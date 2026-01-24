Рим отозвал посла после освобождения владельца бара Кран-Монтане в Швейцарии

Италия отозвала посла после освобождения владельца бара Кран-Монтане в Швейцарии

Tекст: Мария Иванова

Италия отозвала своего посла в Берне для консультаций в ответ на решение суда швейцарского кантона Вале об освобождении владельца бара Le Constellation Жака Моретти из предварительного заключения, передает ТАСС.

В заявлении правительства отмечается, что премьер Джорджа Мелони и министр иностранных дел Антонио Таяни поручили послу «немедленно связаться с генеральным прокурором кантона Вале Беатрис Пийу и выразить глубокое возмущение» решением суда.

Итальянские власти подчеркивают тяжесть преступления, в котором подозревается Моретти, и отмечают его «тяжелую ответственность» и сохраняющийся риск бегства. В заявлении говорится: «Это решение является серьезным оскорблением и наносит еще одну рану семьям жертв трагедии в Кран-Монтане и тем, кто до сих пор находится в больнице». Среди погибших в результате пожара были шесть граждан Италии, еще десять получили ранения.

Суд по принудительным мерам решил выпустить Моретти под залог в 254 тыс. долларов, запретив ему покидать Швейцарию. Он был задержан 9 января из-за риска побега, а СМИ сообщали о его предыдущих судимостях. Основным обвинением является то, что запасной выход в баре был заперт, однако Моретти заявил, что ответственность лежит на сотрудниках заведения.

Трагедия произошла в ночь на 1 января в баре Le Constellation на курорте Кран-Монтана. Тогда погибли 40 человек, еще 116 получили травмы, все жертвы были опознаны, россиян среди них не оказалось. Следствие рассматривает версию о неосторожном обращении с пиротехникой как основной причине пожара. В отношении двух владельцев заведения возбуждено уголовное дело по статье о непредумышленном убийстве.

