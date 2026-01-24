  • Новость часаМинобороны сообщило о ликвидации 75 дронов за ночь над регионами России
    24 января 2026, 03:40 • Новости дня

    Экс-канцлер ФРГ Шрёдер предостерег от нового витка гонки вооружений

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер считает немецкую бизнес-модель устаревшей, а Евросоюз утратившим значение на мировой арене, но более всего он предостерегает от возобновления гонки вооружений.

    «Эскалация наращивания вооружений в ядерную эпоху не должна быть путем для современных государств. Возврат к эпохе периодических войн должен быть исключён. В расширении военных возможностей нет необходимости», – пишет Шрёдер в статье для Berliner Zeitung (BZ).

    Экс-канцлер призывает прекратить милитаризацию политики и создание образа врага, по примеру того, как западные страны призывают готовиться к войне с Россией, которая якобы непременно нападёт на ту или иную страну Европы, при том, что более дюжины спецслужб в США назвали такой сценарий «маловероятным».

    По мнению Шрёдера, современный мир должен учиться «готовиться к миру», так как эту способность нужно развивать и культивировать.

    «Гонку вооружений необходимо остановить», – призывает он, обращая внимания не те сферы, куда могли бы быть с большей пользой перенаправлены огромные военные бюджеты.

    Шрёдер напомнил о годах Второй мировой войны, назвав нынешнее время одним из самых опасных после тех лет. В случае недальновидности политиков, может произойти трагедия. В любом случае, всё зависит от нас, подытожил экс-канцлер ФРГ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, военные спутники США и Китая начали опасные маневры на орбите. Северная Корея показала подводную аномалию. «Буревестник» и «Посейдон» изменили принципы ядерного сдерживания.

    22 января 2026, 17:24 • Новости дня
    Глава МИД Швейцарии захотел приехать в Россию

    Глава МИД Швейцарии Кассис анонсировал визит в Россию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис объявил, что собирается посетить Россию в рамках председательства страны в ОБСЕ, не уточнив дату визита.

    Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис объявил о намерении лично посетить Россию в этом году, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местный телеканал RTS. Кассис уточнил, что визит состоится в рамках председательства Швейцарии в ОБСЕ. Точная дата поездки пока не называется.

    Кассис также сообщил, что планирует поездки в Киев и Вашингтон по линии ОБСЕ. Министр отметил, что главной целью ОБСЕ остается прекращение военного конфликта на Украине, и заявил: «Крайне важно, чтобы если в ближайшие дни будет достигнуто соглашение о прекращении огня, группа специалистов ОБСЕ смогла отправиться на место в течение 48 часов».

    Ранее о подобных планах Кассиса сообщал глава отдела коммуникаций Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Николя Бидо. Издание Temps писало, что приоритетными направлениями для визитов главы МИД стали Киев, Тбилиси и Москва в феврале этого года. О намерении совершить поездки было сообщено 57 странам-участникам на встрече в Вене в сентябре.

    Последний визит Кассиса в Россию состоялся в 2019 году. В том же году Москву посещал и бывший президент Швейцарии Ули Мауэр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Николя Бидо заявил, что Россия и все страны ОБСЕ будут приглашены на конференцию по кибербезопасности в Цуге в Швейцарии в конце сентября 2026 года.

    До этого в сентябре 2025 года Сергей Лавров на встрече с Кассисом отметил утрату Швейцарией статуса нейтрального посредника.

    А в 2024 году Лавров разъяснял Иньяцио Кассису, что так называемая формула Зеленского предусматривает капитуляцию России, выплату репараций и трибунал, а Берну не позволят отойти от этих условий.

    23 января 2026, 14:40 • Новости дня
    Рар: Озлобленный Зеленский срывается на Европе
    Рар: Озлобленный Зеленский срывается на Европе
    @ Harun Ozalp/Anadolu/Reuters Connect

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Владимир Зеленский злится на европейских лидеров за то, что те больше льстят главе Белого дома Дональду Трампу, чем ему самому. Впрочем, ЕС стерпит любые оскорбления Украины. Ведь она, якобы, «сражается за либеральные ценности», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Зеленский в Давосе обрушился с критикой на Европу.

    «Европа давно «украинизирована», ее лидеры «целуют» Зеленского как икону свободы и демократии. Он может требовать все, что считает нужным. Ведь европейцы уверены: он воюет за либеральные ценности, в то время как Европа воевать напрямую не хочет», – отметил германский политолог Александр Рар.

    «Зеленский, однако, видит, что на самом деле европейские лидеры приклоняются перед американскими властями, льстят больше Трампу, чем ему. При этом он никак не может втянуть Запад в войну против России, а неучастие европейских войск на Украине приводит к проигрышу Киева на поле боя», – напомнил спикер.

    «Выступление в Давосе подтвердило, что Зеленский злой и недовольный. Он ищет виновных за поражения ВСУ на поле боя. И на эту роль подходит Европа. Она стерпит любую критику со стороны украинских властей», – подчеркнул собеседник.

    В четверг на Всемирном экономическом форуме в Давосе Владимир Зеленский обрушился с критикой на европейские страны за неспособность ответить на давление главы Белого дома Дональда Трампа, пишет The New York Times. «Европа выглядит растерянной, пытаясь убедить президента США измениться. Но он не изменится», – сказал он.

    По сути, Зеленский обвинил президента США в лицемерии. «Трамп говорит, что любит вас, но он не будет слушать такую Европу», – заявил он, обращаясь к европейским лидерам. По его словам, внимание Вашингтона смещается от «авангарда защиты свободы в мире» на другие треки.

    Он также раскритиковал отправку европейскими странами нескольких десятков военных для защиты Гренландии. «Либо вы заявляете, что будете защищать регион от России и Китая, либо рискуете тем, что вас не воспримут всерьез», – сказал Зеленский.

    «Европа полагается на веру в то, что в случае опасности НАТО вмешается. Но никто на самом деле не видел альянс в действии. Если Путин решит захватить Литву или нанести удар по Польше, кто отреагирует?», – продолжил он. Обращаясь к европейским лидерам, Зеленский заявил: «Когда Украина с вами, никто не будет вытирать о вас ноги». «Но защита нашей земли – очень дорогостоящая задача», – предупредил он.

    Он также посетовал, что российский лидер Владимир Путин не находится под судом в Нью-Йорке, как президент Венесуэлы Николас Мадуро, пишет Time. Зеленский призвал Европу и США создать большее давление на Москву, а также начать оказывать Киеву дополнительную поддержку.

    Стоит отметить, что еще за два дня до форума участие Зеленского в нем опровергалось. Но после того, как Трамп вскользь упомянул его в одном из своих выступлений, украинский политик сразу прилетел в Швейцарию.

    Между тем, премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Зеленский в Давосе «перешел черту». Кроме того, по его словам, финансовая помощь Брюсселя Киеву бесполезна, поскольку Украина не способна эффективно распоряжаться средствами.

    «В ближайшие 100 лет в Венгрии не будет парламента, который бы проголосовал за вступление Украины в ЕС», – пообещал Орбан в интервью телеканалу M1. Он также назвал «шоком» фактическое принятие лидерами Евросоюза требований Киева о финансовой поддержке в размере 800 млрд долларов, пишет About Hungary.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал Зеленского «бестолковым клоуном», после его слов о том, что «иранский народ борется против тирана». «В отличие от вашей армии, наполненной наемниками, мы, иранцы, хорошо знаем, как защитить себя, и абсолютно не нуждаемся в вымаливании помощи у иностранцев», – сказал дипломат.

    23 января 2026, 18:58 • Видео
    Трамп унизил Зеленского, а Зеленский – Европу

    Главным итогом визита президента США Дональда Трампа на экономический форум в Давос стала «лебединая песня» Владимира Зеленского. Поэтому сам Зеленский пытался этой встречи избежать. Не вышло.

    22 января 2026, 11:56 • Новости дня
    Эксперт оценил идею Путина внести в «Совет мира» замороженные в США активы

    Политолог Данилин: Путин сделал замороженные в США средства дипломатическим активом

    Эксперт оценил идею Путина внести в «Совет мира» замороженные в США активы
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Идея внести в «Совет мира» замороженные в США российские активы, а также направить их часть на восстановление пострадавших территорий в зоне СВО – это элемент дипломатического взаимодействия Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее Путин выразил готовность обсуждать инициативы по Газе с администрацией США и руководством Палестины.

    «Получила бы Россия обратно заблокированные в США средства, или нет, сказать однозначно нельзя. Поэтому идея сделать их международным дипломатическим активом – очень хороша. Москва может управлять этими средствами для достижения внешнеполитических целей страны», – отметил Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    На этом фоне спикер особо отметил предложение Владимира Путина направить часть средств на восстановление пострадавших в сходе СВО территорий. «Любопытно, что глава государства не указал, о каких именно землях идет речь. Впрочем, это еще не решение, а заявление о готовности обсуждать и такой механизм», – указал он.

    Что касается возможного выделения средств в помощь разрушенной Газе, примечательно то, что Россия будет прорабатывать вопрос не только с США, но и с теми, с кем Белый дом не выстраивает диалог, а именно – с Палестиной. «Решение Москвы вполне можно трактовать как реальный шаг Путина навстречу Трампу. Причем, Москва не пытается вместить в этот кейс обсуждение принципиальных вопросов СВО и своих требований», – акцентировал политолог.

    «Предложение Путина особенно важно для США, учитывая, что все крупные страны ЕС пока так или иначе выражают сомнения по поводу вступления в «Совет мира». Участие же в работе органа такой мировой державы как Россия, делает инициативу главы Белого дома более весомой и значимой», – подчеркнул собеседник. – «Стоит также отметить, что Брюссель и Киев хотели бы получить замороженные российские активы на вооружение ВСУ».

    В среду поздним вечером Путин провел совещании с постоянными членами Совета безопасности. Он подтвердил, что получил личное обращение Дональда Трампа с приглашением в «Совет мира». Российский лидер поблагодарил американского коллегу за это.

    «МИДу России поручено изучить поступившие к нам документы, проконсультироваться на этот счет с нашими стратегическими партнерами, и только после этого мы сможем дать ответ на переданное нам приглашение», – цитирует Путина официальный сайт Кремля.

    По словам главы государства, в первую очередь речь идет об урегулировании на Ближнем Востоке, а также о поиске путей решения насущных проблем народа Палестины и разрешения острейших проблем гуманитарной ситуации в секторе Газа. «Главное заключается в том, чтобы весь процесс благоприятно сказался на долгосрочном урегулировании палестино-израильского конфликта», – подчеркнул президент России.

    Он также сообщил, что Россия готова направить 1 млрд долларов в «Совет мира» из числа замороженных на Западе средств. «Кстати, оставшиеся средства из наших же замороженных в США активов можно было бы использовать и на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий, после заключения мирного договора между Россией и Украиной. Такая возможность также обсуждается нами с представителями администрации США», – добавил Путин.

    Российский лидер отметил, что планирует обсудить все перечисленные вопросы с президентом Палестины Махмудом Аббасом, спецпосланником США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером.

    Напомним, о формировании «Совета мира» по Газе глава Белого дома объявил 16 января. В его состав вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера, инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер Британии Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга и замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел.

    СМИ выяснили, что администрация Трампа предлагает странам, которые хотели бы в течение более чем трехлетнего периода состоять в Совете, внести взнос в размере 1 млрд долларов. «Каждое государство-член занимает место сроком не более чем на три года с возможностью продления по решению председателя. Трехлетний срок членства не применяется к государствам-членам, которые внесут более одного млрд долларов наличными в «Совет мира» в течение первого года», – говорится в проекте устава организации, с которым ознакомилось агентство Bloomberg.

    Как следует из документа, Трамп станет первым председателем совета и будет решать, кого принять в члены организации. Каждое государство-член будет иметь один голос, решения совета будут приниматься большинством голосов, однако все они подлежат одобрению председателя. В проекте устава совет описывается как «международная организация, стремящаяся содействовать стабильности и обеспечивать прочный мир в районах, затронутых конфликтом или находящихся под угрозой конфликта».

    По информации портала Axios, Трамп пригласил руководителей 58 государств войти в состав Совета, среди них Россия и Белоруссия. Причем Александр Лукашенко уже подписал документ о присоединении Минска к инициативе американского лидера. При этом большинство стран Евросоюза отклонили предложение президента США.

    23 января 2026, 11:15 • Новости дня
    Politico: Германия и Италия создают новый альянс
    Politico: Германия и Италия создают новый альянс
    @ Florian Gaertner/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Италии Джорджа Мелони готовятся подписать ряд соглашений, включая оборонное сотрудничество и поддержку промышленности ЕС, сообщает Politico.

    Мерц и Мелони встретятся в пятницу на саммите в римской вилле Дория Памфили, где они намерены заключить соглашения по оборонным и экономическим вопросам. В переговорах примут участие 21 министр из обеих стран, ожидается подписание около десяти документов, подтвердило правительство Италии. Германия и Италия уже имеют совместное предприятие по производству танков между Rheinmetall и Leonardo, пишет Polotico.

    Стороны также готовят совместную позицию по восстановлению промышленности ЕС и расширению экспорта, которую представят на саммите Европейского совета 12 февраля. Мерц и Мелони единодушны в критике задержек по соглашению с МЕРКОСУР и стремятся снизить напряженность с президентом США Дональдом Трампом. Политики демонстрируют личную симпатию и считают сотрудничество надежным, в отличие от отношений с президентом Франции Эммануэлем Макроном, чье поведение неоднократно вызывало раздражение в Берлине и Риме.

    В то же время между Мерцем и Мелони сохраняются разногласия: премьер Италии ранее не поддержала идею использовать замороженные российские активы для помощи Украине и добивалась уступок для фермеров по МЕРКОСУР. В вопросах финансовой дисциплины Берлин и Рим также расходятся: Италия традиционно выступает за мягкую фискальную политику, а Германия – за жесткую экономию. Тем не менее оба лидера пошли на сближение позиций: Мелони сократила расходы Италии, а Мерц увеличил госдолг ради инвестиций в оборону.

    Как отмечают эксперты, альянс Мерца и Мелони носит прагматичный и тактический характер, обусловленный внутренними политическими изменениями в обеих странах и необходимостью выстраивать альтернативу тандему с Францией.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц отправился в Рим на переговоры с премьером Италии Джорджой Мелони по вопросам торгового давления со стороны США и других партнеров.

    В Евросоюзе обостряются разногласия между Берлином и Парижем по вопросам обороны, финансирования Украины и торгового соглашения с МЕРКОСУР.

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, говоря о напряженности между Германией и Францией, отмечал, что это происходит из-за «подразделения внутри подразделений».

    22 января 2026, 19:18 • Новости дня
    Назван освиставший главу Минторга США в Давосе американский политик

    СМИ сообщили, кто освистал главу Минторга США Латника на ужине ВЭФ в Давосе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Итальянская Corriere della Sera рассказала подробности скандала с министром торговли США Говардом Латником на ужине в Давосе.

    Министра торговли США Говарда Латника освистал бывший вице-президент США, демократ Альберт Гор во время ужина в Давосе – об этом сообщает Corriere della Sera, передает ТАСС. Инцидент произошел на мероприятии, организованном генеральным директором BlackRock Ларри Финком, который является временным сопредседателем Всемирного экономического форума.

    По информации издания, поводом стало выступление Латника, который раскритиковал политику Евросоюза, заявив, что «зеленый переход» – бесполезный и провальный проект. Он также отметил низкие темпы экономического роста Европы. После этих слов Альберт Гор встал, выкрикнул: «Бууу!» – и вышел из зала.

    Сразу после этого министр энергетики США Крис Райт резко обратился к Гору с вопросом: «Как вы можете позволить себе проявить неуважение к министру Латнику? Вы что, не знаете, что создаете себе проблемы?». Как отмечает издание, завязалась громкая перепалка, из-за чего несколько европейских гостей, в том числе глава Европейского центрального банка Кристин Лагард, покинули мероприятие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр торговли США Говард Латник подвергся насмешкам и освистыванию на ужине в Давосе. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Европа движется в неверном направлении.

    Кроме того, после выступления в Давосе пользователи соцсетей осмеяли президента Франции Эммануэля Макрона. Он появился в очках на форуме, а в интернете предположили, что французский лидер мог скрывать синяк, напомнив о видеозаписи, где супруга наносит Макрону удар по лицу.

    22 января 2026, 16:12 • Новости дня
    Газпром объяснил подорожание газа в Европе

    Газпром назвал три причины роста цен на газ в Европе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Стоимость газа на европейских биржах превысила 500 долларов за тысячу кубометров, что связано с сокращением запасов и изменениями на мировом рынке, отметили в Газпроме.

    Рост цен на газ в Европе связан с сокращением запасов в хранилищах, приближающимся похолоданием и скачком котировок в США, сообщает Газпром в своем официальном Тelegram-канале. В холдинге подчеркнули, что биржевые цены на газ в Германии и Австрии превысили 500 долларов за тысячу кубометров.

    По итогам торгов 21 января стоимость газа с поставкой «на день вперед» на виртуальном торговом хабе THE в Германии составила 525,9 доллара за 1 тыс. куб. м, а в Австрии на VTP – 537,2 доллара за 1 тыс. куб. м. По сравнению с 20 января цены выросли на 11,9% в Германии и 11,5% в Австрии.

    В Газпроме отметили: «Стремительный рост биржевых цен на газ происходит на фоне активно снижающихся запасов газа в подземных хранилищах, ожидаемого похолодания в Европе, резкого скачка цен на газ в США – крупнейшего поставщика СПГ на европейский рынок, а также существенных колебаний спекулятивных биржевых позиций инвестиционных фондов».

    Согласно данным лондонской биржи ICE, 22 января цена газа в Европе во время торгов впервые с марта 2025 года превысила 500 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа начала откачивать газ из подземных хранилищ быстрее обычного, что поставило под угрозу ее энергетическую безопасность в отопительный сезон.

    Во вторник Газпром заявил, что Европа уже отобрала более 67% закачанного к зиме газа. А к 18 января уровень заполненности европейских хранилищ составил 49,8%, что соответствует показателю, который год назад был зафиксирован на три недели позже.

    21 января 2026, 15:28 • Новости дня
    Россиянин арестован в Германии за помощь ДНР и ЛНР

    Tекст: Ольга Иванова

    В Бранденбурге были задержаны два человека, которых подозревают в организации поставок продовольствия и техники для ДНР и ЛНР, включая перевод 14 тыс. евро.

    Федеральное ведомство по уголовным делам Германии задержало двух человек в Бранденбурге по подозрению в поддержке Донецкой и Луганской народных республик, сообщает ТАСС. Пресс-служба генерального прокурора Германии уточнила, что речь идет о гражданине России Сурене А. и гражданине Германии Фалько Х.

    Ордер на их арест был выдан 12 января, а сама операция по задержанию прошла 21 января. В рамках следственных действий сотрудники ведомства провели обыски по адресам проживания подозреваемых в районах Даме-Шпревальд и Меркиш-Одерланд.

    По информации следствия, Сурен А. и Фалько Х. с 2016 года занимали высокие посты в объединении, которое занималось отправкой в Донбасс продовольствия, медицинских товаров и дронов для «народной милиции» ДНР и ЛНР. Кроме того, Сурен А. перечислил на эти цели 14 тыс. евро из средств организации.

    Как ожидается, уже 22 января задержанные предстанут перед следственным судьей Федерального верховного суда Германии, который определит для них меру пресечения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Болгарии разрешил экстрадицию Сергея Ивина в США по обвинениям в нарушении санкций и отмывании денег.

    22 января 2026, 16:54 • Новости дня
    Der Spiegel: ФРГ высылает сотрудника посольства России
    Der Spiegel: ФРГ высылает сотрудника посольства России
    @ Kay Nietfeld/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Германии приняли решение выслать сотрудника посольства России, сообщают немецкие СМИ.

    По данным Der Spiegel, высылке подлежит заместитель военного атташе, которого подозревают в работе на российские спецслужбы, передает ТАСС. МИД Германии проинформировал об этом посла России Сергея Нечаева.

    Дипломат должен покинуть страну в течение 72 часов с момента уведомления. В публикации подчеркивается, что речь идет о шагах, связанных с подозрением в шпионаже.

    Как отмечает издание, перед этим в Берлине была задержана женщина с двойным гражданством Германии и Украины, ее подозревают в шпионаже в пользу России.

    Ранее Германия предложила ограничить передвижение российских дипломатов в Европе.

    22 января 2026, 15:48 • Новости дня
    Handelsblatt: Мерц попытался отвлечь США на «угрозу» со стороны России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц на фоне обострения ситуации вокруг Гренландии попытался привлечь внимание США к «угрозе» со стороны России, пишет Handelsblatt.

    «Мы, то есть Европа и единомышленники, защитили бы Крайний Север от российской угрозы», –  цитирует Мерца Handelsblatt, передает РИА «Новости».

    Канцлер также подчеркнул, что планы американского лидера по введению новых тарифов могут помешать этим усилиям.

    Газета Daily Mail писала, что администрация США рассматривает вариант выплатить каждому жителю Гренландии по 1 млн долларов за присоединение острова к США.

    Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен назвал неприемлемыми амбиции Дональда Трампа по поводу Гренландии.

    Президент США на форуме в Давосе заявил, что не будет использовать военную силу для приобретения Гренландии.

    23 января 2026, 18:35 • Новости дня
    Евродепутат Мариани: Европейские вассалы лишились хозяина в виде США
    Евродепутат Мариани: Европейские вассалы лишились хозяина в виде США
    @ Nicolas Maeterlinck/Belga News A/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По мнению депутата Европарламента, высказывания премьер-министра Бельгии о зависимости Европы от США и события вокруг Гренландии, стали сигналом к переосмыслению суверенитета на континенте.

    Часть европейских элит долгое время вела себя как вассалы США, надеясь на защиту и поддержку Вашингтона, однако ситуация вокруг Гренландии и жёсткая позиция американского президента Дональда Трампа стали поворотным моментом. Об этом заявил ТАСС депутат Европарламента Тьерри Мариани, комментируя слова премьер-министра Бельгии Барта де Вевера о зависимости Европы от США.

    Мариани отметил: «Барт де Вевер прямо говорит о реальности, о которой многие в Брюсселе предпочитают умалчивать: да, часть европейских элит долгое время вела себя как послушный вассал, убежденная, что в обмен на свою покорность она получит защиту и комплименты. А сейчас они буквально влетели в стену. Они лишились хозяина, которому льстили и который давал им маленький кусочек сахара за каждое отречение от своего суверенитета».

    Европарламентарий напомнил, что Трамп, придерживаясь принципа «Америка прежде всего», последовательно защищает интересы США, а европейские лидеры ошиблись, недооценив его реальные намерения. По мнению Мариани, признание премьера Бельгии стало запоздалым осознанием европейской наивности в трансатлантических отношениях.

    Политик считает, что нынешняя ситуация даёт Европе шанс пересмотреть подходы, вернуть себе суверенитет, начать самостоятельно решать проблемы и диверсифицировать внешние связи. Мариани подчеркивает, что Европа больше не может жить иллюзиями и должна двигаться к реальной независимости.

    Ранее Барт де Вевер, комментируя требования Трампа по Гренландии, отметил, что Европа стояла перед выбором между ролью «довольного вассала» и «несчастного раба». Премьер Бельгии признал, что сегодня ЕС в сложном положении, сильно зависит от США, и уже давно старается угодить Вашингтону, чтобы заручиться его поддержкой в противостоянии с Россией на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также Де Вевер сравнил Дональда Трампа с голодной гусеницей из книги Эрика Карла. Сам Трамп в Давосе заявил, что США взяли на себя ответственность за безопасность Гренландии после капитуляции Дании перед Германией во Второй мировой войне.

    Также президент США отметил, что не собирается использовать военную силу для получения Гренландии.

    23 января 2026, 10:46 • Новости дня
    Bloomberg: Мерц сделал ставку на Италию и охладил отношения с Францией
    Bloomberg: Мерц сделал ставку на Италию и охладил отношения с Францией
    @ Ludovic Marin/Pool/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Канцлер Германии Фридрих Мерц отправился в Рим на совместное заседание кабинетов с итальянским премьером Джорджа Мелони, чтобы выработать ответы на торговое давление США и других партнеров.

    Мерц решил углубить сотрудничество Германии с Италией на фоне усиливающегося разногласия с Францией по торговой политике ЕС и отношениям с США, пишет Bloomberg.

    В пятницу он прибыл в Рим на совместное заседание кабинетов с премьером Джорджа Мелони, где стороны обсуждают укрепление европейских экономик и снижение уязвимости Евросоюза перед давлением торговых партнеров и мировых держав.

    На Всемирном экономическом форуме в Давосе Мерц заявил, что надеется на «почти революционные идеи» для ускорения роста, и предложил ввести «аварийный тормоз» в бюджетной политике ЕС, перераспределив средства на повышение конкурентоспособности компаний.

    «Мы хотим иметь быструю, динамичную Европу», – подчеркнул он. Совместные предложения Берлина и Рима планируется представить лидерам ЕС на саммите под Брюсселем 12 февраля, посвященном конкурентоспособности Европы.

    Встреча проходит после напряженной недели, когда европейским компаниям пригрозили повышением американских пошлин, а президент США Дональд Трамп попытался вынудить Данию передать США контроль над Гренландией.

    В Давосе стороны наметили соглашение, предусматривающее резкое усиление американского присутствия на крупнейшем острове мира, но эпизод обострил кризис доверия в трансатлантических отношениях и проявил растущую дистанцию между Берлином и Парижем.

    Франция и Германия традиционно расходятся в вопросе управления ЕС: Париж настаивает на большем заимствовании и централизации, тогда как Берлин возражает, учитывая свою зависимость от экспорта в США.

    На фоне «гренландского кризиса» Эммануэль Макрон призвал активировать еще ни разу не применявшийся инструмент ЕС, дающий Еврокомиссии широкие полномочия для ответных мер.

    Мерц, учитывая интересы немецкого бизнеса, публично раскритиковал эту позицию, пояснив журналистам в Берлине, что Франция страдает от американских тарифов иначе и потому «хочет реагировать немного жестче».

    Еще до последнего обострения Мерц был разочарован неспособностью Макрона провести реформы во Франции на фоне расколотого парламента и сопротивления общества. Лидеры также расходились по проекту совместного истребителя FCAS и по торговому соглашению с крупнейшими экономиками Южной Америки, которое Мерц поддерживал, а Париж пытался заблокировать. Во Франции настаивают, что именно жесткая линия заставила Трампа отступить, а министр финансов Ролан Лескюр заявил, что последние дни показали эффективность твердой и устрашающей позиции.

    На этом фоне усиливается роль Джорджи Мелони. Ее правая партия долго оставалась на политической периферии, но в 2022 году она пришла к власти, а сама Мелони стала одной из самых устойчивых фигур в европейской политике и, как и Мерц, стремится сохранять приемлемые отношения с президентом США, одновременно критикуя ограничения со стороны ЕС.

    Подготовленный к переговорам трехстраничный документ называет Германию и Италию «двумя главными индустриальными европейскими нациями», что выглядит прозрачным уколом в адрес Франции.

    Депутат от партии Мелони Джанджакмо Каловини отметил, что внешнеполитическая повестка Рима и Берлина охватывает сохранение единства Запада и мир на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что ключевым направлением станет бизнес, поскольку промышленность, жизненно важная для Италии и Германии, «заплатила цену за слишком многие ошибки, допущенные в Брюсселе».

    Ранее спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, говоря о напряженности между Германией и Францией, отмечал, что это происходит из-за «подразделения внутри подразделений».

    23 января 2026, 06:34 • Новости дня
    Глава Евросовета заявил о противоречии «Совета мира» Трампа Уставу ООН
    Глава Евросовета заявил о противоречии «Совета мира» Трампа Уставу ООН
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Лидеры стран ЕС опасаются, что новый «Совет мира», инициированный США, может противоречить основным принципам Устава ООН, заявил глава Евросовета Антониу Кошта.

    «У нас есть обоснованные сомнения в соответствии «Совета мира» принципам и Уставу ООН», – приводит слова Кошты ТАСС.

    Кошта выступил на пресс-конференции по итогам экстренного саммита ЕС по Гренландии. Он заявил, что европейские лидеры намерены продолжать сотрудничество с США по вопросам установления мира в Газе без участия в этой структуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС провел экстренный саммит по Гренландии.

    В Давосе состоялась церемония подписания устава созданного по инициативе США «Совета мира» по Газе. Президент США Дональд Трамп на церемонии заявил о приверженности демилитаризации сектора Газа.

    23 января 2026, 00:14 • Новости дня
    Фицо усомнился в пользе Каллас для ЕС из-за отказа Рубио встретиться с ней

    Tекст: Антон Антонов

    Если госсекретарь президента США Марко Рубио отказывается встретиться с главой дипломатии ЕС Каей Каллас, то возникает вопрос, какую пользу приносит ее служба, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    «Если... Марко Рубио отказывается встретиться с Каей Каллас… какую пользу приносит ее служба? Из глубокого кризиса, в котором находится Евросоюз, мы можем выйти только с новым руководством и новыми идеями», – приводит слова Фицо РИА «Новости».

    Фицо в видеообращении заявил, что нынешнее руководство ЕС не способно решать ключевые проблемы – от снижения конкурентоспособности из-за климатических целей до ситуации с нелегальной миграцией и отсутствия смелости выражать независимую позицию.

    Он отметил, что сейчас Евросоюз руководствуется исключительно антироссийскими настроениями, а в его руководстве находятся люди, которых избегают мировые лидеры. Он подчеркнул, что выход из кризиса возможен только при появлении новых идей и нового руководства.

    Фицо сравнил Европейский союз с массажным салоном, для эффективной работы которого надо менять не кровати, а персонал.

    Премьер также раскритиковал внеочередной саммит в Брюсселе, назвав его «супердорогим ужином» и отметив, что заседание не приведет к принятию решений. Фицо выразил надежду, что встреча не затянется до утра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио неоднократно отказывался от встреч с Каллас. Каллас во время встречи с политическими группами в Европарламенте заявила, что из-за непростой ситуации в мире сейчас самое время начать пить. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала вызывать санитаров для Каллас.

    22 января 2026, 17:54 • Новости дня
    В Калининградской области отметили приток репатриантов из ЕС

    В Калининградской области выросло число репатриантов из Германии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В последние месяцы фиксируется заметное увеличение числа переселенцев из Германии и других стран ЕС, выбирающих постоянное проживание в Калининградской области, отмечают власти региона.

    Число репатриантов из стран Евросоюза, переезжающих в Калининградскую область, продолжает увеличиваться. Руководитель Агентства по международным и межрегиональным связям Калининградской области Александр Калькута сообщил ТАСС, что особенно заметен поток прибывающих из Германии.

    Как отметил Калькута, речь идет о сотнях человек, и их число постепенно растет. «Я хочу сказать, что есть же и наши соотечественники-иностранцы, которые все равно переезжают сюда на постоянное место жительства. Они измеряются сотнями, условно говоря, <…> но их число растет. Преимущественно они из Германии», – подчеркнул он. По его словам, многие из них ранее были уроженцами Казахстана или других стран, а затем уехали в Германию и сейчас возвращаются обратно.

    Калькута отметил, что возвращающиеся видят лучшие перспективы для себя и своих детей в Калининградской области. Они часто принимают решение о переезде, несмотря на наличие бизнеса за границей, руководствуясь заботой о будущем детей.

    Он добавил, что приток прибывающих отмечается и из Латвии и Литвы, где, по его словам, наблюдается снижение рождаемости и ухудшение положения русскоязычного населения. Часть людей из стран Балтии рассматривают Калининградскую область как привлекательное место для переезда и новой жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России утвердило план реализации программы содействия добровольному переселению соотечественников на период с 2026 по 2028 год.

    Ранее в Миграционной службе МВД РФ заявили, что в 2025 году более 12,5 тыс. соотечественников за рубежом захотели воспользоваться госпрограммой переселения.

    А уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила расширить понятие «репатриант», включив в него этнически связанных с народами России соотечественников.

    22 января 2026, 18:30 • Новости дня
    Захарова назвала позором отказ ФРГ от выплат блокадникам

    Захарова назвала позором отказ Германии от выплат всем блокадникам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко осудила решение Германии выплачивать компенсации только блокадникам-евреям, назвав это позором нации.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко раскритиковала отказ властей Германии распространять выплаты выжившим в блокаде Ленинграда на всех блокадников.

    Она заявила: «Это, я считаю, абсолютный позор современной Германии. И позор не только официального Берлина, нет. Это позор всех тех немцев, которые полагают возможным жить при этой идеологии», передает ТАСС.

    Захарова подчеркнула, что сейчас выплаты со стороны Германии получают только блокадники-евреи, что, по ее словам, возвращает к «дикой логике сегрегации» и разделяет людей по национальному признаку. Она отметила, что такой подход со стороны Берлина является проявлением расчеловечивания и несправедливости.

    В МИД России неоднократно поднимали этот вопрос, напоминая о необходимости выплачивать компенсации всем пережившим блокаду, независимо от их происхождения. Как сообщила Захарова, российская сторона обращалась к руководству еврейских неправительственных организаций с просьбой публично осудить политику ФРГ, а также оказала содействие в создании открытого обращения к германскому правительству от имени блокадников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еще год назад российский МИД настаивал на расширении компенсационных выплат Германии для всех переживших блокаду Ленинграда, а не только для блокадников еврейской национальности.

    До этого Россия потребовала от Германии официально признать блокаду Ленинграда и другие преступления Третьего рейха актами геноцида народов СССР.

    Позже Мария Захарова подчеркнула, что Россия осуждает отказ немецких властей признать блокаду Ленинграда геноцидом, что следует из официального ответа МИД ФРГ на ноту посольства России.

