WSJ: Маск решил вернуться в большую политику

Tекст: Вера Басилая

По данным WSJ, миллиардер Илон Маск возвращается к активному участию в американской политике и готов поддержать Республиканскую партию на промежуточных выборах 2026 года, передает ТАСС.

Издание пишет, что Маск уже предоставил 10 млн долларов кандидату в Сенат от республиканцев, а его отношения с президентом США Дональдом Трампом, ранее остававшиеся напряжёнными, начали улучшаться.

Газета отмечает, что в 2024 году Маск потратил почти 300 млн долларов на поддержку Трампа и республиканцев, став крупнейшим публичным политическим донором в стране. По мнению издания, нынешнее сближение Маска и Трампа рассматривается как прагматичный союз: предприниматель сохраняет влияние на администрацию, а Белый дом получает доступ к его технологическим ресурсам.

В 2025 году Маск занимал пост координатора ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE) и работал госслужащим с особым статусом на общественных началах, фактически входя в ближайшее окружение Трампа. Однако, как сообщают американские СМИ, отношения между ними начали ухудшаться из-за разногласий, связанных с бизнес-интересами Маска.

После ухода Маска с госслужбы 5 июня стороны публично выяснили отношения в соцсетях. Маск заявил: «Без моей поддержки Трамп не победил бы на выборах в ноябре 2024 года», а также поддержал идею импичмента, раскритиковал законопроект о госрасходах и введённые президентом пошлины. Трамп в ответ назвал его сумасшедшим, обвинил в недобросовестном исполнении обязанностей и пригрозил расторгнуть все госконтракты с компаниями Маска, включая SpaceX.

Позднее Маск выразил сожаление по поводу своих резких заявлений в адрес Трампа. Источники отмечают, что сейчас обе стороны стремятся к возобновлению сотрудничества на фоне предстоящих выборов и перераспределения политического влияния в Вашингтоне.

Ранее Илон Маск свернул планы по созданию собственной политической партии из-за давления со стороны вице-президента США Джей Ди Вэнса и его окружения.

Летом Маск подавал документы на регистрацию новой партии America Party, указав казначеем финансового директора Tesla.

До этого Маск заявил, что в стране существует риск превращения США в однопартийное государство.