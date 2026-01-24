  • Новость часаМинобороны сообщило о ликвидации 75 дронов за ночь над регионами России
    Как меняется российский экспорт газа
    Умер герой штурма дворца Амина в Кабуле и ветеран «Альфы» Берлев
    Поставщик оружия Украине стал самым богатым бизнесменом оборонной отрасли мира
    Продюсер Фадеев в онлайн-флешмобе показал, как за десять лет сбросил 100 кг
    Стали известны темы переговоров по Украине в Абу-Даби
    Politico: США планируют начать морскую блокаду Кубы
    Путину представили планы по созданию менее вредного картофеля
    Евродепутат Мариани: Европейские вассалы лишились хозяина в виде США
    Глава ТДЭК на Украине заявил о приближении страны к катастрофе
    24 января 2026, 05:25 • Новости дня

    США в нацстратегии обороны назвали Россию «постоянной, но управляемой угрозой»

    США в оборонной стратегии назвали Россию «постоянной, но управляемой угрозой»

    Tекст: Катерина Туманова

    Оборонная национальная стратегия США обозначила Россию как постоянную и управляемую угрозу, сдерживанием которой следует заниматься союзникам США по НАТО на восточном фланге.

    «В отличие от подхода администрации Байдена, в стратегии говорится, что отношение США к России будет сосредоточено на её угрозах для родины, предоставляя союзникам по НАТО, особенно тем, кто находится на восточном фланге альянса, решать эту «постоянную, но управляемую угрозу», – пишет Bloomberg.

    Министерство обороны отмечает, что «обеспечит готовность вооруженных сил США к защите от российских угроз на территории США».

    Напомним, Нацстратегия обороны США обязала Европу заниматься проблемами Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские морские пехотинцы в Норвегии проводят  учения с отработкой сценариев по статье 5 Устава НАТО в случае конфликта с Россией. Лавров обвинил западные страны в подготовке новой крупной войны на территории Европы. Трамп ранее репостнул сообщение, где ООН и НАТО названы врагами США.


    23 января 2026, 14:48 • Новости дня
    Эксперты назвали главный вопрос переговоров России, США и Украины в Абу-Даби

    Политолог Ткаченко: Переговорную позицию России улучшают успехи на фронте

    Эксперты назвали главный вопрос переговоров России, США и Украины в Абу-Даби
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Камнем преткновения для урегулирования конфликта на Украине остается территориальный вопрос. Впрочем, для Москвы СВО – это не про территории, а про гарантии безопасности. Эта тема может выйти на первый план после вывода украинских сил из Донбасса, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Федор Лукьянов и Станислав Ткаченко. В пятницу пройдет заседание трехсторонней группы Россия – США – Украина.

    «Сам факт встречи в Кремле и продолжение контактов между Москвой и Вашингтоном показывает, что процесс идет непрерывно, несмотря на очень разные политические обстоятельства», – отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».

    По его мнению, пусть и медленно, но формируются некие контуры возможного будущего соглашения. «Главным камнем преткновения для урегулирования остается территориальный вопрос», – напомнил он и добавил, что для России главной темой остается система гарантий безопасности. По причине того, что изначально требования российского руководства были проигнорированы, и началась спецоперация.

    Лукьянов допустил, что вопрос «остается в стороне» до решения территориальных договоренностей. Заседание трехсторонней группы России, США и Украины, судя по всему, посвятят текущим прикладным темам в военно-технической сфере. Что касается двусторонних консультаций по экономике, то они связаны с замороженными российскими активами и тем, как эти средства могут быть использованы для восстановления территорий, добавил политолог.

    Схожей точки зрения придерживается Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Москва твердо стоит на своей позиции. Более того, переговорная ситуация для России благодаря продвижению армии на фронте лишь улучшается», – подчеркнул он.

    Как отметил собеседник, из заявления Юрия Ушакова следует, что в Анкоридже была зафиксированы определенные территориальные договоренности. Поэтому эксперт допускает, что одной из тем переговоров в Абу-Даби станет вывод ВСУ из Донбасса. «Тот факт, что российскую делегацию возглавляет начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков, говорит о том, что ключевым окажется обсуждение нынешнего состояния и военных перспектив Украины», – добавил Ткаченко.

    «Если Киев начнет выводить войска, то это будет означать признание украинским руководством неспособности контролировать линию фронта. Фактически речь пойдет о бегстве или по меньшей мере эвакуации», – рассуждает он. По его прогнозам, далее при таком развитии событий следует ожидать нового раунда переговоров с участием, вероятно, главы МИД Сергея Лаврова. Основным вопросом станут гарантии безопасности.

    «СВО – это в первую очередь про структуру безопасности в Евразии», – подчеркнул собеседник. В этом случае за стол могут пригласить и европейских лидеров. «Пока мы не считаем их субъектами, поэтому первый раунд, судя по всему, пройдет исключительно между Россией, США и Украиной. Европейцев позовут, но для того, чтобы они согласились с тем, о чем договорятся нынешние участники», – заключил Ткаченко.

    В ночь на пятницу состоялись переговоры президента России Владимира Путина с делегацией представителей США. Встреча продолжалась около четырех часов. С американской стороны в ней принимали участие спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.

    Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, переговоры были исключительно содержательными, конструктивными и были необходимы, чтобы «вместе, уже как бы «на двоих», определить параметры дальнейших действий». Спецпредставитель главы России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев охарактеризовал их как «важные».

    Центральной темой стала ситуация на Украине. По словам Ушакова, стороны подтвердили: без решения территориального вопроса по «формуле Анкориджа» рассчитывать на долгосрочное урегулирование не приходится. «Мы, как подчеркивал Владимир Путин, искренне заинтересованы в урегулировании украинского кризиса политико-дипломатическими методами. Но пока этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед специальной военной операцией целей именно на поле боя», – цитирует помощника президента официальный сайт Кремля.

    Он сообщил, что 23 января в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием России, США и Украины. Российскую делегацию возглавит начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков. Параллельно с этим в столице ОАЭ пройдет встреча руководителей двусторонней группы России и США по экономическим делам – Кирилла Дмитриева и Стива Уиткоффа.

    На встрече в Кремле также обсуждалась американская инициатива о создании «Совета мира». Москва выразила готовность направить в его бюджет один млрд долларов из замороженных еще прежней администрацией США российских активов. Остальные средства, как отметил Ушаков, могут быть использованы «для восстановления территорий, пострадавших в ходе боевых действий уже после заключения мирного договора между Россией и Украиной». «Разговор по этой теме будет продолжен в двусторонней экономической группе», – уточнил Ушаков.

    Трехсторонняя встреча России, США и Украины в ОАЭ – в любом случае положительное событие, заявил Трамп. «Любая встреча – это хорошо. Если не встречаться, ничего не произойдет», – сказал глава Белого дома, его слова приводит РБК. Американский лидер также отметил, что Украина может потерять еще больше территорий, если не пойдет на урегулирование конфликта.

    В Кремле заявили, что Москва считает нецелесообразным говорить публично о формулах, которые обсуждаются на переговорах по Украине, в том числе территориальных. «Хорошо известна позиция России о том, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, они должны быть выведены оттуда. Это является очень важным условием. Есть также другие нюансы, которые остаются на повестке дня переговоров», – сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По информации Axios, территориальный вопрос станет главным на переговорах в Абу-Даби.

    23 января 2026, 11:05 • Новости дня
    Сын Трампа из США вызвал полицию Лондона из-за преступления в «прямом эфире»
    Сын Трампа из США вызвал полицию Лондона из-за преступления в «прямом эфире»
    @ Chip Somodevilla/picture alliance/Consolidated/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В январе 2025 года сын президента США Дональда Трампа Бэррон Трамп обратился в лондонскую полицию после того, как стал свидетелем нападения на знакомую во время видеосвязи, сообщает The New York Times.

    Детали звонка Бэррона Трампа в городскую полицию Лондона стали известны во время судебного процесса, передает The New York Times.

    В ночь на 18 января 2025 года он сообщил о нападении на женщину, увидев происходящее по видеосвязи. Трамп не назвал себя оператору, но предоставил имя и адрес потерпевшей и подчеркнул срочность ситуации.

    Женщина, о которой шла речь, рассказала в суде, что «этот звонок был как знак свыше» и помог спасти ей жизнь. Позже она подтвердила, что именно Трамп вызвал полицию. По данным прокуратуры, до этого она дважды сама пыталась дозвониться до экстренных служб, но ее звонки были прерваны.

    Обвиняемый, россиянин Матвей Румянцев, отрицал вину и заявил, что в ту ночь женщина якобы вела себя агрессивно по отношению к нему. Во время видеозвонка он специально направил камеру на нее. Прокуроры использовали запись звонка Трампа и его электронное письмо как доказательства по делу.

    Бэррон Трамп лично на суде не появится, но его свидетельские показания и переписка с полицией стали частью материалов процесса. Обвинения против Румянцева включают изнасилование, удушение и давление на потерпевшую с целью отказа от обвинений.

    Бэррон Уильям Трамп – младший сын 45-го и 47-го президента США Дональда Трампа и единственный ребенок от его третьей жены Мелании Трамп.

    23 января 2026, 18:58 • Видео
    Трамп унизил Зеленского, а Зеленский – Европу

    Главным итогом визита президента США Дональда Трампа на экономический форум в Давос стала «лебединая песня» Владимира Зеленского. Поэтому сам Зеленский пытался этой встречи избежать. Не вышло.

    23 января 2026, 16:16 • Новости дня
    Американист объяснил роль Грюнбаума в делегации США на переговорах в Кремле

    Эксперт Дудаков: Грюнбаум может курировать будущие экономические проекты России и США

    Американист объяснил роль Грюнбаума в делегации США на переговорах в Кремле
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Включение финансиста Джоша Грюнбаума в американскую переговорную группу указывает на заинтересованность Белого дома в расширении сотрудничества с Россией. Вероятно, речь пойдет о конкретных проектах в сфере торговли, совместной добыче редкоземельных металлов и освоении Арктики, заявил газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее в Кремле прошли трехчасовые российско-американские переговоры.

    «Москва и Вашингтон запустили переговорный процесс довольно обширного характера с огромным количеством вопросов. Вполне логично стремление американской стороны увеличить размер своей переговорной группы за счет специалистов с разным бэкграундом», – пояснил американист Малек Дудаков.

    Что касается лично Грюнбаума, то он построил карьеру в финансово-корпоративной сфере. «Думаю, его опыт будет использован в рамках обсуждения потенциальных совместных проектов Москвы и Вашингтона. Вероятно, они будут касаться торговли, совместной добычи редкоземельных металлов, освоения Арктики. Судя по всему, он еще не раз приедет в Россию», – полагает спикер.

    Как отметил аналитик, в Белом доме постоянно говорят о потенциальном расширении сотрудничества с Россией в случае заключения «большой сделки» по украинскому урегулированию. «Включение Грюнбаума в состав американской делегации иллюстрирует также подход Трампа к кадровой работе. Он не доверяет карьерным дипломатам», – заметил он.

    «Трамп сосредотачивается в большей степени на проведении сделок через своих ближайших соратников, вроде Уиткоффа, с которым 30 лет играет в гольф. Кроме того, глава Белого дома опирается на людей из корпоративного мира и бизнес-среды. Из них, по мнению президента США, выходят куда более эффективные специалисты, чем дипломаты», – детализировал эксперт.

    «Помимо этого, возможно, Грюнбаум будет работать, скажем так, по смежным с украинским урегулированием трекам. Не исключаю, что он станет одним из кураторов аудитов и расследований эффективности освоения Киевом западных траншей», – резюмировал собеседник.

    В ночь на пятницу президент России Владимир Путин встретился в Кремле со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, основателем компании Affinity Partners Джаредом Кушнером и комиссаром Федеральной службы по закупкам Джошем Грюнбаумом.

    «Последний участник – это старший советник Белого дома, специалист по экономическому досье. Он впервые присоединился к американской команде», – приводит РИА «Новости» слова помощника президента России Юрия Ушакова.

    Переговоры продолжались около четырех часов и, по словам Ушакова, «были исключительно содержательными, конструктивными, предельно откровенными и доверительными». «Вопросы дальнейшего развития двусторонних российско-американских отношений обсуждались в концептуальном плане, исходя из того, что у наших стран огромный потенциал для сотрудничества в самых различных областях», – сказал он.

    Ранее Уиткофф сообщал, что Грюнбаум участвовал во встречах в Майами со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. В декабре он сам подтвердил, что стал частью команды переговорщиков от Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине.

    Грюнбаум вырос в ортодоксальной еврейской общине в Нью-Джерси. Он внук пережившего холокост человека, всю семью которого убили нацисты. Учился в иешиве (высшем религиозном учебном заведении иудаизма). Получил степень доктора юриспруденции в Школе права Нью-Йоркского университета и магистра делового администрирования в Школе бизнеса Стерна, сообщает РБК.

    Грюнбаум начал карьеру в компании отца, занимавшейся импортом продуктов. Затем стажировался в банке Goldman Sachs, юрфирме Sullivan & Cromwell, работал в инвестбанке Moelis & Co. Затем на должности директора инвесткомпании KKR & Co специализировался на особых ситуациях, частном кредитном инвестировании, реструктуризации, управлении, слияниях и поглощениях.

    В январе 2025 года он стал комиссаром Федеральной службы закупок (FAS) Управления общих служб (GSA). Эта структура осуществляет надзор за федеральными контрактами, добиваясь прозрачной финансовой подотчетности, а также оптимального соотношения цены и качества, сообщает портал ExecutiveGov. Сам Грюнбаум регулярно напоминает о «пристальном внимании нынешней администрации к финансовой ответственности».

    Также в интервью Jewish Insider он подчеркивал, что команда Трампа «не терпит ненависти в форме антисемитизма». «Поэтому, я думаю, что в контексте контрактов и грантов нужно рассматривать вопрос: с какими партнерами должно сотрудничать федеральное правительство?» – отмечал Грюнбаум. Чиновник входит в «Совет мира» по Газе, вокруг которого разворачивается тонкая игра России и США.

    23 января 2026, 11:54 • Новости дня
    Минченко оценил переговоры Путина с делегацией США в Кремле

    Политолог Минченко: В Москве прошел тест-драйв «Совета мира»

    Минченко оценил переговоры Путина с делегацией США в Кремле
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Работа по основным трекам, наметившимся в Кремле, продолжится в Абу-Даби. На повестке, вероятно, будет стоять вопрос реализации вывода украинских войск из Донбасса, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее Владимир Путин провел встречу с делегацией представителей США. По мнению эксперта, участие Джоша Грюнбаума в ней неслучайно.

    «По итогам встречи Владимира Путина с американскими эмиссарами в Кремле анонсирована работа по двум трекам – военному и экономическому», – указал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». Он назвал выбор Абу-Даби в качестве места проведения заседания трехсторонней рабочей группы Россия – США – Украина по вопросам безопасности логичным, поскольку столица ОАЭ ранее уже становилась площадкой для диалога сторон.

    «Я думаю, на повестке – вопрос реализации вывода украинских войск из Донбасса: как технически это сделать так, чтобы было обеспечено прекращение огня на период вывода. Также необходимо понимать предполагаемые способы верификации результатов, механизмы синхронизации мероприятий с переговорным треком и, видимо, подписанием каких-то пакетов документов», – рассуждает политолог.

    «Остановка боевых действий, а потом перемещение войск – это очень сложная задача с точки зрения и логистики, и безопасности», – подчеркнул Минченко. Что касается второго трека работы, продолжил собеседник, то у Кирилла Дмитриева и Стива Уиткоффа есть достаточно серьезный прорыв с точки зрения поиска интересных и для России, и для США совместных экономических проектов. «Состав российской делегации на предстоящих переговорах достаточно традиционный», – уточнил спикер.

    На этом фоне аналитик обратил внимание на новую фигуру в американской переговорной группе – Джоша Грюнбаума. «Он включен как представитель недавно созданного «Совета мира». Я думаю, что это практически первый тест-драйв новой организации в международных переговорах, причем в двойственном формате – и по украинскому вопросу, и по вопросу Газы», – заключил Минченко.

    В ночь на пятницу состоялись переговоры президента России Владимира Путина с делегацией представителей США. Встреча продолжалась около четырех часов. С американской стороны в ней принимали участие спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.

    Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, переговоры были исключительно содержательными, конструктивными и были необходимы, чтобы «вместе, уже как бы «на двоих», определить параметры дальнейших действий». Спецпредставитель главы России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев охарактеризовал их как «важные».

    Центральной темой стала ситуация на Украине. По словам Ушакова, стороны подтвердили: без решения территориального вопроса по «формуле Анкориджа» рассчитывать на долгосрочное урегулирование не приходится. «Мы, как подчеркивал Владимир Путин, искренне заинтересованы в урегулировании украинского кризиса политико-дипломатическими методами. Но пока этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед специальной военной операцией целей именно на поле боя», – цитирует помощника президента официальный сайт Кремля.

    Он сообщил, что 23 января в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием России, США и Украины. Российскую делегацию возглавит начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков. Параллельно с этим в столице ОАЭ пройдет встреча руководителей двусторонней группы России и США по экономическим делам – Кирилла Дмитриева и Стива Уиткоффа.

    На встрече в Кремле также обсуждалась американская инициатива о создании «Совета мира». Москва выразила готовность направить в его бюджет один млрд долларов из замороженных еще прежней администрацией США российских активов. Остальные средства, как отметил Ушаков, могут быть использованы «для восстановления территорий, пострадавших в ходе боевых действий уже после заключения мирного договора между Россией и Украиной». «Разговор по этой теме будет продолжен в двусторонней экономической группе», – уточнил Ушаков.

    Трехсторонняя встреча России, США и Украины в ОАЭ – в любом случае положительное событие, заявил Трамп. «Любая встреча – это хорошо. Если не встречаться, ничего не произойдет», – сказал глава Белого дома, его слова приводит РБК. Американский лидер также отметил, что Украина может потерять еще больше территорий, если не пойдет на урегулирование конфликта.

    23 января 2026, 22:55 • Новости дня
    Politico: США планируют начать морскую блокаду Кубы

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон рассматривает возможность полной изоляции Кубы с моря, чтобы остановить импорт энергоносителей и добиться смены политического руководства, сообщает Politico.

    По данным Politico, администрация президента Дональда Трампа изучает новые способы давления на Гавану, включая физический запрет на ввоз углеводородов, передает ТАСС.

    Эту инициативу продвигают некоторые критики кубинского правительства внутри американского руководства.

    По данным издания, вариант с перекрытием морских путей поддерживает госсекретарь Марко Рубио. Данный шаг рассматривается как инструмент для смены действующей власти в республике.

    Источники подчеркивают, что окончательное решение еще не принято. Однако соответствующие предложения могут быть представлены американскому лидеру в рамках широкого пакета ограничительных мер.

    Американская администрация пытается найти в кубинском руководстве людей для смены власти в 2026 году.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял об угрозе для всех стран региона после вторжения США в Венесуэлу.

    23 января 2026, 18:35 • Новости дня
    Евродепутат Мариани: Европейские вассалы лишились хозяина в виде США
    Евродепутат Мариани: Европейские вассалы лишились хозяина в виде США
    @ Nicolas Maeterlinck/Belga News A/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По мнению депутата Европарламента, высказывания премьер-министра Бельгии о зависимости Европы от США и события вокруг Гренландии, стали сигналом к переосмыслению суверенитета на континенте.

    Часть европейских элит долгое время вела себя как вассалы США, надеясь на защиту и поддержку Вашингтона, однако ситуация вокруг Гренландии и жёсткая позиция американского президента Дональда Трампа стали поворотным моментом. Об этом заявил ТАСС депутат Европарламента Тьерри Мариани, комментируя слова премьер-министра Бельгии Барта де Вевера о зависимости Европы от США.

    Мариани отметил: «Барт де Вевер прямо говорит о реальности, о которой многие в Брюсселе предпочитают умалчивать: да, часть европейских элит долгое время вела себя как послушный вассал, убежденная, что в обмен на свою покорность она получит защиту и комплименты. А сейчас они буквально влетели в стену. Они лишились хозяина, которому льстили и который давал им маленький кусочек сахара за каждое отречение от своего суверенитета».

    Европарламентарий напомнил, что Трамп, придерживаясь принципа «Америка прежде всего», последовательно защищает интересы США, а европейские лидеры ошиблись, недооценив его реальные намерения. По мнению Мариани, признание премьера Бельгии стало запоздалым осознанием европейской наивности в трансатлантических отношениях.

    Политик считает, что нынешняя ситуация даёт Европе шанс пересмотреть подходы, вернуть себе суверенитет, начать самостоятельно решать проблемы и диверсифицировать внешние связи. Мариани подчеркивает, что Европа больше не может жить иллюзиями и должна двигаться к реальной независимости.

    Ранее Барт де Вевер, комментируя требования Трампа по Гренландии, отметил, что Европа стояла перед выбором между ролью «довольного вассала» и «несчастного раба». Премьер Бельгии признал, что сегодня ЕС в сложном положении, сильно зависит от США, и уже давно старается угодить Вашингтону, чтобы заручиться его поддержкой в противостоянии с Россией на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также Де Вевер сравнил Дональда Трампа с голодной гусеницей из книги Эрика Карла. Сам Трамп в Давосе заявил, что США взяли на себя ответственность за безопасность Гренландии после капитуляции Дании перед Германией во Второй мировой войне.

    Также президент США отметил, что не собирается использовать военную силу для получения Гренландии.

    23 января 2026, 23:25 • Новости дня
    Мелони призвала Трампа скорректировать состав «Совета мира»
    Мелони призвала Трампа скорректировать состав «Совета мира»
    @ Roberto Monaldo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила в пятницу, что попросила президента США Дональда Трампа изменить состав «Совета мира», чтобы облегчить Италии и другим странам возможность присоединиться к нему.

    Мелони заявила, что Рим заинтересован в участии в «Совете мира», но в данный момент не может присоединиться, поскольку в нем есть аспекты, противоречащие итальянской конституции, передает агентство ANSA.

    «Я сказала, что у нас есть объективные конституционные проблемы с тем, как сформулирована эта инициатива, и попросила его проявить готовность пересмотреть эту конфигурацию, чтобы удовлетворить потребности не только Италии, но и других европейских стран», – приводит агентство слова Мелони на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем после межправительственного саммита Италия-Германия в Риме.

    Она добавила, что эту задачу надо попытаться выполнить, так как присутствие таких стран, как Италия, может изменить ситуацию.

    «Это наша позиция, а затем мы посмотрим, на каком уровне можно найти точки соприкосновения», – отметила она.

    Мелони выразила надежду, что усилия Трампа положат конец и войне на Украине, добавив, что, если это произойдет, её правительство поддержит присуждение Нобелевской премии мира президенту США.

    «Я надеюсь, что мы сможем присудить Нобелевскую премию мира Трампу. Я верю, что он сможет внести вклад в установление справедливого и прочного мира и для Украины, и тогда, наконец, мы сможем номинировать Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира», – резюмировала она.

    Напомним,  порядка 35 мировых лидеров подтвердили участие в создаваемом Соединенными Штатами «Совете мира». Financial Times писала, что большинство стран Евросоюза отказались войти в «Совет мира».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, европейские лидеры выразили опасения из-за создания «Совета мира». Канцлер Германии Фридрих Мерц отправился в Рим на совместное заседание кабинетов с итальянским премьером Джорджей Мелони, чтобы выработать ответы на торговое давление США и других партнеров, узнало Bloomberg. А газета Politico заявила, что Германия и Италия создают новый альянс.

    24 января 2026, 01:55 • Новости дня
    ВС США объявили об уничтожении судна предполагаемых наркодилеров в Тихом океане

    Tекст: Катерина Туманова

    Пит Хегсет, командующий объединенной оперативной группы «Южное копьё», нанес сокрушающий удар по судну, принадлежащему террористическим организациям, заявило Южное командование ВС США (USSOUTHCOM).

    «Разведка подтвердила, что судно проходило по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и участвовало в операциях по незаконному обороту наркотиков. Двое наркотеррористов были убиты, а один выжил», сказано в сообщении американских военных в соцсети Х.

    Командование вооруженных сил США активировало систему поиска и спасения выжившего наркотеррориста с помощью сил Береговой охраны, уточнили в USSOUTHCOM.

    Напомним, Вашингтон ранее объявил о намерении задерживать все танкеры, покидающие Венесуэлу без соответствующего разрешения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные США в первый день нового года заявили, что уничтожили лодки с якобы наркотиками, погибли пять человек. США также сообщили о захвате танкер Sagitta в Карибском море.


    23 января 2026, 20:46 • Новости дня
    Трамп отказался от пошлин после согласования сделки по Гренландии

    Трамп отказался от пошлин после согласования рамок сделки по Гренландии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский лидер отменил планы по введению торговых ограничений против европейских стран из-за достигнутых договоренностей по Гренландии, заявили в Белом доме.

    Президент США Дональд Трамп не будет вводить новые пошлины на товары из ряда европейских стран после достижения договоренностей по Гренландии. Как рассказала заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли, решение не вводить ограничения связано с тем, что Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте согласовали рамки сделки по острову сообщает РИА «Новости».

    «Президент Трамп готовился ко введению пошлин с 1 февраля, и этот вопрос был снят с обсуждения только по одной причине: он и генеральный секретарь НАТО согласовали рамки сделки по Гренландии», – приводит прямую речь Келли газета Washington Post.

    Ранее Трамп заявлял о возможности введения 10% пошлин на товары из ряда европейских стран. Однако после согласования сделки по Гренландии этот вопрос был снят с повестки, а новые ограничения вводиться не будут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские чиновники заявили о сохранении серьезных разногласий после отказа Дональда Трампа от введения пошлин на страны, поддерживающие Гренландию.

    Резкие высказывания президента США и его требования по поводу Гренландии вынудили лидеров Евросоюза срочно собраться в Брюсселе.

    Дональд Трамп достиг соглашения на Всемирном экономическом форуме в Давосе о размещении американских ракет и предоставлении США горнодобывающих прав в Гренланди, пишет Bloomberg.


    23 января 2026, 10:49 • Новости дня
    Трамп отменил приглашение Канады в «Совет мира» после выступления Карни

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    «Совет мира» под руководством Дональда Трампа отозвал приглашение для Канады после критических высказываний премьер-министра Марка Карни на форуме в Давосе, пишет Bloomberg.

    «Совет мира», созданный Дональдом Трампом, отозвал приглашение для Канады присоединиться к организации, передает Bloomberg. Причиной стала критика политики великих держав, прозвучавшая в выступлении премьер-министра Марка Карни на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

    В публикации в соцсетях Трамп заявил: «Пожалуйста, примите это письмо как подтверждение того, что «Совет мира» отзывает приглашение вам по вопросу присоединения Канады к, возможно, самой престижной группе лидеров, когда-либо собранной. Спасибо за внимание!»

    Отказ в приглашении стал резким поворотом после прошлой недели, когда Карни согласился войти в «Совет мира», а до этого встречался с председателем КНР Си Цзиньпином и заключил соглашение по снижению торговых барьеров между Канадой и Китаем.

    В Давосе Карни призвал страны среднего веса объединяться против давления и запугивания со стороны великих держав. Он отметил, что «использование тарифов как рычага, финансовой инфраструктуры как средства давления, цепочек поставок как уязвимости» стало обычной практикой.

    В ответ на это Трамп в своей речи в Давосе подчеркнул, что Канада существует благодаря помощи США, и призвал Карни помнить об этом при будущих заявлениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова усомнилась в требованиях Дании и Канады к НАТО по защите от США.

    Канада приготовилась к партизанской войне на случай нападения США.

    Канадские партизаны планируют использовать диверсии и малые группы для сопротивления США.

    23 января 2026, 20:07 • Новости дня
    Трамп усомнился в глобальном потеплении из-за холодов в 40 штатах США
    Трамп усомнился в глобальном потеплении из-за холодов в 40 штатах США
    @ Imaginechina/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В ближайшие дни значительная часть территории США столкнется с необычно низкими температурами и рекордной волной холода, заявил президент США Дональд Трамп, усомнившись в глобальном потеплении.

    Президент США Дональд Трамп сообщил о прогнозируемом резком похолодании в 40 американских штатах, передает ТАСС.

    Он отметил, что подобной ситуации ранее практически не было, и публично поинтересовался у климатических активистов, куда делось глобальное потепление.

    Трамп написал в Truth Social: «Рекордная волна холода, которая, как ожидается, обрушится на 40 штатов. Такого раньше практически не было. Не могли бы «экобунтовщики» объяснить, что произошло с глобальным потеплением?»

    Американские власти считают, что обсуждение вопросов изменения климата и нулевых выбросов создает угрозу для страны и уже нанесло вред европейским экономикам.

    В Стратегии национальной безопасности США подчеркивается необходимость восстановления «энергетического лидерства» за счет развития всех ключевых источников энергии, включая нефть, газ, уголь и атомную энергетику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Нью-Йорка Эрик Адамс призвал жителей города оставаться дома из-за сильного снегопада и предложил заняться повышением демографии.

    Президент России Владимир Путин отметил, что среди специалистов нет единого мнения о развитии климатической ситуации на планете и в Арктике.

    Власти США приняли решение закрыть Национальный центр атмосферных исследований в Колорадо, назвав его источником климатического паникерства.

    23 января 2026, 15:56 • Новости дня
    В Британии возмутились словами Трампа о союзниках в Афганистане

    Британские министры раскритиковали заявление Трампа о роли НАТО в Афганистане

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министры Британии резко отреагировали на слова американского лидера Дональда Трампа о том, что союзники США якобы держались в тылу в Афганистане.

    Высказывания Дональда Трампа о роли союзников США в Афганистане вызвали резкую критику британских политиков, передает ТАСС. Заместитель министра обороны Британии Алистер Карнс назвал слова Трампа «совершенно нелепыми» и отметил, что многие военные из разных стран сражались на линии фронта.

    В своем видеообращении в соцсети X (заблокирована в РФ) Карнс подчеркнул: «Мы вместе проливали кровь, пот и слезы. Не все вернулись домой». Он также напомнил, что во время Второй мировой войны в Нормандии высадилось больше британских войск, чем любой другой страны.

    А министр обороны Британии Джон Хили отметил, что пятая статья НАТО применялась только после терактов 11 сентября 2001 года, когда Британия и союзники ответили на призыв США, а в Афганистане погибло более 450 британских военнослужащих.

    Слова Трампа также осудили представители разных британских партий. Лидер либерал-демократов Эд Дэйви выразил возмущение, а лидер консерваторов Кеми Баденок назвала заявления Трампа «откровенной чушью».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министерство обороны Британии признало, что обвинения в убийствах спецназом мирных жителей Афганистана в 2010–2012 годах обоснованы. Расследование ведется из-за действий бойцов спецназа SAS, которых обвиняют в убийстве более 50 безоружных афганцев.

    До этого в ООН подтвердили, что при атаке американского беспилотника по предполагаемым террористам в Афганистане погибли десять мирных жителей, включая семерых детей.

    23 января 2026, 11:12 • Новости дня
    TWZ: США нарастили военную группировку у Ирана перед возможным ударом

    The War Zone: США нарастили военную группировку у Ирана перед возможным ударом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские войска усилили присутствие на Ближнем Востоке, перебросив авианосную ударную группу и дополнительные истребители на фоне угроз президента США Дональда Трампа нанести удар по Ирану, пишет The War Zone.

    Авианосец USS Abraham Lincoln с ударной группой вышел из Южно-Китайского моря в Индийский океан по приказу Трампа, который распорядился перебросить его к Ирану, пишет The War Zone.

    В регион также прибыли дополнительные транспортные самолеты и заправщики, а крупные силы ВМС движутся в сторону Ближнего Востока.

    Трамп ранее пригрозил ударить по Ирану из-за подавления антиправительственных протестов, якобы унесших тысячи жизней. При этом американский президент поначалу обещал протестующим помощь, но затем, узнав о якобы прекращении казней, отменил удар.

    Усиление группировки включает развертывание систем Patriot и THAAD для защиты от возможных иранских атак, сообщает Wall Street Journal. В регион перебрасываются F-15E Strike Eagle, ранее уже базировавшиеся на авиабазе Муаффак Салти в Иордании, которые участвовали в отражении иранских ударов дронами и крылатыми ракетами по Израилю.

    Эти самолеты, говорится в материале, могут вновь сыграть ключевую роль в обороне американских и израильских объектов. При этом эксперты отмечают, что текущих сил может быть недостаточно для затяжного конфликта.

    Авиакрыло CVW-9 на борту Lincoln включает восемь эскадрилий, использующих F-35C Lightning II, F/A-18E/F Super Hornet, EA-18G Growler, E-2D Hawkeye, CM-22B Osprey и MH-60R/S Sea Hawk.

    Сопровождающие корабли – крейсер USS Mobile Bay и эсминцы со значительным числом пусковых установок – способны наносить ракетные удары по целям в Иране и прикрывать объекты США и союзников при ответных атаках. При этом, по спутниковым снимкам, крупной переброски бомбардировщиков на остров Диего-Гарсия пока не зафиксировано.

    По открытым данным, часть ударной авиации США уже размещена на базах на Ближнем Востоке, а дополнительные силы продолжают стекаться в регион. Одновременно Британия отправила в Персидский залив тактические истребители Typhoon из 12-й эскадрильи совместного с Катаром соединения, заявив об «исключительно» оборонительных целях и проведении совместных учений, укрепляющих взаимодействие.

    Израиль сохраняет высокий уровень боевой готовности, а неназванный высокопоставленный офицер израильской армии выразил уверенность, что удар по Ирану состоится.

    На этом фоне Иран усиливает риторику. Командующий Корпуса стражей исламской революции генерал Мохаммад Пакпур предупредил США и Израиль «избегать просчетов» и заявил, что КСИР и Иран «держат палец на спусковом крючке» и готовы выполнить любой приказ аятоллы Али Хаменеи.

    КСИР опубликовал видео с обозначением американских баз в регионе, а иранские власти объявили, что массовые протесты, вызванные ростом цен, обвалом национальной валюты, засухой, уже подавлены.

    В аналитических материалах подчеркивается, что в случае, если иранское руководство решит, что режим стоит на грани краха, Тегеран может резко обострить ситуацию сразу по нескольким направлениям.

    Возможны атаки на американские объекты, давление на союзников США, включая Израиль, и попытка сорвать мировые поставки нефти через Ормузский пролив, через который ежедневно проходит около 20 млн баррелей, что составляет примерно пятую часть глобального потребления нефтяных жидкостей. При этом пока признаков неминуемого начала боевых действий нет, но региональная обстановка остается крайне напряженной и непредсказуемой.

    Ранее СМИ сообщали, что ударная авианосная группа и дополнительные силы ВМС США идут к Ближнему Востоку, они окажутся там уже в ближайшие дни.

    Также США направили истребители F-15E на Ближний Восток.

    23 января 2026, 23:41 • Новости дня
    Зеленский объявил о договорённости с Трампом на поставки ракет для Patriot

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил на втором национальном Форуме талантливой молодежи, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом договорился о поставках пакета ракет PAC-3 для систем Patriot.

    «Мы разговаривали вчера с президентом Трампом… Я час общался с президентом Трампом. И я получил, не буду говорить сколько, ракет PAC-3 для Patriot», – приводит слова Зеленского ТАСС со ссылкой на Укринформ.

    До этого Зеленский неоднократно заявлял о нехватке или отсутствии достаточного количества систем ПВО. Об этом же заявлял мэр Киева Виталий Кличко, признавая  отсутствие ресурсов у ПВО для отражения авиаударов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский выступил в Давосе с резкой критикой в адрес премьер-министра Венгрии. Его переговоры с Трампом на полях Всемирного экономического форума в Давосе продолжались примерно час. Financial Times заявила, что переговоры оказались ударом для Зеленского.

    23 января 2026, 10:45 • Новости дня
    Трамп подал в суд на JPMorgan Chase

    Трамп решил взыскать с JPMorgan Chase до 5 млрд долларов из-за закрытия счетов

    Трамп подал в суд на JPMorgan Chase
    @ Jimin Kim/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Иск президента США против JPMorgan Chase и главы банка Джейми Даймона на сумму до 5 млрд долларов касается незаконного прекращения предоставления финансовых услуг Дональду Трампу и его компаниям, сообщает Axios.

    Иск против JPMorgan Chase и Джейми Даймона был подан Дональдом Трампом в четверг. В документе Трамп сообщает, что банк лишил его доступа к финансовым услугам из-за консервативных взглядов самого Трампа. Он требует возместить ущерб до 5 млрд долларов, сообщает Axios.

    JPMorgan Chase отвергает обвинения, заявляя, что иск не имеет оснований и что банк закрывает счета только по юридическим или регуляторным причинам. Представитель банка отметил: «Мы не закрываем счета по политическим или религиозным мотивам. Мы закрываем их, если это создает юридические или регуляторные риски для компании».

    Трамп настаивает, что его бизнес оказался в неофициальном черном списке банков после протестов 6 января и закрытия счетов. Он заявил, что планировал иск заранее, а также обвинил другие банки, включая Bank of America, в отказе принимать его депозиты после окончания первого президентского срока.

    JPMorgan Chase ранее отказывался делать пожертвования республиканцам, выступившим против итогов выборов 2020 года, и дистанцировался от Трампа после событий в Капитолии. Глава банка Джейми Даймон открыто критиковал Трампа, включая его предложения ограничить процентные ставки по кредитным картам и торговую политику, хотя в последние месяцы между ними сохранялись рабочие контакты.

    Трамп также настаивал на расследовании связей JPMorgan с Джеффри Эпштейном. Банк уже урегулировал несколько дел, связанных с обвинениями в пособничестве преступлениям Эпштейна, но подчеркивает, что не помогал ему совершать противоправные действия.

    Ранее американские банки JPMorgan и Bank of America заблокировали финансовые операции Дональда Трампа в январе 2021 года после событий вокруг штурма Капитолия. Газета также сообщала, что JPMorgan и Bank of America «обанкротили» Трампа под давлением Байдена.

