    Как меняется российский экспорт газа
    Умер герой штурма дворца Амина в Кабуле и ветеран «Альфы» Берлев
    Поставщик оружия Украине стал самым богатым бизнесменом оборонной отрасли мира
    Продюсер Фадеев в онлайн-флешмобе показал, как за десять лет сбросил 100 кг
    Стали известны темы переговоров по Украине в Абу-Даби
    Politico: США планируют начать морскую блокаду Кубы
    Путину представили планы по созданию менее вредного картофеля
    Евродепутат Мариани: Европейские вассалы лишились хозяина в виде США
    Глава ТДЭК на Украине заявил о приближении страны к катастрофе
    24 января 2026, 08:20

    Овечкин обновил снайперский рекорд лиги за всю историю

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 918-ю шайбу в карьере в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и обновил снайперский рекорд лиги за всю историю.

    Овечкин забил гол в гостевом матче регулярного чемпионата против «Калгари Флэймз», передает РИА «Новости».

    Россиянин является единоличным рекордсменом НХЛ по общему числу шайб в регулярных чемпионатах лиги. Гол Овечкина в матче с «Калгари» стал для него 918-ым в карьере. До этого рекорд лиги принадлежал Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).

    Напомним, Овечкин возглавил список лучших брендов российских спортсменов.

    23 января 2026, 13:14
    Кремль назвал ключевое условие урегулирования на Украине

    Песков назвал вывод ВСУ из Донбасса ключевым условием урегулирования

    Кремль назвал ключевое условие урегулирования на Украине
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вывод украинских войск с территории Донбасса является ключевым требованием для запуска процесса мирного урегулирования, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обозначил необходимые шаги для разрешения ситуации, передает ТАСС.

    «Украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, должны быть выведены оттуда. Это является очень важным условием», – заявил представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, влиятельный депутат Верховной рады призвала отказаться от Донбасса ради прекращения конфликта.

    Помощник президента Юрий Ушаков отметил невозможность окончания боевых действий без согласия Киева на решение по региону.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал преждевременным обсуждение создания в Донбассе свободной экономической зоны.

    23 января 2026, 14:48
    Эксперты назвали главный вопрос переговоров России, США и Украины в Абу-Даби

    Политолог Ткаченко: Переговорную позицию России улучшают успехи на фронте

    Эксперты назвали главный вопрос переговоров России, США и Украины в Абу-Даби
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Камнем преткновения для урегулирования конфликта на Украине остается территориальный вопрос. Впрочем, для Москвы СВО – это не про территории, а про гарантии безопасности. Эта тема может выйти на первый план после вывода украинских сил из Донбасса, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Федор Лукьянов и Станислав Ткаченко. В пятницу пройдет заседание трехсторонней группы Россия – США – Украина.

    «Сам факт встречи в Кремле и продолжение контактов между Москвой и Вашингтоном показывает, что процесс идет непрерывно, несмотря на очень разные политические обстоятельства», – отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».

    По его мнению, пусть и медленно, но формируются некие контуры возможного будущего соглашения. «Главным камнем преткновения для урегулирования остается территориальный вопрос», – напомнил он и добавил, что для России главной темой остается система гарантий безопасности. По причине того, что изначально требования российского руководства были проигнорированы, и началась спецоперация.

    Лукьянов допустил, что вопрос «остается в стороне» до решения территориальных договоренностей. Заседание трехсторонней группы России, США и Украины, судя по всему, посвятят текущим прикладным темам в военно-технической сфере. Что касается двусторонних консультаций по экономике, то они связаны с замороженными российскими активами и тем, как эти средства могут быть использованы для восстановления территорий, добавил политолог.

    Схожей точки зрения придерживается Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Москва твердо стоит на своей позиции. Более того, переговорная ситуация для России благодаря продвижению армии на фронте лишь улучшается», – подчеркнул он.

    Как отметил собеседник, из заявления Юрия Ушакова следует, что в Анкоридже была зафиксированы определенные территориальные договоренности. Поэтому эксперт допускает, что одной из тем переговоров в Абу-Даби станет вывод ВСУ из Донбасса. «Тот факт, что российскую делегацию возглавляет начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков, говорит о том, что ключевым окажется обсуждение нынешнего состояния и военных перспектив Украины», – добавил Ткаченко.

    «Если Киев начнет выводить войска, то это будет означать признание украинским руководством неспособности контролировать линию фронта. Фактически речь пойдет о бегстве или по меньшей мере эвакуации», – рассуждает он. По его прогнозам, далее при таком развитии событий следует ожидать нового раунда переговоров с участием, вероятно, главы МИД Сергея Лаврова. Основным вопросом станут гарантии безопасности.

    «СВО – это в первую очередь про структуру безопасности в Евразии», – подчеркнул собеседник. В этом случае за стол могут пригласить и европейских лидеров. «Пока мы не считаем их субъектами, поэтому первый раунд, судя по всему, пройдет исключительно между Россией, США и Украиной. Европейцев позовут, но для того, чтобы они согласились с тем, о чем договорятся нынешние участники», – заключил Ткаченко.

    В ночь на пятницу состоялись переговоры президента России Владимира Путина с делегацией представителей США. Встреча продолжалась около четырех часов. С американской стороны в ней принимали участие спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.

    Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, переговоры были исключительно содержательными, конструктивными и были необходимы, чтобы «вместе, уже как бы «на двоих», определить параметры дальнейших действий». Спецпредставитель главы России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев охарактеризовал их как «важные».

    Центральной темой стала ситуация на Украине. По словам Ушакова, стороны подтвердили: без решения территориального вопроса по «формуле Анкориджа» рассчитывать на долгосрочное урегулирование не приходится. «Мы, как подчеркивал Владимир Путин, искренне заинтересованы в урегулировании украинского кризиса политико-дипломатическими методами. Но пока этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед специальной военной операцией целей именно на поле боя», – цитирует помощника президента официальный сайт Кремля.

    Он сообщил, что 23 января в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием России, США и Украины. Российскую делегацию возглавит начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков. Параллельно с этим в столице ОАЭ пройдет встреча руководителей двусторонней группы России и США по экономическим делам – Кирилла Дмитриева и Стива Уиткоффа.

    На встрече в Кремле также обсуждалась американская инициатива о создании «Совета мира». Москва выразила готовность направить в его бюджет один млрд долларов из замороженных еще прежней администрацией США российских активов. Остальные средства, как отметил Ушаков, могут быть использованы «для восстановления территорий, пострадавших в ходе боевых действий уже после заключения мирного договора между Россией и Украиной». «Разговор по этой теме будет продолжен в двусторонней экономической группе», – уточнил Ушаков.

    Трехсторонняя встреча России, США и Украины в ОАЭ – в любом случае положительное событие, заявил Трамп. «Любая встреча – это хорошо. Если не встречаться, ничего не произойдет», – сказал глава Белого дома, его слова приводит РБК. Американский лидер также отметил, что Украина может потерять еще больше территорий, если не пойдет на урегулирование конфликта.

    В Кремле заявили, что Москва считает нецелесообразным говорить публично о формулах, которые обсуждаются на переговорах по Украине, в том числе территориальных. «Хорошо известна позиция России о том, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, они должны быть выведены оттуда. Это является очень важным условием. Есть также другие нюансы, которые остаются на повестке дня переговоров», – сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По информации Axios, территориальный вопрос станет главным на переговорах в Абу-Даби.

    23 января 2026, 18:58 • Видео
    Трамп унизил Зеленского, а Зеленский – Европу

    Главным итогом визита президента США Дональда Трампа на экономический форум в Давос стала «лебединая песня» Владимира Зеленского. Поэтому сам Зеленский пытался этой встречи избежать. Не вышло.

    23 января 2026, 19:07
    Эстонию лишили права на проведение ЧЕ из-за отказа пустить в страну россиян
    Эстонию лишили права на проведение ЧЕ из-за отказа пустить в страну россиян
    @ DAVID MDZINARISHVILI/EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение лишить Эстонию права на проведение чемпионата Европы.

    Причиной стало то, что власти страны отказались впустить на турнир граждан России и Белоруссии, передает ТАСС. Турнир теперь примет Франция, соревнования запланированы на период с 16 по 21 июня.

    В ноябре FIE заявила, что будет переносить или отменять соревнования в случае недопуска спортсменов по национальному признаку. Российские спортсмены получили право участвовать в международных состязаниях в нейтральном статусе.

    Ранее Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) допустила к турнирам российских спортсменов до 23 лет с флагом и гимном.

    Международная федерация самбо разрешила россиянам выступать с флагом и гимном.

    23 января 2026, 14:40
    Рар: Озлобленный Зеленский срывается на Европе
    Рар: Озлобленный Зеленский срывается на Европе
    @ Harun Ozalp/Anadolu/Reuters Connect

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Владимир Зеленский злится на европейских лидеров за то, что те больше льстят главе Белого дома Дональду Трампу, чем ему самому. Впрочем, ЕС стерпит любые оскорбления Украины. Ведь она, якобы, «сражается за либеральные ценности», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Зеленский в Давосе обрушился с критикой на Европу.

    «Европа давно «украинизирована», ее лидеры «целуют» Зеленского как икону свободы и демократии. Он может требовать все, что считает нужным. Ведь европейцы уверены: он воюет за либеральные ценности, в то время как Европа воевать напрямую не хочет», – отметил германский политолог Александр Рар.

    «Зеленский, однако, видит, что на самом деле европейские лидеры приклоняются перед американскими властями, льстят больше Трампу, чем ему. При этом он никак не может втянуть Запад в войну против России, а неучастие европейских войск на Украине приводит к проигрышу Киева на поле боя», – напомнил спикер.

    «Выступление в Давосе подтвердило, что Зеленский злой и недовольный. Он ищет виновных за поражения ВСУ на поле боя. И на эту роль подходит Европа. Она стерпит любую критику со стороны украинских властей», – подчеркнул собеседник.

    В четверг на Всемирном экономическом форуме в Давосе Владимир Зеленский обрушился с критикой на европейские страны за неспособность ответить на давление главы Белого дома Дональда Трампа, пишет The New York Times. «Европа выглядит растерянной, пытаясь убедить президента США измениться. Но он не изменится», – сказал он.

    По сути, Зеленский обвинил президента США в лицемерии. «Трамп говорит, что любит вас, но он не будет слушать такую Европу», – заявил он, обращаясь к европейским лидерам. По его словам, внимание Вашингтона смещается от «авангарда защиты свободы в мире» на другие треки.

    Он также раскритиковал отправку европейскими странами нескольких десятков военных для защиты Гренландии. «Либо вы заявляете, что будете защищать регион от России и Китая, либо рискуете тем, что вас не воспримут всерьез», – сказал Зеленский.

    «Европа полагается на веру в то, что в случае опасности НАТО вмешается. Но никто на самом деле не видел альянс в действии. Если Путин решит захватить Литву или нанести удар по Польше, кто отреагирует?», – продолжил он. Обращаясь к европейским лидерам, Зеленский заявил: «Когда Украина с вами, никто не будет вытирать о вас ноги». «Но защита нашей земли – очень дорогостоящая задача», – предупредил он.

    Он также посетовал, что российский лидер Владимир Путин не находится под судом в Нью-Йорке, как президент Венесуэлы Николас Мадуро, пишет Time. Зеленский призвал Европу и США создать большее давление на Москву, а также начать оказывать Киеву дополнительную поддержку.

    Стоит отметить, что еще за два дня до форума участие Зеленского в нем опровергалось. Но после того, как Трамп вскользь упомянул его в одном из своих выступлений, украинский политик сразу прилетел в Швейцарию.

    Между тем, премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Зеленский в Давосе «перешел черту». Кроме того, по его словам, финансовая помощь Брюсселя Киеву бесполезна, поскольку Украина не способна эффективно распоряжаться средствами.

    «В ближайшие 100 лет в Венгрии не будет парламента, который бы проголосовал за вступление Украины в ЕС», – пообещал Орбан в интервью телеканалу M1. Он также назвал «шоком» фактическое принятие лидерами Евросоюза требований Киева о финансовой поддержке в размере 800 млрд долларов, пишет About Hungary.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал Зеленского «бестолковым клоуном», после его слов о том, что «иранский народ борется против тирана». «В отличие от вашей армии, наполненной наемниками, мы, иранцы, хорошо знаем, как защитить себя, и абсолютно не нуждаемся в вымаливании помощи у иностранцев», – сказал дипломат.

    23 января 2026, 10:10
    Ушаков рассказал о новом участнике переговоров Путина и Уиткоффа

    Ушаков: Новый переговорщик США Грюнбаум впервые участвовал во встрече с Путиным

    Ушаков рассказал о новом участнике переговоров Путина и Уиткоффа
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джошуа Грюнбаум впервые принял участие в переговорах между российской и американской делегациями, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Грюнбаум является старшим советником Белого дома и специалистом по экономическим вопросам. По его словам, участие Грюнбаума расширило состав американской делегации на переговорах с президентом России Владимиром Путиным, спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, передает РИА «Новости».

    Помощник российского президента также уточнил, что встреча была специально сфокусирована на получении информации по итогам контактов США с представителями Киева и Европы. Целью переговоров было определение совместных параметров дальнейших действий между Россией и США.

    В результате переговоров был согласован следующий шаг – проведение встреч рабочих групп в ОАЭ. Там пройдет заседание трехсторонней рабочей группы по безопасности под руководством адмирала Игоря Костюкова, а также российско-американской рабочей группы по экономическим делам, в которую вошли Кирилл Дмитриев и Стив Уиткофф.

    Встреча Путина и Уиткоффа началась в четверг в 23.25 по московскому времени. Переговоры продлились почти четыре часа.

    Со стороны России во встрече принимали участие Ушаков и Дмитриев. Со стороны США на переговорах присутствовали основатель Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джошуа Грюнбаум.

    23 января 2026, 11:05
    Сын Трампа из США вызвал полицию Лондона из-за преступления в «прямом эфире»
    Сын Трампа из США вызвал полицию Лондона из-за преступления в «прямом эфире»
    @ Chip Somodevilla/picture alliance/Consolidated/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В январе 2025 года сын президента США Дональда Трампа Бэррон Трамп обратился в лондонскую полицию после того, как стал свидетелем нападения на знакомую во время видеосвязи, сообщает The New York Times.

    Детали звонка Бэррона Трампа в городскую полицию Лондона стали известны во время судебного процесса, передает The New York Times.

    В ночь на 18 января 2025 года он сообщил о нападении на женщину, увидев происходящее по видеосвязи. Трамп не назвал себя оператору, но предоставил имя и адрес потерпевшей и подчеркнул срочность ситуации.

    Женщина, о которой шла речь, рассказала в суде, что «этот звонок был как знак свыше» и помог спасти ей жизнь. Позже она подтвердила, что именно Трамп вызвал полицию. По данным прокуратуры, до этого она дважды сама пыталась дозвониться до экстренных служб, но ее звонки были прерваны.

    Обвиняемый, россиянин Матвей Румянцев, отрицал вину и заявил, что в ту ночь женщина якобы вела себя агрессивно по отношению к нему. Во время видеозвонка он специально направил камеру на нее. Прокуроры использовали запись звонка Трампа и его электронное письмо как доказательства по делу.

    Бэррон Трамп лично на суде не появится, но его свидетельские показания и переписка с полицией стали частью материалов процесса. Обвинения против Румянцева включают изнасилование, удушение и давление на потерпевшую с целью отказа от обвинений.

    Бэррон Уильям Трамп – младший сын 45-го и 47-го президента США Дональда Трампа и единственный ребенок от его третьей жены Мелании Трамп.

    23 января 2026, 22:13
    Стали известны темы переговоров по Украине в Абу-Даби

    ТАСС: Россия, Украина и США обсуждают в ОАЭ буферные зоны

    Стали известны темы переговоров по Украине в Абу-Даби
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вопросы формирования буферных зон и введения механизмов контроля вошли в повестку встречи представителей Москвы, Вашингтона и Киева, сообщает источник ТАСС.

    Вопросы формирования буферных зон и введения механизмов контроля вошли в повестку встречи представителей Москвы, Вашингтона и Киева, сообщает ТАСС. Мероприятие посвящено проблемам безопасности.

    «Да, эти аспекты: буферные зоны, различные механизмы контроля, безусловно, наряду с другими важными темами, являются предметами встречи», – подтвердил собеседник агентства.

    Ранее о начале консультаций заявил глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян, однако конкретное место проведения переговоров держится в секрете.

    Переговоры с участием делегаций России, США и Украины стартовали в пятницу в Абу-Даби.

    Политологи Федор Лукьянов и Станислав Ткаченко назвали главный вопрос этих консультаций.

    23 января 2026, 14:28
    Corriere della Sera: Киеву предложат отказаться от территорий за 800 млрд долларов
    Corriere della Sera: Киеву предложат отказаться от территорий за 800 млрд долларов
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На переговорах в Абу-Даби Киеву могут предложить вывод войск из Донбасса и отказ от территорий в обмен на 800 млрд долларов и западные гарантии безопасности, сообщила газета Corriere della Sera со ссылкой на источники.

    На трехсторонней встрече в Абу-Даби стороны планируют рассмотреть четыре документа, которые могут стать фундаментом мирного соглашения, передает ТАСС. Ключевым пунктом станет обсуждение полного вывода украинских войск из Донбасса.

    В качестве компенсации за утрату контроля над регионами американская сторона намерена предложить Киеву масштабную программу финансирования. Объем помощи оценивается в 800 млрд долларов, а куратором фонда выступит глава инвестиционной компании BlackRock Ларри Финк.

    Еще один проект соглашения предусматривает предоставление гарантий безопасности при участии США и европейских государств. Итальянское издание отмечает: «По сути, Зеленский должен отказаться от территорий за деньги и западную защиту».

    Однако, по словам президента Финляндии Александра Стубба, упомянутый план восстановления пока существует исключительно на бумаге. Реальных фондов для реализации столь амбициозного проекта на данный момент не создано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице ОАЭ Абу-Даби стартовали переговоры с участием представителей России, Украины и Соединенных Штатов. Россию в трехсторонней группе будут представлять исключительно военные. Президент Владимир Путин накануне ночью проинструктировал российскую делегацию.

    23 января 2026, 21:12
    Продюсер Фадеев в онлайн-флешмобе показал, как за десять лет сбросил 100 кг
    Продюсер Фадеев в онлайн-флешмобе показал, как за десять лет сбросил 100 кг
    @ maxfadeev1

    Tекст: Валерия Городецкая

    Музыкант и продюсер Максим Фадеев опубликовал в соцсетях фотографии, на которых показаны его изменения за последние десять лет.

    На снимках, опубликованных в Telegram-канале продюсера, Фадеев сравнил себя в 2016 году, когда весил 205 кг, и в 2026 году, когда его вес составил 108 кг.

    «Мой 2016-й и 2026-й. 205 кг и 108 кг. Рад, что у меня получилось», – написал он.

    Фадеев стал одним из участников популярной тенденции «2026 – новый 2016», в которой пользователи делятся личными изменениями за десятилетие.

    Ранее Роман Бурцев, известный как «русский Ди Каприо», похудел на 20 килограммов во время специальной военной операции.

    23 января 2026, 16:16
    Американист объяснил роль Грюнбаума в делегации США на переговорах в Кремле

    Эксперт Дудаков: Грюнбаум может курировать будущие экономические проекты России и США

    Американист объяснил роль Грюнбаума в делегации США на переговорах в Кремле
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Включение финансиста Джоша Грюнбаума в американскую переговорную группу указывает на заинтересованность Белого дома в расширении сотрудничества с Россией. Вероятно, речь пойдет о конкретных проектах в сфере торговли, совместной добыче редкоземельных металлов и освоении Арктики, заявил газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее в Кремле прошли трехчасовые российско-американские переговоры.

    «Москва и Вашингтон запустили переговорный процесс довольно обширного характера с огромным количеством вопросов. Вполне логично стремление американской стороны увеличить размер своей переговорной группы за счет специалистов с разным бэкграундом», – пояснил американист Малек Дудаков.

    Что касается лично Грюнбаума, то он построил карьеру в финансово-корпоративной сфере. «Думаю, его опыт будет использован в рамках обсуждения потенциальных совместных проектов Москвы и Вашингтона. Вероятно, они будут касаться торговли, совместной добычи редкоземельных металлов, освоения Арктики. Судя по всему, он еще не раз приедет в Россию», – полагает спикер.

    Как отметил аналитик, в Белом доме постоянно говорят о потенциальном расширении сотрудничества с Россией в случае заключения «большой сделки» по украинскому урегулированию. «Включение Грюнбаума в состав американской делегации иллюстрирует также подход Трампа к кадровой работе. Он не доверяет карьерным дипломатам», – заметил он.

    «Трамп сосредотачивается в большей степени на проведении сделок через своих ближайших соратников, вроде Уиткоффа, с которым 30 лет играет в гольф. Кроме того, глава Белого дома опирается на людей из корпоративного мира и бизнес-среды. Из них, по мнению президента США, выходят куда более эффективные специалисты, чем дипломаты», – детализировал эксперт.

    «Помимо этого, возможно, Грюнбаум будет работать, скажем так, по смежным с украинским урегулированием трекам. Не исключаю, что он станет одним из кураторов аудитов и расследований эффективности освоения Киевом западных траншей», – резюмировал собеседник.

    В ночь на пятницу президент России Владимир Путин встретился в Кремле со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, основателем компании Affinity Partners Джаредом Кушнером и комиссаром Федеральной службы по закупкам Джошем Грюнбаумом.

    «Последний участник – это старший советник Белого дома, специалист по экономическому досье. Он впервые присоединился к американской команде», – приводит РИА «Новости» слова помощника президента России Юрия Ушакова.

    Переговоры продолжались около четырех часов и, по словам Ушакова, «были исключительно содержательными, конструктивными, предельно откровенными и доверительными». «Вопросы дальнейшего развития двусторонних российско-американских отношений обсуждались в концептуальном плане, исходя из того, что у наших стран огромный потенциал для сотрудничества в самых различных областях», – сказал он.

    Ранее Уиткофф сообщал, что Грюнбаум участвовал во встречах в Майами со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. В декабре он сам подтвердил, что стал частью команды переговорщиков от Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине.

    Грюнбаум вырос в ортодоксальной еврейской общине в Нью-Джерси. Он внук пережившего холокост человека, всю семью которого убили нацисты. Учился в иешиве (высшем религиозном учебном заведении иудаизма). Получил степень доктора юриспруденции в Школе права Нью-Йоркского университета и магистра делового администрирования в Школе бизнеса Стерна, сообщает РБК.

    Грюнбаум начал карьеру в компании отца, занимавшейся импортом продуктов. Затем стажировался в банке Goldman Sachs, юрфирме Sullivan & Cromwell, работал в инвестбанке Moelis & Co. Затем на должности директора инвесткомпании KKR & Co специализировался на особых ситуациях, частном кредитном инвестировании, реструктуризации, управлении, слияниях и поглощениях.

    В январе 2025 года он стал комиссаром Федеральной службы закупок (FAS) Управления общих служб (GSA). Эта структура осуществляет надзор за федеральными контрактами, добиваясь прозрачной финансовой подотчетности, а также оптимального соотношения цены и качества, сообщает портал ExecutiveGov. Сам Грюнбаум регулярно напоминает о «пристальном внимании нынешней администрации к финансовой ответственности».

    Также в интервью Jewish Insider он подчеркивал, что команда Трампа «не терпит ненависти в форме антисемитизма». «Поэтому, я думаю, что в контексте контрактов и грантов нужно рассматривать вопрос: с какими партнерами должно сотрудничать федеральное правительство?» – отмечал Грюнбаум. Чиновник входит в «Совет мира» по Газе, вокруг которого разворачивается тонкая игра России и США.

    23 января 2026, 15:48
    Толстой заявил о необходимости поэтапной отмены ЕГЭ в России

    Толстой предложил отменить ЕГЭ и вернуть традиционные экзамены

    Толстой заявил о необходимости поэтапной отмены ЕГЭ в России
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вице-спикер Госдумы Петр Толстой отметил, что ЕГЭ был заимствован с Запада и предложил отказаться от этой системы в пользу прежних экзаменов.

    Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой во время открытого диалога со студентами-участниками СВО высказался о необходимости поэтапной отмены ЕГЭ . Он подчеркнул, что как ЕГЭ, так и Болонская система образования являются западными заимствованиями, которые не соответствуют российским традициям, сообщает РИА «Новости». 

    Толстой отметил: «Менять надо не только Болонскую систему, по этому поводу решение уже принято. Менять надо всю систему, которая была выстроена, как калька западного образования, потому что и ЕГЭ, и ОГЭ – это все попытки выстроить систему под Болонскую. Я считаю, что нужно последовательно отменять ЕГЭ, возвращать традиционную систему образования, состоящую из выпускных и вступительных экзаменов».

    Мероприятие прошло в Музее Победы и было организовано «Молодой Гвардией Единой России». В диалоге приняли участие студенты, спикеры из министерства науки и высшего образования, Государственной Думы и Герои России. Участники обсуждали вопросы образования и делились своими предложениями по изменению системы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в то же время, ранее замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский заявил, что отмена ЕГЭ возможна только при наличии проработанной альтернативы, которой пока нет.

    До этого в Госдуме сообщили об увеличении баллов ЕГЭ для поступления в вузы по физике, информатике, истории, иностранным языкам, химии и биологии.

    Также депутаты приняли закон о государственном распределении платных мест в вузах, что позволит правительству контролировать коммерческий набор студентов с учетом потребностей экономики.

    23 января 2026, 10:25
    Маск увидел решение проблемы старения
    Маск увидел решение проблемы старения
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На Всемирном экономическом форуме в Давосе американский предприниматель Илон Маск описал, как наука в будущем сможет остановить процесс старения человека.

    Человечество сможет победить старение, когда будут выявлены фундаментальные причины этого процесса, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Reuters и Bloomberg.

    По его словам, причина старения – «невероятно очевидная» вещь.

    Маск пояснил, что считает старение не тонким биологическим механизмом, так как все клетки человеческого тела стареют практически с одинаковой скоростью.

    Он привел образный пример и отметил, что никогда не видел человека с молодой правой рукой и старой левой. При этом бизнесмен признал, что пока уделил изучению этой темы слишком мало времени.

    Предприниматель выразил уверенность, что биологическая природа старения опирается на понятный механизм, который в будущем наука сможет контролировать.

    Ранее Маск заявлял, что импланты Neuralink смогут полностью восстанавливать функции тела у людей с ограниченными возможностями, несмотря на технические сложности такого проекта.

    23 января 2026, 13:51
    Похищенного сына красноярского бизнесмена нашли на квартире с девушкой

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Подростка из Красноярска, за возвращение которого у отца потребовали выкуп, нашли невредимым, сообщили в Главном следственном управлении СК по региону.

    Подросток находится в безопасности, его жизни ничто не угрожает, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Мальчик был в арендованной квартире вместе с девушкой.

    Отец школьника занимается реализацией автокранов и грузовиков. В ноябре 2025 года мужчину включили в рейтинг самых богатых предпринимателей края, где он занял 58-ю строчку.

    В Красноярске за сутки исчезли двое детей, это 14-летняя девочка и 14-летний мальчик.

    СК не нашел связи между исчезновениями. Мальчик пропал вместе с 3 млн рублей, которые хранились в сейфе у его родителей. Изучается версия о том, что он мог быть жертвой мошенничества.

    Пропавшую девочку уже нашли, она жива.

    23 января 2026, 11:54
    Минченко оценил переговоры Путина с делегацией США в Кремле

    Политолог Минченко: В Москве прошел тест-драйв «Совета мира»

    Минченко оценил переговоры Путина с делегацией США в Кремле
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Работа по основным трекам, наметившимся в Кремле, продолжится в Абу-Даби. На повестке, вероятно, будет стоять вопрос реализации вывода украинских войск из Донбасса, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее Владимир Путин провел встречу с делегацией представителей США. По мнению эксперта, участие Джоша Грюнбаума в ней неслучайно.

    «По итогам встречи Владимира Путина с американскими эмиссарами в Кремле анонсирована работа по двум трекам – военному и экономическому», – указал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». Он назвал выбор Абу-Даби в качестве места проведения заседания трехсторонней рабочей группы Россия – США – Украина по вопросам безопасности логичным, поскольку столица ОАЭ ранее уже становилась площадкой для диалога сторон.

    «Я думаю, на повестке – вопрос реализации вывода украинских войск из Донбасса: как технически это сделать так, чтобы было обеспечено прекращение огня на период вывода. Также необходимо понимать предполагаемые способы верификации результатов, механизмы синхронизации мероприятий с переговорным треком и, видимо, подписанием каких-то пакетов документов», – рассуждает политолог.

    «Остановка боевых действий, а потом перемещение войск – это очень сложная задача с точки зрения и логистики, и безопасности», – подчеркнул Минченко. Что касается второго трека работы, продолжил собеседник, то у Кирилла Дмитриева и Стива Уиткоффа есть достаточно серьезный прорыв с точки зрения поиска интересных и для России, и для США совместных экономических проектов. «Состав российской делегации на предстоящих переговорах достаточно традиционный», – уточнил спикер.

    На этом фоне аналитик обратил внимание на новую фигуру в американской переговорной группе – Джоша Грюнбаума. «Он включен как представитель недавно созданного «Совета мира». Я думаю, что это практически первый тест-драйв новой организации в международных переговорах, причем в двойственном формате – и по украинскому вопросу, и по вопросу Газы», – заключил Минченко.

    В ночь на пятницу состоялись переговоры президента России Владимира Путина с делегацией представителей США. Встреча продолжалась около четырех часов. С американской стороны в ней принимали участие спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.

    Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, переговоры были исключительно содержательными, конструктивными и были необходимы, чтобы «вместе, уже как бы «на двоих», определить параметры дальнейших действий». Спецпредставитель главы России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев охарактеризовал их как «важные».

    Центральной темой стала ситуация на Украине. По словам Ушакова, стороны подтвердили: без решения территориального вопроса по «формуле Анкориджа» рассчитывать на долгосрочное урегулирование не приходится. «Мы, как подчеркивал Владимир Путин, искренне заинтересованы в урегулировании украинского кризиса политико-дипломатическими методами. Но пока этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед специальной военной операцией целей именно на поле боя», – цитирует помощника президента официальный сайт Кремля.

    Он сообщил, что 23 января в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием России, США и Украины. Российскую делегацию возглавит начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков. Параллельно с этим в столице ОАЭ пройдет встреча руководителей двусторонней группы России и США по экономическим делам – Кирилла Дмитриева и Стива Уиткоффа.

    На встрече в Кремле также обсуждалась американская инициатива о создании «Совета мира». Москва выразила готовность направить в его бюджет один млрд долларов из замороженных еще прежней администрацией США российских активов. Остальные средства, как отметил Ушаков, могут быть использованы «для восстановления территорий, пострадавших в ходе боевых действий уже после заключения мирного договора между Россией и Украиной». «Разговор по этой теме будет продолжен в двусторонней экономической группе», – уточнил Ушаков.

    Трехсторонняя встреча России, США и Украины в ОАЭ – в любом случае положительное событие, заявил Трамп. «Любая встреча – это хорошо. Если не встречаться, ничего не произойдет», – сказал глава Белого дома, его слова приводит РБК. Американский лидер также отметил, что Украина может потерять еще больше территорий, если не пойдет на урегулирование конфликта.

    23 января 2026, 18:59
    Поставщик оружия Украине стал самым богатым бизнесменом оборонной отрасли мира
    Поставщик оружия Украине стал самым богатым бизнесменом оборонной отрасли мира
    @ Chris Emil Janben/imago-images/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Состояние главы Czechoslovak Group, поставлявшей оружие Украине, Михала Стрнада достигло 17 млрд долларов благодаря росту акций компании на бирже.

    Согласно данным Bloomberg Billionaires Index, на которые обратил внимание Коммерсантъ, состояние владельца Czechoslovak Group Михала Стрнада достигло 17 млрд долларов, что сделало его самым богатым предпринимателем мировой оборонной индустрии.

    33-летний бизнесмен занял третье место среди самых обеспеченных людей до 40 лет, уступив только Лукасу Уолтону и Марку Матешицу. Рост капитала Стрнада за начало 2026 года составил 2,7 млрд долларов, что связано с успешным размещением акций Czechoslovak Group на Амстердамской бирже. В первый день торгов стоимость бумаг выросла на 32%, а стартовая цена в 31,5 евро за акцию привела к оценке холдинга более 31 млрд евро.

    Czechoslovak Group, унаследованная Стрнадом от отца, является одним из ведущих производителей вооружений в ЕС и поставляет продукцию на Украину. В портфеле компании – боеприпасы, военные и гражданские грузовики Tatra, бронетехника и самоходные артиллерийские установки. Штат предприятия насчитывает около 14 тыс. сотрудников.

    Стрнад стал генеральным директором CSG в 21 год, а спустя пять лет полностью возглавил компанию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Чехии Яромир Зуна отказался ехать на Украину по приглашению украинской стороны.

    Крупные поставки вооружения на Украину привели к заметному сокращению арсеналов США. Власти Сербии усилили контроль за экспортом оборонной продукции, чтобы не допустить ее попадания на Украину.

