    Владелец пекарни «Машенька» заявил о расширении меню после заказа из США

    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пекарня «Машенька» подготовила корзину с угощениями для высокопоставленного гостя из США, после этого ее владелец заявил о расширении меню.

    Владелец пекарни «Машенька» Денис Максимов поделился планами по обновлению меню своего заведения. Решение было принято после выполнения заказа для высокопоставленного представителя из Соединенных Штатов, в результате чего в ассортименте появится американская выпечка, сообщает РИА «Новости».

    В четверг пекарня «Машенька» составила корзину с угощениями для американского гостя высокого ранга. Предположительно, получателем стал специальный посланник президента США Дональда Трампа, Стив Уиткофф, посетивший Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    «После успеха десертов, приготовленных для американского гостя, возрос интерес к нашей выпечке», – отметил Максимов. Он подчеркнул, что кондитеры экспериментировали с рецептами, чтобы добиться идеального вкуса и качества американских десертов, ранее не представленных в пекарне.

    «Мы планируем ввести американские маффины с черничным, малиновым и клубничным джемом, традиционные яблочные пироги, брауни и шоколадное печенье», – рассказал владелец пекарни.

    Десерты, не вошедшие в заказ для американского гостя, были быстро распроданы в пекарне. «Оставшиеся изделия, а также дополнительная выпечка, которую приготовили наши кондитеры, пользовались огромным спросом. Поэтому мы обязательно включим их в меню», – подчеркнул Максимов.

    Стоит отметить, что пекарня «Машенька» получила известность после прямой линии с президентом России Владимиром Путиным 19 декабря 2025 года, когда владелец отправил российскому лидеру корзину со своей продукцией и задал вопрос, касающийся налогового законодательства.

    Напомним, что 20 января, владелец пекарни «Машенька» Денис Максимов сообщил о намерении закрыть бизнес уже в мае текущего года.

    На следующий день президент России Владимир Путин заявил о необходимости не допустить чрезмерного увеличения нагрузки на предпринимателей из-за новых изменений в налоговой политике, приведя в пример «Машеньку».

    А в четверг в пресс-службе губернатора и правительства Московской области сообщили, что владельцу пекарни «Машенька», планировавшему закрыться из-за налогов, предоставили варианты развития через сеть нестационарных торговых объектов

    Политолог Ткаченко: Переговорную позицию России улучшают успехи на фронте

    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Камнем преткновения для урегулирования конфликта на Украине остается территориальный вопрос. Впрочем, для Москвы СВО – это не про территории, а про гарантии безопасности. Эта тема может выйти на первый план после вывода украинских сил из Донбасса, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Федор Лукьянов и Станислав Ткаченко. В пятницу пройдет заседание трехсторонней группы Россия – США – Украина.

    «Сам факт встречи в Кремле и продолжение контактов между Москвой и Вашингтоном показывает, что процесс идет непрерывно, несмотря на очень разные политические обстоятельства», – отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».

    По его мнению, пусть и медленно, но формируются некие контуры возможного будущего соглашения. «Главным камнем преткновения для урегулирования остается территориальный вопрос», – напомнил он и добавил, что для России главной темой остается система гарантий безопасности. По причине того, что изначально требования российского руководства были проигнорированы, и началась спецоперация.

    Лукьянов допустил, что вопрос «остается в стороне» до решения территориальных договоренностей. Заседание трехсторонней группы России, США и Украины, судя по всему, посвятят текущим прикладным темам в военно-технической сфере. Что касается двусторонних консультаций по экономике, то они связаны с замороженными российскими активами и тем, как эти средства могут быть использованы для восстановления территорий, добавил политолог.

    Схожей точки зрения придерживается Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Москва твердо стоит на своей позиции. Более того, переговорная ситуация для России благодаря продвижению армии на фронте лишь улучшается», – подчеркнул он.

    Как отметил собеседник, из заявления Юрия Ушакова следует, что в Анкоридже была зафиксированы определенные территориальные договоренности. Поэтому эксперт допускает, что одной из тем переговоров в Абу-Даби станет вывод ВСУ из Донбасса. «Тот факт, что российскую делегацию возглавляет начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков, говорит о том, что ключевым окажется обсуждение нынешнего состояния и военных перспектив Украины», – добавил Ткаченко.

    «Если Киев начнет выводить войска, то это будет означать признание украинским руководством неспособности контролировать линию фронта. Фактически речь пойдет о бегстве или по меньшей мере эвакуации», – рассуждает он. По его прогнозам, далее при таком развитии событий следует ожидать нового раунда переговоров с участием, вероятно, главы МИД Сергея Лаврова. Основным вопросом станут гарантии безопасности.

    «СВО – это в первую очередь про структуру безопасности в Евразии», – подчеркнул собеседник. В этом случае за стол могут пригласить и европейских лидеров. «Пока мы не считаем их субъектами, поэтому первый раунд, судя по всему, пройдет исключительно между Россией, США и Украиной. Европейцев позовут, но для того, чтобы они согласились с тем, о чем договорятся нынешние участники», – заключил Ткаченко.

    В ночь на пятницу состоялись переговоры президента России Владимира Путина с делегацией представителей США. Встреча продолжалась около четырех часов. С американской стороны в ней принимали участие спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.

    Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, переговоры были исключительно содержательными, конструктивными и были необходимы, чтобы «вместе, уже как бы «на двоих», определить параметры дальнейших действий». Спецпредставитель главы России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев охарактеризовал их как «важные».

    Центральной темой стала ситуация на Украине. По словам Ушакова, стороны подтвердили: без решения территориального вопроса по «формуле Анкориджа» рассчитывать на долгосрочное урегулирование не приходится. «Мы, как подчеркивал Владимир Путин, искренне заинтересованы в урегулировании украинского кризиса политико-дипломатическими методами. Но пока этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед специальной военной операцией целей именно на поле боя», – цитирует помощника президента официальный сайт Кремля.

    Он сообщил, что 23 января в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием России, США и Украины. Российскую делегацию возглавит начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков. Параллельно с этим в столице ОАЭ пройдет встреча руководителей двусторонней группы России и США по экономическим делам – Кирилла Дмитриева и Стива Уиткоффа.

    На встрече в Кремле также обсуждалась американская инициатива о создании «Совета мира». Москва выразила готовность направить в его бюджет один млрд долларов из замороженных еще прежней администрацией США российских активов. Остальные средства, как отметил Ушаков, могут быть использованы «для восстановления территорий, пострадавших в ходе боевых действий уже после заключения мирного договора между Россией и Украиной». «Разговор по этой теме будет продолжен в двусторонней экономической группе», – уточнил Ушаков.

    Трехсторонняя встреча России, США и Украины в ОАЭ – в любом случае положительное событие, заявил Трамп. «Любая встреча – это хорошо. Если не встречаться, ничего не произойдет», – сказал глава Белого дома, его слова приводит РБК. Американский лидер также отметил, что Украина может потерять еще больше территорий, если не пойдет на урегулирование конфликта.

    В Кремле заявили, что Москва считает нецелесообразным говорить публично о формулах, которые обсуждаются на переговорах по Украине, в том числе территориальных. «Хорошо известна позиция России о том, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, они должны быть выведены оттуда. Это является очень важным условием. Есть также другие нюансы, которые остаются на повестке дня переговоров», – сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По информации Axios, территориальный вопрос станет главным на переговорах в Абу-Даби.

    Толстой предложил отменить ЕГЭ и вернуть традиционные экзамены

    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вице-спикер Госдумы Петр Толстой отметил, что ЕГЭ был заимствован с Запада и предложил отказаться от этой системы в пользу прежних экзаменов.

    Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой во время открытого диалога со студентами-участниками СВО высказался о необходимости поэтапной отмены ЕГЭ . Он подчеркнул, что как ЕГЭ, так и Болонская система образования являются западными заимствованиями, которые не соответствуют российским традициям, сообщает РИА «Новости». 

    Толстой отметил: «Менять надо не только Болонскую систему, по этому поводу решение уже принято. Менять надо всю систему, которая была выстроена, как калька западного образования, потому что и ЕГЭ, и ОГЭ – это все попытки выстроить систему под Болонскую. Я считаю, что нужно последовательно отменять ЕГЭ, возвращать традиционную систему образования, состоящую из выпускных и вступительных экзаменов».

    Мероприятие прошло в Музее Победы и было организовано «Молодой Гвардией Единой России». В диалоге приняли участие студенты, спикеры из министерства науки и высшего образования, Государственной Думы и Герои России. Участники обсуждали вопросы образования и делились своими предложениями по изменению системы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в то же время, ранее замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский заявил, что отмена ЕГЭ возможна только при наличии проработанной альтернативы, которой пока нет.

    До этого в Госдуме сообщили об увеличении баллов ЕГЭ для поступления в вузы по физике, информатике, истории, иностранным языкам, химии и биологии.

    Также депутаты приняли закон о государственном распределении платных мест в вузах, что позволит правительству контролировать коммерческий набор студентов с учетом потребностей экономики.

    Главным итогом визита президента США Дональда Трампа на экономический форум в Давос стала «лебединая песня» Владимира Зеленского. Поэтому сам Зеленский пытался этой встречи избежать. Не вышло.

    Эксперт Дудаков: Грюнбаум может курировать будущие экономические проекты России и США

    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Включение финансиста Джоша Грюнбаума в американскую переговорную группу указывает на заинтересованность Белого дома в расширении сотрудничества с Россией. Вероятно, речь пойдет о конкретных проектах в сфере торговли, совместной добыче редкоземельных металлов и освоении Арктики, заявил газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее в Кремле прошли трехчасовые российско-американские переговоры.

    «Москва и Вашингтон запустили переговорный процесс довольно обширного характера с огромным количеством вопросов. Вполне логично стремление американской стороны увеличить размер своей переговорной группы за счет специалистов с разным бэкграундом», – пояснил американист Малек Дудаков.

    Что касается лично Грюнбаума, то он построил карьеру в финансово-корпоративной сфере. «Думаю, его опыт будет использован в рамках обсуждения потенциальных совместных проектов Москвы и Вашингтона. Вероятно, они будут касаться торговли, совместной добычи редкоземельных металлов, освоения Арктики. Судя по всему, он еще не раз приедет в Россию», – полагает спикер.

    Как отметил аналитик, в Белом доме постоянно говорят о потенциальном расширении сотрудничества с Россией в случае заключения «большой сделки» по украинскому урегулированию. «Включение Грюнбаума в состав американской делегации иллюстрирует также подход Трампа к кадровой работе. Он не доверяет карьерным дипломатам», – заметил он.

    «Трамп сосредотачивается в большей степени на проведении сделок через своих ближайших соратников, вроде Уиткоффа, с которым 30 лет играет в гольф. Кроме того, глава Белого дома опирается на людей из корпоративного мира и бизнес-среды. Из них, по мнению президента США, выходят куда более эффективные специалисты, чем дипломаты», – детализировал эксперт.

    «Помимо этого, возможно, Грюнбаум будет работать, скажем так, по смежным с украинским урегулированием трекам. Не исключаю, что он станет одним из кураторов аудитов и расследований эффективности освоения Киевом западных траншей», – резюмировал собеседник.

    В ночь на пятницу президент России Владимир Путин встретился в Кремле со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, основателем компании Affinity Partners Джаредом Кушнером и комиссаром Федеральной службы по закупкам Джошем Грюнбаумом.

    «Последний участник – это старший советник Белого дома, специалист по экономическому досье. Он впервые присоединился к американской команде», – приводит РИА «Новости» слова помощника президента России Юрия Ушакова.

    Переговоры продолжались около четырех часов и, по словам Ушакова, «были исключительно содержательными, конструктивными, предельно откровенными и доверительными». «Вопросы дальнейшего развития двусторонних российско-американских отношений обсуждались в концептуальном плане, исходя из того, что у наших стран огромный потенциал для сотрудничества в самых различных областях», – сказал он.

    Ранее Уиткофф сообщал, что Грюнбаум участвовал во встречах в Майами со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. В декабре он сам подтвердил, что стал частью команды переговорщиков от Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине.

    Грюнбаум вырос в ортодоксальной еврейской общине в Нью-Джерси. Он внук пережившего холокост человека, всю семью которого убили нацисты. Учился в иешиве (высшем религиозном учебном заведении иудаизма). Получил степень доктора юриспруденции в Школе права Нью-Йоркского университета и магистра делового администрирования в Школе бизнеса Стерна, сообщает РБК.

    Грюнбаум начал карьеру в компании отца, занимавшейся импортом продуктов. Затем стажировался в банке Goldman Sachs, юрфирме Sullivan & Cromwell, работал в инвестбанке Moelis & Co. Затем на должности директора инвесткомпании KKR & Co специализировался на особых ситуациях, частном кредитном инвестировании, реструктуризации, управлении, слияниях и поглощениях.

    В январе 2025 года он стал комиссаром Федеральной службы закупок (FAS) Управления общих служб (GSA). Эта структура осуществляет надзор за федеральными контрактами, добиваясь прозрачной финансовой подотчетности, а также оптимального соотношения цены и качества, сообщает портал ExecutiveGov. Сам Грюнбаум регулярно напоминает о «пристальном внимании нынешней администрации к финансовой ответственности».

    Также в интервью Jewish Insider он подчеркивал, что команда Трампа «не терпит ненависти в форме антисемитизма». «Поэтому, я думаю, что в контексте контрактов и грантов нужно рассматривать вопрос: с какими партнерами должно сотрудничать федеральное правительство?» – отмечал Грюнбаум. Чиновник входит в «Совет мира» по Газе, вокруг которого разворачивается тонкая игра России и США.

    Путину презентовали проект селекции картофеля с пониженной вредностью при жарке

    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время визита президента России в МФТИ студентка рассказала о разработке картофеля с пониженной вредностью при жарке и длительным сроком хранения.

    Президент России Владимир Путин ознакомился с новыми разработками в области селекции растений во время посещения МФТИ. В ходе встречи магистрант Виктория Уткина представила проект по ускоренному геномному редактированию растений. Она заявила: «Мы за прошедший год успешно разработали свои инструменты и получили уже модельные растения с измененными генами с точными изменениями и новыми признаками», сообщает РИА «Новости».

    Уткина также пояснила, что совместно с индустриальными партнерами начат проект по созданию рапса с улучшенными характеристиками масла.

    Особое внимание уделяется проекту по выведению картофеля, который будет менее вреден при жарке, производстве чипсов и картофеля фри, а также сможет дольше храниться. По словам Уткиной, новые методы позволят повысить лежкость клубней и улучшить их вкусовые качества.

    Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов отметил, что речь идет не о ГМО, а о растениях, не считающихся генетически модифицированными. Президент Путин поддержал это мнение и подчеркнул, что здесь не происходит внесения гена с чужими данными. Он назвал такие разработки важнейшим направлением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России на встрече со студентами МФТИ подчеркнул важность лидерства России в развитии генетики и выделил работу с селекцией семян.

    Также президент отметил, что мнения специалистов о климатических изменениях на планете и в Арктике расходятся. При этом, Путин добавил, что Россия продолжит осваивать Арктику независимо от потепления или похолодания климата.

    Политолог Минченко: В Москве прошел тест-драйв «Совета мира»

    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Работа по основным трекам, наметившимся в Кремле, продолжится в Абу-Даби. На повестке, вероятно, будет стоять вопрос реализации вывода украинских войск из Донбасса, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее Владимир Путин провел встречу с делегацией представителей США. По мнению эксперта, участие Джоша Грюнбаума в ней неслучайно.

    «По итогам встречи Владимира Путина с американскими эмиссарами в Кремле анонсирована работа по двум трекам – военному и экономическому», – указал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». Он назвал выбор Абу-Даби в качестве места проведения заседания трехсторонней рабочей группы Россия – США – Украина по вопросам безопасности логичным, поскольку столица ОАЭ ранее уже становилась площадкой для диалога сторон.

    «Я думаю, на повестке – вопрос реализации вывода украинских войск из Донбасса: как технически это сделать так, чтобы было обеспечено прекращение огня на период вывода. Также необходимо понимать предполагаемые способы верификации результатов, механизмы синхронизации мероприятий с переговорным треком и, видимо, подписанием каких-то пакетов документов», – рассуждает политолог.

    «Остановка боевых действий, а потом перемещение войск – это очень сложная задача с точки зрения и логистики, и безопасности», – подчеркнул Минченко. Что касается второго трека работы, продолжил собеседник, то у Кирилла Дмитриева и Стива Уиткоффа есть достаточно серьезный прорыв с точки зрения поиска интересных и для России, и для США совместных экономических проектов. «Состав российской делегации на предстоящих переговорах достаточно традиционный», – уточнил спикер.

    На этом фоне аналитик обратил внимание на новую фигуру в американской переговорной группе – Джоша Грюнбаума. «Он включен как представитель недавно созданного «Совета мира». Я думаю, что это практически первый тест-драйв новой организации в международных переговорах, причем в двойственном формате – и по украинскому вопросу, и по вопросу Газы», – заключил Минченко.

    В ночь на пятницу состоялись переговоры президента России Владимира Путина с делегацией представителей США. Встреча продолжалась около четырех часов. С американской стороны в ней принимали участие спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.

    Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, переговоры были исключительно содержательными, конструктивными и были необходимы, чтобы «вместе, уже как бы «на двоих», определить параметры дальнейших действий». Спецпредставитель главы России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев охарактеризовал их как «важные».

    Центральной темой стала ситуация на Украине. По словам Ушакова, стороны подтвердили: без решения территориального вопроса по «формуле Анкориджа» рассчитывать на долгосрочное урегулирование не приходится. «Мы, как подчеркивал Владимир Путин, искренне заинтересованы в урегулировании украинского кризиса политико-дипломатическими методами. Но пока этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед специальной военной операцией целей именно на поле боя», – цитирует помощника президента официальный сайт Кремля.

    Он сообщил, что 23 января в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием России, США и Украины. Российскую делегацию возглавит начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков. Параллельно с этим в столице ОАЭ пройдет встреча руководителей двусторонней группы России и США по экономическим делам – Кирилла Дмитриева и Стива Уиткоффа.

    На встрече в Кремле также обсуждалась американская инициатива о создании «Совета мира». Москва выразила готовность направить в его бюджет один млрд долларов из замороженных еще прежней администрацией США российских активов. Остальные средства, как отметил Ушаков, могут быть использованы «для восстановления территорий, пострадавших в ходе боевых действий уже после заключения мирного договора между Россией и Украиной». «Разговор по этой теме будет продолжен в двусторонней экономической группе», – уточнил Ушаков.

    Трехсторонняя встреча России, США и Украины в ОАЭ – в любом случае положительное событие, заявил Трамп. «Любая встреча – это хорошо. Если не встречаться, ничего не произойдет», – сказал глава Белого дома, его слова приводит РБК. Американский лидер также отметил, что Украина может потерять еще больше территорий, если не пойдет на урегулирование конфликта.

    Умер герой штурма дворца Амина в Кабуле и ветеран «Альфы» Берлев
    @ ВЕТЕРАНЫ ГРУППЫ «АЛЬФА»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Герой штурма дворца афганского правителя Амина в декабре 1979 года, ветеран первого состава Группы «А» («Альфа») КГБ СССР Николай Васильевич Берлев умер в возрасте 85 лет.

    О его смерти рассказали в Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», передает «Московский комсомолец».

    Берлев родился 3 марта 1940 года в селе Нижний Мамон Воронежской области. Его карьера началась в 1963 году, когда он поступил на службу в органы госбезопасности, где занимался охраной дипломатических и консульских представительств. С 1974 года он стал одним из первых сотрудников легендарной Группы «А» КГБ СССР.

    В 1976 году Берлев участвовал в уникальной операции по обмену генерального секретаря Компартии Чили Луиса Корвалана на советского диссидента Владимира Буковского в Цюрихе. В 1979 году с заданием прибыл в Афганистан, работал в Кабуле и за его пределами.

    Самая известная операция с его участием – «Шторм-333» 27 декабря 1979 года, когда штурмовали дворец Тадж-Бек, резиденцию главы Афганистана Хафизуллы Амина. За проявленное мужество Берлев был награжден орденом Красного Знамени.

    В 1992 году он стал одним из первых учредителей Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», объединяющей бывших сотрудников элитного подразделения КГБ.

    В 2024 году умер самый титулованный военнослужащий, Герой России Игорь Родобольский.

    Путин допустил глобальное похолодание вместо потепления
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече со студентами Московского физико-технического института отметил, что мнения специалистов о развитии климатической ситуации на планете и в Арктике расходятся.

    По его словам, одни уверены в дальнейшем глобальном потеплении, а другие считают, что пик потепления уже пройден и впереди может быть похолодание, передает ТАСС.

    Путин рассказал студентам, что ученые изучают ледяные керны, чтобы понять изменения климата по годам и векам, и отметил, что эти процессы развиваются по синусоиде. Глава государства подчеркнул, что независимо от климатических прогнозов Россия продолжит осваивать Арктику, поскольку 70% ее территории находятся в северных широтах, а это крайне важно для страны.

    Ранее Путин заявил о важности усиления позиций России в Арктике.

    Сборку фюзеляжа Ту-214 сократили до 12 дней

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Благодаря активной работе с Агентством развития профессионального мастерства и Центром компетенций в сфере производительности труда будет обеспечена поточная сборка фюзеляжа самолета Ту-214 за 12 дней, что позволит выпускать до 20 самолетов в год, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов.

    По его словам, поточная сборка фюзеляжа самолета Ту-214 займет всего 12 дней, что обеспечит выпуск до 20 самолетов в год, передает РИА «Новости».

    Алиханов отметил, что этого удалось достичь благодаря сотрудничеству с Агентством развития профессионального мастерства и Центром компетенций в сфере производительности труда. «Активная работа с Агентством развития профессионального мастерства и Центром компетенций в сфере производительности труда позволяет нам уверенно двигаться к цели – обеспечить поточную сборку фюзеляжа Ту-214 всего за 12 дней, что позволит выпускать до 20 самолетов ежегодно», – заявил министр.

    Алиханов посетил Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова, где ознакомился с производственными мощностями и новыми складами современного логистического центра, которые сейчас находятся на этапе ввода в эксплуатацию. Вместе с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым и руководством Татарстана они обсудили ключевые проекты предприятия.

    Министр также подчеркнул, что такие показатели стали возможны благодаря обновлению основных производственных фондов, строительству новых корпусов и внедрению принципов бережливого производства. На совещании координационного штаба были рассмотрены действующие и реализованные проекты завода, а также определены планы по распространению успешных практик на все предприятия ПАО «ОАК», входящего в Ростех.

    В ведомстве добавили, что Алиханову доложили о внедрении проекта тактовой сборки фюзеляжа Ту-214 и цифровой модели цеха АОС-2 с использованием имитационного моделирования, что позволяет повысить эффективность производства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенная авиастроительная корпорация назначила новых руководителей ПАО «Туполев» и филиала ОТА.

    Алиханов заявил, что корпорация планирует начать продажи самолетов Ту-214 в ближайшие годы.

    В корпорации сообщили, что серийное производство Ту-214 стартует с 2025 года.

    Вассерман: Методика преподавания иностранных языков в школах неэффективна
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Ситуация с изучением иностранных языков у нас издавна напоминает известную фразу Михаила Эммануиловича Жванецкого: «Борьбу с пьянством прекратить, потому что это не борьба и это не результат», – сказал газете ВЗГЛЯД член комитета Госдумы по просвещению и публицист Анатолий Вассерман, комментируя идею существенно сократить уроки по этим предметам.

    В российских школах для уменьшения нагрузки изучение иностранных языков для учеников пятых–седьмых классов могут сократить до 408 часов. Согласно прежним нормам, на изучение иностранных языков рекомендовалось выделять 510 часов.

    «Я, в целом, против любых сокращений объема обучения, поскольку считаю, что жалобы на перегрузку связаны не с реальным объемом материала, а с неэффективной методикой преподавания. Проблемы методики накапливаются в мире уже более полувека, а у нас – примерно с середины девяностых годов. К счастью, эти проблемы во многом уже осознаны, и идет возврат к эффективным методикам, но этот процесс, к сожалению, долгий: ломать всегда быстрее, чем строить», – говорит Вассерман.

    Он полагает, что при возвращении к эффективным методикам объем преподаваемого материала можно будет увеличить в рамках того же учебного времени. Сейчас же именно недостатки методики создают ощущение перегрузки, и стремление сократить объем обучения абсолютно понятно.

    «Ситуация с изучением иностранных языков у нас издавна напоминает известную фразу Михаила Эммануиловича Жванецкого: «Борьбу с пьянством прекратить, потому что это не борьба и это не результат». Мировой опыт показывает, что эффективное изучение языка возможно только в условиях погружения: когда человек активно общается на языке, читает и, по возможности, пишет на нем. В школьных условиях возможности такого погружения практически отсутствуют», – считает депутат.

    По его словам, именно из-за отсутствия погружения серьезного овладения иностранными языками в школе, к сожалению, не происходит. Поэтому разумнее сократить объем их изучения, чем создавать у учеников и их родителей иллюзию хорошего владения языком. А это, подчеркивает собеседник, опасная иллюзия: человек считает, что знает язык, пока не сталкивается с реальностью и не понимает, насколько его знания ограниченны. А те, кому иностранный язык действительно понадобится в жизни, неизбежно окажутся в условиях погружения и смогут изучить его именно таким, наиболее эффективным способом.

    Сокращение уроков иностранных языков для пятых–седьмых классов в Минпросвещении сообщали еще в августе прошлого года. Цель данных изменений – оптимизация нагрузки и рациональное перераспределение учебного времени.

    Путин увидел возможность прорыва России в гибридной микроэлектронике
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин отметил, что российские разработки в области гибридной микроэлектроники открывают перспективы для технологического скачка страны.

    Президент России Владимир Путин заявил, что отечественные научные разработки в области гибридной микроэлектроники могут стать для страны возможностью совершить прорыв в развитии этой отрасли, пишут РИА «Новости». В пятницу глава государства посетил Московский физико-технический институт, где ректор Дмитрий Ливанов ознакомил его со структурой вуза, текущими исследованиями и планами развития Физтеха.

    В ходе разговора Ливанов рассказал Путину о работе института квантовых технологий МФТИ, отметив важность совершенствования элементной базы. Он пояснил, что речь идет не только о традиционной микроэлектронике, но и о так называемой гибридной микроэлектронике – устройствах с аналогичными функциями, но отличающихся большей практичностью и выгодой в производстве.

    Путин заметил: «У вас много оппонентов здесь». Ливанов с этим согласился, указав на быстрый рост рынка микроэлектроники в мире и конкуренцию.

    Ректор подчеркнул, что гибридная микроэлектроника в ближайшем будущем не заменит полностью традиционную, однако направление крайне перспективно, а Россия сохраняет конкурентоспособность в этой сфере.

    Путин поддержал, добавив: «Да, и это шанс для нас, может быть, сделать такой шаг вперед».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Путин на встрече со студентами Московского физико-технического института отметил, что мнения специалистов о развитии климатической ситуации на планете и в Арктике расходятся.

    Однако президент отметил, что Россия будет продолжать освоение Арктики независимо от возможного потепления или похолодания из-за изменений климата. Также Путин заявил, что российский атомный ледокол «Лидер», не имеющий аналогов в мире, будет достроен к 2030 году.

    Пушилин сообщил об ускорении продвижения ВС России за Северском

    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска увеличили скорость продвижения на север Донецкой народной республики, в частности в сторону Славянска.

    Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин на форуме «Знание. Государство», который проходит в Национальном центре «Россия», передает ТАСС.

    «Мы видим, что ежедневно количество территорий ДНР (,освобождаемых ВС РФ, растет), в том числе на севере, в том числе в направление Славянска. Особенно после освобождения Северска темпы увеличились», – сказал он.

    В декабре президенту России Владимиру Путину доложили о полном переходе Северска под контроль армии России.

    Путин заявил, что освобождение Северска приближает новое наступление на других направлениях.

    Глава ТДЭК на Украине заявил о приближении страны к катастрофе

    Tекст: Катерина Туманова

    Украина приближается к «гуманитарной катастрофе» и любое будущее мирное соглашение должно включать прекращение атак на энергетическую инфраструктуру, заявил глава частной энергокомпании ДТЭК Максим Тимченко.

    «Нам необходимо прекращение огня в энергетической сфере. Прекращение огня в отношении энергетических активов», – заявил он Reuters.

    По его словам, Украина уже две недели переживает период с температурой от –15 до минус –20 градусов Цельсия, а Россия якобы наносит удары по газотранспортным, газохранилищным и газодобывающим объектам. Тогда как в Москве заявляют, что её цели – военная и энергетическая инфраструктура, используемая в интересах вооруженных сил Украины.

    «Мы близки к гуманитарной катастрофе. Люди получают электричество на 3-4 часа, затем перерыв на 10-15 часов. У нас уже несколько недель многоквартирные дома остаются без отопления», – сказал он.

    Тимченко заявил, что Украина держится благодаря импорту газа, в том числе из США. По его словам, компания DTЭK потеряла 60–70% генерирующих мощностей и понесла ущерб на сотни миллионов долларов.

    Тимченко заявил, что восстановление энергетического сектора обойдется в 65–70 млрд долларов, ссылаясь на оценки Всемирного банка, и во многих случаях потребует совершенно новых активов.

    «Речь идет скорее о создании новой энергетической системы в Украине, а не просто о реконструкции», – сказал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВС России за неделю нанесли массированный и пять групповых ударов возмездия по Украине. ВС России нанесли поражение используемым ВСУ объектам энергетической инфраструктуры. Зеленский назвал ситуацию в Киеве «самой сложной».

    Путин заявил о будущем превосходстве генетики над атомной бомбой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России на встрече со студентами МФТИ отметил, что генетика может иметь более серьезное значение для безопасности, чем атомная бомба.

    На встрече со студентами МФТИ президент России Владимир Путин заявил, что изобретение генетики может оказаться более значимым, чем создание атомной бомбы, передает ТАСС. Путин подчеркнул, что, по мнению некоторых специалистов, генетика с точки зрения безопасности важнее, чем изобретение атомной бомбы.

    Глава государства отметил: «Нам, конечно, здесь не просто нельзя отставать, нам нужно быть впереди». Он также пожелал успехов студентке МФТИ, занимающейся генетическими исследованиями, и отметил, что научная работа в этой сфере должна быть абсолютно самостоятельной.

    Путин добавил, что России есть чем заняться в области генетики, особо выделив важность работы с селекцией семян.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в МФТИ Путин заявил, что отечественные научные разработки в области гибридной микроэлектроники могут дать России шанс совершить прорыв в этой сфере.

    Также на встрече в вузе президент отметил, что мнения специалистов о климатических изменениях на планете и в Арктике расходятся.

    Однако Путин добавил, что Россия продолжит осваивать Арктику независимо от того, приведет изменение климата к потеплению или похолоданию.


    В ОАЭ начались переговоры России, США и Украины

    @ Максим Гучек/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры с участием делегаций России, США и Украины стартовали в пятницу в Абу-Даби, сообщил министр иностранных дел ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян.

    «Переговоры начались сегодня в Абу-Даби, и планируется, что они продлятся два дня в рамках усилий по укреплению диалога и поиску политических решений кризиса», – заявил он, передает ТАСС.

    Заявление министра распространило эмиратское внешнеполитическое ведомство.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Россию в трехсторонней группе по безопасности в Абу-Даби будут представлять исключительно военные.

    Политологи Федор Лукьянов и Станислав Ткаченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвали главный вопрос переговоров России, США и Украины в Абу-Даби.

    Агроном объяснил пользу розового света зимой для рассады и комнатных цветов

    @ Polozovsky

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Дополнительная подсветка растений зимой помогает компенсировать острый дефицит солнечного света и улучшить их рост и цветение, однако выбор ламп требует разумного подхода, рассказал газете ВЗГЛЯД агроном и биолог Михаил Воробьев. Он объяснил, какие спектры действительно нужны растениям, когда фитолампы позволяют экономить электроэнергию, а в каких случаях предпочтительнее обычный белый свет.

    «Сначала обратимся к устройству телевизора и вспомним, что все многоцветие изображения возникает за счет взаимодействия трех лучей – красного, синего и зеленого (RGB). То же самое относится и к растениям: они в основном усваивают красный и синий спектры. Их смешение дает розово-фиолетовый свет, а зеленый спектр растения практически полностью отражают, он им не нужен. Поэтому они и кажутся нам зелеными», – говорит Воробьев.

    Если освещать растения только красными и синими лучами, то есть давать им розово-фиолетовый свет, можно сэкономить примерно до 30% электроэнергии, поскольку «зеленая» часть спектра не производится, говорит собеседник. Для крупных хозяйств, где работают сотни или тысячи ламп, это действительно заметная экономия. В условиях квартиры, на подоконнике с несколькими лампами, экономия тоже есть, но она не столь существенна.

    «Основная проблема такого розово-фиолетового света в том, что он сильно раздражает глаза человека. Поэтому подобные светильники удобны лишь для выращивания рассады или комнатных растений, но некомфортны в быту. С этой точки зрения предпочтительнее использовать светильники полного белого спектра: они подходят и для растений, и для обычного освещения. К тому же фитолампы нередко стоят дороже, и экономия на электроэнергии может оказаться сомнительной», – рассуждает собеседник.

    Светодиодные фитолампы, продолжает он, практически не нагреваются, поэтому обжечь ими растения сложно. А вот фитолампы накаливания нагреваются так же, как обычные лампы, и при расстоянии менее десяти сантиметров могут вызвать термический ожог. Это связано не с «фитоэффектом», а с высокой температурой колбы. Поэтому достаточно соблюдать инструкцию и держать лампы на расстоянии 10–15 см от растений, чтобы им не навредить.

    «А для того, чтобы лампы не освещали улицу или комнату впустую, а направляли свет на растения, полезно использовать светоотражающие экраны: специальную отражающую пленку, автомобильные солнцезащитные экраны или просто фольгу. Это позволяет направить весь световой поток на растения, чтобы каждый фотон работал на будущий урожай», – делится Воробьев.

    По словам агронома, в зимний период света катастрофически не хватает абсолютно всем видам растений. Световой день короткий, пасмурных дней много, солнечных – всего два-три за месяц. Для растений это неблагоприятный период, они как бы «переживают» зиму. Поэтому дополнительная подсветка в условиях квартиры или дома полезна не только рассаде, но и комнатным растениям.

    «Хорошо это знают любители узамбарских фиалок (сенполий). При 12-часовом световом дне они способны цвести круглый год. Коллекционеры и селекционеры устанавливают специальные стеллажи с подсветкой, и фиалки у них непрерывно цветут и прекрасно себя чувствуют. В принципе, так же реагируют и многие другие растения, просто фиалки особенно удобны для комнатного выращивания: они компактны и охотно цветут при досвечивании. Поэтому, если есть возможность организовать дополнительное освещение зимой, растения будут чувствовать себя значительно лучше», – заключил биолог.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, какое время самое благоприятное для посадки рассады. Отмечается, что в феврале-марте лучше использовать досветку фитолампами по 12-14 часов ежедневно.

