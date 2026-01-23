Эксперты назвали причину ЧП с поездом в Испании

Стала известна причина ЧП с поездом в Испании

Tекст: Тимур Шайдуллин

Основной версией происшествия с поездом в Испании названа трещина в рельсе. Комиссия по расследованию железнодорожных аварий (CIAF) Испании в предварительном отчете указала, что во время осмотра поезда компании Iryo были обнаружены зазубрины на поверхности правых колес вагонов со второго по пятый, передает ТАСС.

В отчете отмечается: «Эти зазубрины на колесах и наблюдаемая деформация рельса соответствуют тому факту, что рельс был разрушен». Комиссия предположила, что трещина образовалась еще до прохождения поезда Iryo, участвовавшего в аварии, и до его схода с рельсов.

Инцидент произошел 18 января в районе населенного пункта Адамус в провинции Андалусия на юге Испании. Следовавший из Малаги в Мадрид поезд с примерно 300 пассажирами сошел с рельсов, выехал на соседние пути и столкнулся с составом Renfe, следовавшим из Мадрида в Уэльву. В результате аварии погиб 45 человек, среди которых была гражданка России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, шестилетняя девочка осталась единственным выжившим членом своей семьи после катастрофы поезда на юге Испании.

Ранее председатель железнодорожного оператора Renfe Альваро Фернандес Эредиа практически исключил человеческую ошибку как причину трагедии.

В то же время, министр транспорта Испании Оскар Пуэнте назвал железнодорожную аварию в провинции Кордова крайне странной.