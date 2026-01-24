Любимова: Молодежь сейчас играет ключевую роль в культурной жизни страны

Министр культуры Любимова обсудила с молодежью будущее российской культуры

Tекст: Тимур Шайдуллин

Министр культуры Ольга Любимова в канун Дня российского студенчества провела встречу с молодыми представителями культурной сферы. Мероприятие объединило активистов сообщества «Молодежь в культуре», созданного в 2025 году по инициативе Молодежного совета Минкультуры России, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Это сообщество служит платформой для взаимодействия и реализации проектов молодежных и студенческих советов в сфере культуры, включая представителей молодежных советов региональных органов власти, подведомственных Минкультуры организаций, творческих союзов и участников СВО.

Любимова подчеркнула значимость молодежи в культурной жизни страны, отметив, что тысячи молодых деятелей культуры и искусства активно включены в этот процесс.

«Сегодня молодежь играет ключевую роль в культурной жизни страны. С нами сейчас на связи тысячи молодых деятелей культуры и искусства. Это наглядное подтверждение того, насколько сильным, активным и сплоченным стало молодежное культурное сообщество за этот год», – отметила министр.

Председатель Молодежного совета Минкультуры России и генеральный директор АНО «Таврида.Арт» Ксения Артемьева, представила доклад «Взгляд молодежи», в котором отражены мероприятия для молодых специалистов и результаты масштабного анкетирования, охватившего 11 тыс. человек со всех регионов России.

На встрече обсуждался опыт взаимодействия с старшим поколением, а также применение искусственного интеллекта в культурной сфере. Особое внимание было уделено поддержке участников СВО, для которых реализуются программы #СВОяКУЛЬТУРА и #СВОеИСКУССТВО.

Участники встречи затронули вопросы кадровых инициатив, включая программы «Капитаны культуры» и «Высшая школа управления в сфере культуры». Любимова заверила, что все предложения будут учтены в дальнейшей работе ведомства.

