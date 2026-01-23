С-400 впервые решили показать на параде в Индии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российский зенитный ракетный комплекс С-400 впервые будет представлен на параде в честь Дня республики в Индии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство ANI.

Система стоит на вооружении Вооруженных сил Индии, и ее появление на параде демонстрирует тесное военное сотрудничество между Россией и Индией.

Комплекс С-400 пройдет по центральной улице Нью-Дели на специальной платформе департамента по военным делам. Платформа также будет посвящена операции «Синдур» и успешному взаимодействию армейских, авиационных и морских подразделений страны.

В праздновании примут участие 6050 военнослужащих, а также 30 передвижных платформ. Из них 17 будут представлены администрациями штатов и союзных территорий, а еще 13 – различными министерствами, ведомствами и службами.

Парад состоится 26 января, в один из главных государственных праздников Индии. В этот день в 1950 году была принята конституция независимой Индии. В городах по всей стране пройдут торжественные шествия, концерты и культурные мероприятия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия рассматривает возможность новых закупок зенитных ракетных комплексов С-400 и С-500.

