МИД России выразил благодарность посредникам по урегулированию на Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Россия выражает благодарность всем странам, предоставившим площадку для переговоров по урегулированию ситуации на Украине, передает РИА «Новости». Полищук добавил, что последние контакты между сторонами, в том числе на военном уровне, прошли в Абу-Даби.

Полищук отметил: «Мы признательны всем, кто предоставляет площадку и посредничество по различным аспектам урегулирования – от военных и политических до гуманитарных вопросов». В числе этих государств он назвал Белоруссию, Турцию, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар, Ватикан и другие страны.

Дипломат особенно выделил вклад Китая, Бразилии, а также африканских и арабских государств, которые предложили свои мирные инициативы. Полищук подчеркнул энергичные усилия руководства США и искренние намерения «Группы друзей мира на Украине» в Нью-Йорке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российская делегация покинула отель в ОАЭ перед началом второго раунда переговоров.

В Абу-Даби стартовал второй день переговоров по Украине.

Второй день переговоров по Украине решили провести в закрытом режиме.