз располагает достаточными экономическими и военными ресурсами для самостоятельной обороны. По его словам, НАТО будет заинтересовано в укреплении европейского фланга ради независимости Европы от США в сфере безопасности.

    Павел также подчеркнул, что даже если ситуация вокруг Гренландии не приведет к обострению внутри альянса, европейским членам НАТО все равно следует стремиться к большей самостоятельности и укреплению оборонительных возможностей.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что большинство европейских стран не смогли бы функционировать без американской военной поддержки.

    Позднее газета Politico сообщила, что ЕС потерял доверие к США на фоне ситуации с Гренландией, а европейские чиновники считают, что разлад между ЕС и США неизбежен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после резких угроз союзникам Трамп объявил о будущей сделке по Гренландии и Арктике, а напряжение в НАТО удалось снизить благодаря дипломатической стратегии генсека альянса.

    22 января 2026, 13:54
    Ковальчук рассказал о советских научных истоках «Буревестника» и «Посейдона»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Создание крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник» и подводного беспилотного аппарата «Посейдон» стало результатом фундаментальных исследований отечественных ученых, начатых в конце 1940-х годов, рассказал президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», председатель научно-экспертного совета Морской коллегии РФ Михаил Ковальчук.

    По его словам, создание стратегических вооружений «Буревестник» и «Посейдон» стало прямым результатом фундаментальных исследований советских ученых, начатых еще в конце 1940-х годов, передает ТАСС.

    Ковальчук на заседании научно-экспертного совета Морской коллегии в Петербурге продемонстрировал участникам заседания фотокопию первой страницы отчета о возможности создания сверхзвукового самолета-снаряда дальнего действия с ядерным прямоточным воздушно-реактивным двигателем. Документ был утвержден в 1955 году научным руководителем советского атомного проекта Игорем Курчатовым, а также крупными учеными Анатолием Александровым и Мстиславом Келдышем.

    «Сегодня мы имеем «Буревестник» и «Посейдон» только потому, что тогда, практически 80 лет назад, мы вели эти работы», – отметил Ковальчук. По его словам, разработки велись в Лаборатории измерительных приборов Академии наук СССР, которая сейчас известна как Курчатовский институт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России сообщил о пусках всех трех компонентов ядерных сил.

    Глава государства поручил определить возможные способы применения ракеты «Буревестник».

    Владимир Путин также заявил о достижении задач по испытаниям ракеты «Буревестник».

