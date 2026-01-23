  • Новость часаТолстой заявил о необходимости поэтапной отмены ЕГЭ в России
    23 января 2026, 14:48 • Новости дня

    Британия перебросила истребители Typhoon в Катар на фоне ситуации вокруг Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Совместная 12-я эскадрилья истребителей Typhoon королевских ВВС Британии и Катара развернута в Персидском заливе для обороны на фоне растущей напряженности вокруг Ирана.

    Великобритания перебросила истребители Eurofighter Typhoon в Катар по просьбе местных властей на фоне усиливающейся напряженности вокруг Ирана, передает ТАСС.

    В заявлении Минобороны Соединенного Королевства говорится: «12-я эскадрилья – совместная эскадрилья Typhoon королевских ВВС с Катаром – была развернута в Персидском заливе для оборонительных целей в свете региональной напряженности как часть соглашения между Великобританией и Катаром об оборонных гарантиях, что показывает сильный и прочный характер отношений в сфере обороны между Великобританией и Катаром».

    В ведомстве отметили, что истребители направлены по приглашению катарского правительства и используются в оборонительных целях. Там подчеркнули, что этот шаг отражает приверженность Лондона сотрудничеству с международными партнерами ради поддержания региональной стабильности. При этом уточняется, что 12-я эскадрилья ВВС Великобритании регулярно отправляется в Катар для проведения совместных учений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские войска усилили присутствие на Ближнем Востоке на фоне угроз президента США Дональда Трампа нанести удар по Ирану.

    Ударная авианосная группа и дополнительные силы окажутся в регионе уже в ближайшие дни. Ранее Вашингтон направил туда истребители F-15E.

    23 января 2026, 09:48 • Новости дня
    Иран назвал Зеленского «бестолковым клоуном»

    Аракчи назвал Зеленского «бестолковым клоуном» после призывов атаковать Иран

    Иран назвал Зеленского «бестолковым клоуном»
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи резко ответил на призыв Владимира Зеленского к агрессии против Ирана, отметив усталость мира от клоунов и наемников.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что мир устал от «бестолковых клоунов», чьи армии держатся на иностранных наемниках, передает РИА «Новости».

    Министр обратился к Зеленскому после его призыва к агрессии против Тегерана, подчеркнув, что иранцы умеют защищать себя и не просят помощи у иностранцев.

    В сообщении в соцсети Аракчи отметил: «В отличие от вашей армии, наполненной наемниками, мы, иранцы, хорошо знаем, как защитить себя, и абсолютно не нуждаемся в вымаливании помощи у иностранцев».

    Ранее Зеленский обвинил западные страны в отсутствии реальной поддержки народов Белоруссии и Ирана, заявив, что они борются за свободу против «тиранов». Его слова вызвали резкую реакцию Тегерана.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Владимира Зеленского человеком, находящимся в отчаянном положении. Орбан отметил, что Зеленский уже четвертый год не может или не хочет закончить конфликт.

    21 января 2026, 02:30 • Новости дня
    Лукашенко объяснил решение присоединиться к «Совету мира»
    Лукашенко объяснил решение присоединиться к «Совету мира»
    @ Roman Naumov/URA.RU//Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко 20 января объявил о подписании документа о присоединении страны к «Совету мира», подчеркнув отсутствие необходимости уплаты взноса на первых этапах.

    «Что мы там, для Газы слишком поможем? Если и поможем, то не очень. Но меня прельщает то, что, может, этот Совет мира, его какие-то действия, возможности распространятся на другие части планеты. Прежде всего, может быть, мы по Украине что-то поможем, обсудим как-то и продвинем мир, сможем приблизить, повлиять на украинское руководство. Вот это меня больше всего прельщает», – признался белорусский лидер», – передает слова белорусского лидера агентство БЕЛТА.

    Лукашенко опроверг слухи о том, что для вступления в Совет Белоруссия должна внести 1 млрд долларов, подчеркнув, что никаких финансовых требований на начальном этапе нет.

    Он пояснил, что первые три года членства в «Совете мира» статус учредителя не требует денежных вложений. Если после этого периода государство захочет продолжить работу без выборов или назначения, потребуется заплатить 1 млрд долларов, однако существуют альтернативные условия.

    Лукашенко отметил, что при активном участии в деятельности «Совета мира» продолжить работу в организации можно и без уплаты этой суммы, если страна проявит себя достойно.

    «Я смотрю в будущее. Может, не я, а кто-то будет другой. Может, спасибо скажет. Поэтому не переживайте», – резюмировал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп объявил о создании «Совета мира» в Газе. Владимир Путин рассматривает предложение о вступлении в «Совет мира». Американские официальные лица выдвинули идею расширить «Совет мира» и включить в него вопросы по Украине и Венесуэле. Александр Лукашенко ранее заявлял, что для вступления в «Совет мира» не нужен миллиард долларов.

    22 января 2026, 22:55 • Видео
    Болгары получили шанс завязать с русофобией

    Один из наиболее адекватных лидеров в ЕС – президент Болгарии Румен Радев – выполнил свое обещание и ушел в отставку. Это дает болгарам исторический шанс.

    21 января 2026, 11:05 • Новости дня
    Британию упрекнули в заправке самолетов российским керосином
    Британию упрекнули в заправке самолетов российским керосином
    @ Dave Rushen/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британию обвинили в том, что британские самолеты продолжают использовать керосин, произведенный из российской нефти несмотря на действующие санкции, пишет Politico.

    Британия продолжает закупать авиационный керосин, произведенный с использованием российской нефти, несмотря на обещанный запрет, сообщает Politico.

    По данным Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA), с конца 2022 года по 2025 год страна импортировала нефтепродуктов, включая авиационный керосин, на сумму 4 млрд фунтов стерлингов из Индии и Турции, где они частично производятся на основе российской нефти.

    Лиам Бирн, депутат от Лейбористской партии и глава профильного комитета парламента, заявил: «Каждый месяц промедления с введением запрета грозит тем, что десятки миллионов фунтов будут продолжать поступать на финансирование военных действий России на Украине». Аналитики CREA отмечают, что примерно каждая шестая партия авиационного топлива, поставляемого в Британию, производится на российских нефтепродуктах, а закупается оно с незначительной скидкой в 2%.

    Власти страны пообещали закрыть так называемую лазейку переработки и ввести полный запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти в третьих странах, однако точные сроки введения новых мер остаются неясными. Представитель правительства отметил, что запрет ожидается к весне, но для этого потребуется принять соответствующее законодательство, а также создать надежные механизмы контроля происхождения топлива.

    В отраслевых объединениях считают, что для эффективной реализации запрета необходимы изменения в контрактах и четкие процедуры отслеживания происхождения топлива. Представители авиакомпаний от комментариев отказались, а Бирн подчеркнул, что сейчас «критически важна скорость» внедрения новых ограничений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Британия не заслуживает называться «Великобританией».

    Президент США Дональд Трамп назвал позицию Британии «великой глупостью».

    Российский экономист Кирилл Дмитриев отметил неспособность Евросоюза и Британии признать свои стратегические ошибки.

    21 января 2026, 10:53 • Новости дня
    Британия предложила Дании купить новые фрегаты из-за «российской угрозы»
    Британия предложила Дании купить новые фрегаты из-за «российской угрозы»
    @ cd.royalnavy.mod.uk

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Британии рассматривают возможность заключения сделки по продаже Type 31 фрегатов Дании на фоне усиления российской активности в Северной Атлантике, пишет Bloomberg.

    Британия ведет переговоры о продаже своих военных кораблей Дании на фоне роста угроз со стороны России в Северной Атлантике, сообщает Bloomberg.

    Обсуждается поставка фрегатов Type 31, которые производит компания Babcock International Group. Ожидается, что министр обороны Британии Джон Хили и его датский коллега Труэльс Лунд Поульсен встретятся в Копенгагене в ближайшую среду.

    Сделка осложняется конкуренцией с Францией: Париж также рассчитывает продать Дании свои корабли и недавно направил фрегат Naval Group SA в Копенгаген. Франция обещает поставить корабли к 2030 году, в то время как Британия делает ставку на совместимость своих фрегатов с техникой Дании и Норвегии, что позволит странам проще патрулировать северные районы.

    Фон переговоров – рост военной активности России в Атлантике и Балтике, в том числе работа разведывательных судов и подозрения в повреждении подводной инфраструктуры – электросетей, телекоммуникаций и газопровода. Помимо вопросов оборонного сотрудничества обсуждаются совместные учения и ускоренные поставки систем ПВО для Украины, чтобы помочь ей противостоять атакам на энергетическую инфраструктуру.

    Переговоры проходят на фоне напряженности между Европой и США: президент Дональд Трамп угрожает применить силу для контроля над Гренландией, если не удастся договориться о ее покупке, а также планирует ввести тарифы на европейские товары. Однако премьер-министр Британии Кир Стармер выразил уверенность, что эти угрозы не будут реализованы.

    Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен после встречи со своей британской коллегой Евой Купер в Лондоне подчеркнул важность демонстрации единства западных стран перед лицом подобных вызовов. Купер заявила в парламенте, что угрозы тарифов со стороны Трампа – «не способ обращаться с союзниками».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия отправила на защиту Гренландии от США 13 солдат.

     Дональд Трамп заявил, что Дания не справится с защитой Гренландии «двумя упряжками».

    Он также объяснил, для чего ему нужна Гренландия.

    22 января 2026, 12:20 • Новости дня
    Кремль заявил о необходимости разблокировки активов для взноса в «Совет мира»

    Песков заявил о необходимости разблокировки активов для взноса в «Совет мира»

    Кремль заявил о необходимости разблокировки активов для взноса в «Совет мира»
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Перечисление средств в «Совет мира» для помощи Палестине возможно только после снятия ограничений с российских счетов в США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Для направления 1 млрд долларов в формируемый Вашингтоном «Совет мира» необходим доступ к замороженным российским средствам, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что юридическая сторона вопроса пока остается неясной и требует тщательного обсуждения.

    «Это, конечно, потребует определенных действий со стороны Соединенных Штатов», – заявил представитель Кремля.

    Москва настаивает, что выделяемые деньги должны пойти исключительно на гуманитарные нужды и восстановление Палестины.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва рассматривает инициативу Дональда Трампа по созданию «Совета мира» по Газе.

    Путин заявил, что Россия могла бы направить в этот орган 1 млрд долларов из замороженных еще при прежней администрации США российских активов.

    Эксперт оценил идею Путина внести в «Совет мира» замороженные в США активы.

    21 января 2026, 09:05 • Новости дня
    Большинство стран Евросоюза отказались войти в «Совет мира»

    FT: Большинство стран ЕС отказались вступать в «Совет мира» из-за ООН и Путина

    Большинство стран Евросоюза отказались войти в «Совет мира»
    @ Kira Hofmann/picture alliance/BMF/photothek/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Большинство стран Евросоюза отказались поддержать инициативу создания «Совета мира» из-за опасений по поводу усиления влияния США и возможного участия в нем президента России Владимира Путина, сообщает The Financial Times.

    По данным Financial Times, большинство государств Евросоюза отказались принимать участие в создании «Совета мира», инициированного США, передает РИА «Новости».

    Издание пишет, что приглашения от США получили представители многих стран, однако «большинство стран ЕС отклонили эти приглашения».

    Financial Times отмечает, что среди европейских политиков закрепились опасения по поводу подлинных целей формирования «Совета мира». В частности, в Европе считают, что новая структура может отодвинуть ООН на второй план как ключевую международную площадку для разрешения глобальных конфликтов.

    По информации источников газеты, дополнительные сомнения у представителей ЕС вызвало приглашение в «Совет мира» президента России Владимира Путина. Отмечается, что участие Москвы может восприняться как легитимизация подхода Вашингтона к международным вопросам.

    Идею создания «Совета мира» ранее озвучил президент США Дональд Трамп, который заявил о намерении пригласить в новую структуру лидеров разных государств – в том числе России и Белоруссии – для обсуждения выхода из кризиса вокруг сектора Газа.

    Ранее СМИ писали, что якобы Дональд Трамп решил провести в Давосе церемонию подписания соглашения о создании «Совета мира» по сектору Газа.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин получил приглашение войти в этот совет.

    Песков заявил, что Москва пока не знает всех деталей инициативы и рассчитывает получить разъяснения от США.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ложью заявления о необходимости внести для участия в совете миллиард долларов.

    22 января 2026, 15:42 • Новости дня
    МИД рекомендовал россиянам временно отложить поездки в Иран

    МИД РФ посоветовал россиянам не посещать Иран до стабилизации ситуации

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российское внешнеполитическое ведомство обратилось к гражданам страны с рекомендацией воздержаться от поездок в Иран до улучшения ситуации с безопасностью.

    Министерство иностранных дел России рекомендует россиянам отложить поездки в Иран до полной нормализации ситуации с безопасностью. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова на очередном брифинге, передает ТАСС.

    «Россиян, которые запланировали выезд в Иран с теми или иными целями, просим отложить поездку до полной нормализации ситуации с безопасностью», – заявила Захарова. Она подчеркнула важность осторожности в текущих условиях.

    МИД России также напоминает соотечественникам, которые уже находятся в Иране, о необходимости соблюдать разумные меры предосторожности. Гражданам советуют воздерживаться от фото- и видеосъемки военных и правительственных объектов, а также строго выполнять требования местных правоохранительных органов и спецслужб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает предпринимать усилия для снижения напряженности вокруг Ирана и в целом в регионе.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что никакая третья сторона не способна изменить принципиальный характер отношений между Россией и Ираном.

    А 13 января Мария Захарова призвала граждан быть внимательными и выполнять требования местных властей во время пребывания на территории Ирана.


    21 января 2026, 03:31 • Новости дня
    Кличко пожаловался на Зеленского в британскую Times
    Кличко пожаловался на Зеленского в британскую Times
    @ REUTERS/Alina Smutko

    Tекст: Катерина Туманова

    Мэр Киева Виталий Кличко рассказал британской Times о «катастрофе» в Киеве на фоне энергетического кризиса, а заодно и упрекнул главу киевского режима Владимира Зеленского за отказ обсудить с ним сложную ситуацию в столице Украины.

    «Выступая из киевской мэрии, где сотрудникам запретили пользоваться уборными из-за отсутствия водоснабжения, он заявил, что Зеленский отказал ему в просьбе  встретиться и обсудить кризис», – пишет британская Times о жалобах киевского мэра.

    Издание отмечает, что производство электричества противовоздушная оборона – в зоне ответственности правительства страны, однако мэру Кличко обсудить патовую ситуацию в Киеве на высшем уровне не удалось.

    По его словам, Киев на грани «гуманитарной катастрофы», а ситуация с отоплением, водоснабжением и электричеством – критическая.

    Кличко при случае призывает жителей города покинуть его, как это за месяц уже сделали порядка 600 тыс. человек.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Зеленский обвинил Кличко в провале подготовки Киева к отключениям энерго- и водоснабжения. Кличко признался Reuters в 50-процентном обеспечении Киева энергией. Зеленский назвал ситуацию в Киеве «самой сложной».

    Во вторник, 20 января Кличко сообщил об отключении отопления в 5,6 тыс. домов. Верховная рада осталась без света, тепла и воды. Зеленский вечером вторника заявил о миллионе киевлян без электричества и тепла.

    22 января 2026, 22:42 • Новости дня
    Британия приняла участие в задержании Францией танкера в Средиземном море

    Tекст: Антон Антонов

    Великобритания оказала поддержку Франции при задержании следовавшего из Мурманска танкера, сообщил британский министр обороны Джон Хили.

    Хили заявил, что Британия «обеспечила мониторинг и слежение» за судном, передает ТАСС со ссылкой на Sky News.

    В операции принимал участие патрульный катер британских ВМС HMS Dagger, который находился в Гибралтарском проливе во время проведения задержания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Военно-морские силы Франции провели операцию по задержанию нефтяного танкера GRINCH в нейтральных водах Средиземного моря. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что задержан нефтяной танкер якобы из России.

    20 января 2026, 22:02 • Новости дня
    Стармер объяснил критику Трампа в адрес Британии

    Стармер объяснил критику Трампа разочарованием из-за Гренландии

    Tекст: Вера Басилая

    Британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что не видит попытки унизить Лондон в высказываниях президента США Дональда Трампа о передаче острова Диего-Гарсия Маврикию.

    Заявления премьер-министра Британии Кир Стармера о критике Дональда Трампа прозвучали на фоне публикаций по поводу передачи острова Диего-Гарсия Маврикию, передает ТАСС.

    Представитель Стармера отметил, что президент США, вероятно, был разочарован по поводу ситуации с Гренландией, и это могло повлиять на его публикации в отношении ряда мировых лидеров. Официальный представитель подчеркнул, что британский премьер не чувствует себя униженным или в замешательстве из-за заявлений американского лидера.

    Трамп ранее назвал передачу острова Маврикию актом «огромной глупости» и «абсолютной слабости». Диего-Гарсия является крупнейшим островом архипелага Чагос, который Британия вывела в отдельную административную единицу в 1965 году, а через год остров арендовали США для строительства авиабазы. Все 1,5 тыс. жителей были депортированы.

    В 2017 году Маврикий обратился в ООН по поводу возвращения архипелага, и в 2019 году Международный суд ООН вынес заключение в пользу Маврикия.

    В мае 2025 года Кир Стармер объявил о подписании соглашения с Маврикием о передаче архипелага под его суверенитет.

    На ваш взгляд
    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    Результаты
    26 комментариев

    Дональд Трамп назвал передачу Маврикию архипелага Чагос актом «огромной глупости» и «абсолютной слабости», подчеркнув угрозу для военной базы США на острове Диего-Гарсия.

    Высокий суд Англии и Уэльса в 2025 году запретил Британии завершать переговоры о передаче архипелага Маврикию, указав на необходимость учитывать права коренных жителей.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Британия продолжает контролировать архипелаг Чагос и Мальвинские острова, нарушая резолюции ООН.

    Лавров также заявил, что спор вокруг Гренландии связан с последствиями колониализма.

    21 января 2026, 11:10 • Новости дня
    Британская армия испытала основной 120-мм ствол нового Challenger 3
    Британская армия испытала основной 120-мм ствол нового Challenger 3
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Британский основной боевой танк Challenger 3 впервые произвел стрельбу из своей новой пушки, испытания прошли на одном из британских полигонов, их проводили с экипажем в башне.

    Разработкой танка занимается совместное предприятие Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL), а орудие – гладкоствольную 120-мм пушку L55A1 – поставляет немецкая Rheinmetall Waffe Munitions, пишет The War Zone.

    Новое орудие способно использовать широкий ассортимент боеприпасов НАТО, включая бронебойные подкалиберные и многоцелевые снаряды, а также потенциально американские M829A4 с сердечником из обедненного урана.

    Перед началом испытаний с экипажем орудие тестировали в дистанционном режиме. Управляющий директор RBSL Ребекка Ричардс пояснила, что успешные стрельбы стали важным этапом в британском танкостроении.

    В Challenger 3 используются однокомпонентные снаряды, что позволяет применять стандартные боеприпасы НАТО, однако из-за их габаритов количество снарядов в боекомплекте уменьшено до 31 против 49 у Challenger 2.

    Боеприпасы размещаются в изолированном отделении башни для повышения выживаемости экипажа. Помимо нового орудия, танк оснащается современным прицельным комплексом Thales Orion и панорамной системой DNGS T3, а также модульной броней нового поколения, которую можно оперативно заменять или усиливать в зависимости от задачи.

    Защиту также усиливает израильский активный комплекс Trophy. Для повышения подвижности внедряются новый двигатель, подвеска и система охлаждения.

    Challenger 3 собирается на заводе RBSL в Телфорде по контракту на сумму более 800 млн фунтов стерлингов. Первый прототип был готов в начале 2024 года. Дальнейшие испытания, включая тесты на надежность и стрельбу, запланированы на конец года.

    Планируется модернизировать 148 танков Challenger 2 до стандарта Challenger 3, включая восемь прототипов. Представители DE&S называют Challenger 3 ключевым элементом британской программы модернизации бронетехники, обещая повышение огневой мощи, живучести и цифровой интеграции.

    Однако другие элементы программы модернизации, в частности БМП Ajax, сопровождаются техническими трудностями. Ранее применение Ajax было приостановлено после того, как десятки военных пожаловались на эффекты шума и вибрации. Эксперты указывают, что взаимодействие Ajax с Challenger 3 вызывает вопросы в рамках новых боевых бригад.

    Сейчас армия Британии планирует сократить численность до 72,5 тыс. человек к 2025 году и внедрить новые бригадные боевые группы, в которые войдут также бронетранспортеры Boxer и вертолеты Apache.

    Несмотря на скромное количество Challenger 3, власти рассчитывают, что эти танки станут цифровым ядром для обмена данными между различными платформами на поле боя. Challenger 2 используется с 1994 года. Он принимал участие в операциях на Балканах и в Ираке.

    Некоторые машины были переданы Украине. С учетом новых угроз, таких как FPV-дроны, НАТО наращивает бронетанковые силы, однако сохраняются вопросы по сервису и готовности Challenger 2, которые могут сказаться и на Challenger 3. Новый танк будет тяжелее при том же уровне мощности двигателя, что может повлиять на мобильность.

    В ноябре сообщалось, что «Ланцеты» в ходе СВО уничтожили более 500 танков ВСУ, в том числе свыше 60 танков НАТО, включая танки Abrams, Leopard 2, Challenger 2.

    22 января 2026, 14:34 • Новости дня
    Трамп пообещал демилитаризовать Газу и восстановить управление в анклаве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп на церемонии подписания устава «Совета мира» по Газе на полях ВЭФ в Давосе заявил о приверженности демилитаризации сектора Газа.

    Он подчеркнул, что цель США – добиться разоружения анклава, создать систему надлежащего управления и организовать восстановление территории после завершения конфликта, передает РИА «Новости».

    По словам Трампа, радикальное движение ХАМАС должно сложить оружие. «Многие говорили, что [представители] ХАМАС не будут делать то, что они обещали, хотя я считаю, что они будут, они должны сложить оружие», – заявил он. Трамп также предупредил, что если ХАМАС не выполнит условия, то «им придет конец».

    Американский лидер добавил, что война в секторе Газа близка к завершению, а новый международный формат с участием «Совета мира» и Организации Объединенных Наций может стать уникальным для урегулирования подобных конфликтов по всему миру.

    Напомним, в Давосе состоялась церемония подписания устава созданного по инициативе США «Совета мира» по Газе. Документ был подписан 18 странами.

    20 января 2026, 21:32 • Новости дня
    FT: Стармер намерен отказаться от участия в «Совете мира» Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Британии Кир Стармер, вероятно, не будет участвовать в «Совете мира» по Газе, о создании которого объявил президент США Дональд Трамп, передает Financial Times.

    Источники FT в правительстве Лондона сообщили, что Стармер обсуждает условия работы совета с союзниками, однако не намерен заключать соглашение об участии, передает РИА «Новости».

    По словам одного из собеседников издания, официальный Лондон продолжает рассматривать этот вопрос. «Но не нужно быть политическим гением, чтобы понять, что платить миллиард долларов из денег налогоплательщиков за место в совете с (президентом России Владимиром) Путиным – это не прокатит», – заявил источник.

    Ранее премьер Армении Пашинян принял приглашение Трампа войти в «Совет мира».

    Президент Франции Эммануэль Макрон отказался войти в этот совет.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин получил от США приглашение вступить в «Совет мира» по Газе.

    21 января 2026, 19:54 • Новости дня
    Власти Ирана показали зарубежным СМИ ущерб от беспорядков

    Власти Ирана показали иностранным журналистам ущерб от беспорядков

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Иранские министерства организовали пресс-тур для иностранных журналистов, чтобы на месте показать последствия вандализма и поджогов в столице страны.

    Представители ряда министерств Ирана провели экскурсию для журналистов иностранных СМИ по объектам, пострадавшим во время беспорядков в Тегеране. В рамках тура были продемонстрированы мечети, государственные офисы, отделения банков, магазины и автобусы, подвергшиеся актам вандализма и поджогам, сообщает РИА «Новости».

    Корреспондент агентства сообщил, что от офисов и отделений банков остались лишь внешние стены, груды кирпича, беспорядочно торчащая арматура и искривленные несущие балки. В зданиях сохраняется сильный запах гари, несмотря на то что поджоги произошли несколько дней назад.

    В продуктовом магазине, который также осмотрели журналисты, уцелели только стены и железные полки для товаров, однако ущерб настолько значителен, что требуется полная реконструкция. Мечети пострадали в меньшей степени, но и они не избежали повреждений во время последних беспорядков.

    Протесты, приведшие к этим разрушениям, начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации иранского риала. 8 января после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха они перешли в беспорядки и сопровождались лозунгами против действующего политического строя Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе массовых беспорядков в Иране были ранены свыше 3,7 тыс. человек и повреждены сотни общественных объектов.

    Ранее на севере страны задержали 50 предполагаемых организаторов беспорядков, а общее число арестованных превысило 1,5 тыс. человек.

    Посол Ирана в России отметил, что миллионы граждан приняли участие в проправительственных шествиях, демонстрируя несогласие общества с протестующими.

    21 января 2026, 14:06 • Новости дня
    «Калашников» предложил ближневосточным партнерам испытать «Скат-350М»

    «Калашников» предложил ближневосточным партнерам испытать дрон «Скат-350М»

    Tекст: Мария Иванова

    На выставке UMEX 2026 в Абу-Даби концерн «Калашников» предложил ближневосточным партнерам испытать новейший разведывательный беспилотник «Скат-350М» с барражирующими боеприпасами «Куб-2Э» и «Куб-10Э», которые уже показали эффективность в зоне спецоперации.

    Концерн «Калашников» представил новые разработки в сфере беспилотных летательных аппаратов на выставке UMEX 2026 в Абу-Даби, сообщает Telegram-канал концерна.

    Особый интерес у ближневосточных партнеров вызвало предложение апробировать разведывательный беспилотник «Скат-350М» в сочетании с барражирующими боеприпасами «Куб-2Э» и «Куб-10Э». По словам представителей концерна, апробация такой связки уже показала высокую эффективность на СВО и в приграничных районах.

    Отдельно отмечаются легкие коптеры «Каракурт 2.0» и «Голиаф 2.0», а также всеклиматический «Скат-350М» с размахом крыла 3,2 метра и взлетной массой 15 кг. Такой беспилотник может работать на высоте более 5000 метров и обеспечивать подразделения актуальной разведывательной информацией в любое время суток и при любой погоде.

    Система построена на уникальном программном обеспечении, которое интегрирует работу разведывательных беспилотников и барражирующих боеприпасов, позволяя создавать единое информационное пространство для решения задач любой сложности. Сначала «Скат-350М» выявляет цель и передает координаты оператору, после чего по объекту наносится удар одним из боеприпасов линейки «Куб». Завершает цикл контроля поражения также «Скат-350М».

    Генеральный директор концерна «Калашников» Алан Лушников особо подчеркнул, что «комбинация «Кубов» со «Скатом» продемонстрировала крайнюю эффективность в боевых действиях в зоне проведения специальной военной операции». Он добавил, что отзывы о комплексе исключительно положительные, поэтому концерн нацелен на продвижение этого решения ближневосточным заказчикам.

    Уже в первый день форума была достигнута договоренность об организации демонстрационных полетов беспилотников концерна в ряде стран региона, что может стать еще одним шагом к их дальнейшему экспорту.

    Ранее сообщалось, что концерн «Калашников» планирует продемонстрировать барражирующие боеприпасы на выставке вооружений в Абу-Даби.

    Между тем в среду компания представила обновленный ППК-20, разработанный с учетом опыта спецоперации на Украине.

