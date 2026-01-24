В Центробанке объяснили важность поступательного снижения ключевой ставки

Tекст: Катерина Туманова

Он подчеркнул, что российской экономике «падать» в отрицательный разрыв выпуска не нужно.

«Важно, чтобы был исчерпан положительный разрыв – то есть чтобы производственные возможности, рост потенциального ВВП перегнал текущий уровень спроса. Для этого спрос не должен падать, но должен расти сдержанным темпом. Поэтому и требуется осторожность в снижении ключевой ставки», – приводит РИА «Новости» ответ Заботкина на один из вопросов пользователей в Telegram-канале ЦБ России.

Зампред ЦБ добавил, что в зависимости от того, какой уровень инфляции ожидается в стране, зависит ставка. От этого показателя она будет считаться привлекательной для сбережений, а трат всех доходов на потребление. Такой будет реальная жесткость кредитно-денежной политики (КДП) при одинаковой ключевой ставке.

Заботкин уточнил: когда Банк России смог устойчиво снизить инфляцию и закрепить её около 4%, инфляционные ожидания (ИО) населения были ниже, чем сейчас. В 2018-2019 годах это было около 8-10%.

«Нужно смотреть на все факторы в совокупности. Мы полагаем, что при устойчиво более низкой инфляции, чем в 2023-24 годах, ИО тоже должны быть ниже, чем они были в тот период. Насколько ниже – более сложный вопрос», – сказал он.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр финансов Антон Силуанов назвал в декабре сочетание жесткого бюджета и мягкой денежно-кредитной политики с низкими ставками идеальной макроэкономической конструкцией. А глава Сбербанка Герман Греф заявил, что к концу 2026 года ключевая ставка может достичь 12%. При этом ЦБ заявил о преждевременности возврата к нейтральной ДКП.