  • Новость часаТолстой заявил о необходимости поэтапной отмены ЕГЭ в России
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Сеанс унижения от Трампа вынудил Зеленского взглянуть в будущее
    Рар: Озлобленный Зеленский срывается на Европе
    Кличко призвал киевлян уезжать из города
    Вассерман: Методика преподавания иностранных языков в школах неэффективна
    Эксперты назвали главный вопрос переговоров России, США и Украины в Абу-Даби
    Кремль назвал ключевое условие урегулирования на Украине
    Американист объяснил роль Грюнбаума в делегации США на переговорах в Кремле
    Конституционный суд Болгарии утвердил отставку Радева с поста президента
    МИД Италии упрекнул Зеленского в неблагодарности
    23 января 2026, 15:56 • Новости дня

    В Британии возмутились словами Трампа о союзниках в Афганистане

    Британские министры раскритиковали заявление Трампа о роли НАТО в Афганистане

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министры Британии резко отреагировали на слова американского лидера Дональда Трампа о том, что союзники США якобы держались в тылу в Афганистане.

    Высказывания Дональда Трампа о роли союзников США в Афганистане вызвали резкую критику британских политиков, передает ТАСС. Заместитель министра обороны Британии Алистер Карнс назвал слова Трампа «совершенно нелепыми» и отметил, что многие военные из разных стран сражались на линии фронта.

    В своем видеообращении в соцсети X (заблокирована в РФ) Карнс подчеркнул: «Мы вместе проливали кровь, пот и слезы. Не все вернулись домой». Он также напомнил, что во время Второй мировой войны в Нормандии высадилось больше британских войск, чем любой другой страны.

    А министр обороны Британии Джон Хили отметил, что пятая статья НАТО применялась только после терактов 11 сентября 2001 года, когда Британия и союзники ответили на призыв США, а в Афганистане погибло более 450 британских военнослужащих.

    Слова Трампа также осудили представители разных британских партий. Лидер либерал-демократов Эд Дэйви выразил возмущение, а лидер консерваторов Кеми Баденок назвала заявления Трампа «откровенной чушью».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министерство обороны Британии признало, что обвинения в убийствах спецназом мирных жителей Афганистана в 2010–2012 годах обоснованы. Расследование ведется из-за действий бойцов спецназа SAS, которых обвиняют в убийстве более 50 безоружных афганцев.

    До этого в ООН подтвердили, что при атаке американского беспилотника по предполагаемым террористам в Афганистане погибли десять мирных жителей, включая семерых детей.

    23 января 2026, 01:58 • Новости дня
    Трамп оценил идею Путина об использовании замороженных активов в «Совете мира»
    Трамп оценил идею Путина об использовании замороженных активов в «Совете мира»
    @ Allison Robbert/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Идея президента России Владимира Путина о передаче 1 млрд долларов из замороженных российских активов в «Совет мира» является интересной, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Это очень интересно», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По словам Трампа, некоторые страны внесли в «Совет мира» по Газе даже больше миллиарда долларов.

    Трамп также выразил уверенность, что Путин заинтересован в заключении соглашения по урегулированию конфликта на Украине. «Я думаю, что президент Путин хотел бы заключения сделки», – сказал Трамп, добавив, что, по его мнению, и Владимир Зеленский готов к соглашению.

    На вопрос о препятствиях для разрешения конфликта на Украине Трамп сообщил, что речь идет о тех же вопросах, что и прежде, подчеркнув, что в основном речь о «пределах и границах».

    Кроме того, Трамп отметил, что параметры возможного соглашения по Украине известны сторонам и уже обсуждаются последние шесть-семь месяцев. «Все идут на уступки, чтобы довести это дело до конца», – сказал Трамп. Он также сообщил, что в Давосе провел несколько обсуждений по ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером.

    Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности заявил, что Москва рассматривает инициативу Трампа по созданию «Совета мира» по Газе. Россия может направить в этот «Совет мира» 1 млрд долларов из замороженных российских активов, сказал Путин. Остальные замороженные средства могут быть использованы для восстановления пострадавших территорий после завершения боевых действий между Россией и Украиной.

    Комментарии (10)
    23 января 2026, 09:29 • Новости дня
    Трамп спрогнозировал новые территориальные потери Украины

    Трамп спрогнозировал новые территориальные потери Украины без сделки

    Трамп спрогнозировал новые территориальные потери Украины
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/AdMedia/ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    При отказе Киева от переговоров с Россией Украина может лишиться еще большего числа своих территорий, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина может лишиться еще большего количества территорий, если не согласится на мирное соглашение с Россией, передает РИА «Новости».

    При этом Трамп отметил, что в его представлении Владимир Путин изначально хотел получить всю территорию Украины.

    По его мнению, дальнейшее отсутствие договоренностей между Киевом и Москвой может привести к новым территориальным потерям Украины.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что провел хорошую встречу с Зеленским на полях ВЭФ в Давосе, однако прошлые встречи не привели к результатам.

    Зеленский заявил, что вопрос территорий до сих пор остается самым сложным и нерешенным. Многие жители Украины стали выражать готовность к территориальным уступкам ради мира после перебоев с электроэнергией.

    Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что без согласования территориального вопроса по формуле переговоров в Анкоридже невозможно достичь долгосрочного урегулирования.

    Комментарии (8)
    22 января 2026, 22:55 • Видео
    Болгары получили шанс завязать с русофобией

    Один из наиболее адекватных лидеров в ЕС – президент Болгарии Румен Радев – выполнил свое обещание и ушел в отставку. Это дает болгарам исторический шанс.

    Комментарии (0)
    23 января 2026, 11:05 • Новости дня
    Сын Трампа из США вызвал полицию Лондона из-за преступления в «прямом эфире»
    Сын Трампа из США вызвал полицию Лондона из-за преступления в «прямом эфире»
    @ Chip Somodevilla/picture alliance/Consolidated/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В январе 2025 года сын президента США Дональда Трампа Бэррон Трамп обратился в лондонскую полицию после того, как стал свидетелем нападения на знакомую во время видеосвязи, сообщает The New York Times.

    Детали звонка Бэррона Трампа в городскую полицию Лондона стали известны во время судебного процесса, передает The New York Times.

    В ночь на 18 января 2025 года он сообщил о нападении на женщину, увидев происходящее по видеосвязи. Трамп не назвал себя оператору, но предоставил имя и адрес потерпевшей и подчеркнул срочность ситуации.

    Женщина, о которой шла речь, рассказала в суде, что «этот звонок был как знак свыше» и помог спасти ей жизнь. Позже она подтвердила, что именно Трамп вызвал полицию. По данным прокуратуры, до этого она дважды сама пыталась дозвониться до экстренных служб, но ее звонки были прерваны.

    Обвиняемый, россиянин Матвей Румянцев, отрицал вину и заявил, что в ту ночь женщина якобы вела себя агрессивно по отношению к нему. Во время видеозвонка он специально направил камеру на нее. Прокуроры использовали запись звонка Трампа и его электронное письмо как доказательства по делу.

    Бэррон Трамп лично на суде не появится, но его свидетельские показания и переписка с полицией стали частью материалов процесса. Обвинения против Румянцева включают изнасилование, удушение и давление на потерпевшую с целью отказа от обвинений.

    Бэррон Уильям Трамп – младший сын 45-го и 47-го президента США Дональда Трампа и единственный ребенок от его третьей жены Мелании Трамп.

    Комментарии (5)
    23 января 2026, 11:54 • Новости дня
    Минченко оценил переговоры Путина с делегацией США в Кремле

    Политолог Минченко: В Москве прошел тест-драйв «Совета мира»

    Минченко оценил переговоры Путина с делегацией США в Кремле
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Работа по основным трекам, наметившимся в Кремле, продолжится в Абу-Даби. На повестке, вероятно, будет стоять вопрос реализации вывода украинских войск из Донбасса, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее Владимир Путин провел встречу с делегацией представителей США. По мнению эксперта, участие Джоша Грюнбаума в ней неслучайно.

    «По итогам встречи Владимира Путина с американскими эмиссарами в Кремле анонсирована работа по двум трекам – военному и экономическому», – указал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». Он назвал выбор Абу-Даби в качестве места проведения заседания трехсторонней рабочей группы Россия – США – Украина по вопросам безопасности логичным, поскольку столица ОАЭ ранее уже становилась площадкой для диалога сторон.

    «Я думаю, на повестке – вопрос реализации вывода украинских войск из Донбасса: как технически это сделать так, чтобы было обеспечено прекращение огня на период вывода. Также необходимо понимать предполагаемые способы верификации результатов, механизмы синхронизации мероприятий с переговорным треком и, видимо, подписанием каких-то пакетов документов», – рассуждает политолог.

    «Остановка боевых действий, а потом перемещение войск – это очень сложная задача с точки зрения и логистики, и безопасности», – подчеркнул Минченко. Что касается второго трека работы, продолжил собеседник, то у Кирилла Дмитриева и Стива Уиткоффа есть достаточно серьезный прорыв с точки зрения поиска интересных и для России, и для США совместных экономических проектов. «Состав российской делегации на предстоящих переговорах достаточно традиционный», – уточнил спикер.

    На этом фоне аналитик обратил внимание на новую фигуру в американской переговорной группе – Джоша Грюнбаума. «Он включен как представитель недавно созданного «Совета мира». Я думаю, что это практически первый тест-драйв новой организации в международных переговорах, причем в двойственном формате – и по украинскому вопросу, и по вопросу Газы», – заключил Минченко.

    В ночь на пятницу состоялись переговоры президента России Владимира Путина с делегацией представителей США. Встреча продолжалась около четырех часов. С американской стороны в ней принимали участие спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.

    Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, переговоры были исключительно содержательными, конструктивными и были необходимы, чтобы «вместе, уже как бы «на двоих», определить параметры дальнейших действий». Спецпредставитель главы России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев охарактеризовал их как «важные».

    Центральной темой стала ситуация на Украине. По словам Ушакова, стороны подтвердили: без решения территориального вопроса по «формуле Анкориджа» рассчитывать на долгосрочное урегулирование не приходится. «Мы, как подчеркивал Владимир Путин, искренне заинтересованы в урегулировании украинского кризиса политико-дипломатическими методами. Но пока этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед специальной военной операцией целей именно на поле боя», – цитирует помощника президента официальный сайт Кремля.

    Он сообщил, что 23 января в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием России, США и Украины. Российскую делегацию возглавит начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков. Параллельно с этим в столице ОАЭ пройдет встреча руководителей двусторонней группы России и США по экономическим делам – Кирилла Дмитриева и Стива Уиткоффа.

    На встрече в Кремле также обсуждалась американская инициатива о создании «Совета мира». Москва выразила готовность направить в его бюджет один млрд долларов из замороженных еще прежней администрацией США российских активов. Остальные средства, как отметил Ушаков, могут быть использованы «для восстановления территорий, пострадавших в ходе боевых действий уже после заключения мирного договора между Россией и Украиной». «Разговор по этой теме будет продолжен в двусторонней экономической группе», – уточнил Ушаков.

    Трехсторонняя встреча России, США и Украины в ОАЭ – в любом случае положительное событие, заявил Трамп. «Любая встреча – это хорошо. Если не встречаться, ничего не произойдет», – сказал глава Белого дома, его слова приводит РБК. Американский лидер также отметил, что Украина может потерять еще больше территорий, если не пойдет на урегулирование конфликта.

    Комментарии (12)
    23 января 2026, 14:48 • Новости дня
    Эксперты назвали главный вопрос переговоров России, США и Украины в Абу-Даби

    Политолог Ткаченко: Переговорную позицию России улучшают успехи на фронте

    Эксперты назвали главный вопрос переговоров России, США и Украины в Абу-Даби
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Камнем преткновения для урегулирования конфликта на Украине остается территориальный вопрос. Впрочем, для Москвы СВО – это не про территории, а про гарантии безопасности. Эта тема может выйти на первый план после вывода украинских сил из Донбасса, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Федор Лукьянов и Станислав Ткаченко. В пятницу пройдет заседание трехсторонней группы Россия – США – Украина.

    «Сам факт встречи в Кремле и продолжение контактов между Москвой и Вашингтоном показывает, что процесс идет непрерывно, несмотря на очень разные политические обстоятельства», – отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».

    По его мнению, пусть и медленно, но формируются некие контуры возможного будущего соглашения. «Главным камнем преткновения для урегулирования остается территориальный вопрос», – напомнил он и добавил, что для России главной темой остается система гарантий безопасности. По причине того, что изначально требования российского руководства были проигнорированы, и началась спецоперация.

    Лукьянов допустил, что вопрос «остается в стороне» до решения территориальных договоренностей. Заседание трехсторонней группы России, США и Украины, судя по всему, посвятят текущим прикладным темам в военно-технической сфере. Что касается двусторонних консультаций по экономике, то они связаны с замороженными российскими активами и тем, как эти средства могут быть использованы для восстановления территорий, добавил политолог.

    Схожей точки зрения придерживается Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Москва твердо стоит на своей позиции. Более того, переговорная ситуация для России благодаря продвижению армии на фронте лишь улучшается», – подчеркнул он.

    Как отметил собеседник, из заявления Юрия Ушакова следует, что в Анкоридже была зафиксированы определенные территориальные договоренности. Поэтому эксперт допускает, что одной из тем переговоров в Абу-Даби станет вывод ВСУ из Донбасса. «Тот факт, что российскую делегацию возглавляет начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков, говорит о том, что ключевым окажется обсуждение нынешнего состояния и военных перспектив Украины», – добавил Ткаченко.

    «Если Киев начнет выводить войска, то это будет означать признание украинским руководством неспособности контролировать линию фронта. Фактически речь пойдет о бегстве или по меньшей мере эвакуации», – рассуждает он. По его прогнозам, далее при таком развитии событий следует ожидать нового раунда переговоров с участием, вероятно, главы МИД Сергея Лаврова. Основным вопросом станут гарантии безопасности.

    «СВО – это в первую очередь про структуру безопасности в Евразии», – подчеркнул собеседник. В этом случае за стол могут пригласить и европейских лидеров. «Пока мы не считаем их субъектами, поэтому первый раунд, судя по всему, пройдет исключительно между Россией, США и Украиной. Европейцев позовут, но для того, чтобы они согласились с тем, о чем договорятся нынешние участники», – заключил Ткаченко.

    В ночь на пятницу состоялись переговоры президента России Владимира Путина с делегацией представителей США. Встреча продолжалась около четырех часов. С американской стороны в ней принимали участие спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.

    Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, переговоры были исключительно содержательными, конструктивными и были необходимы, чтобы «вместе, уже как бы «на двоих», определить параметры дальнейших действий». Спецпредставитель главы России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев охарактеризовал их как «важные».

    Центральной темой стала ситуация на Украине. По словам Ушакова, стороны подтвердили: без решения территориального вопроса по «формуле Анкориджа» рассчитывать на долгосрочное урегулирование не приходится. «Мы, как подчеркивал Владимир Путин, искренне заинтересованы в урегулировании украинского кризиса политико-дипломатическими методами. Но пока этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед специальной военной операцией целей именно на поле боя», – цитирует помощника президента официальный сайт Кремля.

    Он сообщил, что 23 января в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием России, США и Украины. Российскую делегацию возглавит начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков. Параллельно с этим в столице ОАЭ пройдет встреча руководителей двусторонней группы России и США по экономическим делам – Кирилла Дмитриева и Стива Уиткоффа.

    На встрече в Кремле также обсуждалась американская инициатива о создании «Совета мира». Москва выразила готовность направить в его бюджет один млрд долларов из замороженных еще прежней администрацией США российских активов. Остальные средства, как отметил Ушаков, могут быть использованы «для восстановления территорий, пострадавших в ходе боевых действий уже после заключения мирного договора между Россией и Украиной». «Разговор по этой теме будет продолжен в двусторонней экономической группе», – уточнил Ушаков.

    Трехсторонняя встреча России, США и Украины в ОАЭ – в любом случае положительное событие, заявил Трамп. «Любая встреча – это хорошо. Если не встречаться, ничего не произойдет», – сказал глава Белого дома, его слова приводит РБК. Американский лидер также отметил, что Украина может потерять еще больше территорий, если не пойдет на урегулирование конфликта.

    В Кремле заявили, что Москва считает нецелесообразным говорить публично о формулах, которые обсуждаются на переговорах по Украине, в том числе территориальных. «Хорошо известна позиция России о том, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, они должны быть выведены оттуда. Это является очень важным условием. Есть также другие нюансы, которые остаются на повестке дня переговоров», – сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По информации Axios, территориальный вопрос станет главным на переговорах в Абу-Даби.

    Комментарии (9)
    22 января 2026, 22:55 • Новости дня
    Financial Times заявила об «ударе для Зеленского» в Давосе

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры с президентом США Дональдом Трампом оказались ударом для украинского лидера Владимира Зеленского, пишет британская газета Financial Times.

    Переговоры с американскими чиновниками велись до саммита, но документы, которые собирались подписывать, остались недоработанными и неподписанными, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    Издание отмечает, что после встречи Трамп покинул Давос, не взяв на себя никаких обязательств по соглашению. Это «ознаменовало собой удар для Зеленского», говорится в материале.

    Газета также сообщала, что в Давосе хотели объявить о заключении плана восстановления Украины на 800 млрд долларов, но это объявление было отложено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные СМИ отметили, что переговоры Трампа и Зеленского на полях Всемирного экономического форума в Давосе продолжались примерно час.

    Комментарии (0)
    23 января 2026, 16:16 • Новости дня
    Американист объяснил роль Грюнбаума в делегации США на переговорах в Кремле

    Эксперт Дудаков: Грюнбаум может курировать будущие экономические проекты России и США

    Американист объяснил роль Грюнбаума в делегации США на переговорах в Кремле
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Включение финансиста Джоша Грюнбаума в американскую переговорную группу указывает на заинтересованность Белого дома в расширении сотрудничества с Россией. Вероятно, речь пойдет о конкретных проектах в сфере торговли, совместной добыче редкоземельных металлов и освоении Арктики, заявил газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее в Кремле прошли трехчасовые российско-американские переговоры.

    «Москва и Вашингтон запустили переговорный процесс довольно обширного характера с огромным количеством вопросов. Вполне логично стремление американской стороны увеличить размер своей переговорной группы за счет специалистов с разным бэкграундом», – пояснил американист Малек Дудаков.

    Что касается лично Грюнбаума, то он построил карьеру в финансово-корпоративной сфере. «Думаю, его опыт будет использован в рамках обсуждения потенциальных совместных проектов Москвы и Вашингтона. Вероятно, они будут касаться торговли, совместной добычи редкоземельных металлов, освоения Арктики. Судя по всему, он еще не раз приедет в Россию», – полагает спикер.

    Как отметил аналитик, в Белом доме постоянно говорят о потенциальном расширении сотрудничества с Россией в случае заключения «большой сделки» по украинскому урегулированию. «Включение Грюнбаума в состав американской делегации иллюстрирует также подход Трампа к кадровой работе. Он не доверяет карьерным дипломатам», – заметил он.

    «Трамп сосредотачивается в большей степени на проведении сделок через своих ближайших соратников, вроде Уиткоффа, с которым 30 лет играет в гольф. Кроме того, глава Белого дома опирается на людей из корпоративного мира и бизнес-среды. Из них, по мнению президента США, выходят куда более эффективные специалисты, чем дипломаты», – детализировал эксперт.

    «Помимо этого, возможно, Грюнбаум будет работать, скажем так, по смежным с украинским урегулированием трекам. Не исключаю, что он станет одним из кураторов аудитов и расследований эффективности освоения Киевом западных траншей», – резюмировал собеседник.

    В ночь на пятницу президент России Владимир Путин встретился в Кремле со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, основателем компании Affinity Partners Джаредом Кушнером и комиссаром Федеральной службы по закупкам Джошем Грюнбаумом.

    «Последний участник – это старший советник Белого дома, специалист по экономическому досье. Он впервые присоединился к американской команде», – приводит РИА «Новости» слова помощника президента России Юрия Ушакова.

    Переговоры продолжались около четырех часов и, по словам Ушакова, «были исключительно содержательными, конструктивными, предельно откровенными и доверительными». «Вопросы дальнейшего развития двусторонних российско-американских отношений обсуждались в концептуальном плане, исходя из того, что у наших стран огромный потенциал для сотрудничества в самых различных областях», – сказал он.

    Ранее Уиткофф сообщал, что Грюнбаум участвовал во встречах в Майами со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. В декабре он сам подтвердил, что стал частью команды переговорщиков от Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине.

    Грюнбаум вырос в ортодоксальной еврейской общине в Нью-Джерси. Он внук пережившего холокост человека, всю семью которого убили нацисты. Учился в иешиве (высшем религиозном учебном заведении иудаизма). Получил степень доктора юриспруденции в Школе права Нью-Йоркского университета и магистра делового администрирования в Школе бизнеса Стерна, сообщает РБК.

    Грюнбаум начал карьеру в компании отца, занимавшейся импортом продуктов. Затем стажировался в банке Goldman Sachs, юрфирме Sullivan & Cromwell, работал в инвестбанке Moelis & Co. Затем на должности директора инвесткомпании KKR & Co специализировался на особых ситуациях, частном кредитном инвестировании, реструктуризации, управлении, слияниях и поглощениях.

    В январе 2025 года он стал комиссаром Федеральной службы закупок (FAS) Управления общих служб (GSA). Эта структура осуществляет надзор за федеральными контрактами, добиваясь прозрачной финансовой подотчетности, а также оптимального соотношения цены и качества, сообщает портал ExecutiveGov. Сам Грюнбаум регулярно напоминает о «пристальном внимании нынешней администрации к финансовой ответственности».

    Также в интервью Jewish Insider он подчеркивал, что команда Трампа «не терпит ненависти в форме антисемитизма». «Поэтому, я думаю, что в контексте контрактов и грантов нужно рассматривать вопрос: с какими партнерами должно сотрудничать федеральное правительство?» – отмечал Грюнбаум. Чиновник входит в «Совет мира» по Газе, вокруг которого разворачивается тонкая игра России и США.

    Комментарии (3)
    22 января 2026, 22:42 • Новости дня
    Британия приняла участие в задержании Францией танкера в Средиземном море

    Tекст: Антон Антонов

    Великобритания оказала поддержку Франции при задержании следовавшего из Мурманска танкера, сообщил британский министр обороны Джон Хили.

    Хили заявил, что Британия «обеспечила мониторинг и слежение» за судном, передает ТАСС со ссылкой на Sky News.

    В операции принимал участие патрульный катер британских ВМС HMS Dagger, который находился в Гибралтарском проливе во время проведения задержания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Военно-морские силы Франции провели операцию по задержанию нефтяного танкера GRINCH в нейтральных водах Средиземного моря. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что задержан нефтяной танкер якобы из России.

    Комментарии (0)
    22 января 2026, 19:24 • Новости дня
    Зеленский заявил о растерянности Европы после встречи с Трампом

    Зеленский после встречи с Трампом сообщил о шоке Европы из-за Гренландии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе отметил, что европейские лидеры не знают, как реагировать на ситуацию с Гренландией.

    Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Давосе выступил с резкими заявлениями, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание Страна.ua. Украинский лидер подчеркнул, что Европа по-прежнему не готова к самостоятельной защите и не понимает, как реагировать на новые вызовы.

    «В прошлом году здесь, в Давосе, я закончил свое выступление словами: "Европа должна уметь себя защищать". Прошел год – и ничего не изменилось. Мы все еще находимся в ситуации, когда я вынужден повторять те же самые слова», – заявил Зеленский.

    Он также отметил, что ряд европейских лидеров не знает, как поступать в ситуации вокруг Гренландии. По его словам, в ЕС предпочитают ждать, когда США «перегорят», вместо того чтобы выработать самостоятельную стратегию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Давосе прошли переговоры между Трампом и главой киевского режима, которые длились менее часа. Трамп назвал встречу хорошей и заявил, что обсуждение мирного процесса продолжается.

    Также в четверг СМИ писали, что Зеленский перестал скрывать раздражение из-за ухудшения ситуации на Украине. А объявление о плане по восстановлению Украины на 800 млрд долларов было отложено из-за разногласий между США и Европой.


    Комментарии (0)
    22 января 2026, 17:48 • Новости дня
    Трамп сообщил о послании Путину с призывом закончить конфликт на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его послание президенту России Владимиру Путину заключается в необходимости завершения конфликта на Украине.

    «Конфликт должен закончиться», – сказал президент США в ответ на вопрос журналистов о том, каково его послание Путину, передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что США надеются на скорейшее завершение конфликта.

    Ранее Трамп выразил уверенность в том, что урегулирование конфликта на Украине становится все ближе.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф отметил, что за последние шесть недель в урегулировании ситуации на Украине удалось достичь большего прогресса, чем за несколько предыдущих лет.

    Комментарии (5)
    22 января 2026, 18:12 • Новости дня
    Встреча Трампа с Зеленским шла около часа

    Встреча Трампа с Зеленским в Давосе длилась около часа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Переговоры Дональда Трампа и Владимира Зеленского на полях Всемирного экономического форума в Давосе продолжались примерно час, отмечают западные СМИ.

    Встреча между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским состоялась в четверг в Давосе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters. По информации источника из Белого дома, переговоры лидеров двух стран длились около часа. Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров ранее подтвердил завершение переговоров.

    Трамп в беседе с журналистами назвал контакт с Зеленским хорошим и подчеркнул, что все заинтересованные стороны стремятся к урегулированию конфликта на Украине, уточняет ТАСС. «Очень хорошая встреча с Зеленским», – заявил глава американской администрации. Он также отметил: «Все хотят, чтобы война закончилась».

    По словам Трампа, дипломатические усилия по преодолению украинского конфликта продолжаются и являются частью «продолжающегося процесса».

    Как писала газета ВЗГЛЯД,  в четверг СМИ сообщали, что Зеленский перестал скрывать свое раздражение из-за ухудшения ситуации на Украине. В среду Трамп заявил, что планирует встретиться с Владимиром Зеленским в тот же день.

    Напомним, что объявление о плане по восстановлению Украины на сумму 800 млрд долларов было отложено из-за разногласий между США и Европой.


    Комментарии (0)
    23 января 2026, 02:56 • Новости дня
    Трамп посетовал на результаты «хороших встреч» с Зеленским

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что провел хорошую встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях ВЭФ в Давосе, но отметил, что прежние «хорошие встречи» с Зеленским не принесли результата.

    «Встреча у меня была хорошая. Но, знаете, у меня было много хороших встреч с президентом Зеленским. И складывается впечатление, что этого не происходит», – сказал Трамп, отвечая на вопрос о перспективах договоренности в сфере безопасности.

    Трамп выразил мнение, что Зеленский «должен хотеть заключить сделку» по урегулированию конфликта с Россией, поскольку положение Украины «довольно тяжелое», передает ТАСС.

    Трамп также заявил, что не хочет, чтобы США продолжали наживаться на конфликте на Украине, хотя отметил, что страна уже получает прибыль от происходящего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры Трампа и Зеленского на полях Всемирного экономического форума в Давосе продолжались примерно час. Financial Times заявила, что переговоры оказались ударом для Зеленского.

    Комментарии (0)
    22 января 2026, 17:35 • Новости дня
    Трамп: США не придется ничего платить за Гренландию

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты смогут получить полный военный доступ к Гренландии, не выплачивая за это средства.

    США не придется платить за Гренландию, поскольку Вашингтон сможет получить весь необходимый военный доступ к острову, сообщил президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox Business, передает ТАСС. По словам Трампа, Америке не потребуется выплачивать какие-либо средства за использование территории.

    Трамп заявил: «Мне ничего не надо будет платить. У нас будет полный доступ к Гренландии, у нас будет весь военный доступ, который мы хотим. Мы сможем разместить все необходимое нам на [территории] Гренландии, поскольку мы хотим этого. Речь о национальной и международной безопасности, так что мы не будем платить ничего, кроме того, что мы строим «Золотой купол».

    Он подчеркнул, что вопрос военного присутствия США в Гренландии связан с обеспечением национальной и международной безопасности. Президент отметил, что Вашингтон сможет реализовать свои планы на острове без каких-либо выплат, за исключением инвестиций в инфраструктурные проекты, такие как «Золотой купол».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США рассматривает вариант выплатить каждому жителю Гренландии по одному млн долларов за присоединение острова к США.

    На встрече в Давосе не обсуждались какие-либо уступки по вопросу суверенитета Гренландии между президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте.

    Комментарии (0)
    22 января 2026, 21:57 • Новости дня
    Каллас заявила о нанесенном ударе по трансатлантическим отношениям

    Каллас заявила о серьезном ухудшении отношений Евросоюза и США

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз столкнулся с самым серьезным за последнее время испытанием трансатлантических связей, однако европейские лидеры подчеркивают важность сохранения диалога с США, заявила верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кая Каллас.

    Серьезный удар по трансатлантическим отношениям был нанесен на этой неделе, сообщила верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кая Каллас, передает ТАСС.

    Она выступила перед журналистами по прибытии на внеочередной саммит Евросоюза, который посвящен ситуации вокруг Гренландии.

    Каллас подчеркнула, что в этом году ЕС уже понял,что эти отношения уже не такие, какими были раньше.

    «ЕС не хочет выкинуть в мусорное ведро 80 лет хороших отношений с США, и мы хотим работать над этим», – отметила глава евродипломатии.

    По словам Каллас, несмотря на сложности, Евросоюз намерен приложить усилия для сохранения и укрепления сотрудничества с США.

    На ваш взгляд
    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    Результаты
    26 комментариев

    Ранее европейские чиновники заявили о сохранении серьезных разногласий после отказа Дональда Трампа от введения пошлин на страны, поддерживающие Гренландию.

    Президент Чехии Петр Павел отметил, что страны Европы должны сами обеспечивать свою безопасность без помощи Соединенных Штатов.

    Axios сообщал, что план Дональда Трампа по Гренландии предполагает сохранение суверенитета Дании при военном присутствии США.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты получат полный военный доступ к Гренландии без выплаты средств.

    Комментарии (0)
    23 января 2026, 10:49 • Новости дня
    Трамп отменил приглашение Канады в «Совет мира» после выступления Карни

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    «Совет мира» под руководством Дональда Трампа отозвал приглашение для Канады после критических высказываний премьер-министра Марка Карни на форуме в Давосе, пишет Bloomberg.

    «Совет мира», созданный Дональдом Трампом, отозвал приглашение для Канады присоединиться к организации, передает Bloomberg. Причиной стала критика политики великих держав, прозвучавшая в выступлении премьер-министра Марка Карни на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

    В публикации в соцсетях Трамп заявил: «Пожалуйста, примите это письмо как подтверждение того, что «Совет мира» отзывает приглашение вам по вопросу присоединения Канады к, возможно, самой престижной группе лидеров, когда-либо собранной. Спасибо за внимание!»

    Отказ в приглашении стал резким поворотом после прошлой недели, когда Карни согласился войти в «Совет мира», а до этого встречался с председателем КНР Си Цзиньпином и заключил соглашение по снижению торговых барьеров между Канадой и Китаем.

    В Давосе Карни призвал страны среднего веса объединяться против давления и запугивания со стороны великих держав. Он отметил, что «использование тарифов как рычага, финансовой инфраструктуры как средства давления, цепочек поставок как уязвимости» стало обычной практикой.

    В ответ на это Трамп в своей речи в Давосе подчеркнул, что Канада существует благодаря помощи США, и призвал Карни помнить об этом при будущих заявлениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова усомнилась в требованиях Дании и Канады к НАТО по защите от США.

    Канада приготовилась к партизанской войне на случай нападения США.

    Канадские партизаны планируют использовать диверсии и малые группы для сопротивления США.

    Комментарии (0)
    Главное
    Corriere della Sera: Киеву предложат отказаться от территорий за 800 млрд долларов
    Стоимость платины на NYMEX достигла рекордного уровня
    На Украине за год смертность в три раза превысила рождаемость
    Сборку фюзеляжа Ту-214 сократили до 12 дней
    Газпром сообщил о рекордно низких запасах газа в Европе
    Маск решил вернуться в большую политику
    Похищенного сына красноярского бизнесмена нашли на квартире с девушкой