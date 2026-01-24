  • Новость часаМИД ОАЭ: Переговоры в Абу-Даби касались нерешенных пунктов плана США
    К переговорам США с Россией подключен специалист по очень большим деньгам
    Эксперт объяснил согласие России на присутствие США на переговорах в Абу-Даби
    Военкор: Освобождение Старицы позволит соединить два плацдарма
    Владелец пекарни «Машенька» заявил о расширении меню после заказа из США
    Источник: Результаты встречи по Украине в Абу-Даби есть
    МИД России обвинил Киев и Европу в подмене ключевых вопросов урегулирования
    Трамп раскрыл название секретного оружия США в Венесуэле
    На Украине ДТЭК на фоне скандала разорвала контракт с «Энергоатомом»
    Зеленский рассказал, что обсуждалось в Абу-Даби
    24 января 2026, 16:07 • Новости дня

    Рим отозвал посла после освобождения владельца бара Кран-Монтане в Швейцарии

    Италия отозвала посла после освобождения владельца бара Кран-Монтане в Швейцарии

    Tекст: Мария Иванова

    Рим выразил резкое недовольство освобождением владельца бара на курорте Кран-Монтана, где в новогоднюю ночь погибло 40 человек, и отозвал посла для консультаций.

    Италия отозвала своего посла в Берне для консультаций в ответ на решение суда швейцарского кантона Вале об освобождении владельца бара Le Constellation Жака Моретти из предварительного заключения, передает ТАСС.

    В заявлении правительства отмечается, что премьер Джорджа Мелони и министр иностранных дел Антонио Таяни поручили послу «немедленно связаться с генеральным прокурором кантона Вале Беатрис Пийу и выразить глубокое возмущение» решением суда.

    Итальянские власти подчеркивают тяжесть преступления, в котором подозревается Моретти, и отмечают его «тяжелую ответственность» и сохраняющийся риск бегства. В заявлении говорится: «Это решение является серьезным оскорблением и наносит еще одну рану семьям жертв трагедии в Кран-Монтане и тем, кто до сих пор находится в больнице». Среди погибших в результате пожара были шесть граждан Италии, еще десять получили ранения.

    Суд по принудительным мерам решил выпустить Моретти под залог в 254 тыс. долларов, запретив ему покидать Швейцарию. Он был задержан 9 января из-за риска побега, а СМИ сообщали о его предыдущих судимостях. Основным обвинением является то, что запасной выход в баре был заперт, однако Моретти заявил, что ответственность лежит на сотрудниках заведения.

    Трагедия произошла в ночь на 1 января в баре Le Constellation на курорте Кран-Монтана. Тогда погибли 40 человек, еще 116 получили травмы, все жертвы были опознаны, россиян среди них не оказалось. Следствие рассматривает версию о неосторожном обращении с пиротехникой как основной причине пожара. В отношении двух владельцев заведения возбуждено уголовное дело по статье о непредумышленном убийстве.

    Между тем швейцарцы пожаловались на карикатуры Charlie Hebdo после трагедии в Кран-Монтана.

    23 января 2026, 22:13 • Новости дня
    Стали известны темы переговоров по Украине в Абу-Даби

    ТАСС: Россия, Украина и США обсуждают в ОАЭ буферные зоны

    Стали известны темы переговоров по Украине в Абу-Даби
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вопросы формирования буферных зон и введения механизмов контроля вошли в повестку встречи представителей Москвы, Вашингтона и Киева, сообщает источник ТАСС.

    Вопросы формирования буферных зон и введения механизмов контроля вошли в повестку встречи представителей Москвы, Вашингтона и Киева, сообщает ТАСС. Мероприятие посвящено проблемам безопасности.

    «Да, эти аспекты: буферные зоны, различные механизмы контроля, безусловно, наряду с другими важными темами, являются предметами встречи», – подтвердил собеседник агентства.

    Ранее о начале консультаций заявил глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян, однако конкретное место проведения переговоров держится в секрете.

    Переговоры с участием делегаций России, США и Украины стартовали в пятницу в Абу-Даби.

    Политологи Федор Лукьянов и Станислав Ткаченко назвали главный вопрос этих консультаций.

    Комментарии (16)
    24 января 2026, 13:47 • Новости дня
    Бастрыкин поручил привлечь судью к ответственности за оправдательный приговор

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Резонансный оправдательный приговор по делу о покушении на депутата Госдумы Михаила Матвеева стал поводом для инициирования дисциплинарного разбирательства в отношении судьи со стороны СК России.

    Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить обращение в дисциплинарную коллегию Верховного суда РФ о привлечении к ответственности судьи, вынесшего оправдательный приговор по делу о покушении на убийство депутата Госдумы Михаила Матвеева и его водителя в Самарской области. Об этом сообщается в Телеграм-канале СК России.

    В сообщении подчеркивается, что вынесенный приговор вызвал широкий общественный резонанс, поскольку действия обвиняемых следователи квалифицировали как покушение на убийство.

    В официальном заявлении ведомства отмечено: «В публичном пространстве широкий резонанс вызвала тема оправдательного приговора по уголовному делу о нападении мигрантов на нескольких граждан в Самарской области, в том числе депутата Государственной думы. Следственными органами СК России по Самарской области в ходе предварительного следствия действия нападавших были квалифицированы как покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ). Отмечается необходимость привлечения к уголовной ответственности судьи, вынесшего данное решение».

    Суд оправдал трех фигурантов дела, признав их виновными только в причинении среднего и легкого вреда здоровью, и освободил их в зале заседаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле 2024 года Самаре трое мужчин вступили в конфликт с местными жителями, в ходе которого пострадал депутат Госдумы Михаил Матвеев. Следственные органы возбудили уголовное дело о хулиганстве, которое затем по поручению Александра Бастрыкина переквалифицировали на статью о покушении на убийство.

    Обвиняемыми по делу стали Некруз Бохиров, Мурод Мусуров и несовершеннолетний, чьи данные не раскрываются. Им вменили покушение на убийство двух лиц, умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести и хулиганство, совершенное группой лиц с применением предметов, используемых в качестве оружия.

    Комментарии (14)
    24 января 2026, 13:38 • Видео
    Гренландская сделка Трампа: главное

    Стали известны подробности «сделки по Гренландии», на которую европейские страны НАТО уломал президент США Дональд Трамп. Трамп получит немало, но меньше, чем рассчитывал. Но шанс расширить территорию США, как он мечтал, у него все-таки есть.

    Комментарии (0)
    24 января 2026, 14:42 • Новости дня
    МИД России обвинил Киев и Европу в подмене ключевых вопросов урегулирования

    МИД: Киев и Европа пытаются подменить ключевые вопросы урегулирования

    МИД России обвинил Киев и Европу в подмене ключевых вопросов урегулирования
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Киев и европейские столицы пытаются заменить обсуждение ключевых вопросов урегулирования, связанных с территориальными реалиями и первопричинами кризиса, сообщил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

    По словам Полищука, Киев и европейские страны пытаются заменить обсуждение ключевых вопросов урегулирования, связанных с территориальными реалиями и первопричинами кризиса, разными аспектами постконфликтного устройства, передает РИА «Новости».

    Дипломат указал, что эти темы заменяют дискуссиями о гарантиях безопасности и экономическом восстановлении.

    Полищук заявил: «В то же время считаем неприемлемыми посреднические предложения стран Запада, которые поддерживают киевский режим и подливают масла в огонь конфликта». Он подчеркнул, что подобный подход препятствует реальному урегулированию ситуации.

    По мнению представителя МИД, европейские и украинские партнеры «ставят телегу впереди лошади», и это мешает поиску решения. Москва призывает вернуться к обсуждению основных причин кризиса и территориальных реалий, которые, по мнению российских властей, должны стать основой мирного процесса.

    Полищук заявил, что решающим в будущих переговорах по Украине станет их содержание, включая решение территориального вопроса по формуле, принятой на саммите в Анкориджа.

    В столице ОАЭ переговорщики по Украине анализируют различные проекты документов, касающиеся урегулирования конфликта и гарантий безопасности для сторон.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил о невозможности долгосрочного урегулирования без решения территориального вопроса.

    Комментарии (16)
    23 января 2026, 21:12 • Новости дня
    Продюсер Фадеев в онлайн-флешмобе показал, как за десять лет сбросил 100 кг
    Продюсер Фадеев в онлайн-флешмобе показал, как за десять лет сбросил 100 кг
    @ maxfadeev1

    Tекст: Валерия Городецкая

    Музыкант и продюсер Максим Фадеев опубликовал в соцсетях фотографии, на которых показаны его изменения за последние десять лет.

    На снимках, опубликованных в Telegram-канале продюсера, Фадеев сравнил себя в 2016 году, когда весил 205 кг, и в 2026 году, когда его вес составил 108 кг.

    «Мой 2016-й и 2026-й. 205 кг и 108 кг. Рад, что у меня получилось», – написал он.

    Фадеев стал одним из участников популярной тенденции «2026 – новый 2016», в которой пользователи делятся личными изменениями за десятилетие.

    Ранее Роман Бурцев, известный как «русский Ди Каприо», похудел на 20 килограммов во время специальной военной операции.

    Комментарии (7)
    23 января 2026, 23:25 • Новости дня
    Мелони призвала Трампа скорректировать состав «Совета мира»
    Мелони призвала Трампа скорректировать состав «Совета мира»
    @ Roberto Monaldo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила в пятницу, что попросила президента США Дональда Трампа изменить состав «Совета мира», чтобы облегчить Италии и другим странам возможность присоединиться к нему.

    Мелони заявила, что Рим заинтересован в участии в «Совете мира», но в данный момент не может присоединиться, поскольку в нем есть аспекты, противоречащие итальянской конституции, передает агентство ANSA.

    «Я сказала, что у нас есть объективные конституционные проблемы с тем, как сформулирована эта инициатива, и попросила его проявить готовность пересмотреть эту конфигурацию, чтобы удовлетворить потребности не только Италии, но и других европейских стран», – приводит агентство слова Мелони на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем после межправительственного саммита Италия-Германия в Риме.

    Она добавила, что эту задачу надо попытаться выполнить, так как присутствие таких стран, как Италия, может изменить ситуацию.

    «Это наша позиция, а затем мы посмотрим, на каком уровне можно найти точки соприкосновения», – отметила она.

    Мелони выразила надежду, что усилия Трампа положат конец и войне на Украине, добавив, что, если это произойдет, её правительство поддержит присуждение Нобелевской премии мира президенту США.

    «Я надеюсь, что мы сможем присудить Нобелевскую премию мира Трампу. Я верю, что он сможет внести вклад в установление справедливого и прочного мира и для Украины, и тогда, наконец, мы сможем номинировать Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира», – резюмировала она.

    Напомним,  порядка 35 мировых лидеров подтвердили участие в создаваемом Соединенными Штатами «Совете мира». Financial Times писала, что большинство стран Евросоюза отказались войти в «Совет мира».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, европейские лидеры выразили опасения из-за создания «Совета мира». Канцлер Германии Фридрих Мерц отправился в Рим на совместное заседание кабинетов с итальянским премьером Джорджей Мелони, чтобы выработать ответы на торговое давление США и других партнеров, узнало Bloomberg. А газета Politico заявила, что Германия и Италия создают новый альянс.

    Комментарии (10)
    24 января 2026, 10:11 • Новости дня
    Владелец пекарни «Машенька» заявил о расширении меню после заказа из США
    Владелец пекарни «Машенька» заявил о расширении меню после заказа из США
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пекарня «Машенька» подготовила корзину с угощениями для высокопоставленного гостя из США, после этого ее владелец заявил о расширении меню.

    Владелец пекарни «Машенька» Денис Максимов поделился планами по обновлению меню своего заведения. Решение было принято после выполнения заказа для высокопоставленного представителя из Соединенных Штатов, в результате чего в ассортименте появится американская выпечка, сообщает РИА «Новости».

    В четверг пекарня «Машенька» составила корзину с угощениями для американского гостя высокого ранга. Предположительно, получателем стал специальный посланник президента США Дональда Трампа, Стив Уиткофф, посетивший Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    «После успеха десертов, приготовленных для американского гостя, возрос интерес к нашей выпечке», – отметил Максимов. Он подчеркнул, что кондитеры экспериментировали с рецептами, чтобы добиться идеального вкуса и качества американских десертов, ранее не представленных в пекарне.

    «Мы планируем ввести американские маффины с черничным, малиновым и клубничным джемом, традиционные яблочные пироги, брауни и шоколадное печенье», – рассказал владелец пекарни.

    Десерты, не вошедшие в заказ для американского гостя, были быстро распроданы в пекарне. «Оставшиеся изделия, а также дополнительная выпечка, которую приготовили наши кондитеры, пользовались огромным спросом. Поэтому мы обязательно включим их в меню», – подчеркнул Максимов.

    Стоит отметить, что пекарня «Машенька» получила известность после прямой линии с президентом России Владимиром Путиным 19 декабря 2025 года, когда владелец отправил российскому лидеру корзину со своей продукцией и задал вопрос, касающийся налогового законодательства.

    Напомним, что 20 января, владелец пекарни «Машенька» Денис Максимов сообщил о намерении закрыть бизнес уже в мае текущего года.

    На следующий день президент России Владимир Путин заявил о необходимости не допустить чрезмерного увеличения нагрузки на предпринимателей из-за новых изменений в налоговой политике, приведя в пример «Машеньку».

    А в четверг в пресс-службе губернатора и правительства Московской области сообщили, что владельцу пекарни «Машенька», планировавшему закрыться из-за налогов, предоставили варианты развития через сеть нестационарных торговых объектов

    Комментарии (14)
    24 января 2026, 16:09 • Новости дня
    Источник: Результаты встречи по Украине в Абу-Даби есть

    Источник: Результаты встречи по Украине в Абу-Даби озвучат уполномоченные лица

    Источник: Результаты встречи по Украине в Абу-Даби есть
    @ Julian Stratenschulte/DPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Результаты у встречи по Украине в Абу-Даби есть, делегации завершили обсуждение по вопросам безопасности, а об итогах переговоров объявят представители в столицах участвующих стран, сообщил источник.

    По словам источника, переговоры по Украине в Абу-Даби завершились, продолжения сегодня не ожидается, передает ТАСС.

    Делегации разъехались после нескольких часов консультаций, которые проходили два дня подряд. Российскую сторону возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков, украинскую – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

    Источник агентства отметил, что встреча прошла не безрезультатно: «Так нельзя сказать, они (результаты) есть», – заявил он, отвечая на вопрос о наличии итогов.

    По словам собеседника, дальнейшее информирование о результатах консультаций передано уполномоченным лицам в столицах стран-участниц.

    Трехсторонние переговоры России, США и Украины завершились в Абу-Даби.

    Второй день переговоров по Украине проходил в закрытом режиме без прессы. Дискуссии и обсуждения были организованы в одном из дворцов Абу-Даби в различных форматах.

    В столице ОАЭ переговорщики по Украине анализировали различные проекты документов по урегулированию конфликта и гарантиям безопасности для сторон.

    Эксперт объяснил согласие России на присутствие США на переговорах в Абу-Даби.

    Комментарии (13)
    23 января 2026, 21:56 • Новости дня
    Умерла актриса из сериала «Моя прекрасная няня» Елена Торшина
    Умерла актриса из сериала «Моя прекрасная няня» Елена Торшина
    @ kino-teatr.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Артистка театра и кино, запомнившаяся зрителям ролями в популярных отечественных ситкомах Елена Торшина ушла из жизни на 62-м году жизни, сообщается на сайте «Кино-театр.ру».

     Актриса театра и кино Елена Торшина, известная ролью в сериале «Моя прекрасная няня», ушла из жизни на 62-м году, передает ТАСС.

    Торшина была советской и российской актрисой театра и кино. Она родилась 6 ноября 1964 года в Москве и окончила Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина.

    В разные годы актриса играла в труппе театра «Содружества актеров Таганки», сотрудничала с «Ведогонь-театром» и другими коллективами.

    В кино Торшина дебютировала в 1990 году в комедии «Внимание: Ведьмы!». Популярность ей принесли работы в телесериалах «Моя прекрасная няня», «Кто в доме хозяин?», «Молодожены» и других проектах.

    Комментарии (4)
    24 января 2026, 07:35 • Новости дня
    Глава ТДЭК на Украине заявил о приближении страны к катастрофе

    Глава ТДЭК на Украине Тимченко назвал катастрофической ситуацию в энергетике

    Глава ТДЭК на Украине заявил о приближении страны к катастрофе
    @ dtek.com

    Tекст: Катерина Туманова

    Украина приближается к «гуманитарной катастрофе» и любое будущее мирное соглашение должно включать прекращение атак на энергетическую инфраструктуру, заявил глава частной энергокомпании ДТЭК Максим Тимченко.

    «Нам необходимо прекращение огня в энергетической сфере. Прекращение огня в отношении энергетических активов», – заявил он Reuters.

    По его словам, Украина уже две недели переживает период с температурой от –15 до минус –20 градусов Цельсия, а Россия якобы наносит удары по газотранспортным, газохранилищным и газодобывающим объектам. Тогда как в Москве заявляют, что её цели – военная и энергетическая инфраструктура, используемая в интересах вооруженных сил Украины.

    «Мы близки к гуманитарной катастрофе. Люди получают электричество на 3-4 часа, затем перерыв на 10-15 часов. У нас уже несколько недель многоквартирные дома остаются без отопления», – сказал он.

    Тимченко заявил, что Украина держится благодаря импорту газа, в том числе из США. По его словам, компания DTЭK потеряла 60–70% генерирующих мощностей и понесла ущерб на сотни миллионов долларов.

    Тимченко заявил, что восстановление энергетического сектора обойдется в 65–70 млрд долларов, ссылаясь на оценки Всемирного банка, и во многих случаях потребует совершенно новых активов.

    «Речь идет скорее о создании новой энергетической системы в Украине, а не просто о реконструкции», – сказал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВС России за неделю нанесли массированный и пять групповых ударов возмездия по Украине. ВС России нанесли поражение используемым ВСУ объектам энергетической инфраструктуры. Зеленский назвал ситуацию в Киеве «самой сложной».

    Комментарии (24)
    23 января 2026, 21:25 • Новости дня
    Лукашенко лично привел армию в боевую готовность

    Глава Белоруссии Лукашенко лично привел части армии в боевую готовность

    Лукашенко лично привел армию в боевую готовность
    @ БелТА

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Александр Лукашенко лично контролирует текущую проверку белорусских войск, минуя министерство обороны и генеральный штаб, что стало важной особенностью инспекции.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко лично приводит воинские части страны в боевую готовность, передает Белта. По словам государственного секретаря Совета безопасности Александра Вольфовича, нынешняя проверка вооруженных сил отличается тем, что президент осуществляет это действие напрямую, без участия министерства обороны и генерального штаба.

    Вольфович отметил, что глава государства держит процесс проверки под личным контролем и получает оперативную информацию о ходе мероприятий. Он добавил: «Только что мною было доложено о прибытии контрольной группы из сотрудников Госсекретариата в бригаду, о том, как была готова бригада к получению задачи, чем она сейчас занимается. Президент постоянно держит на контроле ход проверки».

    Госсекретарь также допустил, что Лукашенко может неожиданно прибыть в одну из частей, подчеркнув, что такое посещение будет неожиданным как для проверяющих, так и для военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в пятницу Вольфович сообщил, что одно из механизированных соединений Белоруссии приведено в боевую готовность в штатах мирного времени.

    Напомним, что внезапная масштабная проверка армии начата в Белоруссии 16 января по поручению президента Александра Лукашенко. До этого полную проверку боеготовности армии провели в Белоруссии в октябре.

    Комментарии (11)
    24 января 2026, 12:59 • Новости дня
    Источник: Делегация США проявила выдержку на переговорах по Украине

    Источник: Делегация США проявила выдержку как посредник на встречах в Абу-Даби

    Источник: Делегация США проявила выдержку на переговорах по Украине
    @ wam.ae

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские представители проявляют выдержку в роли посредников на переговорах по Украине, проходящих в столице Объединенных Арабских Эмиратов, отметил источник.

    Делегация США демонстрирует «достойную выдержку» в роли посредников на переговорах по урегулированию ситуации на Украине в Абу-Даби, передает ТАСС.

    Собеседник агентства подчеркнул: «Американцы показывают себя посредниками с достойной выдержкой». Встречи проходят в столице ОАЭ, где обсуждаются различные аспекты урегулирования конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице ОАЭ представители России, США и Украины начали второй раунд обсуждения вопросов безопасности.

    Ранее сообщалось, что российская делегация во главе с Игорем Костюковым покинула отель в Абу-Даби перед продолжением переговоров.

    Второй день переговоров по Украине проходит в закрытом режиме без прессы. Дискуссии и обсуждения организованы в одном из дворцов Абу-Даби в различных форматах.


    Комментарии (9)
    23 января 2026, 19:44 • Новости дня
    Путину представили планы по созданию менее вредного картофеля

    Путину презентовали проект селекции картофеля с пониженной вредностью при жарке

    Путину представили планы по созданию менее вредного картофеля
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время визита президента России в МФТИ студентка рассказала о разработке картофеля с пониженной вредностью при жарке и длительным сроком хранения.

    Президент России Владимир Путин ознакомился с новыми разработками в области селекции растений во время посещения МФТИ. В ходе встречи магистрант Виктория Уткина представила проект по ускоренному геномному редактированию растений. Она заявила: «Мы за прошедший год успешно разработали свои инструменты и получили уже модельные растения с измененными генами с точными изменениями и новыми признаками», сообщает РИА «Новости».

    Уткина также пояснила, что совместно с индустриальными партнерами начат проект по созданию рапса с улучшенными характеристиками масла.

    Особое внимание уделяется проекту по выведению картофеля, который будет менее вреден при жарке, производстве чипсов и картофеля фри, а также сможет дольше храниться. По словам Уткиной, новые методы позволят повысить лежкость клубней и улучшить их вкусовые качества.

    Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов отметил, что речь идет не о ГМО, а о растениях, не считающихся генетически модифицированными. Президент Путин поддержал это мнение и подчеркнул, что здесь не происходит внесения гена с чужими данными. Он назвал такие разработки важнейшим направлением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России на встрече со студентами МФТИ подчеркнул важность лидерства России в развитии генетики и выделил работу с селекцией семян.

    Также президент отметил, что мнения специалистов о климатических изменениях на планете и в Арктике расходятся. При этом, Путин добавил, что Россия продолжит осваивать Арктику независимо от потепления или похолодания климата.

    Комментарии (15)
    24 января 2026, 12:11 • Новости дня
    Журналист WSJ заявил о потере Зеленским связи с реальностью

    Панчевски обвинил Зеленского в неблагодарности по отношению к Европе

    Журналист WSJ заявил о потере Зеленским связи с реальностью
    @ Chris Emil Janssen/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Журналист Wall Street Journal Боян Панчевски раскритиковал выступление Владимира Зеленского в Давосе, указав на его отдаленность от ситуации и критику в адрес Европы.

    Выступление Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе вызвало резкую реакцию у западных журналистов, сообщает РИА «Новости». Боян Панчевски, обозреватель издания Wall Street Journal, отметил, что президент Украины «теряет связь с реальностью». В частности, Панчевски написал в социальной сети X: «Зеленский теряет связь с реальностью. Его нападки на Европу не только фактически неверны, но и воспринимаются как глубокая неблагодарность в то время, когда украинское государство буквально живет на европейские деньги».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заставил Владимира Зеленского задуматься о будущем поддержки со стороны Запада.

    МИД Италии обвинил Зеленского в отсутствии благодарности за оказанную помощь.

    Бывший премьер-министр Бельгии призвал отказаться от дальнейших выплат Украине.

    Комментарии (11)
    23 января 2026, 21:52 • Новости дня
    Умер герой штурма дворца Амина в Кабуле и ветеран «Альфы» Берлев
    Умер герой штурма дворца Амина в Кабуле и ветеран «Альфы» Берлев
    @ ВЕТЕРАНЫ ГРУППЫ «АЛЬФА»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Герой штурма дворца афганского правителя Амина в декабре 1979 года, ветеран первого состава Группы «А» («Альфа») КГБ СССР Николай Васильевич Берлев умер в возрасте 85 лет.

    О его смерти рассказали в Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», передает «Московский комсомолец».

    Берлев родился 3 марта 1940 года в селе Нижний Мамон Воронежской области. Его карьера началась в 1963 году, когда он поступил на службу в органы госбезопасности, где занимался охраной дипломатических и консульских представительств. С 1974 года он стал одним из первых сотрудников легендарной Группы «А» КГБ СССР.

    В 1976 году Берлев участвовал в уникальной операции по обмену генерального секретаря Компартии Чили Луиса Корвалана на советского диссидента Владимира Буковского в Цюрихе. В 1979 году с заданием прибыл в Афганистан, работал в Кабуле и за его пределами.

    Самая известная операция с его участием – «Шторм-333» 27 декабря 1979 года, когда штурмовали дворец Тадж-Бек, резиденцию главы Афганистана Хафизуллы Амина. За проявленное мужество Берлев был награжден орденом Красного Знамени.

    В 1992 году он стал одним из первых учредителей Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», объединяющей бывших сотрудников элитного подразделения КГБ.

    В 2024 году умер самый титулованный военнослужащий, Герой России Игорь Родобольский.

    Комментарии (64)
    24 января 2026, 10:51 • Новости дня
    Российская делегация покинула отель в ОАЭ перед вторым раундом переговоров

    Российская делегация покинула отель в Абу-Даби перед вторым раундом переговоров

    Российская делегация покинула отель в ОАЭ перед вторым раундом переговоров
    @ Bulkin Sergey/news.ru

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Возглавляемая начальником Главного управления Генштаба ВС России Игорем Костюковым российская делегация покинула отель в Абу-Даби перед продолжением трехсторонних переговоров по безопасности.

    Делегация РФ во главе с начальником Главного управления Генштаба ВС России Игорем Костюковым выехала из гостиницы в Абу-Даби в ОАЭ перед началом второго дня встреч трехсторонней рабочей группы по безопасности, передает РИА «Новости».

    Накануне в Абу-Даби завершился первый день работы трехсторонней группы, в состав которой вошли представители России, Соединенных Штатов Америки и Украины.

    Переговоры, посвященные вопросам безопасности, начались в пятницу и, как планируется, продолжатся в субботу.

    Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что в состав российской делегации вошли высокопоставленные представители Министерства обороны, возглавляемые Костюковым.

    Как заявлял Владимир Зеленский, территориальный вопрос станет центральным на переговорах в ОАЭ, которые должны завершиться в субботу.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россию в трехсторонней группе по безопасности в Абу-Даби будут представлять исключительно военные.

    Также Песков назвал вывод ВСУ из Донбасса ключевым условием урегулирования.

    Комментарии (10)
