Синоптики спрогнозировали усиление морозов в Московском регионе

Гидрометцентр спрогнозировал усиление минусов в Подмосковье предстоящей ночью

Tекст: Мария Иванова

Предстоящая ночь в Московском регионе может оказаться холоднее предыдущей, которую уже называли самой морозной с начала зимы, передает ТАСС.

В Гидрометцентре сообщили, что на фоне облачности с прояснениями температура в Подмосковье может снизиться до минус 21-26 градусов, а местами – до минус 30 градусов. В самой Москве ожидается от минус 24 до минус 26 градусов, в центре города – от минус 19 до минус 21 градуса.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус ранее отметил, что минувшая стала самой холодной в Москве этой зимой: «На главной столичной метеостанции, расположенной на ВДНХ, мороз окреп до минус 17,3 градуса».

До этого рекорд принадлежал 24 декабря 2025 года, когда температура опускалась до минус 16,4 градуса. По информации Леуса, в Московской области, например, в Солнечногорске, столбики термометров достигали минус 28,2 градуса.

Ранее в Гидрометцентре отмечали, что сильные морозы связаны с влиянием гребня сибирского антициклона, который растянулся на запад. По прогнозу синоптиков, морозная погода сохранится в регионе как минимум до понедельника, при этом среднесуточные температуры могут оказаться на 12-13 градусов ниже климатической нормы.

Врач Эльвира Хачирова отметила, что резкое похолодание может спровоцировать инфаркт и инсульт.

Между тем система отопления столицы переведена на усиленный режим работы из-за похолодания.