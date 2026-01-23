  • Новость часаВ ОАЭ начались переговоры России, США и Украины
    23 января 2026, 17:48 • Новости дня

    Путин заявил о планах осваивать Арктику даже при глобальном похолодании

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия продолжит осваивать Арктику вне зависимости от того, приведет изменение климата к дальнейшему потеплению или к глобальному похолоданию, отметил президент Владимир Путин.

    Президент обсудил перспективы северных территорий во время общения с учащимися и выпускниками Московского физико-технического института, передает РИА «Новости». Мероприятие состоялось в преддверии праздника российского студенчества.

    Российский лидер отметил различие во мнениях специалистов относительно климатического будущего планеты. «То ли нас ждет потепление глобальное, то ли, кстати, некоторые считают, что сейчас пик потепления прошёл, сейчас начнется похолодание… Но не важно. А важно то, что мы всё равно будем это осваивать», – сказал Владимир Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Мурманской области Андрей Чибис сравнил стратегическое значение Арктики для России с освоением космоса в СССР.

    Между тем глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне сообщил о подготовке новых учений и дополнительной активности альянса в регионе.

    23 января 2026, 14:48 • Новости дня
    Эксперты назвали главный вопрос переговоров России, США и Украины в Абу-Даби

    Политолог Ткаченко: Переговорную позицию России улучшают успехи на фронте

    Эксперты назвали главный вопрос переговоров России, США и Украины в Абу-Даби
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Камнем преткновения для урегулирования конфликта на Украине остается территориальный вопрос. Впрочем, для Москвы СВО – это не про территории, а про гарантии безопасности. Эта тема может выйти на первый план после вывода украинских сил из Донбасса, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Федор Лукьянов и Станислав Ткаченко. В пятницу пройдет заседание трехсторонней группы Россия – США – Украина.

    «Сам факт встречи в Кремле и продолжение контактов между Москвой и Вашингтоном показывает, что процесс идет непрерывно, несмотря на очень разные политические обстоятельства», – отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».

    По его мнению, пусть и медленно, но формируются некие контуры возможного будущего соглашения. «Главным камнем преткновения для урегулирования остается территориальный вопрос», – напомнил он и добавил, что для России главной темой остается система гарантий безопасности. По причине того, что изначально требования российского руководства были проигнорированы, и началась спецоперация.

    Лукьянов допустил, что вопрос «остается в стороне» до решения территориальных договоренностей. Заседание трехсторонней группы России, США и Украины, судя по всему, посвятят текущим прикладным темам в военно-технической сфере. Что касается двусторонних консультаций по экономике, то они связаны с замороженными российскими активами и тем, как эти средства могут быть использованы для восстановления территорий, добавил политолог.

    Схожей точки зрения придерживается Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Москва твердо стоит на своей позиции. Более того, переговорная ситуация для России благодаря продвижению армии на фронте лишь улучшается», – подчеркнул он.

    Как отметил собеседник, из заявления Юрия Ушакова следует, что в Анкоридже была зафиксированы определенные территориальные договоренности. Поэтому эксперт допускает, что одной из тем переговоров в Абу-Даби станет вывод ВСУ из Донбасса. «Тот факт, что российскую делегацию возглавляет начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков, говорит о том, что ключевым окажется обсуждение нынешнего состояния и военных перспектив Украины», – добавил Ткаченко.

    «Если Киев начнет выводить войска, то это будет означать признание украинским руководством неспособности контролировать линию фронта. Фактически речь пойдет о бегстве или по меньшей мере эвакуации», – рассуждает он. По его прогнозам, далее при таком развитии событий следует ожидать нового раунда переговоров с участием, вероятно, главы МИД Сергея Лаврова. Основным вопросом станут гарантии безопасности.

    «СВО – это в первую очередь про структуру безопасности в Евразии», – подчеркнул собеседник. В этом случае за стол могут пригласить и европейских лидеров. «Пока мы не считаем их субъектами, поэтому первый раунд, судя по всему, пройдет исключительно между Россией, США и Украиной. Европейцев позовут, но для того, чтобы они согласились с тем, о чем договорятся нынешние участники», – заключил Ткаченко.

    В ночь на пятницу состоялись переговоры президента России Владимира Путина с делегацией представителей США. Встреча продолжалась около четырех часов. С американской стороны в ней принимали участие спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.

    Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, переговоры были исключительно содержательными, конструктивными и были необходимы, чтобы «вместе, уже как бы «на двоих», определить параметры дальнейших действий». Спецпредставитель главы России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев охарактеризовал их как «важные».

    Центральной темой стала ситуация на Украине. По словам Ушакова, стороны подтвердили: без решения территориального вопроса по «формуле Анкориджа» рассчитывать на долгосрочное урегулирование не приходится. «Мы, как подчеркивал Владимир Путин, искренне заинтересованы в урегулировании украинского кризиса политико-дипломатическими методами. Но пока этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед специальной военной операцией целей именно на поле боя», – цитирует помощника президента официальный сайт Кремля.

    Он сообщил, что 23 января в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием России, США и Украины. Российскую делегацию возглавит начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков. Параллельно с этим в столице ОАЭ пройдет встреча руководителей двусторонней группы России и США по экономическим делам – Кирилла Дмитриева и Стива Уиткоффа.

    На встрече в Кремле также обсуждалась американская инициатива о создании «Совета мира». Москва выразила готовность направить в его бюджет один млрд долларов из замороженных еще прежней администрацией США российских активов. Остальные средства, как отметил Ушаков, могут быть использованы «для восстановления территорий, пострадавших в ходе боевых действий уже после заключения мирного договора между Россией и Украиной». «Разговор по этой теме будет продолжен в двусторонней экономической группе», – уточнил Ушаков.

    Трехсторонняя встреча России, США и Украины в ОАЭ – в любом случае положительное событие, заявил Трамп. «Любая встреча – это хорошо. Если не встречаться, ничего не произойдет», – сказал глава Белого дома, его слова приводит РБК. Американский лидер также отметил, что Украина может потерять еще больше территорий, если не пойдет на урегулирование конфликта.

    В Кремле заявили, что Москва считает нецелесообразным говорить публично о формулах, которые обсуждаются на переговорах по Украине, в том числе территориальных. «Хорошо известна позиция России о том, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, они должны быть выведены оттуда. Это является очень важным условием. Есть также другие нюансы, которые остаются на повестке дня переговоров», – сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По информации Axios, территориальный вопрос станет главным на переговорах в Абу-Даби.

    23 января 2026, 11:54 • Новости дня
    Минченко оценил переговоры Путина с делегацией США в Кремле

    Политолог Минченко: В Москве прошел тест-драйв «Совета мира»

    Минченко оценил переговоры Путина с делегацией США в Кремле
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Работа по основным трекам, наметившимся в Кремле, продолжится в Абу-Даби. На повестке, вероятно, будет стоять вопрос реализации вывода украинских войск из Донбасса, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее Владимир Путин провел встречу с делегацией представителей США. По мнению эксперта, участие Джоша Грюнбаума в ней неслучайно.

    «По итогам встречи Владимира Путина с американскими эмиссарами в Кремле анонсирована работа по двум трекам – военному и экономическому», – указал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». Он назвал выбор Абу-Даби в качестве места проведения заседания трехсторонней рабочей группы Россия – США – Украина по вопросам безопасности логичным, поскольку столица ОАЭ ранее уже становилась площадкой для диалога сторон.

    «Я думаю, на повестке – вопрос реализации вывода украинских войск из Донбасса: как технически это сделать так, чтобы было обеспечено прекращение огня на период вывода. Также необходимо понимать предполагаемые способы верификации результатов, механизмы синхронизации мероприятий с переговорным треком и, видимо, подписанием каких-то пакетов документов», – рассуждает политолог.

    «Остановка боевых действий, а потом перемещение войск – это очень сложная задача с точки зрения и логистики, и безопасности», – подчеркнул Минченко. Что касается второго трека работы, продолжил собеседник, то у Кирилла Дмитриева и Стива Уиткоффа есть достаточно серьезный прорыв с точки зрения поиска интересных и для России, и для США совместных экономических проектов. «Состав российской делегации на предстоящих переговорах достаточно традиционный», – уточнил спикер.

    На этом фоне аналитик обратил внимание на новую фигуру в американской переговорной группе – Джоша Грюнбаума. «Он включен как представитель недавно созданного «Совета мира». Я думаю, что это практически первый тест-драйв новой организации в международных переговорах, причем в двойственном формате – и по украинскому вопросу, и по вопросу Газы», – заключил Минченко.

    В ночь на пятницу состоялись переговоры президента России Владимира Путина с делегацией представителей США. Встреча продолжалась около четырех часов. С американской стороны в ней принимали участие спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.

    Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, переговоры были исключительно содержательными, конструктивными и были необходимы, чтобы «вместе, уже как бы «на двоих», определить параметры дальнейших действий». Спецпредставитель главы России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев охарактеризовал их как «важные».

    Центральной темой стала ситуация на Украине. По словам Ушакова, стороны подтвердили: без решения территориального вопроса по «формуле Анкориджа» рассчитывать на долгосрочное урегулирование не приходится. «Мы, как подчеркивал Владимир Путин, искренне заинтересованы в урегулировании украинского кризиса политико-дипломатическими методами. Но пока этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед специальной военной операцией целей именно на поле боя», – цитирует помощника президента официальный сайт Кремля.

    Он сообщил, что 23 января в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием России, США и Украины. Российскую делегацию возглавит начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков. Параллельно с этим в столице ОАЭ пройдет встреча руководителей двусторонней группы России и США по экономическим делам – Кирилла Дмитриева и Стива Уиткоффа.

    На встрече в Кремле также обсуждалась американская инициатива о создании «Совета мира». Москва выразила готовность направить в его бюджет один млрд долларов из замороженных еще прежней администрацией США российских активов. Остальные средства, как отметил Ушаков, могут быть использованы «для восстановления территорий, пострадавших в ходе боевых действий уже после заключения мирного договора между Россией и Украиной». «Разговор по этой теме будет продолжен в двусторонней экономической группе», – уточнил Ушаков.

    Трехсторонняя встреча России, США и Украины в ОАЭ – в любом случае положительное событие, заявил Трамп. «Любая встреча – это хорошо. Если не встречаться, ничего не произойдет», – сказал глава Белого дома, его слова приводит РБК. Американский лидер также отметил, что Украина может потерять еще больше территорий, если не пойдет на урегулирование конфликта.

    23 января 2026, 18:58 • Видео
    Трамп унизил Зеленского, а Зеленский – Европу

    Главным итогом визита президента США Дональда Трампа на экономический форум в Давос стала «лебединая песня» Владимира Зеленского. Поэтому сам Зеленский пытался этой встречи избежать. Не вышло.

    23 января 2026, 04:35 • Новости дня
    Ушаков: Россия до урегулирования на Украине продолжит решать вопрос на поле боя
    Ушаков: Россия до урегулирования на Украине продолжит решать вопрос на поле боя
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Россия продолжит добиваться целей специальной военной операции на Украине на поле боя, пока не достигнуто урегулирование, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков по итогам встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Кремле.

    «Главное, что в ходе этих переговоров нашего президента с американцами было вновь констатировано, что без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на достижение долгосрочного урегулирования не стоит», – приводит слова Ушакова ТАСС.

    Он заявил, что «российские вооруженные силы владеют стратегической инициативой», передает РИА «Новости».

    «Мы, как подчеркивал Владимир Путин, искренне заинтересованы в урегулировании украинского кризиса политико-дипломатическими методами. Но пока этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед специальной военной операцией целей», – сказал он журналистам.

    Переговоры продолжались около четырех часов. Ушаков заявил, что обсуждение в Кремле было исключительно содержательным, конструктивным и предельно откровенным. По его словам, встреча оказалась полезной как для России, так и для США. Среди тем беседы были также «Совет мира», ситуация в Гренландии и ряд других вопросов. Американская сторона поделилась с Москвой информацией о встрече Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Давосе.

    Встреча была сфокусирована на том, чтобы получить информацию об итогах контактов США с украинцами и европейцами, «и вместе уже, на двоих, определить параметры дальнейших действий», сказал Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин встретился в Кремле со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, предпринимателем Джаредом Кушнером и комиссаром Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джошем Грюнбаумом.

    23 января 2026, 16:16 • Новости дня
    Американист объяснил роль Грюнбаума в делегации США на переговорах в Кремле

    Эксперт Дудаков: Грюнбаум может курировать будущие экономические проекты России и США

    Американист объяснил роль Грюнбаума в делегации США на переговорах в Кремле
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Включение финансиста Джоша Грюнбаума в американскую переговорную группу указывает на заинтересованность Белого дома в расширении сотрудничества с Россией. Вероятно, речь пойдет о конкретных проектах в сфере торговли, совместной добыче редкоземельных металлов и освоении Арктики, заявил газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее в Кремле прошли трехчасовые российско-американские переговоры.

    «Москва и Вашингтон запустили переговорный процесс довольно обширного характера с огромным количеством вопросов. Вполне логично стремление американской стороны увеличить размер своей переговорной группы за счет специалистов с разным бэкграундом», – пояснил американист Малек Дудаков.

    Что касается лично Грюнбаума, то он построил карьеру в финансово-корпоративной сфере. «Думаю, его опыт будет использован в рамках обсуждения потенциальных совместных проектов Москвы и Вашингтона. Вероятно, они будут касаться торговли, совместной добычи редкоземельных металлов, освоения Арктики. Судя по всему, он еще не раз приедет в Россию», – полагает спикер.

    Как отметил аналитик, в Белом доме постоянно говорят о потенциальном расширении сотрудничества с Россией в случае заключения «большой сделки» по украинскому урегулированию. «Включение Грюнбаума в состав американской делегации иллюстрирует также подход Трампа к кадровой работе. Он не доверяет карьерным дипломатам», – заметил он.

    «Трамп сосредотачивается в большей степени на проведении сделок через своих ближайших соратников, вроде Уиткоффа, с которым 30 лет играет в гольф. Кроме того, глава Белого дома опирается на людей из корпоративного мира и бизнес-среды. Из них, по мнению президента США, выходят куда более эффективные специалисты, чем дипломаты», – детализировал эксперт.

    «Помимо этого, возможно, Грюнбаум будет работать, скажем так, по смежным с украинским урегулированием трекам. Не исключаю, что он станет одним из кураторов аудитов и расследований эффективности освоения Киевом западных траншей», – резюмировал собеседник.

    В ночь на пятницу президент России Владимир Путин встретился в Кремле со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, основателем компании Affinity Partners Джаредом Кушнером и комиссаром Федеральной службы по закупкам Джошем Грюнбаумом.

    «Последний участник – это старший советник Белого дома, специалист по экономическому досье. Он впервые присоединился к американской команде», – приводит РИА «Новости» слова помощника президента России Юрия Ушакова.

    Переговоры продолжались около четырех часов и, по словам Ушакова, «были исключительно содержательными, конструктивными, предельно откровенными и доверительными». «Вопросы дальнейшего развития двусторонних российско-американских отношений обсуждались в концептуальном плане, исходя из того, что у наших стран огромный потенциал для сотрудничества в самых различных областях», – сказал он.

    Ранее Уиткофф сообщал, что Грюнбаум участвовал во встречах в Майами со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. В декабре он сам подтвердил, что стал частью команды переговорщиков от Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине.

    Грюнбаум вырос в ортодоксальной еврейской общине в Нью-Джерси. Он внук пережившего холокост человека, всю семью которого убили нацисты. Учился в иешиве (высшем религиозном учебном заведении иудаизма). Получил степень доктора юриспруденции в Школе права Нью-Йоркского университета и магистра делового администрирования в Школе бизнеса Стерна, сообщает РБК.

    Грюнбаум начал карьеру в компании отца, занимавшейся импортом продуктов. Затем стажировался в банке Goldman Sachs, юрфирме Sullivan & Cromwell, работал в инвестбанке Moelis & Co. Затем на должности директора инвесткомпании KKR & Co специализировался на особых ситуациях, частном кредитном инвестировании, реструктуризации, управлении, слияниях и поглощениях.

    В январе 2025 года он стал комиссаром Федеральной службы закупок (FAS) Управления общих служб (GSA). Эта структура осуществляет надзор за федеральными контрактами, добиваясь прозрачной финансовой подотчетности, а также оптимального соотношения цены и качества, сообщает портал ExecutiveGov. Сам Грюнбаум регулярно напоминает о «пристальном внимании нынешней администрации к финансовой ответственности».

    Также в интервью Jewish Insider он подчеркивал, что команда Трампа «не терпит ненависти в форме антисемитизма». «Поэтому, я думаю, что в контексте контрактов и грантов нужно рассматривать вопрос: с какими партнерами должно сотрудничать федеральное правительство?» – отмечал Грюнбаум. Чиновник входит в «Совет мира» по Газе, вокруг которого разворачивается тонкая игра России и США.

    23 января 2026, 07:38 • Новости дня
    Фон дер Ляйен пообещала потратить оборонные средства ЕС на ледокол
    Фон дер Ляйен пообещала потратить оборонные средства ЕС на ледокол
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Брюссель намерен направить часть военных ассигнований на закупку полярного оборудования и создание собственного судна ледового класса для работы в северных широтах, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «Помимо инвестиций, мы также намерены углублять сотрудничество с Соединенными Штатами и всеми другими странами и партнерами по важной теме арктической безопасности», – указала глава ЕК, передает РИА «Новости».

    Чиновница уточнила, что увеличение оборонных расходов следует направить на закупку специализированной техники. В качестве примера необходимого оборудования она назвала европейский ледокол.

    На этой неделе руководство ЕК уже анонсировало подготовку предложений по данному вопросу. Планируется задействовать военные фонды Евросоюза для технического оснащения в Арктике.

    В начале января британский премьер Кир Стармер в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом обсудил защиту союзников по Европе от «агрессивной России» на Крайнем Севере.

    22 января 2026, 20:57 • Новости дня
    Путин назвал микроэлектронику основой основ

    Путин: Микроэлектроника – это основа основ

    Путин назвал микроэлектронику основой основ
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании по развитию микроэлектроники заявил, что достижение экономического и технологического лидерства невозможно без собственной компонентной базы в сфере микроэлектроники.

    Путин подчеркнул, что именно микроэлектроника становится ключевым элементом для независимости страны в высокотехнологичных отраслях.

    «Для всех абсолютно очевидно: обеспечить экономическое и технологическое развитие, технологическое лидерство в сфере искусственного интеллекта, космоса, связи, цифровых технологий, квантовых вычислений не просто сложно, а невозможно без конкурентоспособных интегральных схем и электронной компонентной базы. Это, как говорится, основа основ», – подчеркнул он. Слова президента приводит Telegram-канал Кремля.

    Напомним, Путин поручил возглавить комиссию по микроэлектронике Мантурову и Фурсенко.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия ищет нестандартные подходы для развития микроэлектроники.

    23 января 2026, 03:18 • Новости дня
    Переговоры Путина и Уиткоффа завершились в Москве
    Переговоры Путина и Уиткоффа завершились в Москве
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом завершились, сообщили в Кремле.

    Встреча началась в 23.25 мск и продлилась до 3.04 мск, таким образом, обсуждение заняло 3 часа 39 минут, передает РИА «Новости».

    Кортеж Уиткоффа покинул Кремль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в переговорах участвовали помощник президента России Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, а также предприниматель Джаред Кушнер, зять американского лидера, и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.

    23 января 2026, 17:35 • Новости дня
    Путин допустил глобальное похолодание вместо потепления
    Путин допустил глобальное похолодание вместо потепления
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече со студентами Московского физико-технического института отметил, что мнения специалистов о развитии климатической ситуации на планете и в Арктике расходятся.

    По его словам, одни уверены в дальнейшем глобальном потеплении, а другие считают, что пик потепления уже пройден и впереди может быть похолодание, передает ТАСС.

    Путин рассказал студентам, что ученые изучают ледяные керны, чтобы понять изменения климата по годам и векам, и отметил, что эти процессы развиваются по синусоиде. Глава государства подчеркнул, что независимо от климатических прогнозов Россия продолжит осваивать Арктику, поскольку 70% ее территории находятся в северных широтах, а это крайне важно для страны.

    Ранее Путин заявил о важности усиления позиций России в Арктике.

    22 января 2026, 20:48 • Новости дня
    Путин поручил возглавить комиссию по микроэлектронике Мантурову и Фурсенко
    Путин поручил возглавить комиссию по микроэлектронике Мантурову и Фурсенко
    @ Алексей Майшев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин объявил о назначении первого вице-премьера Дениса Мантурова и помощника президента Андрея Фурсенко руководителями межведомственной комиссии по развитию микроэлектроники.

    Об этом глава государства заявил на совещании, посвященном вопросам развития отечественной электроники, сообщает Кремль в Telegram-канале.

    «Считаю необходимым, чтобы ее (комиссию по развитию микроэлектроники) возглавили первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Мантуров Денис Валентинович и помощник президента России Андрей Александрович Фурсенко», – сказал Путин.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о росте производства микроэлектроники вопреки санкциям.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия ищет нестандартные подходы для развития микроэлектроники.

    22 января 2026, 23:35 • Новости дня
    Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером начались в Кремле
    Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером начались в Кремле
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером, зятем американского лидера.

    Кроме того, в переговорах принимают участие помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, сообщается на сайте Кремля.

    Также в Кремль в составе американской делегации прибыл комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.

    Встреча проходит в Представительском кабинете президента в Сенатском дворце Кремля.

    Путин тепло поприветствовал гостей, пожав им руки. «Nice to meet you again («Рад снова вас видеть»)», – сказал Путин на английском Уиткоффу. Уиткофф в свою очередь ответил, что очень рад видеть российского лидера. Он представил президенту России Грюнбаума, который впервые участвует в переговорах в Кремле: «Это Джош», – передает РИА «Новости».

    Грюнбаум участвовал в консультациях, которые на более низком уровне проходили в Майами (штат Флорида). Москву на них представлял Дмитриев, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет спецпредставителя президента США прибыл в московский аэропорт Внуково примерно в 22.35 мск. Затем кортеж прибыл в Кремль.

    23 января 2026, 19:12 • Новости дня
    Путин увидел возможность прорыва России в гибридной микроэлектронике
    Путин увидел возможность прорыва России в гибридной микроэлектронике
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин отметил, что российские разработки в области гибридной микроэлектроники открывают перспективы для технологического скачка страны.

    Президент России Владимир Путин заявил, что отечественные научные разработки в области гибридной микроэлектроники могут стать для страны возможностью совершить прорыв в развитии этой отрасли, пишут РИА «Новости». В пятницу глава государства посетил Московский физико-технический институт, где ректор Дмитрий Ливанов ознакомил его со структурой вуза, текущими исследованиями и планами развития Физтеха.

    В ходе разговора Ливанов рассказал Путину о работе института квантовых технологий МФТИ, отметив важность совершенствования элементной базы. Он пояснил, что речь идет не только о традиционной микроэлектронике, но и о так называемой гибридной микроэлектронике – устройствах с аналогичными функциями, но отличающихся большей практичностью и выгодой в производстве.

    Путин заметил: «У вас много оппонентов здесь». Ливанов с этим согласился, указав на быстрый рост рынка микроэлектроники в мире и конкуренцию.

    Ректор подчеркнул, что гибридная микроэлектроника в ближайшем будущем не заменит полностью традиционную, однако направление крайне перспективно, а Россия сохраняет конкурентоспособность в этой сфере.

    Путин поддержал, добавив: «Да, и это шанс для нас, может быть, сделать такой шаг вперед».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Путин на встрече со студентами Московского физико-технического института отметил, что мнения специалистов о развитии климатической ситуации на планете и в Арктике расходятся.

    Однако президент отметил, что Россия будет продолжать освоение Арктики независимо от возможного потепления или похолодания из-за изменений климата. Также Путин заявил, что российский атомный ледокол «Лидер», не имеющий аналогов в мире, будет достроен к 2030 году.

    23 января 2026, 19:18 • Новости дня
    Путин заявил о будущем превосходстве генетики над атомной бомбой

    Путин подчеркнул важность лидерства России в развитии генетики

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России на встрече со студентами МФТИ отметил, что генетика может иметь более серьезное значение для безопасности, чем атомная бомба.

    На встрече со студентами МФТИ президент России Владимир Путин заявил, что изобретение генетики может оказаться более значимым, чем создание атомной бомбы, передает ТАСС. Путин подчеркнул, что, по мнению некоторых специалистов, генетика с точки зрения безопасности важнее, чем изобретение атомной бомбы.

    Глава государства отметил: «Нам, конечно, здесь не просто нельзя отставать, нам нужно быть впереди». Он также пожелал успехов студентке МФТИ, занимающейся генетическими исследованиями, и отметил, что научная работа в этой сфере должна быть абсолютно самостоятельной.

    Путин добавил, что России есть чем заняться в области генетики, особо выделив важность работы с селекцией семян.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в МФТИ Путин заявил, что отечественные научные разработки в области гибридной микроэлектроники могут дать России шанс совершить прорыв в этой сфере.

    Также на встрече в вузе президент отметил, что мнения специалистов о климатических изменениях на планете и в Арктике расходятся.

    Однако Путин добавил, что Россия продолжит осваивать Арктику независимо от того, приведет изменение климата к потеплению или похолоданию.


    22 января 2026, 22:16 • Новости дня
    Путин продлил проект по реформе высшего образования

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении и расширении пилотного проекта по реформе высшего образования до 2030 года.

    Изначально планировалось завершить проект к 2026 году, однако теперь срок продлили еще на четыре года, передает ТАСС.

    В число вузов-участников добавили Дальневосточный федеральный университет, МГПУ, МГТУ имени Баумана, МФТИ, РНИМУ имени Пирогова, Российский университет транспорта, Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, Ставропольский государственный аграрный университет, Тюменский государственный университет, Уральский федеральный университет и Южный федеральный университет.

    Ранее в проекте участвовали МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургский горный университет, Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта и Томский государственный университет.

    Документ указывает на расширение числа профильных министерств, ответственных за проект: теперь помимо Министерства науки и высшего образования и Минпросвещения, к реализации подключились Минздрав, Минсельхоз и Минтранс, так как вузы их профиля вошли в «пилот».

    Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пилотный проект запустили в 2023 году, он предусматривает новую систему ступеней: базовое высшее образование (четыре-шесть лет), специализированное – магистратура, ординатура и ассистентура-стажировка (один-три года), а также профессиональное – аспирантура.

    23 января 2026, 04:11 • Новости дня
    Дмитриев: В Кремле прошли важные переговоры с США
    Дмитриев: В Кремле прошли важные переговоры с США
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В Кремле состоялись важные переговоры с США, сообщил спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, который принимал участие во встрече.

    «Важные переговоры России и США прошли в Кремле сегодня», – заявил Дмитриев в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Он назвал членов американской делегации «миротворцами».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин встретился в Кремле со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, предпринимателем Джаредом Кушнером и комиссаром Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джошем Грюнбаумом. Встреча продолжалась 3 часа 39 минут.

    22 января 2026, 21:14 • Новости дня
    Путин призвал оснащать армию умной техникой на базе российских решений

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании по развитию отечественной интегральной электроники заявил, что армия страны должна оснащаться современными технологиями, созданными на базе российских разработок.

    «Очевидно, что армия России должна оснащаться умной техникой на базе наших собственных решений», – подчеркнул президент, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что подобный подход необходим не только для оборонной промышленности, но и для гражданской сферы.

    Ранее Путин заявил, что достижение экономического и технологического лидерства невозможно без собственной компонентной базы в сфере микроэлектроники.

    Он также объявил о создании комиссии по развитию микроэлектроники, которую поручил возглавить Мантурову и Фурсенко.

