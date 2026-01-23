  • Новость часаВ ОАЭ начались переговоры России, США и Украины
    Обвинения против «агента ГРУ» показывают упадок контрразведки Германии
    Толстой заявил о необходимости поэтапной отмены ЕГЭ в России
    Поставщик оружия Украине стал самым богатым бизнесменом оборонной отрасли мира
    Вассерман: Методика преподавания иностранных языков в школах неэффективна
    Путин увидел возможность прорыва России в гибридной микроэлектронике
    Путин заявил о будущем превосходстве генетики над атомной бомбой
    Путин заявил о планах осваивать Арктику даже при глобальном похолодании
    Эксперты назвали главный вопрос переговоров России, США и Украины в Абу-Даби
    Американист объяснил роль Грюнбаума в делегации США на переговорах в Кремле
    23 января 2026, 19:38 • Новости дня

    В ЕС выразили беспокойство из-за структуры управления «Советом мира»

    Euractiv: В ЕС выразили беспокойство из-за структуры управления «Советом мира»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Устав созданного по инициативе президента Дональда Трампа «Совета мира» по Газе вызвал в Брюсселе тревогу из-за прописанных в документе исключительных полномочий председателя, сообщает издание Euractiv со ссылкой на просмотренный внутренний документ Европейской службы внешних связей.

    Внутренний документ внешнеполитического ведомства Евросоюза свидетельствует о несоответствии предложенной схемы конституционным принципам объединения, передает РИА «Новости» со ссылкой на Euractiv. «Устав «Совета мира»… вызывает озабоченность в соответствии с конституционными принципами ЕС», – говорится в тексте от 19 января.

    Брюссель считает, что структура управления, которую продвигает Дональд Трамп, противоречит договоренностям ООН, достигнутым в сентябре 2025 года. Европейские чиновники обращают внимание на значительные расхождения в подходах к регулированию ситуации в регионе.

    Согласно уставу организации, американский политик займет пост «первого председателя» с широкими полномочиями. Он получит возможность самостоятельно назначать преемника и накладывать вето на любые решения, даже если они приняты большинством голосов участников совета.

    Ранее в Давосе устав инициированного США «Совета мира» подписали 18 стран.

    Президент России Владимир Путин получил от США приглашение вступить в «Совет мира» по Газе.

    23 января 2026, 10:27 • Новости дня
    NYT: Зеленский в Давосе обрушился с критикой на ближайших союзников
    NYT: Зеленский в Давосе обрушился с критикой на ближайших союзников
    @ Markus Schreiber/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с резкой речью на Всемирном экономическом форуме, обвинив европейские страны в неспособности противостоять России и слабом ответе на вызовы, сообщает The New York Times (NYT).

    Владимир Зеленский выступил с критикой в адрес европейских стран на форуме в Давосе, сообщает The New York Times.

    По словам Зеленского, Европа остается «фрагментированным калейдоскопом» и не может стать глобальной силой, способной защитить свободу и противостоять угрозам. Он подчеркнул, что Европа полагается на военную мощь Соединенных Штатов и не готова действовать самостоятельно.

    Зеленский отметил, что европейские власти не смогли эффективно противодействовать действиям России и недостаточно строго реагировали на попытки обхода санкций со стороны российских нефтяных танкеров. Он также сравнил позицию Европы с решительными мерами США, приведя в пример военную операцию против Николаса Мадуро и действия в отношении Венесуэлы.

    В своей речи Зеленский указал на опасность того, что Европа может остаться без поддержки США в будущем, и призвал европейские страны к большей самостоятельности и единству. По его мнению, только совместные усилия с Украиной позволят защитить европейский образ жизни и безопасность.

    Зеленский также сообщил, что провел встречу с Дональдом Трампом, по итогам которой стороны достигли договоренности относительно гарантий безопасности для Украины после завершения военных действий. Однако подробности о характере этих гарантий он не раскрыл. Отмечается, что конкретных соглашений о послевоенном восстановлении или дополнительных гарантиях безопасности на форуме достигнуто не было.

    Владимир Зеленский заявил, что если бы Украина была в НАТО, она могла бы «решить проблему с российскими кораблями» у Гренландии.

    Зеленский ранее подчеркнул, что Европа по-прежнему не готова к самостоятельной защите и не понимает, как реагировать на новые вызовы.

    Украинский лидер обвинил западные страны в отсутствии реальной поддержки народов Белоруссии и Ирана.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал Зеленского «бестолковым клоуном» из-за его призывов атаковать Иран.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Зеленского человеком, который уже четвертый год не может или не хочет закончить конфликт.

    23 января 2026, 07:38 • Новости дня
    Фон дер Ляйен пообещала потратить оборонные средства ЕС на ледокол
    Фон дер Ляйен пообещала потратить оборонные средства ЕС на ледокол
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Брюссель намерен направить часть военных ассигнований на закупку полярного оборудования и создание собственного судна ледового класса для работы в северных широтах, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «Помимо инвестиций, мы также намерены углублять сотрудничество с Соединенными Штатами и всеми другими странами и партнерами по важной теме арктической безопасности», – указала глава ЕК, передает РИА «Новости».

    Чиновница уточнила, что увеличение оборонных расходов следует направить на закупку специализированной техники. В качестве примера необходимого оборудования она назвала европейский ледокол.

    На этой неделе руководство ЕК уже анонсировало подготовку предложений по данному вопросу. Планируется задействовать военные фонды Евросоюза для технического оснащения в Арктике.

    В начале января британский премьер Кир Стармер в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом обсудил защиту союзников по Европе от «агрессивной России» на Крайнем Севере.

    23 января 2026, 18:58 • Видео
    Трамп унизил Зеленского, а Зеленский – Европу

    Главным итогом визита президента США Дональда Трампа на экономический форум в Давос стала «лебединая песня» Владимира Зеленского. Поэтому сам Зеленский пытался этой встречи избежать. Не вышло.

    23 января 2026, 11:15 • Новости дня
    Politico: Германия и Италия создают новый альянс
    Politico: Германия и Италия создают новый альянс
    @ Florian Gaertner/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Италии Джорджа Мелони готовятся подписать ряд соглашений, включая оборонное сотрудничество и поддержку промышленности ЕС, сообщает Politico.

    Мерц и Мелони встретятся в пятницу на саммите в римской вилле Дория Памфили, где они намерены заключить соглашения по оборонным и экономическим вопросам. В переговорах примут участие 21 министр из обеих стран, ожидается подписание около десяти документов, подтвердило правительство Италии. Германия и Италия уже имеют совместное предприятие по производству танков между Rheinmetall и Leonardo, пишет Polotico.

    Стороны также готовят совместную позицию по восстановлению промышленности ЕС и расширению экспорта, которую представят на саммите Европейского совета 12 февраля. Мерц и Мелони единодушны в критике задержек по соглашению с МЕРКОСУР и стремятся снизить напряженность с президентом США Дональдом Трампом. Политики демонстрируют личную симпатию и считают сотрудничество надежным, в отличие от отношений с президентом Франции Эммануэлем Макроном, чье поведение неоднократно вызывало раздражение в Берлине и Риме.

    В то же время между Мерцем и Мелони сохраняются разногласия: премьер Италии ранее не поддержала идею использовать замороженные российские активы для помощи Украине и добивалась уступок для фермеров по МЕРКОСУР. В вопросах финансовой дисциплины Берлин и Рим также расходятся: Италия традиционно выступает за мягкую фискальную политику, а Германия – за жесткую экономию. Тем не менее оба лидера пошли на сближение позиций: Мелони сократила расходы Италии, а Мерц увеличил госдолг ради инвестиций в оборону.

    Как отмечают эксперты, альянс Мерца и Мелони носит прагматичный и тактический характер, обусловленный внутренними политическими изменениями в обеих странах и необходимостью выстраивать альтернативу тандему с Францией.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц отправился в Рим на переговоры с премьером Италии Джорджой Мелони по вопросам торгового давления со стороны США и других партнеров.

    В Евросоюзе обостряются разногласия между Берлином и Парижем по вопросам обороны, финансирования Украины и торгового соглашения с МЕРКОСУР.

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, говоря о напряженности между Германией и Францией, отмечал, что это происходит из-за «подразделения внутри подразделений».

    23 января 2026, 03:59 • Новости дня
    Орбан сообщил о требовании Украины к ЕС на 1,5 трлн долларов
    Орбан сообщил о требовании Украины к ЕС на 1,5 трлн долларов
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Руководство Евросоюза вручило лидерам европейских стран секретный документ с требованиями Украины, которые включают 1,5 трлн долларов, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    По словам Орбана, Киев «выдвинул требование» выделить 1,5 трлн долларов в течение следующих десяти лет. 800 млрд планируется выделить «в два этапа, на первом этапе – 300 млрд». Еще 700 млрд – «это военные расходы в течение следующих десяти лет», передает ТАСС.

    «Не знаю, к чему это приведет, но это определенно как взрыв атомной бомбы. До сих пор мы думали, что ЕС попытается как-то избавиться от этого требования, смягчить его или уменьшить, но это требование было принято», – заявил Орбан после экстренного саммита ЕС в Брюсселе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский выступил в Давосе с резкой критикой в адрес премьер-министра Венгрии. Орбан ответил Зеленскому: «Я свободный человек, который служит венгерскому народу. Вы человек, находящийся в отчаянном положении, который вот уже четвертый год не может или не хочет закончить конфликт».

    23 января 2026, 14:21 • Новости дня
    МИД Италии упрекнул Зеленского в неблагодарности
    МИД Италии упрекнул Зеленского в неблагодарности
    @ Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни прокомментировал выступление Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

    По словам Таяни, Европа сделала все возможное для поддержки Украины на политическом, финансовом и военном уровнях, однако в речи украинского президента не прозвучала благодарность европейцам за оказанную помощь, передает ТАСС.

    «Мне кажется, что Европа гарантировала независимость Украины, делая все возможное, чтобы поддерживать страну с политической, финансовой и военной точек зрения. Поэтому мне кажется его речь не отличается щедростью (по отношению к европейцам)», – заявил министр на полях итало-германского бизнес-форума в Риме.

    Издание The New York Times писало, что Зеленский выступил с резкой речью на Всемирном экономическом форуме, обвинив европейские страны в неспособности противостоять России и слабом ответе на вызовы.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Зеленский на экономическом форуме в Давосе атакой и на венгерское правительство, и на других европейских лидеров, перешел черту.

    23 января 2026, 12:28 • Новости дня
    Орбан: Зеленский «перешел черту» в Давосе

    Орбан: Зеленский в своем выступлении в Давосе перешел черту

    Орбан: Зеленский «перешел черту» в Давосе
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе атакой и на венгерское правительство, и на других европейских лидеров, перешел черту.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе «перешел черту», передает РИА «Новости».

    По словам Орбана, Зеленский вновь подверг критике венгерское правительство и лично его в преддверии выборов в Венгрии.

    «Он перешел черту. Удивительно то, что в своей речи он также раскритиковал всех остальных европейских лидеров», – написал Орбан на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Венгерский премьер также считает, что вся финансовая помощь, которую Брюссель направляет Украине, оказывается бесполезной, поскольку, по мнению Орбана, Зеленский не способен эффективно распоряжаться этими средствами.

    Ранее Владимир Зеленский заявил на Всемирном экономическом форуме о слабости европейских стран в ответе на действия России.

    Владимир Зеленский выступил в Давосе с резкой критикой в адрес премьер-министра Венгрии. Орбан ответил Зеленскому: «Я свободный человек, который служит венгерскому народу. Вы человек, находящийся в отчаянном положении, который вот уже четвертый год не может или не хочет закончить конфликт».

    Орбан сообщил, что руководство Евросоюза передало лидерам европейских стран секретный документ с требованиями Украины на сумму 1,5 трлн долларов.

    23 января 2026, 11:35 • Новости дня
    Захарова иронично ответила на заявления главы МИД Норвегии о викингах в Херсоне

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала слова министра иностранных дел Норвегии Эспена Барта Эйда, заявившего о путешествиях викингов в Днепропетровск, Херсон и Запорожье.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией отреагировала на выступление главы МИД Норвегии Эспена Барта Эйда, который во время визита в Киев рассказал о путешествиях викингов по территориям Днепропетровска, Запорожья и Херсона, передает РИА «Новости».

    Захарова отметила, что министр допустил историческую неточность, поскольку города Днепропетровск, Запорожье и Херсон были основаны значительно позже, в XVIII веке, во времена Российской империи.

    По ее словам, норвежский министр упустил из виду этот факт, что, по мнению дипломата, говорит о низком уровне образования европейских политиков.

    «Безграмотность Эспена Барта Эйда – это тоже наследие его предков-викингов? Или как? Это наследие его предков, которые грабили и убивали людей по всей Европе? Или это что-то самоприобретенное?» – иронично отметила дипломат.

    Она также напомнила, что викинги, которых министр упомянул в своей речи, были известны грабежами и убийствами по всей Европе, что добавляет иронии в его исторические экскурсы.

    Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде ранее подчеркнул важность поддержки Украины в ее борьбе за независимость и общие принципы.

    Российское посольство в Осло отметило, что Норвегия придерживается конфронтационной линии западных стран и способствует эскалации прокси-войны с Россией.

    23 января 2026, 06:34 • Новости дня
    Глава Евросовета заявил о противоречии «Совета мира» Трампа Уставу ООН
    Глава Евросовета заявил о противоречии «Совета мира» Трампа Уставу ООН
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Лидеры стран ЕС опасаются, что новый «Совет мира», инициированный США, может противоречить основным принципам Устава ООН, заявил глава Евросовета Антониу Кошта.

    «У нас есть обоснованные сомнения в соответствии «Совета мира» принципам и Уставу ООН», – приводит слова Кошты ТАСС.

    Кошта выступил на пресс-конференции по итогам экстренного саммита ЕС по Гренландии. Он заявил, что европейские лидеры намерены продолжать сотрудничество с США по вопросам установления мира в Газе без участия в этой структуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС провел экстренный саммит по Гренландии.

    В Давосе состоялась церемония подписания устава созданного по инициативе США «Совета мира» по Газе. Президент США Дональд Трамп на церемонии заявил о приверженности демилитаризации сектора Газа.

    23 января 2026, 00:14 • Новости дня
    Фицо усомнился в пользе Каллас для ЕС из-за отказа Рубио встретиться с ней

    Tекст: Антон Антонов

    Если госсекретарь президента США Марко Рубио отказывается встретиться с главой дипломатии ЕС Каей Каллас, то возникает вопрос, какую пользу приносит ее служба, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    «Если... Марко Рубио отказывается встретиться с Каей Каллас… какую пользу приносит ее служба? Из глубокого кризиса, в котором находится Евросоюз, мы можем выйти только с новым руководством и новыми идеями», – приводит слова Фицо РИА «Новости».

    Фицо в видеообращении заявил, что нынешнее руководство ЕС не способно решать ключевые проблемы – от снижения конкурентоспособности из-за климатических целей до ситуации с нелегальной миграцией и отсутствия смелости выражать независимую позицию.

    Он отметил, что сейчас Евросоюз руководствуется исключительно антироссийскими настроениями, а в его руководстве находятся люди, которых избегают мировые лидеры. Он подчеркнул, что выход из кризиса возможен только при появлении новых идей и нового руководства.

    Фицо сравнил Европейский союз с массажным салоном, для эффективной работы которого надо менять не кровати, а персонал.

    Премьер также раскритиковал внеочередной саммит в Брюсселе, назвав его «супердорогим ужином» и отметив, что заседание не приведет к принятию решений. Фицо выразил надежду, что встреча не затянется до утра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио неоднократно отказывался от встреч с Каллас. Каллас во время встречи с политическими группами в Европарламенте заявила, что из-за непростой ситуации в мире сейчас самое время начать пить. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала вызывать санитаров для Каллас.

    22 января 2026, 21:57 • Новости дня
    Каллас заявила о нанесенном ударе по трансатлантическим отношениям

    Каллас заявила о серьезном ухудшении отношений Евросоюза и США

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз столкнулся с самым серьезным за последнее время испытанием трансатлантических связей, однако европейские лидеры подчеркивают важность сохранения диалога с США, заявила верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кая Каллас.

    Серьезный удар по трансатлантическим отношениям был нанесен на этой неделе, сообщила верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кая Каллас, передает ТАСС.

    Она выступила перед журналистами по прибытии на внеочередной саммит Евросоюза, который посвящен ситуации вокруг Гренландии.

    Каллас подчеркнула, что в этом году ЕС уже понял,что эти отношения уже не такие, какими были раньше.

    «ЕС не хочет выкинуть в мусорное ведро 80 лет хороших отношений с США, и мы хотим работать над этим», – отметила глава евродипломатии.

    По словам Каллас, несмотря на сложности, Евросоюз намерен приложить усилия для сохранения и укрепления сотрудничества с США.

    Ранее европейские чиновники заявили о сохранении серьезных разногласий после отказа Дональда Трампа от введения пошлин на страны, поддерживающие Гренландию.

    Президент Чехии Петр Павел отметил, что страны Европы должны сами обеспечивать свою безопасность без помощи Соединенных Штатов.

    Axios сообщал, что план Дональда Трампа по Гренландии предполагает сохранение суверенитета Дании при военном присутствии США.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты получат полный военный доступ к Гренландии без выплаты средств.

    23 января 2026, 11:25 • Новости дня
    Politico: Европа перешла Рубикон в отношениях с США
    Politico: Европа перешла Рубикон в отношениях с США
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Лидеры Евросоюза на внеочередном саммите в Брюсселе сочли необходимым выработать единую стратегию независимости от США после событий вокруг Гренландии, пишет Politico.

    Лидеры Евросоюза на экстренном саммите в Брюсселе пришли к выводу, что Европе необходимо действовать самостоятельно, без оглядки на США, сообщает Politico.

    Поводом для встречи стали угрозы Дональда Трампа по поводу Гренландии, однако даже после того, как президент США за сутки до саммита отказался от своих намерений, европейские политики ощутили, что прежний мировой порядок остался в прошлом.

    Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц, несмотря на разногласия, выступили единым фронтом, подчеркнув, что трансатлантический кризис заставил ЕС принять новую реальность – необходимость независимости. «Мы знаем, что должны работать как независимая Европа», – заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам пятитичасовой встречи.

    По словам одного из дипломатов восточного фланга ЕС, «это момент Рубикона. Европа не может вернуться к тому, как было раньше. Лидеры говорят об этом уже несколько дней». Конкретный сценарий будущего еще предстоит обсуждать, но уже сейчас очевидны изменения в подходах – от приостановки торговых соглашений с США до обсуждения военных и экономических мер.

    Уникальность происходящего в том, что даже страны, традиционно ориентированные на США, начали проявлять готовность к самостоятельным действиям. Эстония рассматривала возможность отправки войск в Гренландию, а Польша, всегда тесно сотрудничавшая с Вашингтоном, заявила о возможности применения антикоррекционного инструмента ЕС против США.

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отметила, что Европа становится сильнее, когда действует едино и ясно выражает свою позицию. Даже Германия, традиционно опиравшаяся на трансатлантические связи, начала пересматривать свои позиции. Дипломаты ЕС подчеркивают: теперь ключевая задача – самостоятельно выстраивать повестку, включая вопросы Украины, безопасности и повышения конкурентоспособности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Виктор Орбан заявил, что Брюссель стремится продолжать войну на Украине.

    Кая Каллас отметила, что по трансатлантическим отношениям был нанесен серьезный удар.

    Владимир Зеленский сообщил о растерянности в Европе после его встречи с Дональдом Трампом.

    23 января 2026, 12:46 • Новости дня
    Экс-премьер Бельгии призвал прекратить оплачивать счета Украины

    Tекст: Елизавета Шишкова

    После выступления Владимира Зеленского в Давосе с обвинениями в адрес Европы экс-премьер Бельгии Элио Ди Рупо предложил прекратить финансирование Украины и продвижение ее в ЕС.

    Депутат Европарламента Элио Ди Рупо отреагировал на слова украинского лидера, написав об этом в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Политик заявил: «Зеленский, похоже, сделал свой выбор. Это США. Очень хорошо. Но в таком случае внесем ясность: европейцы должны прекратить оплачивать счета и перестать изнурять себя усилиями по присоединению Украины к Евросоюзу любой ценой».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский обвинил европейские страны в неспособности противостоять России.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о переходе украинским лидером черты в критике европейских политиков.

    23 января 2026, 16:20 • Новости дня
    Эксперты назвали причину ЧП с поездом в Испании

    Стала известна причина ЧП с поездом в Испании

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Комиссия по расследованию железнодорожных аварий Испании установила, что трещина в рельсе могла привести к трагедии с поездом в Андалусии.

    Основной версией происшествия с поездом в Испании названа трещина в рельсе. Комиссия по расследованию железнодорожных аварий (CIAF) Испании в предварительном отчете указала, что во время осмотра поезда компании Iryo были обнаружены зазубрины на поверхности правых колес вагонов со второго по пятый, передает ТАСС.

    В отчете отмечается: «Эти зазубрины на колесах и наблюдаемая деформация рельса соответствуют тому факту, что рельс был разрушен». Комиссия предположила, что трещина образовалась еще до прохождения поезда Iryo, участвовавшего в аварии, и до его схода с рельсов.

    Инцидент произошел 18 января в районе населенного пункта Адамус в провинции Андалусия на юге Испании. Следовавший из Малаги в Мадрид поезд с примерно 300 пассажирами сошел с рельсов, выехал на соседние пути и столкнулся с составом Renfe, следовавшим из Мадрида в Уэльву. В результате аварии погиб 45 человек, среди которых была гражданка России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, шестилетняя девочка осталась единственным выжившим членом своей семьи после катастрофы поезда на юге Испании.

    Ранее председатель железнодорожного оператора Renfe Альваро Фернандес Эредиа практически исключил человеческую ошибку как причину трагедии.

    В то же время, министр транспорта Испании Оскар Пуэнте назвал железнодорожную аварию в провинции Кордова крайне странной.

    23 января 2026, 04:28 • Новости дня
    ЕС собрался ускорить ратификацию торгового соглашения с США

    Кошта: Саммит ЕС решил ускорить ратификацию торгового соглашения с США

    Tекст: Антон Антонов

    Участники саммита ЕС приняли решение ускорить ратификацию соглашения о пошлинах с США, заявил глава Евросовета Антониу Кошта.

    Кошта на пресс-конференции по итогам экстренного саммита ЕС по Гренландии заявил: «Мы считаем решение президента США Дональда Трампа не вводить новые тарифы в отношении стран ЕС шагом в правильном направлении».

    Он отметил, что эти тарифы были бы несовместимы с достигнутым ранее соглашением между Евросоюзом и США, подписанным в июле. Кошта подчеркнул, что целью соглашения является стабилизация торговых отношений между двумя сторонами, однако Евросоюз намерен и дальше твердо отстаивать свои интересы и готов сотрудничать с США по различным вопросам, включая ситуацию на Украине, передает ТАСС.

    ЕС планирует провести следующую неформальную европейскую встречу 12 февраля и посвятит ее вопросам торговли, включая соглашение с США, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп угрожал ввести 10% тариф на импорт товаров из стран, поддерживающих Данию по вопросу обороны Гренландии. Европейский парламент заявил о намерении приостановить торговую сделку с США из-за новых пошлин. Трамп сообщил, что после обсуждений с генеральным секретарем НАТО и подготовки будущего соглашения по Арктике тарифы с 1 февраля вводиться не будут.

    Весной США начали масштабную тарифную войну. Летом ЕС и США договорились о введении пошлин в размере 15% на 75% европейских поставок в США. При этом ЕС отказался от тарифов на американские товары.

    23 января 2026, 11:54 • Новости дня
    Глава МИД Франции спрогнозировал переговоры Европы с Россией о безопасности

    Tекст: Вера Басилая

    Европейским странам предстоит обсудить с Россией вопросы архитектуры безопасности после завершения конфликта на Украине, заявил руководитель МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в пятницу сообщил о необходимости будущего диалога между Европой и Россией по вопросам безопасности после завершения конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    По его словам, такой разговор станет актуальным, когда «завершится война» и Россия определит для себя новые ориентиры.

    «Когда придет время, нам, очевидно, придется, когда мы будем усилены, провести с Россией обсуждение по вопросу европейской архитектуры безопасности», – заявил Барро.

    Евродепутат Тьерри Мариани заявил, что Франции потребуется вернуть прежний уровень доверия в отношениях с Россией после резких заявлений национального руководства.

    Президент Франции Эммануэль Макрон призвал европейские страны возобновить контакты с Россией.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал всем, кто хочет вести серьезный диалог с Россией, не делать громких заявлений, а связаться напрямую.

    Евросоюз обсуждает создание должности спецпредставителя для ведения переговоров с Россией, а правительства Франции и Италии оказывают давление на объединение с целью учреждения поста переговорщика.

