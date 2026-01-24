Джокович первым выиграл 400 матчей на турнирах Большого шлема

Tекст: Дмитрий Зубарев

Сербский теннисист Новак Джокович первым в истории одержал 400 побед в одиночных матчах на турнирах Большого шлема, сообщает ТАСС. Этого достижения он добился после выхода в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии. В третьем круге Australian Open Джокович обыграл Ботика ван де Зандсхюлпа со счетом 6:3, 6:4, 6:6 (7:4).

Теперь Джокович делит первое место по числу побед на Australian Open среди мужчин вместе с Роджером Федерером – у обоих по 102 выигранных матча. При этом серб становился чемпионом турнира рекордные 10 раз, а швейцарец – шесть раз. Кроме того, Джокович превзошел Федерера по количеству выходов в четвертый круг турниров Большого шлема – 70 против 69.

Джоковичу 38 лет, сейчас он занимает четвертое место в мировом рейтинге. На его счету 24 титула на турнирах Большого шлема – это рекорд среди мужчин в одиночном разряде. Также спортсмен выигрывал Олимпиаду 2024 года, становился бронзовым призером Олимпиады 2008 года и обладателем Кубка Дэвиса 2010 года.

Сербу также принадлежит абсолютный рекорд по числу недель на первой строчке мирового рейтинга – 428. Всего на турнирах под эгидой ATP Джокович одержал 101 победу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Карлос Алькарас выбил Новака Джоковича из финала Открытого чемпионата США по теннису.

Новак Джокович вышел в полуфинал турнира US Open.

Джокович впервые с 2017 года остался без финала Уимблдона.