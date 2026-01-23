Британия перебросила истребители Typhoon в Катар на фоне ситуации вокруг Ирана

Tекст: Елизавета Шишкова

Великобритания перебросила истребители Eurofighter Typhoon в Катар по просьбе местных властей на фоне усиливающейся напряженности вокруг Ирана, передает ТАСС.

В заявлении Минобороны Соединенного Королевства говорится: «12-я эскадрилья – совместная эскадрилья Typhoon королевских ВВС с Катаром – была развернута в Персидском заливе для оборонительных целей в свете региональной напряженности как часть соглашения между Великобританией и Катаром об оборонных гарантиях, что показывает сильный и прочный характер отношений в сфере обороны между Великобританией и Катаром».

В ведомстве отметили, что истребители направлены по приглашению катарского правительства и используются в оборонительных целях. Там подчеркнули, что этот шаг отражает приверженность Лондона сотрудничеству с международными партнерами ради поддержания региональной стабильности. При этом уточняется, что 12-я эскадрилья ВВС Великобритании регулярно отправляется в Катар для проведения совместных учений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американские войска усилили присутствие на Ближнем Востоке на фоне угроз президента США Дональда Трампа нанести удар по Ирану.

Ударная авианосная группа и дополнительные силы окажутся в регионе уже в ближайшие дни. Ранее Вашингтон направил туда истребители F-15E.