  • Новость часаВ ОАЭ начались переговоры России, США и Украины
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Обвинения против «агента ГРУ» показывают упадок контрразведки Германии
    Толстой заявил о необходимости поэтапной отмены ЕГЭ в России
    Поставщик оружия Украине стал самым богатым бизнесменом оборонной отрасли мира
    Вассерман: Методика преподавания иностранных языков в школах неэффективна
    Путин увидел возможность прорыва России в гибридной микроэлектронике
    Путин заявил о будущем превосходстве генетики над атомной бомбой
    Путин заявил о планах осваивать Арктику даже при глобальном похолодании
    Эксперты назвали главный вопрос переговоров России, США и Украины в Абу-Даби
    Американист объяснил роль Грюнбаума в делегации США на переговорах в Кремле
    23 января 2026, 17:35 • Новости дня

    Путин допустил глобальное похолодание вместо потепления

    Путин допустил глобальное похолодание вместо потепления
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече со студентами Московского физико-технического института отметил, что мнения специалистов о развитии климатической ситуации на планете и в Арктике расходятся.

    По его словам, одни уверены в дальнейшем глобальном потеплении, а другие считают, что пик потепления уже пройден и впереди может быть похолодание, передает ТАСС.

    Путин рассказал студентам, что ученые изучают ледяные керны, чтобы понять изменения климата по годам и векам, и отметил, что эти процессы развиваются по синусоиде. Глава государства подчеркнул, что независимо от климатических прогнозов Россия продолжит осваивать Арктику, поскольку 70% ее территории находятся в северных широтах, а это крайне важно для страны.

    Ранее Путин заявил о важности усиления позиций России в Арктике.

    23 января 2026, 14:48 • Новости дня
    Эксперты назвали главный вопрос переговоров России, США и Украины в Абу-Даби

    Политолог Ткаченко: Переговорную позицию России улучшают успехи на фронте

    Эксперты назвали главный вопрос переговоров России, США и Украины в Абу-Даби
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Камнем преткновения для урегулирования конфликта на Украине остается территориальный вопрос. Впрочем, для Москвы СВО – это не про территории, а про гарантии безопасности. Эта тема может выйти на первый план после вывода украинских сил из Донбасса, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Федор Лукьянов и Станислав Ткаченко. В пятницу пройдет заседание трехсторонней группы Россия – США – Украина.

    «Сам факт встречи в Кремле и продолжение контактов между Москвой и Вашингтоном показывает, что процесс идет непрерывно, несмотря на очень разные политические обстоятельства», – отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».

    По его мнению, пусть и медленно, но формируются некие контуры возможного будущего соглашения. «Главным камнем преткновения для урегулирования остается территориальный вопрос», – напомнил он и добавил, что для России главной темой остается система гарантий безопасности. По причине того, что изначально требования российского руководства были проигнорированы, и началась спецоперация.

    Лукьянов допустил, что вопрос «остается в стороне» до решения территориальных договоренностей. Заседание трехсторонней группы России, США и Украины, судя по всему, посвятят текущим прикладным темам в военно-технической сфере. Что касается двусторонних консультаций по экономике, то они связаны с замороженными российскими активами и тем, как эти средства могут быть использованы для восстановления территорий, добавил политолог.

    Схожей точки зрения придерживается Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Москва твердо стоит на своей позиции. Более того, переговорная ситуация для России благодаря продвижению армии на фронте лишь улучшается», – подчеркнул он.

    Как отметил собеседник, из заявления Юрия Ушакова следует, что в Анкоридже была зафиксированы определенные территориальные договоренности. Поэтому эксперт допускает, что одной из тем переговоров в Абу-Даби станет вывод ВСУ из Донбасса. «Тот факт, что российскую делегацию возглавляет начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков, говорит о том, что ключевым окажется обсуждение нынешнего состояния и военных перспектив Украины», – добавил Ткаченко.

    «Если Киев начнет выводить войска, то это будет означать признание украинским руководством неспособности контролировать линию фронта. Фактически речь пойдет о бегстве или по меньшей мере эвакуации», – рассуждает он. По его прогнозам, далее при таком развитии событий следует ожидать нового раунда переговоров с участием, вероятно, главы МИД Сергея Лаврова. Основным вопросом станут гарантии безопасности.

    «СВО – это в первую очередь про структуру безопасности в Евразии», – подчеркнул собеседник. В этом случае за стол могут пригласить и европейских лидеров. «Пока мы не считаем их субъектами, поэтому первый раунд, судя по всему, пройдет исключительно между Россией, США и Украиной. Европейцев позовут, но для того, чтобы они согласились с тем, о чем договорятся нынешние участники», – заключил Ткаченко.

    В ночь на пятницу состоялись переговоры президента России Владимира Путина с делегацией представителей США. Встреча продолжалась около четырех часов. С американской стороны в ней принимали участие спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.

    Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, переговоры были исключительно содержательными, конструктивными и были необходимы, чтобы «вместе, уже как бы «на двоих», определить параметры дальнейших действий». Спецпредставитель главы России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев охарактеризовал их как «важные».

    Центральной темой стала ситуация на Украине. По словам Ушакова, стороны подтвердили: без решения территориального вопроса по «формуле Анкориджа» рассчитывать на долгосрочное урегулирование не приходится. «Мы, как подчеркивал Владимир Путин, искренне заинтересованы в урегулировании украинского кризиса политико-дипломатическими методами. Но пока этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед специальной военной операцией целей именно на поле боя», – цитирует помощника президента официальный сайт Кремля.

    Он сообщил, что 23 января в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием России, США и Украины. Российскую делегацию возглавит начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков. Параллельно с этим в столице ОАЭ пройдет встреча руководителей двусторонней группы России и США по экономическим делам – Кирилла Дмитриева и Стива Уиткоффа.

    На встрече в Кремле также обсуждалась американская инициатива о создании «Совета мира». Москва выразила готовность направить в его бюджет один млрд долларов из замороженных еще прежней администрацией США российских активов. Остальные средства, как отметил Ушаков, могут быть использованы «для восстановления территорий, пострадавших в ходе боевых действий уже после заключения мирного договора между Россией и Украиной». «Разговор по этой теме будет продолжен в двусторонней экономической группе», – уточнил Ушаков.

    Трехсторонняя встреча России, США и Украины в ОАЭ – в любом случае положительное событие, заявил Трамп. «Любая встреча – это хорошо. Если не встречаться, ничего не произойдет», – сказал глава Белого дома, его слова приводит РБК. Американский лидер также отметил, что Украина может потерять еще больше территорий, если не пойдет на урегулирование конфликта.

    В Кремле заявили, что Москва считает нецелесообразным говорить публично о формулах, которые обсуждаются на переговорах по Украине, в том числе территориальных. «Хорошо известна позиция России о том, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, они должны быть выведены оттуда. Это является очень важным условием. Есть также другие нюансы, которые остаются на повестке дня переговоров», – сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По информации Axios, территориальный вопрос станет главным на переговорах в Абу-Даби.

    Комментарии (18)
    23 января 2026, 11:54 • Новости дня
    Минченко оценил переговоры Путина с делегацией США в Кремле

    Политолог Минченко: В Москве прошел тест-драйв «Совета мира»

    Минченко оценил переговоры Путина с делегацией США в Кремле
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Работа по основным трекам, наметившимся в Кремле, продолжится в Абу-Даби. На повестке, вероятно, будет стоять вопрос реализации вывода украинских войск из Донбасса, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее Владимир Путин провел встречу с делегацией представителей США. По мнению эксперта, участие Джоша Грюнбаума в ней неслучайно.

    «По итогам встречи Владимира Путина с американскими эмиссарами в Кремле анонсирована работа по двум трекам – военному и экономическому», – указал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». Он назвал выбор Абу-Даби в качестве места проведения заседания трехсторонней рабочей группы Россия – США – Украина по вопросам безопасности логичным, поскольку столица ОАЭ ранее уже становилась площадкой для диалога сторон.

    «Я думаю, на повестке – вопрос реализации вывода украинских войск из Донбасса: как технически это сделать так, чтобы было обеспечено прекращение огня на период вывода. Также необходимо понимать предполагаемые способы верификации результатов, механизмы синхронизации мероприятий с переговорным треком и, видимо, подписанием каких-то пакетов документов», – рассуждает политолог.

    «Остановка боевых действий, а потом перемещение войск – это очень сложная задача с точки зрения и логистики, и безопасности», – подчеркнул Минченко. Что касается второго трека работы, продолжил собеседник, то у Кирилла Дмитриева и Стива Уиткоффа есть достаточно серьезный прорыв с точки зрения поиска интересных и для России, и для США совместных экономических проектов. «Состав российской делегации на предстоящих переговорах достаточно традиционный», – уточнил спикер.

    На этом фоне аналитик обратил внимание на новую фигуру в американской переговорной группе – Джоша Грюнбаума. «Он включен как представитель недавно созданного «Совета мира». Я думаю, что это практически первый тест-драйв новой организации в международных переговорах, причем в двойственном формате – и по украинскому вопросу, и по вопросу Газы», – заключил Минченко.

    В ночь на пятницу состоялись переговоры президента России Владимира Путина с делегацией представителей США. Встреча продолжалась около четырех часов. С американской стороны в ней принимали участие спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.

    Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, переговоры были исключительно содержательными, конструктивными и были необходимы, чтобы «вместе, уже как бы «на двоих», определить параметры дальнейших действий». Спецпредставитель главы России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев охарактеризовал их как «важные».

    Центральной темой стала ситуация на Украине. По словам Ушакова, стороны подтвердили: без решения территориального вопроса по «формуле Анкориджа» рассчитывать на долгосрочное урегулирование не приходится. «Мы, как подчеркивал Владимир Путин, искренне заинтересованы в урегулировании украинского кризиса политико-дипломатическими методами. Но пока этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед специальной военной операцией целей именно на поле боя», – цитирует помощника президента официальный сайт Кремля.

    Он сообщил, что 23 января в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием России, США и Украины. Российскую делегацию возглавит начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков. Параллельно с этим в столице ОАЭ пройдет встреча руководителей двусторонней группы России и США по экономическим делам – Кирилла Дмитриева и Стива Уиткоффа.

    На встрече в Кремле также обсуждалась американская инициатива о создании «Совета мира». Москва выразила готовность направить в его бюджет один млрд долларов из замороженных еще прежней администрацией США российских активов. Остальные средства, как отметил Ушаков, могут быть использованы «для восстановления территорий, пострадавших в ходе боевых действий уже после заключения мирного договора между Россией и Украиной». «Разговор по этой теме будет продолжен в двусторонней экономической группе», – уточнил Ушаков.

    Трехсторонняя встреча России, США и Украины в ОАЭ – в любом случае положительное событие, заявил Трамп. «Любая встреча – это хорошо. Если не встречаться, ничего не произойдет», – сказал глава Белого дома, его слова приводит РБК. Американский лидер также отметил, что Украина может потерять еще больше территорий, если не пойдет на урегулирование конфликта.

    Комментарии (12)
    23 января 2026, 18:58 • Видео
    Трамп унизил Зеленского, а Зеленский – Европу

    Главным итогом визита президента США Дональда Трампа на экономический форум в Давос стала «лебединая песня» Владимира Зеленского. Поэтому сам Зеленский пытался этой встречи избежать. Не вышло.

    Комментарии (0)
    23 января 2026, 04:35 • Новости дня
    Ушаков: Россия до урегулирования на Украине продолжит решать вопрос на поле боя
    Ушаков: Россия до урегулирования на Украине продолжит решать вопрос на поле боя
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Россия продолжит добиваться целей специальной военной операции на Украине на поле боя, пока не достигнуто урегулирование, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков по итогам встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Кремле.

    «Главное, что в ходе этих переговоров нашего президента с американцами было вновь констатировано, что без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на достижение долгосрочного урегулирования не стоит», – приводит слова Ушакова ТАСС.

    Он заявил, что «российские вооруженные силы владеют стратегической инициативой», передает РИА «Новости».

    «Мы, как подчеркивал Владимир Путин, искренне заинтересованы в урегулировании украинского кризиса политико-дипломатическими методами. Но пока этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед специальной военной операцией целей», – сказал он журналистам.

    Переговоры продолжались около четырех часов. Ушаков заявил, что обсуждение в Кремле было исключительно содержательным, конструктивным и предельно откровенным. По его словам, встреча оказалась полезной как для России, так и для США. Среди тем беседы были также «Совет мира», ситуация в Гренландии и ряд других вопросов. Американская сторона поделилась с Москвой информацией о встрече Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Давосе.

    Встреча была сфокусирована на том, чтобы получить информацию об итогах контактов США с украинцами и европейцами, «и вместе уже, на двоих, определить параметры дальнейших действий», сказал Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин встретился в Кремле со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, предпринимателем Джаредом Кушнером и комиссаром Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джошем Грюнбаумом.

    Комментарии (8)
    23 января 2026, 16:16 • Новости дня
    Американист объяснил роль Грюнбаума в делегации США на переговорах в Кремле

    Эксперт Дудаков: Грюнбаум может курировать будущие экономические проекты России и США

    Американист объяснил роль Грюнбаума в делегации США на переговорах в Кремле
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Включение финансиста Джоша Грюнбаума в американскую переговорную группу указывает на заинтересованность Белого дома в расширении сотрудничества с Россией. Вероятно, речь пойдет о конкретных проектах в сфере торговли, совместной добыче редкоземельных металлов и освоении Арктики, заявил газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее в Кремле прошли трехчасовые российско-американские переговоры.

    «Москва и Вашингтон запустили переговорный процесс довольно обширного характера с огромным количеством вопросов. Вполне логично стремление американской стороны увеличить размер своей переговорной группы за счет специалистов с разным бэкграундом», – пояснил американист Малек Дудаков.

    Что касается лично Грюнбаума, то он построил карьеру в финансово-корпоративной сфере. «Думаю, его опыт будет использован в рамках обсуждения потенциальных совместных проектов Москвы и Вашингтона. Вероятно, они будут касаться торговли, совместной добычи редкоземельных металлов, освоения Арктики. Судя по всему, он еще не раз приедет в Россию», – полагает спикер.

    Как отметил аналитик, в Белом доме постоянно говорят о потенциальном расширении сотрудничества с Россией в случае заключения «большой сделки» по украинскому урегулированию. «Включение Грюнбаума в состав американской делегации иллюстрирует также подход Трампа к кадровой работе. Он не доверяет карьерным дипломатам», – заметил он.

    «Трамп сосредотачивается в большей степени на проведении сделок через своих ближайших соратников, вроде Уиткоффа, с которым 30 лет играет в гольф. Кроме того, глава Белого дома опирается на людей из корпоративного мира и бизнес-среды. Из них, по мнению президента США, выходят куда более эффективные специалисты, чем дипломаты», – детализировал эксперт.

    «Помимо этого, возможно, Грюнбаум будет работать, скажем так, по смежным с украинским урегулированием трекам. Не исключаю, что он станет одним из кураторов аудитов и расследований эффективности освоения Киевом западных траншей», – резюмировал собеседник.

    В ночь на пятницу президент России Владимир Путин встретился в Кремле со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, основателем компании Affinity Partners Джаредом Кушнером и комиссаром Федеральной службы по закупкам Джошем Грюнбаумом.

    «Последний участник – это старший советник Белого дома, специалист по экономическому досье. Он впервые присоединился к американской команде», – приводит РИА «Новости» слова помощника президента России Юрия Ушакова.

    Переговоры продолжались около четырех часов и, по словам Ушакова, «были исключительно содержательными, конструктивными, предельно откровенными и доверительными». «Вопросы дальнейшего развития двусторонних российско-американских отношений обсуждались в концептуальном плане, исходя из того, что у наших стран огромный потенциал для сотрудничества в самых различных областях», – сказал он.

    Ранее Уиткофф сообщал, что Грюнбаум участвовал во встречах в Майами со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. В декабре он сам подтвердил, что стал частью команды переговорщиков от Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине.

    Грюнбаум вырос в ортодоксальной еврейской общине в Нью-Джерси. Он внук пережившего холокост человека, всю семью которого убили нацисты. Учился в иешиве (высшем религиозном учебном заведении иудаизма). Получил степень доктора юриспруденции в Школе права Нью-Йоркского университета и магистра делового администрирования в Школе бизнеса Стерна, сообщает РБК.

    Грюнбаум начал карьеру в компании отца, занимавшейся импортом продуктов. Затем стажировался в банке Goldman Sachs, юрфирме Sullivan & Cromwell, работал в инвестбанке Moelis & Co. Затем на должности директора инвесткомпании KKR & Co специализировался на особых ситуациях, частном кредитном инвестировании, реструктуризации, управлении, слияниях и поглощениях.

    В январе 2025 года он стал комиссаром Федеральной службы закупок (FAS) Управления общих служб (GSA). Эта структура осуществляет надзор за федеральными контрактами, добиваясь прозрачной финансовой подотчетности, а также оптимального соотношения цены и качества, сообщает портал ExecutiveGov. Сам Грюнбаум регулярно напоминает о «пристальном внимании нынешней администрации к финансовой ответственности».

    Также в интервью Jewish Insider он подчеркивал, что команда Трампа «не терпит ненависти в форме антисемитизма». «Поэтому, я думаю, что в контексте контрактов и грантов нужно рассматривать вопрос: с какими партнерами должно сотрудничать федеральное правительство?» – отмечал Грюнбаум. Чиновник входит в «Совет мира» по Газе, вокруг которого разворачивается тонкая игра России и США.

    Комментарии (7)
    23 января 2026, 07:38 • Новости дня
    Фон дер Ляйен пообещала потратить оборонные средства ЕС на ледокол
    Фон дер Ляйен пообещала потратить оборонные средства ЕС на ледокол
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Брюссель намерен направить часть военных ассигнований на закупку полярного оборудования и создание собственного судна ледового класса для работы в северных широтах, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «Помимо инвестиций, мы также намерены углублять сотрудничество с Соединенными Штатами и всеми другими странами и партнерами по важной теме арктической безопасности», – указала глава ЕК, передает РИА «Новости».

    Чиновница уточнила, что увеличение оборонных расходов следует направить на закупку специализированной техники. В качестве примера необходимого оборудования она назвала европейский ледокол.

    На этой неделе руководство ЕК уже анонсировало подготовку предложений по данному вопросу. Планируется задействовать военные фонды Евросоюза для технического оснащения в Арктике.

    В начале января британский премьер Кир Стармер в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом обсудил защиту союзников по Европе от «агрессивной России» на Крайнем Севере.

    Комментарии (15)
    23 января 2026, 15:48 • Новости дня
    Толстой заявил о необходимости поэтапной отмены ЕГЭ в России

    Толстой предложил отменить ЕГЭ и вернуть традиционные экзамены

    Толстой заявил о необходимости поэтапной отмены ЕГЭ в России
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вице-спикер Госдумы Петр Толстой отметил, что ЕГЭ был заимствован с Запада и предложил отказаться от этой системы в пользу прежних экзаменов.

    Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой во время открытого диалога со студентами-участниками СВО высказался о необходимости поэтапной отмены ЕГЭ . Он подчеркнул, что как ЕГЭ, так и Болонская система образования являются западными заимствованиями, которые не соответствуют российским традициям, сообщает РИА «Новости». 

    Толстой отметил: «Менять надо не только Болонскую систему, по этому поводу решение уже принято. Менять надо всю систему, которая была выстроена, как калька западного образования, потому что и ЕГЭ, и ОГЭ – это все попытки выстроить систему под Болонскую. Я считаю, что нужно последовательно отменять ЕГЭ, возвращать традиционную систему образования, состоящую из выпускных и вступительных экзаменов».

    Мероприятие прошло в Музее Победы и было организовано «Молодой Гвардией Единой России». В диалоге приняли участие студенты, спикеры из министерства науки и высшего образования, Государственной Думы и Герои России. Участники обсуждали вопросы образования и делились своими предложениями по изменению системы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в то же время, ранее замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский заявил, что отмена ЕГЭ возможна только при наличии проработанной альтернативы, которой пока нет.

    До этого в Госдуме сообщили об увеличении баллов ЕГЭ для поступления в вузы по физике, информатике, истории, иностранным языкам, химии и биологии.

    Также депутаты приняли закон о государственном распределении платных мест в вузах, что позволит правительству контролировать коммерческий набор студентов с учетом потребностей экономики.

    Комментарии (51)
    22 января 2026, 20:57 • Новости дня
    Путин назвал микроэлектронику основой основ

    Путин: Микроэлектроника – это основа основ

    Путин назвал микроэлектронику основой основ
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании по развитию микроэлектроники заявил, что достижение экономического и технологического лидерства невозможно без собственной компонентной базы в сфере микроэлектроники.

    Путин подчеркнул, что именно микроэлектроника становится ключевым элементом для независимости страны в высокотехнологичных отраслях.

    «Для всех абсолютно очевидно: обеспечить экономическое и технологическое развитие, технологическое лидерство в сфере искусственного интеллекта, космоса, связи, цифровых технологий, квантовых вычислений не просто сложно, а невозможно без конкурентоспособных интегральных схем и электронной компонентной базы. Это, как говорится, основа основ», – подчеркнул он. Слова президента приводит Telegram-канал Кремля.

    Напомним, Путин поручил возглавить комиссию по микроэлектронике Мантурову и Фурсенко.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия ищет нестандартные подходы для развития микроэлектроники.

    Комментарии (27)
    23 января 2026, 14:50 • Новости дня
    Сборку фюзеляжа Ту-214 сократили до 12 дней

    Алиханов сообщил о запуске сборки фюзеляжа Ту-214 за 12 дней

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Благодаря активной работе с Агентством развития профессионального мастерства и Центром компетенций в сфере производительности труда будет обеспечена поточная сборка фюзеляжа самолета Ту-214 за 12 дней, что позволит выпускать до 20 самолетов в год, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов.

    По его словам, поточная сборка фюзеляжа самолета Ту-214 займет всего 12 дней, что обеспечит выпуск до 20 самолетов в год, передает РИА «Новости».

    Алиханов отметил, что этого удалось достичь благодаря сотрудничеству с Агентством развития профессионального мастерства и Центром компетенций в сфере производительности труда. «Активная работа с Агентством развития профессионального мастерства и Центром компетенций в сфере производительности труда позволяет нам уверенно двигаться к цели – обеспечить поточную сборку фюзеляжа Ту-214 всего за 12 дней, что позволит выпускать до 20 самолетов ежегодно», – заявил министр.

    Алиханов посетил Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова, где ознакомился с производственными мощностями и новыми складами современного логистического центра, которые сейчас находятся на этапе ввода в эксплуатацию. Вместе с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым и руководством Татарстана они обсудили ключевые проекты предприятия.

    Министр также подчеркнул, что такие показатели стали возможны благодаря обновлению основных производственных фондов, строительству новых корпусов и внедрению принципов бережливого производства. На совещании координационного штаба были рассмотрены действующие и реализованные проекты завода, а также определены планы по распространению успешных практик на все предприятия ПАО «ОАК», входящего в Ростех.

    В ведомстве добавили, что Алиханову доложили о внедрении проекта тактовой сборки фюзеляжа Ту-214 и цифровой модели цеха АОС-2 с использованием имитационного моделирования, что позволяет повысить эффективность производства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенная авиастроительная корпорация назначила новых руководителей ПАО «Туполев» и филиала ОТА.

    Алиханов заявил, что корпорация планирует начать продажи самолетов Ту-214 в ближайшие годы.

    В корпорации сообщили, что серийное производство Ту-214 стартует с 2025 года.

    Комментарии (12)
    23 января 2026, 03:18 • Новости дня
    Переговоры Путина и Уиткоффа завершились в Москве
    Переговоры Путина и Уиткоффа завершились в Москве
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом завершились, сообщили в Кремле.

    Встреча началась в 23.25 мск и продлилась до 3.04 мск, таким образом, обсуждение заняло 3 часа 39 минут, передает РИА «Новости».

    Кортеж Уиткоффа покинул Кремль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в переговорах участвовали помощник президента России Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, а также предприниматель Джаред Кушнер, зять американского лидера, и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.

    Комментарии (5)
    23 января 2026, 16:22 • Новости дня
    Вассерман: Методика преподавания иностранных языков в школах неэффективна
    Вассерман: Методика преподавания иностранных языков в школах неэффективна
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Ситуация с изучением иностранных языков у нас издавна напоминает известную фразу Михаила Эммануиловича Жванецкого: «Борьбу с пьянством прекратить, потому что это не борьба и это не результат», – сказал газете ВЗГЛЯД член комитета Госдумы по просвещению и публицист Анатолий Вассерман, комментируя идею существенно сократить уроки по этим предметам.

    В российских школах для уменьшения нагрузки изучение иностранных языков для учеников пятых–седьмых классов могут сократить до 408 часов. Согласно прежним нормам, на изучение иностранных языков рекомендовалось выделять 510 часов.

    «Я, в целом, против любых сокращений объема обучения, поскольку считаю, что жалобы на перегрузку связаны не с реальным объемом материала, а с неэффективной методикой преподавания. Проблемы методики накапливаются в мире уже более полувека, а у нас – примерно с середины девяностых годов. К счастью, эти проблемы во многом уже осознаны, и идет возврат к эффективным методикам, но этот процесс, к сожалению, долгий: ломать всегда быстрее, чем строить», – говорит Вассерман.

    Он полагает, что при возвращении к эффективным методикам объем преподаваемого материала можно будет увеличить в рамках того же учебного времени. Сейчас же именно недостатки методики создают ощущение перегрузки, и стремление сократить объем обучения абсолютно понятно.

    «Ситуация с изучением иностранных языков у нас издавна напоминает известную фразу Михаила Эммануиловича Жванецкого: «Борьбу с пьянством прекратить, потому что это не борьба и это не результат». Мировой опыт показывает, что эффективное изучение языка возможно только в условиях погружения: когда человек активно общается на языке, читает и, по возможности, пишет на нем. В школьных условиях возможности такого погружения практически отсутствуют», – считает депутат.

    По его словам, именно из-за отсутствия погружения серьезного овладения иностранными языками в школе, к сожалению, не происходит. Поэтому разумнее сократить объем их изучения, чем создавать у учеников и их родителей иллюзию хорошего владения языком. А это, подчеркивает собеседник, опасная иллюзия: человек считает, что знает язык, пока не сталкивается с реальностью и не понимает, насколько его знания ограниченны. А те, кому иностранный язык действительно понадобится в жизни, неизбежно окажутся в условиях погружения и смогут изучить его именно таким, наиболее эффективным способом.

    Сокращение уроков иностранных языков для пятых–седьмых классов в Минпросвещении сообщали еще в августе прошлого года. Цель данных изменений – оптимизация нагрузки и рациональное перераспределение учебного времени.

    Комментарии (16)
    22 января 2026, 20:48 • Новости дня
    Путин поручил возглавить комиссию по микроэлектронике Мантурову и Фурсенко
    Путин поручил возглавить комиссию по микроэлектронике Мантурову и Фурсенко
    @ Алексей Майшев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин объявил о назначении первого вице-премьера Дениса Мантурова и помощника президента Андрея Фурсенко руководителями межведомственной комиссии по развитию микроэлектроники.

    Об этом глава государства заявил на совещании, посвященном вопросам развития отечественной электроники, сообщает Кремль в Telegram-канале.

    «Считаю необходимым, чтобы ее (комиссию по развитию микроэлектроники) возглавили первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Мантуров Денис Валентинович и помощник президента России Андрей Александрович Фурсенко», – сказал Путин.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о росте производства микроэлектроники вопреки санкциям.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия ищет нестандартные подходы для развития микроэлектроники.

    Комментарии (8)
    22 января 2026, 23:35 • Новости дня
    Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером начались в Кремле
    Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером начались в Кремле
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером, зятем американского лидера.

    Кроме того, в переговорах принимают участие помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, сообщается на сайте Кремля.

    Также в Кремль в составе американской делегации прибыл комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.

    Встреча проходит в Представительском кабинете президента в Сенатском дворце Кремля.

    Путин тепло поприветствовал гостей, пожав им руки. «Nice to meet you again («Рад снова вас видеть»)», – сказал Путин на английском Уиткоффу. Уиткофф в свою очередь ответил, что очень рад видеть российского лидера. Он представил президенту России Грюнбаума, который впервые участвует в переговорах в Кремле: «Это Джош», – передает РИА «Новости».

    Грюнбаум участвовал в консультациях, которые на более низком уровне проходили в Майами (штат Флорида). Москву на них представлял Дмитриев, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет спецпредставителя президента США прибыл в московский аэропорт Внуково примерно в 22.35 мск. Затем кортеж прибыл в Кремль.

    Комментарии (0)
    22 января 2026, 20:25 • Новости дня
    Коростелев и Непряева приняли приглашение МОК на Игры 2026 года
    Коростелев и Непряева приняли приглашение МОК на Игры 2026 года
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев официально подтвердили участие в Олимпийских играх 2026 года после получения приглашения от МОК.

    Пресс-служба Международного олимпийского комитета передает, что российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев приняли официальное приглашение на участие в Олимпиаде 2026 года, пишет ТАСС.

    Кроме них приглашения получили и согласились выступить конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова.

    Ранее аналогичные приглашения были направлены фигуристам Аделии Петросян и Петру Гуменнику, ски-альпинисту Никите Филиппову, шорт-трекистам Ивану Посашкову и Алене Крыловой.

    Все российские спортсмены, удостоенные приглашения, подтвердили свое участие в предстоящих Играх. Пресс-служба МОК отметила, что процесс отбора продолжается, и список российских атлетов может быть расширен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный олимпийский комитет пригласил российских лыжников Савелия Коростелева и Дарью Непряеву на Олимпийские игры 2026 года.

    МОК запретил использование российского флага на зимней Олимпиаде 2026 года после инцидента на «Тур де Ски».

    Международная федерация лыжного спорта одобрила нейтральный статус для пяти новых российских спортсменов, что дает им возможность участвовать в международных соревнованиях.

    Комментарии (0)
    23 января 2026, 18:48 • Новости дня
    В ОАЭ начались переговоры России, США и Украины

    МИД ОАЭ: Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби начались

    В ОАЭ начались переговоры России, США и Украины
    @ Максим Гучек/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры с участием делегаций России, США и Украины стартовали в пятницу в Абу-Даби, сообщил министр иностранных дел ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян.

    «Переговоры начались сегодня в Абу-Даби, и планируется, что они продлятся два дня в рамках усилий по укреплению диалога и поиску политических решений кризиса», – заявил он, передает ТАСС.

    Заявление министра распространило эмиратское внешнеполитическое ведомство.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Россию в трехсторонней группе по безопасности в Абу-Даби будут представлять исключительно военные.

    Политологи Федор Лукьянов и Станислав Ткаченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвали главный вопрос переговоров России, США и Украины в Абу-Даби.

    Комментарии (5)
    23 января 2026, 18:04 • Новости дня
    Пушилин сообщил об ускорении продвижения ВС России за Северском

    Пушилин: ВС России ускорили продвижение на север ДНР после взятия Северска

    Пушилин сообщил об ускорении продвижения ВС России за Северском
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска увеличили скорость продвижения на север Донецкой народной республики, в частности в сторону Славянска.

    Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин на форуме «Знание. Государство», который проходит в Национальном центре «Россия», передает ТАСС.

    «Мы видим, что ежедневно количество территорий ДНР (,освобождаемых ВС РФ, растет), в том числе на севере, в том числе в направление Славянска. Особенно после освобождения Северска темпы увеличились», – сказал он.

    В декабре президенту России Владимиру Путину доложили о полном переходе Северска под контроль армии России.

    Путин заявил, что освобождение Северска приближает новое наступление на других направлениях.

    Комментарии (0)
    Главное
    Эстонию лишили права на проведение ЧЕ из-за отказа пустить в страну россиян
    Пушилин сообщил об ускорении продвижения ВС России за Северском
    Corriere della Sera: Киеву предложат отказаться от территорий за 800 млрд долларов
    Большинство поляков недовольно Туском
    Конституционный суд Болгарии утвердил отставку Радева с поста президента
    Бизнесмен потребовал обязать Киркорова снести постройки у Москвы-реки
    Экс-басист Scorpions Буххольц умер от рака