    23 января 2026, 21:40 • Новости дня

    США перебросили эмиров «Исламского государства» из Сирии в Ирак

    США перебросили эмиров «Исламского государства» из Сирии в Ирак
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американские силы готовы перебросить до 500 бывших сторонников и боевиков террористической группировки «Исламское государство*» (ИГ, запрещена в России) из тюрем в Сирии на территорию соседнего Ирака, сообщил телеканал Al Hadath.

    По данным источников Al Hadath, военные США планируют ежедневно переправлять по 500 заключенных, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что американские силы уже вывезли 150 членов «Исламского государства*» из сирийской провинции Хасеке «в безопасное место в Ираке». В первую группу перемещенных из Сирии боевиков, по информации Al Hadath, вошли 85 иракцев и 65 человек с гражданством других государств, в том числе стран Евросоюза, Сомали и Судана.

    Отмечается, что большинство этих лиц занимали высокие посты в иерархии террористической группировки и были так называемыми эмирами «Исламского государства». В Центральном командовании ВС США заявили, что всего по этому маршруту могут быть переправлены до 7 тыс. боевиков.

    Ранее ВВС США и Иордании нанесли удары по позициям ИГ в Сирии.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    21 января 2026, 02:30 • Новости дня
    Лукашенко объяснил решение присоединиться к «Совету мира»
    Лукашенко объяснил решение присоединиться к «Совету мира»
    @ Roman Naumov/URA.RU//Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко 20 января объявил о подписании документа о присоединении страны к «Совету мира», подчеркнув отсутствие необходимости уплаты взноса на первых этапах.

    «Что мы там, для Газы слишком поможем? Если и поможем, то не очень. Но меня прельщает то, что, может, этот Совет мира, его какие-то действия, возможности распространятся на другие части планеты. Прежде всего, может быть, мы по Украине что-то поможем, обсудим как-то и продвинем мир, сможем приблизить, повлиять на украинское руководство. Вот это меня больше всего прельщает», – признался белорусский лидер», – передает слова белорусского лидера агентство БЕЛТА.

    Лукашенко опроверг слухи о том, что для вступления в Совет Белоруссия должна внести 1 млрд долларов, подчеркнув, что никаких финансовых требований на начальном этапе нет.

    Он пояснил, что первые три года членства в «Совете мира» статус учредителя не требует денежных вложений. Если после этого периода государство захочет продолжить работу без выборов или назначения, потребуется заплатить 1 млрд долларов, однако существуют альтернативные условия.

    Лукашенко отметил, что при активном участии в деятельности «Совета мира» продолжить работу в организации можно и без уплаты этой суммы, если страна проявит себя достойно.

    «Я смотрю в будущее. Может, не я, а кто-то будет другой. Может, спасибо скажет. Поэтому не переживайте», – резюмировал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп объявил о создании «Совета мира» в Газе. Владимир Путин рассматривает предложение о вступлении в «Совет мира». Американские официальные лица выдвинули идею расширить «Совет мира» и включить в него вопросы по Украине и Венесуэле. Александр Лукашенко ранее заявлял, что для вступления в «Совет мира» не нужен миллиард долларов.

    22 января 2026, 12:20 • Новости дня
    Кремль заявил о необходимости разблокировки активов для взноса в «Совет мира»

    Песков заявил о необходимости разблокировки активов для взноса в «Совет мира»

    Кремль заявил о необходимости разблокировки активов для взноса в «Совет мира»
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Перечисление средств в «Совет мира» для помощи Палестине возможно только после снятия ограничений с российских счетов в США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Для направления 1 млрд долларов в формируемый Вашингтоном «Совет мира» необходим доступ к замороженным российским средствам, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что юридическая сторона вопроса пока остается неясной и требует тщательного обсуждения.

    «Это, конечно, потребует определенных действий со стороны Соединенных Штатов», – заявил представитель Кремля.

    Москва настаивает, что выделяемые деньги должны пойти исключительно на гуманитарные нужды и восстановление Палестины.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва рассматривает инициативу Дональда Трампа по созданию «Совета мира» по Газе.

    Путин заявил, что Россия могла бы направить в этот орган 1 млрд долларов из замороженных еще при прежней администрации США российских активов.

    Эксперт оценил идею Путина внести в «Совет мира» замороженные в США активы.

    23 января 2026, 18:58 • Видео
    Трамп унизил Зеленского, а Зеленский – Европу

    Главным итогом визита президента США Дональда Трампа на экономический форум в Давос стала «лебединая песня» Владимира Зеленского. Поэтому сам Зеленский пытался этой встречи избежать. Не вышло.

    21 января 2026, 09:05 • Новости дня
    Большинство стран Евросоюза отказались войти в «Совет мира»

    FT: Большинство стран ЕС отказались вступать в «Совет мира» из-за ООН и Путина

    Большинство стран Евросоюза отказались войти в «Совет мира»
    @ Kira Hofmann/picture alliance/BMF/photothek/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Большинство стран Евросоюза отказались поддержать инициативу создания «Совета мира» из-за опасений по поводу усиления влияния США и возможного участия в нем президента России Владимира Путина, сообщает The Financial Times.

    По данным Financial Times, большинство государств Евросоюза отказались принимать участие в создании «Совета мира», инициированного США, передает РИА «Новости».

    Издание пишет, что приглашения от США получили представители многих стран, однако «большинство стран ЕС отклонили эти приглашения».

    Financial Times отмечает, что среди европейских политиков закрепились опасения по поводу подлинных целей формирования «Совета мира». В частности, в Европе считают, что новая структура может отодвинуть ООН на второй план как ключевую международную площадку для разрешения глобальных конфликтов.

    По информации источников газеты, дополнительные сомнения у представителей ЕС вызвало приглашение в «Совет мира» президента России Владимира Путина. Отмечается, что участие Москвы может восприняться как легитимизация подхода Вашингтона к международным вопросам.

    Идею создания «Совета мира» ранее озвучил президент США Дональд Трамп, который заявил о намерении пригласить в новую структуру лидеров разных государств – в том числе России и Белоруссии – для обсуждения выхода из кризиса вокруг сектора Газа.

    Ранее СМИ писали, что якобы Дональд Трамп решил провести в Давосе церемонию подписания соглашения о создании «Совета мира» по сектору Газа.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин получил приглашение войти в этот совет.

    Песков заявил, что Москва пока не знает всех деталей инициативы и рассчитывает получить разъяснения от США.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ложью заявления о необходимости внести для участия в совете миллиард долларов.

    22 января 2026, 14:34 • Новости дня
    Трамп пообещал демилитаризовать Газу и восстановить управление в анклаве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп на церемонии подписания устава «Совета мира» по Газе на полях ВЭФ в Давосе заявил о приверженности демилитаризации сектора Газа.

    Он подчеркнул, что цель США – добиться разоружения анклава, создать систему надлежащего управления и организовать восстановление территории после завершения конфликта, передает РИА «Новости».

    По словам Трампа, радикальное движение ХАМАС должно сложить оружие. «Многие говорили, что [представители] ХАМАС не будут делать то, что они обещали, хотя я считаю, что они будут, они должны сложить оружие», – заявил он. Трамп также предупредил, что если ХАМАС не выполнит условия, то «им придет конец».

    Американский лидер добавил, что война в секторе Газа близка к завершению, а новый международный формат с участием «Совета мира» и Организации Объединенных Наций может стать уникальным для урегулирования подобных конфликтов по всему миру.

    Напомним, в Давосе состоялась церемония подписания устава созданного по инициативе США «Совета мира» по Газе. Документ был подписан 18 странами.

    21 января 2026, 14:06 • Новости дня
    «Калашников» предложил ближневосточным партнерам испытать «Скат-350М»

    «Калашников» предложил ближневосточным партнерам испытать дрон «Скат-350М»

    Tекст: Мария Иванова

    На выставке UMEX 2026 в Абу-Даби концерн «Калашников» предложил ближневосточным партнерам испытать новейший разведывательный беспилотник «Скат-350М» с барражирующими боеприпасами «Куб-2Э» и «Куб-10Э», которые уже показали эффективность в зоне спецоперации.

    Концерн «Калашников» представил новые разработки в сфере беспилотных летательных аппаратов на выставке UMEX 2026 в Абу-Даби, сообщает Telegram-канал концерна.

    Особый интерес у ближневосточных партнеров вызвало предложение апробировать разведывательный беспилотник «Скат-350М» в сочетании с барражирующими боеприпасами «Куб-2Э» и «Куб-10Э». По словам представителей концерна, апробация такой связки уже показала высокую эффективность на СВО и в приграничных районах.

    Отдельно отмечаются легкие коптеры «Каракурт 2.0» и «Голиаф 2.0», а также всеклиматический «Скат-350М» с размахом крыла 3,2 метра и взлетной массой 15 кг. Такой беспилотник может работать на высоте более 5000 метров и обеспечивать подразделения актуальной разведывательной информацией в любое время суток и при любой погоде.

    Система построена на уникальном программном обеспечении, которое интегрирует работу разведывательных беспилотников и барражирующих боеприпасов, позволяя создавать единое информационное пространство для решения задач любой сложности. Сначала «Скат-350М» выявляет цель и передает координаты оператору, после чего по объекту наносится удар одним из боеприпасов линейки «Куб». Завершает цикл контроля поражения также «Скат-350М».

    Генеральный директор концерна «Калашников» Алан Лушников особо подчеркнул, что «комбинация «Кубов» со «Скатом» продемонстрировала крайнюю эффективность в боевых действиях в зоне проведения специальной военной операции». Он добавил, что отзывы о комплексе исключительно положительные, поэтому концерн нацелен на продвижение этого решения ближневосточным заказчикам.

    Уже в первый день форума была достигнута договоренность об организации демонстрационных полетов беспилотников концерна в ряде стран региона, что может стать еще одним шагом к их дальнейшему экспорту.

    Ранее сообщалось, что концерн «Калашников» планирует продемонстрировать барражирующие боеприпасы на выставке вооружений в Абу-Даби.

    Между тем в среду компания представила обновленный ППК-20, разработанный с учетом опыта спецоперации на Украине.

    23 января 2026, 08:22 • Новости дня
    Reuters: Ударная группа США прибудет на Ближний Восток в ближайшие дни

    Tекст: Вера Басилая

    Ударная авианосная группа и дополнительные силы окажутся на Ближнем Востоке уже в ближайшие дни, сообщает Reuters.

    По данным Reuters, ударная авианосная группа США вместе с другими силами должна войти в ближневосточный регион в ближайшие дни, передает РИА «Новости».

    Источники в администрации США сообщили, что речь идет о скором прибытии значимых военно-морских сил. Президент США Дональд Трамп, комментируя движение американских кораблей, заявил, что они направляются в сторону Ирана «на всякий случай».

    В публикации со ссылкой на экспертов отмечается, что Вашингтон нередко усиливает военное присутствие на Ближнем Востоке в периоды обострения региональной напряженности. При этом подчеркивается, что нынешняя передислокация войск может носить исключительно оборонительный характер.

    США направили истребители F-15E на Ближний Восток.

    Авианосная ударная группа США начала перемещение из Южно-Китайского моря на Ближний Восток.

    В Израиле допускают возможность нанесения американского удара по Ирану в ближайшие дни.

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал провал в достижении консенсуса с Тегераном плохим исходом для всего мира.

    22 января 2026, 14:12 • Новости дня
    Путин заявил об укреплении связей с Палестиной на фоне кризиса

    Путин заявил об укреплении связей с Палестиной на фоне кризиса на Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Отношения Москвы и Палестины продолжают активно развиваться в гуманитарной сфере, несмотря на сложную обстановку в Ближневосточном регионе, заявил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин, открывая переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом, заявил о положительной динамике отношений между Россией и Палестиной, несмотря на сложную обстановку на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    «Хотел бы отметить, что наши отношения развиваются сегодня, несмотря на все сложности, связанные с ситуацией в регионе», – отметил Путин.

    Он также добавил, что Россия продолжает реализовывать гуманитарные проекты и подготавливать специалистов для Палестины. По словам президента, в текущем году 150 молодых палестинцев будут обучаться в российских вузах.

    Путин подчеркнул, что Москва придает большое значение развитию сотрудничества с Палестиной в различных сферах, включая гуманитарную. В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы международной повестки и ситуация в регионе.

    Владимир Путин и Махмуд Аббас обсуждают создание «Совета мира» по Газе. Лидеры рассматривают возможность направления миллиарда долларов из замороженных в США российских активов на ближневосточное урегулирование.

    Путин подчеркнул глубокие исторические связи России с Палестиной. Глава государства также заявил о неизменности принципиальной позиции России по ближневосточному урегулированию.

    В Кремле Владимир Путин и глава Палестины обсуждают создание «Совета мира» по Газе и возможное направление миллиарда долларов из замороженных российских активов на ближневосточное урегулирование.

    21 января 2026, 09:36 • Новости дня
    WSJ: США направили истребители F-15E на Ближний Восток

    Tекст: Дарья Григоренко

    США перебрасывают истребители F-15E на Ближний Восток, а также авианосец USS Abraham Lincoln, сообщили СМИ.

    Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц и данные отслеживания самолетов, «США направляют авианосец (USS Abraham Lincoln – ред.) и истребители на Ближний Восток... Американские истребители F-15E приземлились в воскресенье в Иордании», передает РИА «Новости».

    Как уточняется, американское военное присутствие в регионе будет усилено не только авиацией, но и дополнительными системами противовоздушной безопасности. В ближайшее время здесь появятся комплексы ПРО Patriot и Thaad.

    Ранее американскому президенту Дональду Трампу сообщили, что атака на Иран не гарантирует крах режима, а военным США придется добавить боевой мощи на Ближнем Востоке, чтобы противостоять ответному удару Тегерана по союзникам Вашингтона.

    При этом Саудовская Аравия, Катар и Оман приложили значительные дипломатические усилия, чтобы убедить президента США Трампа не наносить удар по Ирану, сообщило AFP.

    В ноябре издание Air & Space Forces Magazine сообщило, что шесть стратегических бомбардировщиков B-52 были размещены США на Ближнем Востоке из-за роста напряженности в регионе.

    22 января 2026, 14:42 • Новости дня
    Корреспондент Sputnik Arabic оказался под обстрелом в Ливане

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Ливане корреспонденту Sputnik Arabic удалось избежать ранений, несмотря на то, что он попал под обстрел, в результате которого была повреждена его машина.

    Под обстрел в Ливане попал корреспондент Sputnik Arabic Абделькадер аль-Бай. Об этом сообщила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

    «Корреспондент нашего @Sputnik_Arabic Абделькадер аль-Бай попал под обстрел в Ливане», – заявила Симоньян в своем Telegram-канале.

    По ее словам, в результате обстрела пострадал только автомобиль журналиста, сам он не получил ранений. Других деталей и обстоятельств происшествия на данный момент не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее израильские танки открыли огонь по патрулю испанских миротворцев ООН в южной части Ливана.

    До этого Симоньян сообщала, что журналист Андрей Петрик, который работал в «Sputnik Молдова», скончался на 41-м году жизни от инфаркта.

    А Центр НАТО по стратегическим коммуникациям представил анализ увеличения влияния российских медиа RT и Sputnik в Египте, Мали, Кении, ЮАР и ОАЭ.

    23 января 2026, 23:25 • Новости дня
    Мелони призвала Трампа скорректировать состав «Совета мира»
    Мелони призвала Трампа скорректировать состав «Совета мира»
    @ Roberto Monaldo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила в пятницу, что попросила президента США Дональда Трампа изменить состав «Совета мира», чтобы облегчить Италии и другим странам возможность присоединиться к нему.

    Мелони заявила, что Рим заинтересован в участии в «Совете мира», но в данный момент не может присоединиться, поскольку в нем есть аспекты, противоречащие итальянской конституции, передает агентство ANSA.

    «Я сказала, что у нас есть объективные конституционные проблемы с тем, как сформулирована эта инициатива, и попросила его проявить готовность пересмотреть эту конфигурацию, чтобы удовлетворить потребности не только Италии, но и других европейских стран», – приводит агентство слова Мелони на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем после межправительственного саммита Италия-Германия в Риме.

    Она добавила, что эту задачу надо попытаться выполнить, так как присутствие таких стран, как Италия, может изменить ситуацию.

    «Это наша позиция, а затем мы посмотрим, на каком уровне можно найти точки соприкосновения», – отметила она.

    Мелони выразила надежду, что усилия Трампа положат конец и войне на Украине, добавив, что, если это произойдет, её правительство поддержит присуждение Нобелевской премии мира президенту США.

    «Я надеюсь, что мы сможем присудить Нобелевскую премию мира Трампу. Я верю, что он сможет внести вклад в установление справедливого и прочного мира и для Украины, и тогда, наконец, мы сможем номинировать Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира», – резюмировала она.

    Напомним,  порядка 35 мировых лидеров подтвердили участие в создаваемом Соединенными Штатами «Совете мира». Financial Times писала, что большинство стран Евросоюза отказались войти в «Совет мира».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, европейские лидеры выразили опасения из-за создания «Совета мира». Канцлер Германии Фридрих Мерц отправился в Рим на совместное заседание кабинетов с итальянским премьером Джорджей Мелони, чтобы выработать ответы на торговое давление США и других партнеров, узнало Bloomberg. А газета Politico заявила, что Германия и Италия создают новый альянс.

    22 января 2026, 12:24 • Новости дня
    Песков: Россия всегда прилагала усилия для урегулирования на Ближнем Востоке

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия всегда была другом Палестины и прилагала значительные усилия для ближневосточного урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    По его словам, в ходе сегодняшних переговоров президента России Владимира Путина и президента Палестины Махмуда Аббаса основной акцент делается на развитии двусторонних отношений, передает ТАСС.

    Песков сообщил, что лидеры обсудят вопросы, связанные с палестинским взаимодействием, а также тему «Совета мира» по Газе. Он подчеркнул, что Владимир Путин накануне выразил готовность выделить через этот Совет мира, инициированный президентом США Дональдом Трампом, 1 млрд долларов из арестованных в США активов на гуманитарные цели, однако детали этой инициативы еще требуют обсуждения.

    После основной части встречи переговоры продолжатся в формате рабочего завтрака, где президенты России и Палестины смогут обсудить ключевые вопросы один на один. Как отметил пресс-секретарь, формат личного общения позволит детально рассмотреть повестку дня и обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества Москвы и Рамаллы.

    Напомним, палестинский лидер Махмуд Аббас в среду прибыл в российскую столицу.

    На прошлой неделе в посольстве Палестины в России сообщили, что Аббас посетит Москву 21–22 января и планирует провести встречу с Путиным.

    23 января 2026, 14:48 • Новости дня
    Британия перебросила истребители Typhoon в Катар на фоне ситуации вокруг Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Совместная 12-я эскадрилья истребителей Typhoon королевских ВВС Британии и Катара развернута в Персидском заливе для обороны на фоне растущей напряженности вокруг Ирана.

    Великобритания перебросила истребители Eurofighter Typhoon в Катар по просьбе местных властей на фоне усиливающейся напряженности вокруг Ирана, передает ТАСС.

    В заявлении Минобороны Соединенного Королевства говорится: «12-я эскадрилья – совместная эскадрилья Typhoon королевских ВВС с Катаром – была развернута в Персидском заливе для оборонительных целей в свете региональной напряженности как часть соглашения между Великобританией и Катаром об оборонных гарантиях, что показывает сильный и прочный характер отношений в сфере обороны между Великобританией и Катаром».

    В ведомстве отметили, что истребители направлены по приглашению катарского правительства и используются в оборонительных целях. Там подчеркнули, что этот шаг отражает приверженность Лондона сотрудничеству с международными партнерами ради поддержания региональной стабильности. При этом уточняется, что 12-я эскадрилья ВВС Великобритании регулярно отправляется в Катар для проведения совместных учений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские войска усилили присутствие на Ближнем Востоке на фоне угроз президента США Дональда Трампа нанести удар по Ирану.

    Ударная авианосная группа и дополнительные силы окажутся в регионе уже в ближайшие дни. Ранее Вашингтон направил туда истребители F-15E.

    22 января 2026, 14:18 • Новости дня
    Аббас выступил против переселения палестинцев

    Аббас: Палестина против попыток США и Израиля переселить палестинцев

    Tекст: Валерия Городецкая

    Палестина выступает категорически против любых попыток переселения своих граждан за пределы их территории, заявил президент Палестины Махмуд Аббас на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

    «Палестинский народ придерживается и держится за свою землю. Мы категорически выступаем против попыток американцев и израильтян экспатриировать палестинцев за пределы их территории», – подчеркнул Аббас, передает РИА «Новости».

    Аббас отметил, что Россия традиционно занимает четкую позицию поддержки палестинского народа, и выразил готовность выстраивать совместную работу с Москвой.

    По словам президента, Палестина рассчитывает обсудить с российской стороной свое видение будущего и детали текущей ситуации в регионе. Аббас добавил, что надеется при поддержке России достичь справедливого решения сложившихся проблем.

    Напомним, палестинский лидер прибыл в российскую столицу в среду.

    В четверг Путин встретился с Аббасом в Кремле. Российский лидер заявил об укреплении связей с Палестиной на фоне кризиса. Он также обсудил с Аббасом инициативу Трампа по «Совету мира».

    23 января 2026, 22:35 • Новости дня
    Стороны переговоров по Украине в Абу-Даби продолжат совещаться 24 января

    Tекст: Катерина Туманова

    Участники переговоров по ситуации на Украине, которые проходят в Абу-Даби, договорились продолжить совещаться 24 января.

    «Согласны [продолжить], никто дверью не хлопает», – сообщил источник ТАСС.

    Помощник президента России Юрий Ушаков ранее сообщал, что первая встреча трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности стартовала 23 января в Абу-Даби.

    При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россию в трехсторонней группе по безопасности в Абу-Даби будут представлять  исключительно военные.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян объявил в пятницу о начале переговоров по Украине. Песков назвал вывод ВСУ из Донбасса ключевым условием урегулирования. Также стали известны темы переговоров по Украине в Абу-Даби.

    23 января 2026, 23:11 • Новости дня
    Reuters сообщило об окончании первой части переговоров по Украине в Абу-Даби

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские и российские переговорщики вместе с американскими коллегами встретились в Абу-Даби в пятницу, чтобы обсудить важнейший территориальный вопрос, вечером стороны договорились продолжить переговоры в субботу.

    Трёхсторонние переговоры в Абу-Даби по ситуации на Украине завершились, продолжение намечено на 24 января. Как ранее заявлял глава киевского режима Владимир Зеленский, территориальный вопрос станет центральным на переговорах в ОАЭ, которые должны завершиться в субботу, передаёт Reuters.

    Зеленский сообщил, что находится в регулярном контакте с украинской делегацией, но пока рано делать выводы по итогам пятничных переговоров.

    «Посмотрим, как пройдет завтрашний разговор и каким будет результат», – сказал он.

    Переговоры состоялись на следующий день после того, как Зеленский провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом на Всемирном экономическом форуме в Давосе, которые не принесли немедленных результатов.

    Напомним, помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что первая встреча трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности стартовала 23 января в Абу-Даби. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россию в трехсторонней группе по безопасности в Абу-Даби будут представлять  исключительно военные.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Песков назвал вывод ВСУ из Донбасса ключевым условием урегулирования. Также стали известны темы переговоров по Украине в Абу-Даби. Кремль заявил о продвижении работы по урегулированию украинского вопроса.

