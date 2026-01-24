СК начал проверку массового заболевания в медучреждении Кузбасса

СК начал проверку массового заболевания в медучреждении Прокопьевска

Tекст: Тимур Шайдуллин

Массовое заболевание пациентов медучреждения в Прокопьевске Кемеровской области стало поводом для доследственной проверки, сообщает СК РФ по региону. Ведомство отмечает, что проверка организована по фактам нарушения санитарно-эпидемиологических правил и халатности согласно статьям 236 и 293 УК РФ.

По данным следствия, поводом для реагирования стало сообщение о массовом заболевании, выявленном в ходе мониторинга СМИ 24 января 2026 года. Сейчас следователи изучают состояние здоровья пациентов и выясняют причины возникновения вспышки. Отмечается, что в социальных сетях указывают на 46 заболевших гриппом А, однако официальной информации о числе пострадавших пока нет.

Следствию предстоит установить очаг инфекции, а также оценить реакцию сотрудников медучреждения на первые жалобы и провести необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в роддоме Новокузнецка произошла массовая гибель новорожденных. Там в период новогодних праздников скончались девять новорожденных. После этого власти приняли решение проверить все родильные дома и перинатальные центры Кузбасса.

Также в Кузбассе ведется расследование по факту оказания небезопасных услуг после заражения туристов на горнолыжном курорте Шерегеш в начале января.