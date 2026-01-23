Опрос: Большинство поляков недовольно Туском

Лишь треть поляков заявила о поддержке правительства Туска

Tекст: Тимур Шайдуллин

Согласно результатам опроса, проведенного лабораторией CBOS, только 33% жителей Польши поддерживают нынешнее правительство. В то же время 42% опрошенных высказали отрицательное отношение к кабинету министров, а 22% заявили о своем безразличии. Еще 3% респондентов не определились с мнением по этому вопросу, отмечает РИА «Новости».

Также по данным исследования, удовлетворение тем, что Дональд Туск занимает пост премьера, выразили 36% участников опроса. Недовольство работой Туска высказали 53% опрошенных, а 11% затруднились с ответом.

Опрос проводился с 8 по 20 января среди 938 человек, однако данные о возможной погрешности не раскрываются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, польские СМИ ранее отмечали снижение популярности Дональда Туска в стране. А в сентябре 2024 года почти 40% жителей Польши посчитали, что премьер-министр Туск не справился с руководством страной во время масштабного наводнения, охватившего юг и запад страны.

Еще один опрос в январе 2026 года показал, что только 48% поляков поддерживают прием украинских беженцев, а 46% выступают против.



