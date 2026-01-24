  • Новость часаМинобороны сообщило о ликвидации 75 дронов за ночь над регионами России
    24 января 2026, 06:56 • Новости дня

    Экс-начальник Казанского вокзала Черников частично признал вину

    Tекст: Катерина Туманова

    Согласно документам суда, бывший начальник Казанского вокзала Игорь Черников, который обвиняется в посредничестве при взяточничестве на общую сумму 1,3 млн рублей, частично признал вину.

    «Вину признаю частично, не согласен с квалификацией инкриминируемого мне преступления», – приводит ТАСС выдержку из судебного документа.

    Игорь Черников обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки) в посредничестве во взяточничестве. Черников заявлял, что его дело квалифицировать по данной статье нельзя и просил переквалифицировать её на преступление по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в июне 2025 года Черникова отправили под домашний арест.

    При этом в декабре сотрудники ФСБ задержали руководителя отдела закупок администрации Ялты во время передачи более 300 тыс. рублей за оформление земельного участка. В январе Москве арестовали замглавы Сергиева Посада за коррупцию.

    23 января 2026, 15:48 • Новости дня
    Толстой заявил о необходимости поэтапной отмены ЕГЭ в России

    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вице-спикер Госдумы Петр Толстой отметил, что ЕГЭ был заимствован с Запада и предложил отказаться от этой системы в пользу прежних экзаменов.

    Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой во время открытого диалога со студентами-участниками СВО высказался о необходимости поэтапной отмены ЕГЭ . Он подчеркнул, что как ЕГЭ, так и Болонская система образования являются западными заимствованиями, которые не соответствуют российским традициям, сообщает РИА «Новости». 

    Толстой отметил: «Менять надо не только Болонскую систему, по этому поводу решение уже принято. Менять надо всю систему, которая была выстроена, как калька западного образования, потому что и ЕГЭ, и ОГЭ – это все попытки выстроить систему под Болонскую. Я считаю, что нужно последовательно отменять ЕГЭ, возвращать традиционную систему образования, состоящую из выпускных и вступительных экзаменов».

    Мероприятие прошло в Музее Победы и было организовано «Молодой Гвардией Единой России». В диалоге приняли участие студенты, спикеры из министерства науки и высшего образования, Государственной Думы и Герои России. Участники обсуждали вопросы образования и делились своими предложениями по изменению системы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в то же время, ранее замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский заявил, что отмена ЕГЭ возможна только при наличии проработанной альтернативы, которой пока нет.

    До этого в Госдуме сообщили об увеличении баллов ЕГЭ для поступления в вузы по физике, информатике, истории, иностранным языкам, химии и биологии.

    Также депутаты приняли закон о государственном распределении платных мест в вузах, что позволит правительству контролировать коммерческий набор студентов с учетом потребностей экономики.

    23 января 2026, 11:54 • Новости дня
    Минченко оценил переговоры Путина с делегацией США в Кремле

    Политолог Минченко: В Москве прошел тест-драйв «Совета мира»

    Минченко оценил переговоры Путина с делегацией США в Кремле
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Работа по основным трекам, наметившимся в Кремле, продолжится в Абу-Даби. На повестке, вероятно, будет стоять вопрос реализации вывода украинских войск из Донбасса, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее Владимир Путин провел встречу с делегацией представителей США. По мнению эксперта, участие Джоша Грюнбаума в ней неслучайно.

    «По итогам встречи Владимира Путина с американскими эмиссарами в Кремле анонсирована работа по двум трекам – военному и экономическому», – указал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». Он назвал выбор Абу-Даби в качестве места проведения заседания трехсторонней рабочей группы Россия – США – Украина по вопросам безопасности логичным, поскольку столица ОАЭ ранее уже становилась площадкой для диалога сторон.

    «Я думаю, на повестке – вопрос реализации вывода украинских войск из Донбасса: как технически это сделать так, чтобы было обеспечено прекращение огня на период вывода. Также необходимо понимать предполагаемые способы верификации результатов, механизмы синхронизации мероприятий с переговорным треком и, видимо, подписанием каких-то пакетов документов», – рассуждает политолог.

    «Остановка боевых действий, а потом перемещение войск – это очень сложная задача с точки зрения и логистики, и безопасности», – подчеркнул Минченко. Что касается второго трека работы, продолжил собеседник, то у Кирилла Дмитриева и Стива Уиткоффа есть достаточно серьезный прорыв с точки зрения поиска интересных и для России, и для США совместных экономических проектов. «Состав российской делегации на предстоящих переговорах достаточно традиционный», – уточнил спикер.

    На этом фоне аналитик обратил внимание на новую фигуру в американской переговорной группе – Джоша Грюнбаума. «Он включен как представитель недавно созданного «Совета мира». Я думаю, что это практически первый тест-драйв новой организации в международных переговорах, причем в двойственном формате – и по украинскому вопросу, и по вопросу Газы», – заключил Минченко.

    В ночь на пятницу состоялись переговоры президента России Владимира Путина с делегацией представителей США. Встреча продолжалась около четырех часов. С американской стороны в ней принимали участие спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.

    Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, переговоры были исключительно содержательными, конструктивными и были необходимы, чтобы «вместе, уже как бы «на двоих», определить параметры дальнейших действий». Спецпредставитель главы России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев охарактеризовал их как «важные».

    Центральной темой стала ситуация на Украине. По словам Ушакова, стороны подтвердили: без решения территориального вопроса по «формуле Анкориджа» рассчитывать на долгосрочное урегулирование не приходится. «Мы, как подчеркивал Владимир Путин, искренне заинтересованы в урегулировании украинского кризиса политико-дипломатическими методами. Но пока этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед специальной военной операцией целей именно на поле боя», – цитирует помощника президента официальный сайт Кремля.

    Он сообщил, что 23 января в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием России, США и Украины. Российскую делегацию возглавит начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков. Параллельно с этим в столице ОАЭ пройдет встреча руководителей двусторонней группы России и США по экономическим делам – Кирилла Дмитриева и Стива Уиткоффа.

    На встрече в Кремле также обсуждалась американская инициатива о создании «Совета мира». Москва выразила готовность направить в его бюджет один млрд долларов из замороженных еще прежней администрацией США российских активов. Остальные средства, как отметил Ушаков, могут быть использованы «для восстановления территорий, пострадавших в ходе боевых действий уже после заключения мирного договора между Россией и Украиной». «Разговор по этой теме будет продолжен в двусторонней экономической группе», – уточнил Ушаков.

    Трехсторонняя встреча России, США и Украины в ОАЭ – в любом случае положительное событие, заявил Трамп. «Любая встреча – это хорошо. Если не встречаться, ничего не произойдет», – сказал глава Белого дома, его слова приводит РБК. Американский лидер также отметил, что Украина может потерять еще больше территорий, если не пойдет на урегулирование конфликта.

    23 января 2026, 18:58 • Видео
    Трамп унизил Зеленского, а Зеленский – Европу

    Главным итогом визита президента США Дональда Трампа на экономический форум в Давос стала «лебединая песня» Владимира Зеленского. Поэтому сам Зеленский пытался этой встречи избежать. Не вышло.

    23 января 2026, 21:52 • Новости дня
    @ ВЕТЕРАНЫ ГРУППЫ «АЛЬФА»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Герой штурма дворца афганского правителя Амина в декабре 1979 года, ветеран первого состава Группы «А» («Альфа») КГБ СССР Николай Васильевич Берлев умер в возрасте 85 лет.

    О его смерти рассказали в Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», передает «Московский комсомолец».

    Берлев родился 3 марта 1940 года в селе Нижний Мамон Воронежской области. Его карьера началась в 1963 году, когда он поступил на службу в органы госбезопасности, где занимался охраной дипломатических и консульских представительств. С 1974 года он стал одним из первых сотрудников легендарной Группы «А» КГБ СССР.

    В 1976 году Берлев участвовал в уникальной операции по обмену генерального секретаря Компартии Чили Луиса Корвалана на советского диссидента Владимира Буковского в Цюрихе. В 1979 году с заданием прибыл в Афганистан, работал в Кабуле и за его пределами.

    Самая известная операция с его участием – «Шторм-333» 27 декабря 1979 года, когда штурмовали дворец Тадж-Бек, резиденцию главы Афганистана Хафизуллы Амина. За проявленное мужество Берлев был награжден орденом Красного Знамени.

    В 1992 году он стал одним из первых учредителей Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», объединяющей бывших сотрудников элитного подразделения КГБ.

    В 2024 году умер самый титулованный военнослужащий, Герой России Игорь Родобольский.

    23 января 2026, 17:35 • Новости дня
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече со студентами Московского физико-технического института отметил, что мнения специалистов о развитии климатической ситуации на планете и в Арктике расходятся.

    По его словам, одни уверены в дальнейшем глобальном потеплении, а другие считают, что пик потепления уже пройден и впереди может быть похолодание, передает ТАСС.

    Путин рассказал студентам, что ученые изучают ледяные керны, чтобы понять изменения климата по годам и векам, и отметил, что эти процессы развиваются по синусоиде. Глава государства подчеркнул, что независимо от климатических прогнозов Россия продолжит осваивать Арктику, поскольку 70% ее территории находятся в северных широтах, а это крайне важно для страны.

    Ранее Путин заявил о важности усиления позиций России в Арктике.

    23 января 2026, 14:50 • Новости дня
    Сборку фюзеляжа Ту-214 сократили до 12 дней

    Алиханов сообщил о запуске сборки фюзеляжа Ту-214 за 12 дней

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Благодаря активной работе с Агентством развития профессионального мастерства и Центром компетенций в сфере производительности труда будет обеспечена поточная сборка фюзеляжа самолета Ту-214 за 12 дней, что позволит выпускать до 20 самолетов в год, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов.

    По его словам, поточная сборка фюзеляжа самолета Ту-214 займет всего 12 дней, что обеспечит выпуск до 20 самолетов в год, передает РИА «Новости».

    Алиханов отметил, что этого удалось достичь благодаря сотрудничеству с Агентством развития профессионального мастерства и Центром компетенций в сфере производительности труда. «Активная работа с Агентством развития профессионального мастерства и Центром компетенций в сфере производительности труда позволяет нам уверенно двигаться к цели – обеспечить поточную сборку фюзеляжа Ту-214 всего за 12 дней, что позволит выпускать до 20 самолетов ежегодно», – заявил министр.

    Алиханов посетил Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова, где ознакомился с производственными мощностями и новыми складами современного логистического центра, которые сейчас находятся на этапе ввода в эксплуатацию. Вместе с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым и руководством Татарстана они обсудили ключевые проекты предприятия.

    Министр также подчеркнул, что такие показатели стали возможны благодаря обновлению основных производственных фондов, строительству новых корпусов и внедрению принципов бережливого производства. На совещании координационного штаба были рассмотрены действующие и реализованные проекты завода, а также определены планы по распространению успешных практик на все предприятия ПАО «ОАК», входящего в Ростех.

    В ведомстве добавили, что Алиханову доложили о внедрении проекта тактовой сборки фюзеляжа Ту-214 и цифровой модели цеха АОС-2 с использованием имитационного моделирования, что позволяет повысить эффективность производства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенная авиастроительная корпорация назначила новых руководителей ПАО «Туполев» и филиала ОТА.

    Алиханов заявил, что корпорация планирует начать продажи самолетов Ту-214 в ближайшие годы.

    В корпорации сообщили, что серийное производство Ту-214 стартует с 2025 года.

    23 января 2026, 16:22 • Новости дня
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Ситуация с изучением иностранных языков у нас издавна напоминает известную фразу Михаила Эммануиловича Жванецкого: «Борьбу с пьянством прекратить, потому что это не борьба и это не результат», – сказал газете ВЗГЛЯД член комитета Госдумы по просвещению и публицист Анатолий Вассерман, комментируя идею существенно сократить уроки по этим предметам.

    В российских школах для уменьшения нагрузки изучение иностранных языков для учеников пятых–седьмых классов могут сократить до 408 часов. Согласно прежним нормам, на изучение иностранных языков рекомендовалось выделять 510 часов.

    «Я, в целом, против любых сокращений объема обучения, поскольку считаю, что жалобы на перегрузку связаны не с реальным объемом материала, а с неэффективной методикой преподавания. Проблемы методики накапливаются в мире уже более полувека, а у нас – примерно с середины девяностых годов. К счастью, эти проблемы во многом уже осознаны, и идет возврат к эффективным методикам, но этот процесс, к сожалению, долгий: ломать всегда быстрее, чем строить», – говорит Вассерман.

    Он полагает, что при возвращении к эффективным методикам объем преподаваемого материала можно будет увеличить в рамках того же учебного времени. Сейчас же именно недостатки методики создают ощущение перегрузки, и стремление сократить объем обучения абсолютно понятно.

    «Ситуация с изучением иностранных языков у нас издавна напоминает известную фразу Михаила Эммануиловича Жванецкого: «Борьбу с пьянством прекратить, потому что это не борьба и это не результат». Мировой опыт показывает, что эффективное изучение языка возможно только в условиях погружения: когда человек активно общается на языке, читает и, по возможности, пишет на нем. В школьных условиях возможности такого погружения практически отсутствуют», – считает депутат.

    По его словам, именно из-за отсутствия погружения серьезного овладения иностранными языками в школе, к сожалению, не происходит. Поэтому разумнее сократить объем их изучения, чем создавать у учеников и их родителей иллюзию хорошего владения языком. А это, подчеркивает собеседник, опасная иллюзия: человек считает, что знает язык, пока не сталкивается с реальностью и не понимает, насколько его знания ограниченны. А те, кому иностранный язык действительно понадобится в жизни, неизбежно окажутся в условиях погружения и смогут изучить его именно таким, наиболее эффективным способом.

    Сокращение уроков иностранных языков для пятых–седьмых классов в Минпросвещении сообщали еще в августе прошлого года. Цель данных изменений – оптимизация нагрузки и рациональное перераспределение учебного времени.

    23 января 2026, 18:04 • Новости дня
    Пушилин сообщил об ускорении продвижения ВС России за Северском

    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска увеличили скорость продвижения на север Донецкой народной республики, в частности в сторону Славянска.

    Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин на форуме «Знание. Государство», который проходит в Национальном центре «Россия», передает ТАСС.

    «Мы видим, что ежедневно количество территорий ДНР (,освобождаемых ВС РФ, растет), в том числе на севере, в том числе в направление Славянска. Особенно после освобождения Северска темпы увеличились», – сказал он.

    В декабре президенту России Владимиру Путину доложили о полном переходе Северска под контроль армии России.

    Путин заявил, что освобождение Северска приближает новое наступление на других направлениях.

    23 января 2026, 18:48 • Новости дня
    В ОАЭ начались переговоры России, США и Украины

    @ Максим Гучек/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры с участием делегаций России, США и Украины стартовали в пятницу в Абу-Даби, сообщил министр иностранных дел ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян.

    «Переговоры начались сегодня в Абу-Даби, и планируется, что они продлятся два дня в рамках усилий по укреплению диалога и поиску политических решений кризиса», – заявил он, передает ТАСС.

    Заявление министра распространило эмиратское внешнеполитическое ведомство.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Россию в трехсторонней группе по безопасности в Абу-Даби будут представлять исключительно военные.

    Политологи Федор Лукьянов и Станислав Ткаченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвали главный вопрос переговоров России, США и Украины в Абу-Даби.

    23 января 2026, 20:55 • Новости дня
    Агроном объяснил пользу розового света зимой для рассады и комнатных цветов

    @ Polozovsky

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Дополнительная подсветка растений зимой помогает компенсировать острый дефицит солнечного света и улучшить их рост и цветение, однако выбор ламп требует разумного подхода, рассказал газете ВЗГЛЯД агроном и биолог Михаил Воробьев. Он объяснил, какие спектры действительно нужны растениям, когда фитолампы позволяют экономить электроэнергию, а в каких случаях предпочтительнее обычный белый свет.

    «Сначала обратимся к устройству телевизора и вспомним, что все многоцветие изображения возникает за счет взаимодействия трех лучей – красного, синего и зеленого (RGB). То же самое относится и к растениям: они в основном усваивают красный и синий спектры. Их смешение дает розово-фиолетовый свет, а зеленый спектр растения практически полностью отражают, он им не нужен. Поэтому они и кажутся нам зелеными», – говорит Воробьев.

    Если освещать растения только красными и синими лучами, то есть давать им розово-фиолетовый свет, можно сэкономить примерно до 30% электроэнергии, поскольку «зеленая» часть спектра не производится, говорит собеседник. Для крупных хозяйств, где работают сотни или тысячи ламп, это действительно заметная экономия. В условиях квартиры, на подоконнике с несколькими лампами, экономия тоже есть, но она не столь существенна.

    «Основная проблема такого розово-фиолетового света в том, что он сильно раздражает глаза человека. Поэтому подобные светильники удобны лишь для выращивания рассады или комнатных растений, но некомфортны в быту. С этой точки зрения предпочтительнее использовать светильники полного белого спектра: они подходят и для растений, и для обычного освещения. К тому же фитолампы нередко стоят дороже, и экономия на электроэнергии может оказаться сомнительной», – рассуждает собеседник.

    Светодиодные фитолампы, продолжает он, практически не нагреваются, поэтому обжечь ими растения сложно. А вот фитолампы накаливания нагреваются так же, как обычные лампы, и при расстоянии менее десяти сантиметров могут вызвать термический ожог. Это связано не с «фитоэффектом», а с высокой температурой колбы. Поэтому достаточно соблюдать инструкцию и держать лампы на расстоянии 10–15 см от растений, чтобы им не навредить.

    «А для того, чтобы лампы не освещали улицу или комнату впустую, а направляли свет на растения, полезно использовать светоотражающие экраны: специальную отражающую пленку, автомобильные солнцезащитные экраны или просто фольгу. Это позволяет направить весь световой поток на растения, чтобы каждый фотон работал на будущий урожай», – делится Воробьев.

    По словам агронома, в зимний период света катастрофически не хватает абсолютно всем видам растений. Световой день короткий, пасмурных дней много, солнечных – всего два-три за месяц. Для растений это неблагоприятный период, они как бы «переживают» зиму. Поэтому дополнительная подсветка в условиях квартиры или дома полезна не только рассаде, но и комнатным растениям.

    «Хорошо это знают любители узамбарских фиалок (сенполий). При 12-часовом световом дне они способны цвести круглый год. Коллекционеры и селекционеры устанавливают специальные стеллажи с подсветкой, и фиалки у них непрерывно цветут и прекрасно себя чувствуют. В принципе, так же реагируют и многие другие растения, просто фиалки особенно удобны для комнатного выращивания: они компактны и охотно цветут при досвечивании. Поэтому, если есть возможность организовать дополнительное освещение зимой, растения будут чувствовать себя значительно лучше», – заключил биолог.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, какое время самое благоприятное для посадки рассады. Отмечается, что в феврале-марте лучше использовать досветку фитолампами по 12-14 часов ежедневно.

    24 января 2026, 07:35 • Новости дня
    Tекст: Катерина Туманова

    Украина приближается к «гуманитарной катастрофе» и любое будущее мирное соглашение должно включать прекращение атак на энергетическую инфраструктуру, заявил глава частной энергокомпании ДТЭК Максим Тимченко.

    «Нам необходимо прекращение огня в энергетической сфере. Прекращение огня в отношении энергетических активов», – заявил он Reuters.

    По его словам, Украина уже две недели переживает период с температурой от –15 до минус –20 градусов Цельсия, а Россия якобы наносит удары по газотранспортным, газохранилищным и газодобывающим объектам. Тогда как в Москве заявляют, что её цели – военная и энергетическая инфраструктура, используемая в интересах вооруженных сил Украины.

    «Мы близки к гуманитарной катастрофе. Люди получают электричество на 3-4 часа, затем перерыв на 10-15 часов. У нас уже несколько недель многоквартирные дома остаются без отопления», – сказал он.

    Тимченко заявил, что Украина держится благодаря импорту газа, в том числе из США. По его словам, компания DTЭK потеряла 60–70% генерирующих мощностей и понесла ущерб на сотни миллионов долларов.

    Тимченко заявил, что восстановление энергетического сектора обойдется в 65–70 млрд долларов, ссылаясь на оценки Всемирного банка, и во многих случаях потребует совершенно новых активов.

    «Речь идет скорее о создании новой энергетической системы в Украине, а не просто о реконструкции», – сказал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВС России за неделю нанесли массированный и пять групповых ударов возмездия по Украине. ВС России нанесли поражение используемым ВСУ объектам энергетической инфраструктуры. Зеленский назвал ситуацию в Киеве «самой сложной».

    23 января 2026, 16:30 • Новости дня
    На сопровождавшую пропавшего подростка в Красноярске девушку повлияли мошенники

    Tекст: Валерия Городецкая

    Считавшийся ранее похищенным 14-летний подросток из Красноярска вместе с 18-летней девушкой, приехавшей из Сургута, находились под влиянием мошенников.

    Информацию подтвердили в правоохранительных органах города, передает ТАСС.

    «С мальчиком была девушка, ей 18 лет. Она приехала из Сургута. Они оба находились под влиянием мошенников», – сообщил источник агентства.

    Напомним, злоумышленники увели 14-летнего красноярского школьника из дома и потребовали от родителей крупный выкуп, при этом из сейфа семьи уже пропали 3 млн рублей. Позже юношу нашли невредимым в арендованной квартире с девушкой.

    Отец найденного подростка в Красноярске пообещал не наказывать сына.

    24 января 2026, 03:25 • Новости дня
    Врач рассказала, как резкое похолодание провоцирует инфаркт и инсульт

    Tекст: Катерина Туманова

    В холодную погоду, особенно при резком похолодании, возрастает риск образования тромбов, провоцирующих инфаркт или инсульт, рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней №2 ИКМ Пироговского университета Эльвира Хачирова.

    «На холоде организм теряет влагу не только через пот, но и через дыхание, вы видите это как пар. Кроме того, чувство жажды зимой притуплено. Это приводит к легкому обезвоживанию и увеличению вязкости крови, кровь становится гуще. Повышается риск образования тромбов, которые могут заблокировать коронарную артерию, вызвав инфаркт, или мозговую, вызвав инсульт», – объяснила Хачирова ТАСС.

    По её словам, холод вызывает спазмы не только кожных сосудов, но и коронарных артерий, питающих сердце. Резкое сужение такой артерии, к тому же когда она  уже поражена атеросклеротической бляшкой, остро ограничивает приток крови к участку сердечной мышцы, вызывая ишемию и некроз (инфаркт).

    Так же на морозе организм выбрасывает стрессовые гормоны адреналин и кортизол, которые учащают пульс, повышают артериальное давление и увеличивают свертываемость крови, усугубляя риски», добавила эксперт.

    Доктор подчеркнула, что физическая активность на холодном воздухе значительно повышает риск инфаркта.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, кардиолог Ефремкин назвал основные признаки смертельно опасного сгущения крови и тромбоза. Врач Кашапов рассказал, что следует есть для профилактики инсульта. Мясников осудил поведение «антистатиночников» в новогодние праздники.


    24 января 2026, 03:10 • Новости дня
    Politico узнала о плане США и ЕС по процветанию Украины за 800 млрд долларов

    Tекст: Катерина Туманова

    CША и ЕС разработали 10-летний план по привлечению 800 млрд долларов государственных и частных средств для восстановления Украины, стратегия финансирования рассчитана до 2040 года и будет способствовать вступлению Украины в ЕС.

    США и ЕС надеются привлечь 800 млрд долларов государственных и частных инвестиций для восстановления Украины после заключения мирного соглашения, пишет Politico.

    Газета упоминает 10-летний план на 18 страницах, который гарантирует восстановление Украины и ускоряет её вступление в ЕС. Стратегия финансирования рассчитана до 2040 года и сопровождается планом процветания на 100 дней.

    «План процветания является частью мирного плана из 20 пунктов, который США пытаются согласовать между Киевом и Москвой. В нём говорится, что гарантии безопасности уже существуют и это не план военных действий. Основное внимание в плане уделяется тому, как Украина может перейти от оказания экстренной помощи к самодостаточному процветанию», – сказано в материале.

    Газета отмечает, что предложение зависит от сроков заключения мирного соглашения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США и Украина собирались заключить в Давосе соглашение на 800 млрд долларов. FT сообщала, что подписание плана по Украине в Давосе отложили из-за разногласий ЕС и США.

    Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, Зеленский готовил для Трампа «экономический анекдот», надеясь согласовать в Давосе нулевые торговые пошлины и привлечь до 800 млрд долларов.

    23 января 2026, 13:53 • Новости дня
    Sky News: В Абу-Даби начались переговоры России, Украины и США

    Tекст: Вера Басилая

    В столице ОАЭ Абу-Даби стартовали переговоры с участием представителей России, Украины и Соединенных Штатов, сообщает Sky News.

    Телеканал Sky News сообщил о начале переговоров делегаций России, Украины и США в Абу-Даби. По данным корреспондента Салли Локвуд, встреча уже стартовала, однако точная информация о том, присутствуют ли российская и украинская делегации в одной комнате, отсутствует, передает РИА «Новости».

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в состав российской делегации включили руководство Министерства обороны во главе с адмиралом Игорем Костюковым.

    Владимир Зеленский добавил заместителя начальника ГУР Вадима Скибицкого в состав украинской делегации.

    Дмитрий Песков сообщил, что Россию в трехсторонней группе по безопасности в Абу-Даби будут представлять исключительно военные.

    Президент России Владимир Путин раздал инструкции членам российской рабочей группы на переговорах в Абу-Даби.

    23 января 2026, 15:42 • Новости дня
    Российские военные при освобождении Симиновки взяли в плен боевиков ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные из группировки «Север» при освобождении населенного пункта Симионовка в Харьковской области смогли перерезать пути снабжения украинской армии, сообщили в Минобороны.

    По данным ведомства, в результате операции часть украинских военнослужащих сложила оружие и сдалась в плен, среди пленных оказались и раненые, которым была предоставлена медицинская помощь, передает РИА «Новости».

    В министерстве уточнили, что отличились операторы FPV-дронов, которые, как говорится в сообщении, «боролись за превосходство в воздухе, смогли перерезать логистику и уничтожить огневые средства формирований ВСУ».

    В ходе боев удары наносились по основным путям снабжения украинской армии, а также по закрытым позициям, где были размещены гаубицы и минометы.

    Напомним, российские войска освободили Симиновку в Харьковской области.

