    23 января 2026, 14:40 • Новости дня

    Эксперт сообщил о кражах аккаунтов россиян через вредоносные расширения

    Tекст: Валерия Городецкая

    Хакеры научились получать доступ к аккаунтам россиян даже при включенной двухфакторной аутентификации, используя взломанные сайты и вредоносные браузерные расширения, рассказал эксперт Максим Александров.

    По словам Александрова, ключевую роль в подобных атаках играет кража сессионных cookie-файлов, передает «Газета.Ru». Эти файлы позволяют злоумышленникам входить в аккаунты без ввода логина, пароля и прохождения дополнительной проверки личности.

    Особую активность такие методы приобретают во время массовых онлайн-акций, например, в период «Киберпонедельника». Пользователям под видом расширений для поиска скидок, купонов или кешбэка предлагают установить вредоносные модули, которые получают доступ к данным браузера. «Ажиотаж вокруг скидок создает идеальную почву для социальной инженерии. Пользователь, жаждущий максимальной выгоды, сам устанавливает в браузер шпионский модуль», – отметил Александров.

    По словам эксперта, вредоносные расширения часто запрашивают избыточные разрешения, что дает им возможность перехватывать данные для входа, подменять платежные реквизиты и красть активные сессии авторизованных пользователей. Перехват сессионных cookie особенно опасен, поскольку двухфакторная аутентификация уже не защищает аккаунт.

    После захвата сессионных данных преступники могут менять настройки, добавлять способы оплаты или оформлять заказы от имени пользователя, пока тот не заметит подозрительной активности. В результате такие аккаунты становятся ценным ресурсом для перепродажи и дальнейших мошеннических действий на маркетплейсах и других сервисах.

    Ранее в МВД  раскрыли новое мошенничество под видом техподдержки.

    22 января 2026, 17:24 • Новости дня
    Глава МИД Швейцарии захотел приехать в Россию

    Глава МИД Швейцарии Кассис анонсировал визит в Россию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис объявил, что собирается посетить Россию в рамках председательства страны в ОБСЕ, не уточнив дату визита.

    Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис объявил о намерении лично посетить Россию в этом году, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местный телеканал RTS. Кассис уточнил, что визит состоится в рамках председательства Швейцарии в ОБСЕ. Точная дата поездки пока не называется.

    Кассис также сообщил, что планирует поездки в Киев и Вашингтон по линии ОБСЕ. Министр отметил, что главной целью ОБСЕ остается прекращение военного конфликта на Украине, и заявил: «Крайне важно, чтобы если в ближайшие дни будет достигнуто соглашение о прекращении огня, группа специалистов ОБСЕ смогла отправиться на место в течение 48 часов».

    Ранее о подобных планах Кассиса сообщал глава отдела коммуникаций Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Николя Бидо. Издание Temps писало, что приоритетными направлениями для визитов главы МИД стали Киев, Тбилиси и Москва в феврале этого года. О намерении совершить поездки было сообщено 57 странам-участникам на встрече в Вене в сентябре.

    Последний визит Кассиса в Россию состоялся в 2019 году. В том же году Москву посещал и бывший президент Швейцарии Ули Мауэр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Николя Бидо заявил, что Россия и все страны ОБСЕ будут приглашены на конференцию по кибербезопасности в Цуге в Швейцарии в конце сентября 2026 года.

    До этого в сентябре 2025 года Сергей Лавров на встрече с Кассисом отметил утрату Швейцарией статуса нейтрального посредника.

    А в 2024 году Лавров разъяснял Иньяцио Кассису, что так называемая формула Зеленского предусматривает капитуляцию России, выплату репараций и трибунал, а Берну не позволят отойти от этих условий.

    22 января 2026, 19:44 • Новости дня
    Хинштейна прооперировали после ДТП

    Хинштейн сообщил о переломе тазобедренной кости в результате ДТП

    Хинштейна прооперировали после ДТП
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Курской области Александр Хинштейн сообщил, что находится в Курской областной клинической больнице после дорожно-транспортного происшествия.

    Он рассказал, что врачи уже провели ему операцию, однако травма оказалась серьезнее, чем ожидалось.

    «Нахожусь в Курской областной клинической больнице после ДТП. Врачи уже успешно меня прооперировали. Ситуация, к сожалению, чуть хуже, чем предполагалось. Перелом бедренной кости, поэтому какое-то время придется провести здесь», – заявил Хинштейн в видеообращении в своем Telegram-канале.

    Напомним, автомобиль Хинштейна вылетел в кювет из-за непогоды в Курской области.

    22 января 2026, 22:55 • Видео
    Болгары получили шанс завязать с русофобией

    Один из наиболее адекватных лидеров в ЕС – президент Болгарии Румен Радев – выполнил свое обещание и ушел в отставку. Это дает болгарам исторический шанс.

    23 января 2026, 11:54 • Новости дня
    Минченко оценил переговоры Путина с делегацией США в Кремле

    Политолог Минченко: В Москве прошел тест-драйв «Совета мира»

    Минченко оценил переговоры Путина с делегацией США в Кремле
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Работа по основным трекам, наметившимся в Кремле, продолжится в Абу-Даби. На повестке, вероятно, будет стоять вопрос реализации вывода украинских войск из Донбасса, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее Владимир Путин провел встречу с делегацией представителей США. По мнению эксперта, участие Джоша Грюнбаума в ней неслучайно.

    «По итогам встречи Владимира Путина с американскими эмиссарами в Кремле анонсирована работа по двум трекам – военному и экономическому», – указал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». Он назвал выбор Абу-Даби в качестве места проведения заседания трехсторонней рабочей группы Россия – США – Украина по вопросам безопасности логичным, поскольку столица ОАЭ ранее уже становилась площадкой для диалога сторон.

    «Я думаю, на повестке – вопрос реализации вывода украинских войск из Донбасса: как технически это сделать так, чтобы было обеспечено прекращение огня на период вывода. Также необходимо понимать предполагаемые способы верификации результатов, механизмы синхронизации мероприятий с переговорным треком и, видимо, подписанием каких-то пакетов документов», – рассуждает политолог.

    «Остановка боевых действий, а потом перемещение войск – это очень сложная задача с точки зрения и логистики, и безопасности», – подчеркнул Минченко. Что касается второго трека работы, продолжил собеседник, то у Кирилла Дмитриева и Стива Уиткоффа есть достаточно серьезный прорыв с точки зрения поиска интересных и для России, и для США совместных экономических проектов. «Состав российской делегации на предстоящих переговорах достаточно традиционный», – уточнил спикер.

    На этом фоне аналитик обратил внимание на новую фигуру в американской переговорной группе – Джоша Грюнбаума. «Он включен как представитель недавно созданного «Совета мира». Я думаю, что это практически первый тест-драйв новой организации в международных переговорах, причем в двойственном формате – и по украинскому вопросу, и по вопросу Газы», – заключил Минченко.

    В ночь на пятницу состоялись переговоры президента России Владимира Путина с делегацией представителей США. Встреча продолжалась около четырех часов. С американской стороны в ней принимали участие спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.

    Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, переговоры были исключительно содержательными, конструктивными и были необходимы, чтобы «вместе, уже как бы «на двоих», определить параметры дальнейших действий». Спецпредставитель главы России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев охарактеризовал их как «важные».

    Центральной темой стала ситуация на Украине. По словам Ушакова, стороны подтвердили: без решения территориального вопроса по «формуле Анкориджа» рассчитывать на долгосрочное урегулирование не приходится. «Мы, как подчеркивал Владимир Путин, искренне заинтересованы в урегулировании украинского кризиса политико-дипломатическими методами. Но пока этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед специальной военной операцией целей именно на поле боя», – цитирует помощника президента официальный сайт Кремля.

    Он сообщил, что 23 января в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием России, США и Украины. Российскую делегацию возглавит начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков. Параллельно с этим в столице ОАЭ пройдет встреча руководителей двусторонней группы России и США по экономическим делам – Кирилла Дмитриева и Стива Уиткоффа.

    На встрече в Кремле также обсуждалась американская инициатива о создании «Совета мира». Москва выразила готовность направить в его бюджет один млрд долларов из замороженных еще прежней администрацией США российских активов. Остальные средства, как отметил Ушаков, могут быть использованы «для восстановления территорий, пострадавших в ходе боевых действий уже после заключения мирного договора между Россией и Украиной». «Разговор по этой теме будет продолжен в двусторонней экономической группе», – уточнил Ушаков.

    Трехсторонняя встреча России, США и Украины в ОАЭ – в любом случае положительное событие, заявил Трамп. «Любая встреча – это хорошо. Если не встречаться, ничего не произойдет», – сказал глава Белого дома, его слова приводит РБК. Американский лидер также отметил, что Украина может потерять еще больше территорий, если не пойдет на урегулирование конфликта.

    22 января 2026, 18:52 • Новости дня
    Зеленский заявил о планах США провести встречу с Россией и Украиной в ОАЭ
    Зеленский заявил о планах США провести встречу с Россией и Украиной в ОАЭ
    @ GIAN EHRENZELLER/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты планируют провести 23-24 января в Объединенных Арабских Эмиратах трехстороннюю встречу на техническом уровне с участием представителей США, России и Украины, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «Завтра и послезавтра будет первая трехсторонняя встреча в Эмиратах», – отметил он, передает ТАСС.

    Зеленский подчеркнул, что надеется на осведомленность Эмиратов о предстоящих переговорах. «У нас были сюрпризы с американской стороны. Но в любом случае они туда поедут. Думаю, что хорошо, что на техническом уровне будет такая трехсторонняя встреча», – добавил он.

    Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил о запланированных в ближайшие дни встречах рабочих групп в Абу-Даби по вопросам урегулирования на Украине.

    Уиткофф отмечал, что за последние шесть недель в урегулировании ситуации на Украине удалось достичь большего прогресса, чем за несколько предыдущих лет.

    Напомним, в четверг в Москве состоится встреча президента России Владимира Путина с Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером.

    22 января 2026, 20:57 • Новости дня
    Путин назвал микроэлектронику основой основ

    Путин: Микроэлектроника – это основа основ

    Путин назвал микроэлектронику основой основ
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании по развитию микроэлектроники заявил, что достижение экономического и технологического лидерства невозможно без собственной компонентной базы в сфере микроэлектроники.

    Путин подчеркнул, что именно микроэлектроника становится ключевым элементом для независимости страны в высокотехнологичных отраслях.

    «Для всех абсолютно очевидно: обеспечить экономическое и технологическое развитие, технологическое лидерство в сфере искусственного интеллекта, космоса, связи, цифровых технологий, квантовых вычислений не просто сложно, а невозможно без конкурентоспособных интегральных схем и электронной компонентной базы. Это, как говорится, основа основ», – подчеркнул он. Слова президента приводит Telegram-канал Кремля.

    Напомним, Путин поручил возглавить комиссию по микроэлектронике Мантурову и Фурсенко.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия ищет нестандартные подходы для развития микроэлектроники.

    22 января 2026, 17:44 • Новости дня
    Участник СВО назвал геноцидом действия ВСУ в Курской области

    Член ОП Григорьев: Массовое убийство мирных жителей курского приграничья – преступление по национальному признаку

    Участник СВО назвал геноцидом действия ВСУ в Курской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Людей, которые оставались в оккупированных селах Курской области, ВСУ расстреливали в большом количестве и в их действиях не было какой-либо логики, сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты России Максим Григорьев. О том, что после вторжения ВСУ в Курскую область в массовых захоронениях нашли тела более 500 человек, сообщила ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

    «Мы заходили в освобожденные населенные пункты Курской области сразу за российской армией и фиксировали преступления ВСУ», – рассказал участник СВО Максим Григорьев, член Общественной палаты России (ОП), председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов и их пособников.

    Он подтвердил массовые захоронения, а также поделился рассказами выживших в оккупации жителей региона. Эти свидетельства вошли в книгу Григорьева «Военные преступления киевского режима в Курской области и в Донецкой Народной Республике». «ВСУ вели неизбирательные обстрелы населенных пунктов, но зачастую намеренно били по гражданским объектам, в том числе по больницам, храмам. В результате обстрелов погибали люди», – отметил собеседник.

    «Некоторые пытались бежать, покинуть курское приграничье самостоятельно. Боевики стреляли по ним из стрелкового оружия, «охотились» на них с помощью дронов. Те, кому удалось выбраться, потом рассказывали: «Мы смотрим в глаза украинскому солдату, а он смотрит на нас и видит, что в машине женщина и дети, но поднимает автомат и начинает стрелять», – добавил член ОП.

    «Людей, которые оставались в оккупированных селах, ВСУ расстреливали в большом количестве. В их действиях не было какой-либо логики. Более того, любое неосторожное слово или просто плохое настроение украинского военного могло привести к этим убийствам, – указал Григорьев. – При этом боевики под угрозой расстрела заставляли курян давать разнообразные интервью, выражать благодарность украинцам».

    По его мнению, речь идет о геноциде в Курской области. «Это не просто массовое убийство мирных жителей, а массовое убийство по национальному признаку. Причем, противник это не скрывал. Они прямо говорили, что ненавидят русских и поэтому подвергали людей тотальному террору», – подчеркнул Григорьев.

    Эксперт указал, что это подтверждает и заявление нового главы украинского минобороны Михаила Федорова о цели убивать 50 тыс. россиян в месяц. «Все это направлено не только против русских солдат, но и в целом против русских, в том числе тех, которые являются гражданами Украины. Тех, кто не поддерживал режим, мучили и убивали начиная с 2014 года. Они для киевских властей такие же враги, как и русские в России», – детализировал собеседник.

    «У нас множество показаний людей, которые приводят следующие слова украинских боевиков: «Будем отходить, не оставим камня на камне, а вас всех расстреляем». И, как видим, так они действуют во многих населенных пунктах при отходе. Лучшим ответом станут успехи российских Вооруженных сил», – заключил член ОП.

    О том, что в Курской области обнаружили массовые захоронения, в которых найдены тела как минимум 524 погибших при вторжении ВСУ в регион, сообщила на этой неделе уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она отметила, что были задействованы все доступные ресурсы, чтобы люди могли найти своих близких и родных, которые пропали без вести.

    В базу пропавших без вести были внесены имена 2 173 человек. «Из них 1 378 найдены, 452 продолжают оставаться в розыске, 343 погибли», – уточнила омбудсмен.

    Напомним, ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. В конце апреля 2025 года глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о завершении операции по освобождению региона.

    Сейчас российские военные продолжают выполнять задачи по расширению полосы безопасности в приграничье Сумской и Харьковской областей. Но противник продолжает предпринимать попытки нанести ущерб российским регионам. Так, например, накануне губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что ВСУ 20 раз за сутки применили артиллерию по отселенным приграничным районам. Кроме того, сбито 13 вражеских беспилотников.

    При этом на Украине чиновники не сдерживают своей русофобии. Новый украинский министр обороны Михаил Федоров заявил, что целью Киева является убийство 50 тыс. российских граждан в месяц. В Кремле отметили, что обратили внимание на заявление, но в нем нет ничего нового. «Специальная военная операция продолжается», – подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    22 января 2026, 20:48 • Новости дня
    Путин поручил возглавить комиссию по микроэлектронике Мантурову и Фурсенко
    Путин поручил возглавить комиссию по микроэлектронике Мантурову и Фурсенко
    @ Алексей Майшев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин объявил о назначении первого вице-премьера Дениса Мантурова и помощника президента Андрея Фурсенко руководителями межведомственной комиссии по развитию микроэлектроники.

    Об этом глава государства заявил на совещании, посвященном вопросам развития отечественной электроники, сообщает Кремль в Telegram-канале.

    «Считаю необходимым, чтобы ее (комиссию по развитию микроэлектроники) возглавили первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Мантуров Денис Валентинович и помощник президента России Андрей Александрович Фурсенко», – сказал Путин.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о росте производства микроэлектроники вопреки санкциям.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия ищет нестандартные подходы для развития микроэлектроники.

    22 января 2026, 20:25 • Новости дня
    Коростелев и Непряева приняли приглашение МОК на Игры 2026 года
    Коростелев и Непряева приняли приглашение МОК на Игры 2026 года
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев официально подтвердили участие в Олимпийских играх 2026 года после получения приглашения от МОК.

    Пресс-служба Международного олимпийского комитета передает, что российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев приняли официальное приглашение на участие в Олимпиаде 2026 года, пишет ТАСС.

    Кроме них приглашения получили и согласились выступить конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова.

    Ранее аналогичные приглашения были направлены фигуристам Аделии Петросян и Петру Гуменнику, ски-альпинисту Никите Филиппову, шорт-трекистам Ивану Посашкову и Алене Крыловой.

    Все российские спортсмены, удостоенные приглашения, подтвердили свое участие в предстоящих Играх. Пресс-служба МОК отметила, что процесс отбора продолжается, и список российских атлетов может быть расширен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный олимпийский комитет пригласил российских лыжников Савелия Коростелева и Дарью Непряеву на Олимпийские игры 2026 года.

    МОК запретил использование российского флага на зимней Олимпиаде 2026 года после инцидента на «Тур де Ски».

    Международная федерация лыжного спорта одобрила нейтральный статус для пяти новых российских спортсменов, что дает им возможность участвовать в международных соревнованиях.

    23 января 2026, 14:50 • Новости дня
    Сборку фюзеляжа Ту-214 сократили до 12 дней

    Алиханов сообщил о запуске сборки фюзеляжа Ту-214 за 12 дней

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Благодаря активной работе с Агентством развития профессионального мастерства и Центром компетенций в сфере производительности труда будет обеспечена поточная сборка фюзеляжа самолета Ту-214 за 12 дней, что позволит выпускать до 20 самолетов в год, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов.

    По его словам, поточная сборка фюзеляжа самолета Ту-214 займет всего 12 дней, что обеспечит выпуск до 20 самолетов в год, передает РИА «Новости».

    Алиханов отметил, что этого удалось достичь благодаря сотрудничеству с Агентством развития профессионального мастерства и Центром компетенций в сфере производительности труда. «Активная работа с Агентством развития профессионального мастерства и Центром компетенций в сфере производительности труда позволяет нам уверенно двигаться к цели – обеспечить поточную сборку фюзеляжа Ту-214 всего за 12 дней, что позволит выпускать до 20 самолетов ежегодно», – заявил министр.

    Алиханов посетил Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова, где ознакомился с производственными мощностями и новыми складами современного логистического центра, которые сейчас находятся на этапе ввода в эксплуатацию. Вместе с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым и руководством Татарстана они обсудили ключевые проекты предприятия.

    Министр также подчеркнул, что такие показатели стали возможны благодаря обновлению основных производственных фондов, строительству новых корпусов и внедрению принципов бережливого производства. На совещании координационного штаба были рассмотрены действующие и реализованные проекты завода, а также определены планы по распространению успешных практик на все предприятия ПАО «ОАК», входящего в Ростех.

    В ведомстве добавили, что Алиханову доложили о внедрении проекта тактовой сборки фюзеляжа Ту-214 и цифровой модели цеха АОС-2 с использованием имитационного моделирования, что позволяет повысить эффективность производства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенная авиастроительная корпорация назначила новых руководителей ПАО «Туполев» и филиала ОТА.

    Алиханов заявил, что корпорация планирует начать продажи самолетов Ту-214 в ближайшие годы.

    В корпорации сообщили, что серийное производство Ту-214 стартует с 2025 года.

    23 января 2026, 15:48 • Новости дня
    Толстой заявил о необходимости поэтапной отмены ЕГЭ в России

    Толстой предложил отменить ЕГЭ и вернуть традиционные экзамены

    Толстой заявил о необходимости поэтапной отмены ЕГЭ в России
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вице-спикер Госдумы Петр Толстой отметил, что ЕГЭ был заимствован с Запада и предложил отказаться от этой системы в пользу прежних экзаменов.

    Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой во время открытого диалога со студентами-участниками СВО высказался о необходимости поэтапной отмены ЕГЭ . Он подчеркнул, что как ЕГЭ, так и Болонская система образования являются западными заимствованиями, которые не соответствуют российским традициям, сообщает РИА «Новости». 

    Толстой отметил: «Менять надо не только Болонскую систему, по этому поводу решение уже принято. Менять надо всю систему, которая была выстроена, как калька западного образования, потому что и ЕГЭ, и ОГЭ – это все попытки выстроить систему под Болонскую. Я считаю, что нужно последовательно отменять ЕГЭ, возвращать традиционную систему образования, состоящую из выпускных и вступительных экзаменов».

    Мероприятие прошло в Музее Победы и было организовано «Молодой Гвардией Единой России». В диалоге приняли участие студенты, спикеры из министерства науки и высшего образования, Государственной Думы и Герои России. Участники обсуждали вопросы образования и делились своими предложениями по изменению системы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в то же время, ранее замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский заявил, что отмена ЕГЭ возможна только при наличии проработанной альтернативы, которой пока нет.

    До этого в Госдуме сообщили об увеличении баллов ЕГЭ для поступления в вузы по физике, информатике, истории, иностранным языкам, химии и биологии.

    Также депутаты приняли закон о государственном распределении платных мест в вузах, что позволит правительству контролировать коммерческий набор студентов с учетом потребностей экономики.

    22 января 2026, 18:57 • Новости дня
    Поэтесса Полозкова объявлена в розыск в России
    Поэтесса Полозкова объявлена в розыск в России
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство внутренних дел России объявило в розыск поэтессу Веру Полозкову (внесена в перечень экстремистов и террористов).

    Информация о розыске поэтессы появилась в базе розыска ведомства с пометкой «разыскивается по статье УК», передает ТАСС.

    В базе не уточняется, по какой именно статье ведется розыск.

    В прошлом году Полозкова была внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

    В ноябре МВД объявило в розыск журналистку «Дождя» (организация внесена в список СМИ-иноагентов) Валерию Ратникову (признана иноагентом в России).

    22 января 2026, 17:48 • Новости дня
    Трамп сообщил о послании Путину с призывом закончить конфликт на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его послание президенту России Владимиру Путину заключается в необходимости завершения конфликта на Украине.

    «Конфликт должен закончиться», – сказал президент США в ответ на вопрос журналистов о том, каково его послание Путину, передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что США надеются на скорейшее завершение конфликта.

    Ранее Трамп выразил уверенность в том, что урегулирование конфликта на Украине становится все ближе.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф отметил, что за последние шесть недель в урегулировании ситуации на Украине удалось достичь большего прогресса, чем за несколько предыдущих лет.

    22 января 2026, 17:54 • Новости дня
    В Калининградской области отметили приток репатриантов из ЕС

    В Калининградской области выросло число репатриантов из Германии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В последние месяцы фиксируется заметное увеличение числа переселенцев из Германии и других стран ЕС, выбирающих постоянное проживание в Калининградской области, отмечают власти региона.

    Число репатриантов из стран Евросоюза, переезжающих в Калининградскую область, продолжает увеличиваться. Руководитель Агентства по международным и межрегиональным связям Калининградской области Александр Калькута сообщил ТАСС, что особенно заметен поток прибывающих из Германии.

    Как отметил Калькута, речь идет о сотнях человек, и их число постепенно растет. «Я хочу сказать, что есть же и наши соотечественники-иностранцы, которые все равно переезжают сюда на постоянное место жительства. Они измеряются сотнями, условно говоря, <…> но их число растет. Преимущественно они из Германии», – подчеркнул он. По его словам, многие из них ранее были уроженцами Казахстана или других стран, а затем уехали в Германию и сейчас возвращаются обратно.

    Калькута отметил, что возвращающиеся видят лучшие перспективы для себя и своих детей в Калининградской области. Они часто принимают решение о переезде, несмотря на наличие бизнеса за границей, руководствуясь заботой о будущем детей.

    Он добавил, что приток прибывающих отмечается и из Латвии и Литвы, где, по его словам, наблюдается снижение рождаемости и ухудшение положения русскоязычного населения. Часть людей из стран Балтии рассматривают Калининградскую область как привлекательное место для переезда и новой жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России утвердило план реализации программы содействия добровольному переселению соотечественников на период с 2026 по 2028 год.

    Ранее в Миграционной службе МВД РФ заявили, что в 2025 году более 12,5 тыс. соотечественников за рубежом захотели воспользоваться госпрограммой переселения.

    А уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила расширить понятие «репатриант», включив в него этнически связанных с народами России соотечественников.

    22 января 2026, 18:30 • Новости дня
    Захарова назвала позором отказ ФРГ от выплат блокадникам

    Захарова назвала позором отказ Германии от выплат всем блокадникам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко осудила решение Германии выплачивать компенсации только блокадникам-евреям, назвав это позором нации.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко раскритиковала отказ властей Германии распространять выплаты выжившим в блокаде Ленинграда на всех блокадников.

    Она заявила: «Это, я считаю, абсолютный позор современной Германии. И позор не только официального Берлина, нет. Это позор всех тех немцев, которые полагают возможным жить при этой идеологии», передает ТАСС.

    Захарова подчеркнула, что сейчас выплаты со стороны Германии получают только блокадники-евреи, что, по ее словам, возвращает к «дикой логике сегрегации» и разделяет людей по национальному признаку. Она отметила, что такой подход со стороны Берлина является проявлением расчеловечивания и несправедливости.

    В МИД России неоднократно поднимали этот вопрос, напоминая о необходимости выплачивать компенсации всем пережившим блокаду, независимо от их происхождения. Как сообщила Захарова, российская сторона обращалась к руководству еврейских неправительственных организаций с просьбой публично осудить политику ФРГ, а также оказала содействие в создании открытого обращения к германскому правительству от имени блокадников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еще год назад российский МИД настаивал на расширении компенсационных выплат Германии для всех переживших блокаду Ленинграда, а не только для блокадников еврейской национальности.

    До этого Россия потребовала от Германии официально признать блокаду Ленинграда и другие преступления Третьего рейха актами геноцида народов СССР.

    Позже Мария Захарова подчеркнула, что Россия осуждает отказ немецких властей признать блокаду Ленинграда геноцидом, что следует из официального ответа МИД ФРГ на ноту посольства России.

    22 января 2026, 17:38 • Новости дня
    Эксперты объяснили заинтересованность молодежи в построении карьеры в России

    Социолог Абрамов: Молодежь России сегодня стремится быть сопричастной к событиям в стране

    Эксперты объяснили заинтересованность молодежи в построении карьеры в России
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Молодежь России смотрит в будущее с оптимизмом и готова участвовать в развитии страны. Этому способствуют системная поддержка студентов, рост патриотизма в моложежной среде и ее вовлеченность в научные, волонтерские и другие проекты. Дополнительным фактором стало создание в вузах центров по трудоустройству, благодаря чему большинство выпускников связывают свое будущее с Россией. К таким выводам пришли участники круглого стола Экспертного института социальных исследований «Горизонты возможностей: как молодежь создает образ будущего России».

    «Будущее России создается руками молодежи. Ключевую роль в формировании современного патриотического мировоззрения студентов сыграл проект «Основы российской государственности». Патриотизм среди молодежи стал реальной, а не декларативной силой. Поднятие флага, специальная военная операция, примеры героизма среди сверстников – это повседневная реальность современной России», – отметил Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    «Системообразующую роль в поддержке студентов играет президент Владимир Путин. Это выражается в конкретных инициативах: учреждении 25 января Днем российского студенчества, запуске масштабных программ по развитию вузовской инфраструктуры», – напомнил он. «Молодежная политика – абсолютный приоритет государства. Особое значение имеют кадровые проекты, где молодые люди демонстрируют свои знания и способности, получая путевку в профессиональную жизнь», – добавил спикер.

    Артемий Киселев, и.о. исполнительного директора движения «Волонтеры Победы», обратил внимание на рост исторической грамотности: «Путин не раз отмечал, что патриотизм и гордость за страну рождаются из знания ее истории, географии и культуры. Если 20 лет назад молодежь обвиняли в незнании, то сегодня картина иная. «Волонтеры Победы» ведут масштабную работу по этим направлениям, и главный вывод – молодежь сама стала лидером этих позитивных изменений».

    О росте оптимизма среди молодежи сообщил Константин Абрамов, гендиректор Фонда содействия изучению общественного мнения: «Согласно последним исследованиям в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», в перспективы саморазвития в России верит 86% молодых людей. Сегодня каждый из них стремится быть сопричастным к событиям в стране. Студенты будут все активнее участвовать в формировании патриотической повестки».

    Эксперт также отметил важность ранней профориентации: «В вузах идет серьезная работа по знакомству учащихся с потенциальными работодателями. По итогам прошлогоднего опроса на платформе «Неравнодушный человек», 45% студентов заявили, что такие встречи проходят прямо в учебных заведениях. Практика стала ключевым фактором в понимании будущей карьеры. Во всех университетах созданы подразделения, помогающие с трудоустройством после выпуска. Сейчас 57% студентов уверены, что легко найдут работу, причем абсолютное большинство ориентированы на построение карьеры в России».

    Об успехах в науке и образовании рассказал Владимир Шаповалов, руководитель проектов департамента по работе с экспертным сообществом ЭИСИ: «Будущее страны – в руках творческой, активной молодежи, которая формирует образ завтрашнего дня. Достижения молодых ученых будут определять развитие России. Так, российские школьники в 2025 году завоевали 44 золотые медали на международных олимпиадах по химии, биологии, физике и математике, что вывело страну на третье место в мире. Россия сохраняет позиции в авангарде технологического прогресса, опираясь на мощную научную базу и кадровый потенциал. Признанием этого служит, в частности, пятое место в мире по количеству научных публикаций на русском языке».

    Директор института биомедицинской инженерии МИСИС Федор Сенатов отметил, что словом 2025 года для российских университетов стало «технологическое лидерство»: «Вузы работают на перспективу, создавая решения для «послезавтра». Современная наука развивается командами, поэтому критически важно, что студенты уже сегодня включались в решение реальных научно-технических задач. Также можно уверенно сказать, что студенческая наука в России получает мощную поддержку, и учащиеся это чувствуют, ориентируясь в первую очередь на общественную пользу, а не только на финансовую составляющую».

    В свою очередь Герой России Максим Шоломов рассказал о запросе молодежи на диалог с участниками СВО: «В обществе, и особенно среди студентов, существует запрос на общение с участниками спецоперации, причем инициаторами часто выступают сами молодые люди. Когда человек попадает в зону СВО, ему становится абсолютно ясно, за что мы ведем эту борьбу. Быть частью новой элиты означает служить своему Отечеству».

