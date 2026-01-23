  • Новость часаBloomberg узнало о дрейфе в Средиземном море судна «Прогресс» с нефтью Urals
    23 января 2026, 21:04 • Новости дня

    Туск призвал США строить лидерство на доверии, а не силе

    Туск заявил, что лидерство США должно строиться на доверии, а не принуждении

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер Польши Дональд Туск подчеркнул, что основой лидерства США должна оставаться система доверия, а не политика доминирования.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск напомнил Соединённым Штатам, что их лидерство на международной арене должно строиться на доверии, а не на принуждении. Он подчеркнул важность взаимного доверия и общих ценностей для трансатлантического сообщества, сообщает РИА «Новости».

    В своей публикации в социальной сети Х (заблокирована в РФ) Туск заявил: «Американское лидерство в трансатлантическом сообществе основывалось на взаимном доверии, общих ценностях и интересах, а не на доминировании и принуждении. Именно поэтому оно было принято всеми нами. Давайте не будем его терять, дорогие друзья. Для меня это главный посыл вчерашней встречи ЕС».

    Премьер-министр отметил, что именно благодаря этим принципам американское влияние было воспринято положительно. Туск призвал не отходить от этого подхода и сохранить доверие между союзниками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент США Дональд Трамп выступил с резкими заявлениями по Европе и Гренландии, что вынудило лидеров Евросоюза срочно собраться в Брюсселе.

    Также Трамп договорился на Всемирном экономическом форуме в Давосе о размещении американских ракет и предоставлении США горнодобывающих прав в Гренландии.

    Позже европейские чиновники заявили о сохранении серьезных разногласий после отказа Трампа от введения пошлин на страны, поддерживающие Гренландию.

    23 января 2026, 01:58 • Новости дня
    Трамп оценил идею Путина об использовании замороженных активов в «Совете мира»
    Трамп оценил идею Путина об использовании замороженных активов в «Совете мира»
    @ Allison Robbert/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Идея президента России Владимира Путина о передаче 1 млрд долларов из замороженных российских активов в «Совет мира» является интересной, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Это очень интересно», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По словам Трампа, некоторые страны внесли в «Совет мира» по Газе даже больше миллиарда долларов.

    Трамп также выразил уверенность, что Путин заинтересован в заключении соглашения по урегулированию конфликта на Украине. «Я думаю, что президент Путин хотел бы заключения сделки», – сказал Трамп, добавив, что, по его мнению, и Владимир Зеленский готов к соглашению.

    На вопрос о препятствиях для разрешения конфликта на Украине Трамп сообщил, что речь идет о тех же вопросах, что и прежде, подчеркнув, что в основном речь о «пределах и границах».

    Кроме того, Трамп отметил, что параметры возможного соглашения по Украине известны сторонам и уже обсуждаются последние шесть-семь месяцев. «Все идут на уступки, чтобы довести это дело до конца», – сказал Трамп. Он также сообщил, что в Давосе провел несколько обсуждений по ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером.

    Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности заявил, что Москва рассматривает инициативу Трампа по созданию «Совета мира» по Газе. Россия может направить в этот «Совет мира» 1 млрд долларов из замороженных российских активов, сказал Путин. Остальные замороженные средства могут быть использованы для восстановления пострадавших территорий после завершения боевых действий между Россией и Украиной.

    23 января 2026, 14:48 • Новости дня
    Эксперты назвали главный вопрос переговоров России, США и Украины в Абу-Даби

    Политолог Ткаченко: Переговорную позицию России улучшают успехи на фронте

    Эксперты назвали главный вопрос переговоров России, США и Украины в Абу-Даби
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Камнем преткновения для урегулирования конфликта на Украине остается территориальный вопрос. Впрочем, для Москвы СВО – это не про территории, а про гарантии безопасности. Эта тема может выйти на первый план после вывода украинских сил из Донбасса, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Федор Лукьянов и Станислав Ткаченко. В пятницу пройдет заседание трехсторонней группы Россия – США – Украина.

    «Сам факт встречи в Кремле и продолжение контактов между Москвой и Вашингтоном показывает, что процесс идет непрерывно, несмотря на очень разные политические обстоятельства», – отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».

    По его мнению, пусть и медленно, но формируются некие контуры возможного будущего соглашения. «Главным камнем преткновения для урегулирования остается территориальный вопрос», – напомнил он и добавил, что для России главной темой остается система гарантий безопасности. По причине того, что изначально требования российского руководства были проигнорированы, и началась спецоперация.

    Лукьянов допустил, что вопрос «остается в стороне» до решения территориальных договоренностей. Заседание трехсторонней группы России, США и Украины, судя по всему, посвятят текущим прикладным темам в военно-технической сфере. Что касается двусторонних консультаций по экономике, то они связаны с замороженными российскими активами и тем, как эти средства могут быть использованы для восстановления территорий, добавил политолог.

    Схожей точки зрения придерживается Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Москва твердо стоит на своей позиции. Более того, переговорная ситуация для России благодаря продвижению армии на фронте лишь улучшается», – подчеркнул он.

    Как отметил собеседник, из заявления Юрия Ушакова следует, что в Анкоридже была зафиксированы определенные территориальные договоренности. Поэтому эксперт допускает, что одной из тем переговоров в Абу-Даби станет вывод ВСУ из Донбасса. «Тот факт, что российскую делегацию возглавляет начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков, говорит о том, что ключевым окажется обсуждение нынешнего состояния и военных перспектив Украины», – добавил Ткаченко.

    «Если Киев начнет выводить войска, то это будет означать признание украинским руководством неспособности контролировать линию фронта. Фактически речь пойдет о бегстве или по меньшей мере эвакуации», – рассуждает он. По его прогнозам, далее при таком развитии событий следует ожидать нового раунда переговоров с участием, вероятно, главы МИД Сергея Лаврова. Основным вопросом станут гарантии безопасности.

    «СВО – это в первую очередь про структуру безопасности в Евразии», – подчеркнул собеседник. В этом случае за стол могут пригласить и европейских лидеров. «Пока мы не считаем их субъектами, поэтому первый раунд, судя по всему, пройдет исключительно между Россией, США и Украиной. Европейцев позовут, но для того, чтобы они согласились с тем, о чем договорятся нынешние участники», – заключил Ткаченко.

    В ночь на пятницу состоялись переговоры президента России Владимира Путина с делегацией представителей США. Встреча продолжалась около четырех часов. С американской стороны в ней принимали участие спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.

    Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, переговоры были исключительно содержательными, конструктивными и были необходимы, чтобы «вместе, уже как бы «на двоих», определить параметры дальнейших действий». Спецпредставитель главы России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев охарактеризовал их как «важные».

    Центральной темой стала ситуация на Украине. По словам Ушакова, стороны подтвердили: без решения территориального вопроса по «формуле Анкориджа» рассчитывать на долгосрочное урегулирование не приходится. «Мы, как подчеркивал Владимир Путин, искренне заинтересованы в урегулировании украинского кризиса политико-дипломатическими методами. Но пока этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед специальной военной операцией целей именно на поле боя», – цитирует помощника президента официальный сайт Кремля.

    Он сообщил, что 23 января в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием России, США и Украины. Российскую делегацию возглавит начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков. Параллельно с этим в столице ОАЭ пройдет встреча руководителей двусторонней группы России и США по экономическим делам – Кирилла Дмитриева и Стива Уиткоффа.

    На встрече в Кремле также обсуждалась американская инициатива о создании «Совета мира». Москва выразила готовность направить в его бюджет один млрд долларов из замороженных еще прежней администрацией США российских активов. Остальные средства, как отметил Ушаков, могут быть использованы «для восстановления территорий, пострадавших в ходе боевых действий уже после заключения мирного договора между Россией и Украиной». «Разговор по этой теме будет продолжен в двусторонней экономической группе», – уточнил Ушаков.

    Трехсторонняя встреча России, США и Украины в ОАЭ – в любом случае положительное событие, заявил Трамп. «Любая встреча – это хорошо. Если не встречаться, ничего не произойдет», – сказал глава Белого дома, его слова приводит РБК. Американский лидер также отметил, что Украина может потерять еще больше территорий, если не пойдет на урегулирование конфликта.

    В Кремле заявили, что Москва считает нецелесообразным говорить публично о формулах, которые обсуждаются на переговорах по Украине, в том числе территориальных. «Хорошо известна позиция России о том, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, они должны быть выведены оттуда. Это является очень важным условием. Есть также другие нюансы, которые остаются на повестке дня переговоров», – сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По информации Axios, территориальный вопрос станет главным на переговорах в Абу-Даби.

    23 января 2026, 18:58 • Видео
    Трамп унизил Зеленского, а Зеленский – Европу

    Главным итогом визита президента США Дональда Трампа на экономический форум в Давос стала «лебединая песня» Владимира Зеленского. Поэтому сам Зеленский пытался этой встречи избежать. Не вышло.

    23 января 2026, 09:29 • Новости дня
    Трамп спрогнозировал новые территориальные потери Украины

    Трамп спрогнозировал новые территориальные потери Украины без сделки

    Трамп спрогнозировал новые территориальные потери Украины
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/AdMedia/ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    При отказе Киева от переговоров с Россией Украина может лишиться еще большего числа своих территорий, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина может лишиться еще большего количества территорий, если не согласится на мирное соглашение с Россией, передает РИА «Новости».

    При этом Трамп отметил, что в его представлении Владимир Путин изначально хотел получить всю территорию Украины.

    По его мнению, дальнейшее отсутствие договоренностей между Киевом и Москвой может привести к новым территориальным потерям Украины.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что провел хорошую встречу с Зеленским на полях ВЭФ в Давосе, однако прошлые встречи не привели к результатам.

    Зеленский заявил, что вопрос территорий до сих пор остается самым сложным и нерешенным. Многие жители Украины стали выражать готовность к территориальным уступкам ради мира после перебоев с электроэнергией.

    Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что без согласования территориального вопроса по формуле переговоров в Анкоридже невозможно достичь долгосрочного урегулирования.

    23 января 2026, 11:05 • Новости дня
    Сын Трампа из США вызвал полицию Лондона из-за преступления в «прямом эфире»
    Сын Трампа из США вызвал полицию Лондона из-за преступления в «прямом эфире»
    @ Chip Somodevilla/picture alliance/Consolidated/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В январе 2025 года сын президента США Дональда Трампа Бэррон Трамп обратился в лондонскую полицию после того, как стал свидетелем нападения на знакомую во время видеосвязи, сообщает The New York Times.

    Детали звонка Бэррона Трампа в городскую полицию Лондона стали известны во время судебного процесса, передает The New York Times.

    В ночь на 18 января 2025 года он сообщил о нападении на женщину, увидев происходящее по видеосвязи. Трамп не назвал себя оператору, но предоставил имя и адрес потерпевшей и подчеркнул срочность ситуации.

    Женщина, о которой шла речь, рассказала в суде, что «этот звонок был как знак свыше» и помог спасти ей жизнь. Позже она подтвердила, что именно Трамп вызвал полицию. По данным прокуратуры, до этого она дважды сама пыталась дозвониться до экстренных служб, но ее звонки были прерваны.

    Обвиняемый, россиянин Матвей Румянцев, отрицал вину и заявил, что в ту ночь женщина якобы вела себя агрессивно по отношению к нему. Во время видеозвонка он специально направил камеру на нее. Прокуроры использовали запись звонка Трампа и его электронное письмо как доказательства по делу.

    Бэррон Трамп лично на суде не появится, но его свидетельские показания и переписка с полицией стали частью материалов процесса. Обвинения против Румянцева включают изнасилование, удушение и давление на потерпевшую с целью отказа от обвинений.

    Бэррон Уильям Трамп – младший сын 45-го и 47-го президента США Дональда Трампа и единственный ребенок от его третьей жены Мелании Трамп.

    23 января 2026, 16:16 • Новости дня
    Американист объяснил роль Грюнбаума в делегации США на переговорах в Кремле

    Эксперт Дудаков: Грюнбаум может курировать будущие экономические проекты России и США

    Американист объяснил роль Грюнбаума в делегации США на переговорах в Кремле
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Включение финансиста Джоша Грюнбаума в американскую переговорную группу указывает на заинтересованность Белого дома в расширении сотрудничества с Россией. Вероятно, речь пойдет о конкретных проектах в сфере торговли, совместной добыче редкоземельных металлов и освоении Арктики, заявил газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее в Кремле прошли трехчасовые российско-американские переговоры.

    «Москва и Вашингтон запустили переговорный процесс довольно обширного характера с огромным количеством вопросов. Вполне логично стремление американской стороны увеличить размер своей переговорной группы за счет специалистов с разным бэкграундом», – пояснил американист Малек Дудаков.

    Что касается лично Грюнбаума, то он построил карьеру в финансово-корпоративной сфере. «Думаю, его опыт будет использован в рамках обсуждения потенциальных совместных проектов Москвы и Вашингтона. Вероятно, они будут касаться торговли, совместной добычи редкоземельных металлов, освоения Арктики. Судя по всему, он еще не раз приедет в Россию», – полагает спикер.

    Как отметил аналитик, в Белом доме постоянно говорят о потенциальном расширении сотрудничества с Россией в случае заключения «большой сделки» по украинскому урегулированию. «Включение Грюнбаума в состав американской делегации иллюстрирует также подход Трампа к кадровой работе. Он не доверяет карьерным дипломатам», – заметил он.

    «Трамп сосредотачивается в большей степени на проведении сделок через своих ближайших соратников, вроде Уиткоффа, с которым 30 лет играет в гольф. Кроме того, глава Белого дома опирается на людей из корпоративного мира и бизнес-среды. Из них, по мнению президента США, выходят куда более эффективные специалисты, чем дипломаты», – детализировал эксперт.

    «Помимо этого, возможно, Грюнбаум будет работать, скажем так, по смежным с украинским урегулированием трекам. Не исключаю, что он станет одним из кураторов аудитов и расследований эффективности освоения Киевом западных траншей», – резюмировал собеседник.

    В ночь на пятницу президент России Владимир Путин встретился в Кремле со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, основателем компании Affinity Partners Джаредом Кушнером и комиссаром Федеральной службы по закупкам Джошем Грюнбаумом.

    «Последний участник – это старший советник Белого дома, специалист по экономическому досье. Он впервые присоединился к американской команде», – приводит РИА «Новости» слова помощника президента России Юрия Ушакова.

    Переговоры продолжались около четырех часов и, по словам Ушакова, «были исключительно содержательными, конструктивными, предельно откровенными и доверительными». «Вопросы дальнейшего развития двусторонних российско-американских отношений обсуждались в концептуальном плане, исходя из того, что у наших стран огромный потенциал для сотрудничества в самых различных областях», – сказал он.

    Ранее Уиткофф сообщал, что Грюнбаум участвовал во встречах в Майами со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. В декабре он сам подтвердил, что стал частью команды переговорщиков от Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине.

    Грюнбаум вырос в ортодоксальной еврейской общине в Нью-Джерси. Он внук пережившего холокост человека, всю семью которого убили нацисты. Учился в иешиве (высшем религиозном учебном заведении иудаизма). Получил степень доктора юриспруденции в Школе права Нью-Йоркского университета и магистра делового администрирования в Школе бизнеса Стерна, сообщает РБК.

    Грюнбаум начал карьеру в компании отца, занимавшейся импортом продуктов. Затем стажировался в банке Goldman Sachs, юрфирме Sullivan & Cromwell, работал в инвестбанке Moelis & Co. Затем на должности директора инвесткомпании KKR & Co специализировался на особых ситуациях, частном кредитном инвестировании, реструктуризации, управлении, слияниях и поглощениях.

    В январе 2025 года он стал комиссаром Федеральной службы закупок (FAS) Управления общих служб (GSA). Эта структура осуществляет надзор за федеральными контрактами, добиваясь прозрачной финансовой подотчетности, а также оптимального соотношения цены и качества, сообщает портал ExecutiveGov. Сам Грюнбаум регулярно напоминает о «пристальном внимании нынешней администрации к финансовой ответственности».

    Также в интервью Jewish Insider он подчеркивал, что команда Трампа «не терпит ненависти в форме антисемитизма». «Поэтому, я думаю, что в контексте контрактов и грантов нужно рассматривать вопрос: с какими партнерами должно сотрудничать федеральное правительство?» – отмечал Грюнбаум. Чиновник входит в «Совет мира» по Газе, вокруг которого разворачивается тонкая игра России и США.

    23 января 2026, 11:54 • Новости дня
    Минченко оценил переговоры Путина с делегацией США в Кремле

    Политолог Минченко: В Москве прошел тест-драйв «Совета мира»

    Минченко оценил переговоры Путина с делегацией США в Кремле
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Работа по основным трекам, наметившимся в Кремле, продолжится в Абу-Даби. На повестке, вероятно, будет стоять вопрос реализации вывода украинских войск из Донбасса, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее Владимир Путин провел встречу с делегацией представителей США. По мнению эксперта, участие Джоша Грюнбаума в ней неслучайно.

    «По итогам встречи Владимира Путина с американскими эмиссарами в Кремле анонсирована работа по двум трекам – военному и экономическому», – указал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». Он назвал выбор Абу-Даби в качестве места проведения заседания трехсторонней рабочей группы Россия – США – Украина по вопросам безопасности логичным, поскольку столица ОАЭ ранее уже становилась площадкой для диалога сторон.

    «Я думаю, на повестке – вопрос реализации вывода украинских войск из Донбасса: как технически это сделать так, чтобы было обеспечено прекращение огня на период вывода. Также необходимо понимать предполагаемые способы верификации результатов, механизмы синхронизации мероприятий с переговорным треком и, видимо, подписанием каких-то пакетов документов», – рассуждает политолог.

    «Остановка боевых действий, а потом перемещение войск – это очень сложная задача с точки зрения и логистики, и безопасности», – подчеркнул Минченко. Что касается второго трека работы, продолжил собеседник, то у Кирилла Дмитриева и Стива Уиткоффа есть достаточно серьезный прорыв с точки зрения поиска интересных и для России, и для США совместных экономических проектов. «Состав российской делегации на предстоящих переговорах достаточно традиционный», – уточнил спикер.

    На этом фоне аналитик обратил внимание на новую фигуру в американской переговорной группе – Джоша Грюнбаума. «Он включен как представитель недавно созданного «Совета мира». Я думаю, что это практически первый тест-драйв новой организации в международных переговорах, причем в двойственном формате – и по украинскому вопросу, и по вопросу Газы», – заключил Минченко.

    В ночь на пятницу состоялись переговоры президента России Владимира Путина с делегацией представителей США. Встреча продолжалась около четырех часов. С американской стороны в ней принимали участие спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.

    Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, переговоры были исключительно содержательными, конструктивными и были необходимы, чтобы «вместе, уже как бы «на двоих», определить параметры дальнейших действий». Спецпредставитель главы России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев охарактеризовал их как «важные».

    Центральной темой стала ситуация на Украине. По словам Ушакова, стороны подтвердили: без решения территориального вопроса по «формуле Анкориджа» рассчитывать на долгосрочное урегулирование не приходится. «Мы, как подчеркивал Владимир Путин, искренне заинтересованы в урегулировании украинского кризиса политико-дипломатическими методами. Но пока этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед специальной военной операцией целей именно на поле боя», – цитирует помощника президента официальный сайт Кремля.

    Он сообщил, что 23 января в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием России, США и Украины. Российскую делегацию возглавит начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков. Параллельно с этим в столице ОАЭ пройдет встреча руководителей двусторонней группы России и США по экономическим делам – Кирилла Дмитриева и Стива Уиткоффа.

    На встрече в Кремле также обсуждалась американская инициатива о создании «Совета мира». Москва выразила готовность направить в его бюджет один млрд долларов из замороженных еще прежней администрацией США российских активов. Остальные средства, как отметил Ушаков, могут быть использованы «для восстановления территорий, пострадавших в ходе боевых действий уже после заключения мирного договора между Россией и Украиной». «Разговор по этой теме будет продолжен в двусторонней экономической группе», – уточнил Ушаков.

    Трехсторонняя встреча России, США и Украины в ОАЭ – в любом случае положительное событие, заявил Трамп. «Любая встреча – это хорошо. Если не встречаться, ничего не произойдет», – сказал глава Белого дома, его слова приводит РБК. Американский лидер также отметил, что Украина может потерять еще больше территорий, если не пойдет на урегулирование конфликта.

    23 января 2026, 10:27 • Новости дня
    NYT: Зеленский в Давосе обрушился с критикой на ближайших союзников
    NYT: Зеленский в Давосе обрушился с критикой на ближайших союзников
    @ Markus Schreiber/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с резкой речью на Всемирном экономическом форуме, обвинив европейские страны в неспособности противостоять России и слабом ответе на вызовы, сообщает The New York Times (NYT).

    Владимир Зеленский выступил с критикой в адрес европейских стран на форуме в Давосе, сообщает The New York Times.

    По словам Зеленского, Европа остается «фрагментированным калейдоскопом» и не может стать глобальной силой, способной защитить свободу и противостоять угрозам. Он подчеркнул, что Европа полагается на военную мощь Соединенных Штатов и не готова действовать самостоятельно.

    Зеленский отметил, что европейские власти не смогли эффективно противодействовать действиям России и недостаточно строго реагировали на попытки обхода санкций со стороны российских нефтяных танкеров. Он также сравнил позицию Европы с решительными мерами США, приведя в пример военную операцию против Николаса Мадуро и действия в отношении Венесуэлы.

    В своей речи Зеленский указал на опасность того, что Европа может остаться без поддержки США в будущем, и призвал европейские страны к большей самостоятельности и единству. По его мнению, только совместные усилия с Украиной позволят защитить европейский образ жизни и безопасность.

    Зеленский также сообщил, что провел встречу с Дональдом Трампом, по итогам которой стороны достигли договоренности относительно гарантий безопасности для Украины после завершения военных действий. Однако подробности о характере этих гарантий он не раскрыл. Отмечается, что конкретных соглашений о послевоенном восстановлении или дополнительных гарантиях безопасности на форуме достигнуто не было.

    Владимир Зеленский заявил, что если бы Украина была в НАТО, она могла бы «решить проблему с российскими кораблями» у Гренландии.

    Зеленский ранее подчеркнул, что Европа по-прежнему не готова к самостоятельной защите и не понимает, как реагировать на новые вызовы.

    Украинский лидер обвинил западные страны в отсутствии реальной поддержки народов Белоруссии и Ирана.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал Зеленского «бестолковым клоуном» из-за его призывов атаковать Иран.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Зеленского человеком, который уже четвертый год не может или не хочет закончить конфликт.

    23 января 2026, 11:15 • Новости дня
    Politico: Германия и Италия создают новый альянс
    Politico: Германия и Италия создают новый альянс
    @ Florian Gaertner/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Италии Джорджа Мелони готовятся подписать ряд соглашений, включая оборонное сотрудничество и поддержку промышленности ЕС, сообщает Politico.

    Мерц и Мелони встретятся в пятницу на саммите в римской вилле Дория Памфили, где они намерены заключить соглашения по оборонным и экономическим вопросам. В переговорах примут участие 21 министр из обеих стран, ожидается подписание около десяти документов, подтвердило правительство Италии. Германия и Италия уже имеют совместное предприятие по производству танков между Rheinmetall и Leonardo, пишет Polotico.

    Стороны также готовят совместную позицию по восстановлению промышленности ЕС и расширению экспорта, которую представят на саммите Европейского совета 12 февраля. Мерц и Мелони единодушны в критике задержек по соглашению с МЕРКОСУР и стремятся снизить напряженность с президентом США Дональдом Трампом. Политики демонстрируют личную симпатию и считают сотрудничество надежным, в отличие от отношений с президентом Франции Эммануэлем Макроном, чье поведение неоднократно вызывало раздражение в Берлине и Риме.

    В то же время между Мерцем и Мелони сохраняются разногласия: премьер Италии ранее не поддержала идею использовать замороженные российские активы для помощи Украине и добивалась уступок для фермеров по МЕРКОСУР. В вопросах финансовой дисциплины Берлин и Рим также расходятся: Италия традиционно выступает за мягкую фискальную политику, а Германия – за жесткую экономию. Тем не менее оба лидера пошли на сближение позиций: Мелони сократила расходы Италии, а Мерц увеличил госдолг ради инвестиций в оборону.

    Как отмечают эксперты, альянс Мерца и Мелони носит прагматичный и тактический характер, обусловленный внутренними политическими изменениями в обеих странах и необходимостью выстраивать альтернативу тандему с Францией.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц отправился в Рим на переговоры с премьером Италии Джорджой Мелони по вопросам торгового давления со стороны США и других партнеров.

    В Евросоюзе обостряются разногласия между Берлином и Парижем по вопросам обороны, финансирования Украины и торгового соглашения с МЕРКОСУР.

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, говоря о напряженности между Германией и Францией, отмечал, что это происходит из-за «подразделения внутри подразделений».

    23 января 2026, 07:38 • Новости дня
    Фон дер Ляйен пообещала потратить оборонные средства ЕС на ледокол
    Фон дер Ляйен пообещала потратить оборонные средства ЕС на ледокол
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Брюссель намерен направить часть военных ассигнований на закупку полярного оборудования и создание собственного судна ледового класса для работы в северных широтах, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «Помимо инвестиций, мы также намерены углублять сотрудничество с Соединенными Штатами и всеми другими странами и партнерами по важной теме арктической безопасности», – указала глава ЕК, передает РИА «Новости».

    Чиновница уточнила, что увеличение оборонных расходов следует направить на закупку специализированной техники. В качестве примера необходимого оборудования она назвала европейский ледокол.

    На этой неделе руководство ЕК уже анонсировало подготовку предложений по данному вопросу. Планируется задействовать военные фонды Евросоюза для технического оснащения в Арктике.

    В начале января британский премьер Кир Стармер в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом обсудил защиту союзников по Европе от «агрессивной России» на Крайнем Севере.

    23 января 2026, 03:59 • Новости дня
    Орбан сообщил о требовании Украины к ЕС на 1,5 трлн долларов
    Орбан сообщил о требовании Украины к ЕС на 1,5 трлн долларов
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Руководство Евросоюза вручило лидерам европейских стран секретный документ с требованиями Украины, которые включают 1,5 трлн долларов, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    По словам Орбана, Киев «выдвинул требование» выделить 1,5 трлн долларов в течение следующих десяти лет. 800 млрд планируется выделить «в два этапа, на первом этапе – 300 млрд». Еще 700 млрд – «это военные расходы в течение следующих десяти лет», передает ТАСС.

    «Не знаю, к чему это приведет, но это определенно как взрыв атомной бомбы. До сих пор мы думали, что ЕС попытается как-то избавиться от этого требования, смягчить его или уменьшить, но это требование было принято», – заявил Орбан после экстренного саммита ЕС в Брюсселе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский выступил в Давосе с резкой критикой в адрес премьер-министра Венгрии. Орбан ответил Зеленскому: «Я свободный человек, который служит венгерскому народу. Вы человек, находящийся в отчаянном положении, который вот уже четвертый год не может или не хочет закончить конфликт».

    23 января 2026, 14:21 • Новости дня
    МИД Италии упрекнул Зеленского в неблагодарности
    МИД Италии упрекнул Зеленского в неблагодарности
    @ Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни прокомментировал выступление Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

    По словам Таяни, Европа сделала все возможное для поддержки Украины на политическом, финансовом и военном уровнях, однако в речи украинского президента не прозвучала благодарность европейцам за оказанную помощь, передает ТАСС.

    «Мне кажется, что Европа гарантировала независимость Украины, делая все возможное, чтобы поддерживать страну с политической, финансовой и военной точек зрения. Поэтому мне кажется его речь не отличается щедростью (по отношению к европейцам)», – заявил министр на полях итало-германского бизнес-форума в Риме.

    Издание The New York Times писало, что Зеленский выступил с резкой речью на Всемирном экономическом форуме, обвинив европейские страны в неспособности противостоять России и слабом ответе на вызовы.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Зеленский на экономическом форуме в Давосе атакой и на венгерское правительство, и на других европейских лидеров, перешел черту.

    23 января 2026, 12:28 • Новости дня
    Орбан: Зеленский «перешел черту» в Давосе

    Орбан: Зеленский в своем выступлении в Давосе перешел черту

    Орбан: Зеленский «перешел черту» в Давосе
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе атакой и на венгерское правительство, и на других европейских лидеров, перешел черту.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе «перешел черту», передает РИА «Новости».

    По словам Орбана, Зеленский вновь подверг критике венгерское правительство и лично его в преддверии выборов в Венгрии.

    «Он перешел черту. Удивительно то, что в своей речи он также раскритиковал всех остальных европейских лидеров», – написал Орбан на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Венгерский премьер также считает, что вся финансовая помощь, которую Брюссель направляет Украине, оказывается бесполезной, поскольку, по мнению Орбана, Зеленский не способен эффективно распоряжаться этими средствами.

    Ранее Владимир Зеленский заявил на Всемирном экономическом форуме о слабости европейских стран в ответе на действия России.

    Владимир Зеленский выступил в Давосе с резкой критикой в адрес премьер-министра Венгрии. Орбан ответил Зеленскому: «Я свободный человек, который служит венгерскому народу. Вы человек, находящийся в отчаянном положении, который вот уже четвертый год не может или не хочет закончить конфликт».

    Орбан сообщил, что руководство Евросоюза передало лидерам европейских стран секретный документ с требованиями Украины на сумму 1,5 трлн долларов.

    23 января 2026, 11:35 • Новости дня
    Захарова иронично ответила на заявления главы МИД Норвегии о викингах в Херсоне

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала слова министра иностранных дел Норвегии Эспена Барта Эйда, заявившего о путешествиях викингов в Днепропетровск, Херсон и Запорожье.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией отреагировала на выступление главы МИД Норвегии Эспена Барта Эйда, который во время визита в Киев рассказал о путешествиях викингов по территориям Днепропетровска, Запорожья и Херсона, передает РИА «Новости».

    Захарова отметила, что министр допустил историческую неточность, поскольку города Днепропетровск, Запорожье и Херсон были основаны значительно позже, в XVIII веке, во времена Российской империи.

    По ее словам, норвежский министр упустил из виду этот факт, что, по мнению дипломата, говорит о низком уровне образования европейских политиков.

    «Безграмотность Эспена Барта Эйда – это тоже наследие его предков-викингов? Или как? Это наследие его предков, которые грабили и убивали людей по всей Европе? Или это что-то самоприобретенное?» – иронично отметила дипломат.

    Она также напомнила, что викинги, которых министр упомянул в своей речи, были известны грабежами и убийствами по всей Европе, что добавляет иронии в его исторические экскурсы.

    Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде ранее подчеркнул важность поддержки Украины в ее борьбе за независимость и общие принципы.

    Российское посольство в Осло отметило, что Норвегия придерживается конфронтационной линии западных стран и способствует эскалации прокси-войны с Россией.

    23 января 2026, 18:35 • Новости дня
    Евродепутат Мариани: Европейские вассалы лишились хозяина в виде США
    Евродепутат Мариани: Европейские вассалы лишились хозяина в виде США
    @ Nicolas Maeterlinck/Belga News A/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По мнению депутата Европарламента, высказывания премьер-министра Бельгии о зависимости Европы от США и события вокруг Гренландии, стали сигналом к переосмыслению суверенитета на континенте.

    Часть европейских элит долгое время вела себя как вассалы США, надеясь на защиту и поддержку Вашингтона, однако ситуация вокруг Гренландии и жёсткая позиция американского президента Дональда Трампа стали поворотным моментом. Об этом заявил ТАСС депутат Европарламента Тьерри Мариани, комментируя слова премьер-министра Бельгии Барта де Вевера о зависимости Европы от США.

    Мариани отметил: «Барт де Вевер прямо говорит о реальности, о которой многие в Брюсселе предпочитают умалчивать: да, часть европейских элит долгое время вела себя как послушный вассал, убежденная, что в обмен на свою покорность она получит защиту и комплименты. А сейчас они буквально влетели в стену. Они лишились хозяина, которому льстили и который давал им маленький кусочек сахара за каждое отречение от своего суверенитета».

    Европарламентарий напомнил, что Трамп, придерживаясь принципа «Америка прежде всего», последовательно защищает интересы США, а европейские лидеры ошиблись, недооценив его реальные намерения. По мнению Мариани, признание премьера Бельгии стало запоздалым осознанием европейской наивности в трансатлантических отношениях.

    Политик считает, что нынешняя ситуация даёт Европе шанс пересмотреть подходы, вернуть себе суверенитет, начать самостоятельно решать проблемы и диверсифицировать внешние связи. Мариани подчеркивает, что Европа больше не может жить иллюзиями и должна двигаться к реальной независимости.

    Ранее Барт де Вевер, комментируя требования Трампа по Гренландии, отметил, что Европа стояла перед выбором между ролью «довольного вассала» и «несчастного раба». Премьер Бельгии признал, что сегодня ЕС в сложном положении, сильно зависит от США, и уже давно старается угодить Вашингтону, чтобы заручиться его поддержкой в противостоянии с Россией на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также Де Вевер сравнил Дональда Трампа с голодной гусеницей из книги Эрика Карла. Сам Трамп в Давосе заявил, что США взяли на себя ответственность за безопасность Гренландии после капитуляции Дании перед Германией во Второй мировой войне.

    Также президент США отметил, что не собирается использовать военную силу для получения Гренландии.

    23 января 2026, 18:42 • Новости дня
    Опрос: Большинство поляков недовольно Туском

    Лишь треть поляков заявила о поддержке правительства Туска

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Исследование CBOS зафиксировало, что 42% поляков не поддерживают правительство, а 53% негативно оценивают премьер-министра Дональда Туска.

    Согласно результатам опроса, проведенного лабораторией CBOS, только 33% жителей Польши поддерживают нынешнее правительство. В то же время 42% опрошенных высказали отрицательное отношение к кабинету министров, а 22% заявили о своем безразличии. Еще 3% респондентов не определились с мнением по этому вопросу, отмечает РИА «Новости».

    Также по данным исследования, удовлетворение тем, что Дональд Туск занимает пост премьера, выразили 36% участников опроса. Недовольство работой Туска высказали 53% опрошенных, а 11% затруднились с ответом.

    Опрос проводился с 8 по 20 января среди 938 человек, однако данные о возможной погрешности не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польские СМИ ранее отмечали снижение популярности Дональда Туска в стране. А в сентябре 2024 года почти 40% жителей Польши посчитали, что премьер-министр Туск не справился с руководством страной во время масштабного наводнения, охватившего юг и запад страны.

    Еще один опрос в январе 2026 года показал, что только 48% поляков поддерживают прием украинских беженцев, а 46% выступают против.


