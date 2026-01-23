  • Новость часаТолстой заявил о необходимости поэтапной отмены ЕГЭ в России
    23 января 2026, 14:15 • Новости дня

    Американские военные пожаловались на нехватку мест в казармах на Гавайях

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские военные на Гавайях столкнулись с острой нехваткой казарменных мест, новобранцев вынужденно размещают на раскладушках в переполненных помещениях.

    Об этом сообщает Stars and Stripes, ссылаясь на слова полковника армии США Рэйчел Салливан. В публикации отмечается, что по армейским нормам военнослужащим должны предоставлять отдельные комнаты, однако из-за значительного увеличения числа личного состава на острове Оаху новые солдаты подселяются к уже размещенным.

    Салливан заявила: «Мне бы очень хотелось сказать Вам, что через 15 месяцев нам не придется размещать солдат по двое в казармах, но реальность такова, что, скорее всего, придется... Даже через 15 месяцев у нас по-прежнему будет значительное количество военнослужащих, превышающее доступное количество казарменных помещений».

    По данным издания, кроватей не хватает, солдат размещают на походных кроватях, обычно используемых для полевых учений. Причиной дефицита мест стал перевод большого числа военнослужащих в 25-ю пехотную дивизию в связи с армейскими преобразованиями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Белого дома объявил о введении 10%-ных пошлин на импорт из восьми стран Европы.

    Британии потребуется вложить более 1 трлн долларов до 2040 года, чтобы выполнить новые стандарты по оборонным расходам, определенные союзниками по НАТО.

    В Швеции жители выказывают массовое нежелание служить по призыву в армии после вступления страны в НАТО.

    23 января 2026, 01:58 • Новости дня
    Трамп оценил идею Путина об использовании замороженных активов в «Совете мира»
    Трамп оценил идею Путина об использовании замороженных активов в «Совете мира»
    @ Allison Robbert/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Идея президента России Владимира Путина о передаче 1 млрд долларов из замороженных российских активов в «Совет мира» является интересной, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Это очень интересно», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По словам Трампа, некоторые страны внесли в «Совет мира» по Газе даже больше миллиарда долларов.

    Трамп также выразил уверенность, что Путин заинтересован в заключении соглашения по урегулированию конфликта на Украине. «Я думаю, что президент Путин хотел бы заключения сделки», – сказал Трамп, добавив, что, по его мнению, и Владимир Зеленский готов к соглашению.

    На вопрос о препятствиях для разрешения конфликта на Украине Трамп сообщил, что речь идет о тех же вопросах, что и прежде, подчеркнув, что в основном речь о «пределах и границах».

    Кроме того, Трамп отметил, что параметры возможного соглашения по Украине известны сторонам и уже обсуждаются последние шесть-семь месяцев. «Все идут на уступки, чтобы довести это дело до конца», – сказал Трамп. Он также сообщил, что в Давосе провел несколько обсуждений по ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером.

    Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности заявил, что Москва рассматривает инициативу Трампа по созданию «Совета мира» по Газе. Россия может направить в этот «Совет мира» 1 млрд долларов из замороженных российских активов, сказал Путин. Остальные замороженные средства могут быть использованы для восстановления пострадавших территорий после завершения боевых действий между Россией и Украиной.

    23 января 2026, 10:10 • Новости дня
    Ушаков рассказал о новом участнике переговоров Путина и Уиткоффа

    Ушаков: Новый переговорщик США Грюнбаум впервые участвовал во встрече с Путиным

    Ушаков рассказал о новом участнике переговоров Путина и Уиткоффа
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джошуа Грюнбаум впервые принял участие в переговорах между российской и американской делегациями, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Грюнбаум является старшим советником Белого дома и специалистом по экономическим вопросам. По его словам, участие Грюнбаума расширило состав американской делегации на переговорах с президентом России Владимиром Путиным, спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, передает РИА «Новости».

    Помощник российского президента также уточнил, что встреча была специально сфокусирована на получении информации по итогам контактов США с представителями Киева и Европы. Целью переговоров было определение совместных параметров дальнейших действий между Россией и США.

    В результате переговоров был согласован следующий шаг – проведение встреч рабочих групп в ОАЭ. Там пройдет заседание трехсторонней рабочей группы по безопасности под руководством адмирала Игоря Костюкова, а также российско-американской рабочей группы по экономическим делам, в которую вошли Кирилл Дмитриев и Стив Уиткофф.

    Встреча Путина и Уиткоффа началась в четверг в 23.25 по московскому времени. Переговоры продлились почти четыре часа.

    Со стороны России во встрече принимали участие Ушаков и Дмитриев. Со стороны США на переговорах присутствовали основатель Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джошуа Грюнбаум.

    22 января 2026, 22:55 • Видео
    Болгары получили шанс завязать с русофобией

    Один из наиболее адекватных лидеров в ЕС – президент Болгарии Румен Радев – выполнил свое обещание и ушел в отставку. Это дает болгарам исторический шанс.

    23 января 2026, 09:29 • Новости дня
    Трамп спрогнозировал новые территориальные потери Украины

    Трамп спрогнозировал новые территориальные потери Украины без сделки

    Трамп спрогнозировал новые территориальные потери Украины
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/AdMedia/ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    При отказе Киева от переговоров с Россией Украина может лишиться еще большего числа своих территорий, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина может лишиться еще большего количества территорий, если не согласится на мирное соглашение с Россией, передает РИА «Новости».

    При этом Трамп отметил, что в его представлении Владимир Путин изначально хотел получить всю территорию Украины.

    По его мнению, дальнейшее отсутствие договоренностей между Киевом и Москвой может привести к новым территориальным потерям Украины.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что провел хорошую встречу с Зеленским на полях ВЭФ в Давосе, однако прошлые встречи не привели к результатам.

    Зеленский заявил, что вопрос территорий до сих пор остается самым сложным и нерешенным. Многие жители Украины стали выражать готовность к территориальным уступкам ради мира после перебоев с электроэнергией.

    Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что без согласования территориального вопроса по формуле переговоров в Анкоридже невозможно достичь долгосрочного урегулирования.

    23 января 2026, 07:08 • Новости дня
    Ушаков: Россия и США согласовали шаги по урегулированию «на двоих»
    Ушаков: Россия и США согласовали шаги по урегулированию «на двоих»
    @ Александр Казаков/POOL/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент России Владимир Путин и американские представители «на двоих» определили параметры дальнейших действий по украинскому урегулированию, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Встреча была сфокусирована на том, чтобы получить информацию по итогам контактов США с украинской стороной и с европейскими партнерами, указал Ушаков, передает РИА «Новости».

    Встреча была необходима, чтобы «вместе, уже как бы «на двоих», определить параметры дальнейших действий», добавил он.

    Стороны уже согласовали следующий шаг в рамках достигнутых договоренностей. Им станут запланированные встречи профильных рабочих групп в ОАЭ.

    Трехстороннюю структуру по безопасности возглавил начальник ГРУ адмирал Игорь Костюков. В двустороннюю группу по экономическим вопросам вошли спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

    Напомним, президент России провел переговоры с Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером, а также с комиссаром Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джошем Грюнбаумом.

    Встреча длилась около четырех часов. Она началась в 23.25 мск, а завершилась после 03.00 мск.

    23 января 2026, 11:54 • Новости дня
    Минченко оценил переговоры Путина с делегацией США в Кремле

    Политолог Минченко: В Москве прошел тест-драйв «Совета мира»

    Минченко оценил переговоры Путина с делегацией США в Кремле
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Работа по основным трекам, наметившимся в Кремле, продолжится в Абу-Даби. На повестке, вероятно, будет стоять вопрос реализации вывода украинских войск из Донбасса, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее Владимир Путин провел встречу с делегацией представителей США. По мнению эксперта, участие Джоша Грюнбаума в ней неслучайно.

    «По итогам встречи Владимира Путина с американскими эмиссарами в Кремле анонсирована работа по двум трекам – военному и экономическому», – указал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». Он назвал выбор Абу-Даби в качестве места проведения заседания трехсторонней рабочей группы Россия – США – Украина по вопросам безопасности логичным, поскольку столица ОАЭ ранее уже становилась площадкой для диалога сторон.

    «Я думаю, на повестке – вопрос реализации вывода украинских войск из Донбасса: как технически это сделать так, чтобы было обеспечено прекращение огня на период вывода. Также необходимо понимать предполагаемые способы верификации результатов, механизмы синхронизации мероприятий с переговорным треком и, видимо, подписанием каких-то пакетов документов», – рассуждает политолог.

    «Остановка боевых действий, а потом перемещение войск – это очень сложная задача с точки зрения и логистики, и безопасности», – подчеркнул Минченко. Что касается второго трека работы, продолжил собеседник, то у Кирилла Дмитриева и Стива Уиткоффа есть достаточно серьезный прорыв с точки зрения поиска интересных и для России, и для США совместных экономических проектов. «Состав российской делегации на предстоящих переговорах достаточно традиционный», – уточнил спикер.

    На этом фоне аналитик обратил внимание на новую фигуру в американской переговорной группе – Джоша Грюнбаума. «Он включен как представитель недавно созданного «Совета мира». Я думаю, что это практически первый тест-драйв новой организации в международных переговорах, причем в двойственном формате – и по украинскому вопросу, и по вопросу Газы», – заключил Минченко.

    В ночь на пятницу состоялись переговоры президента России Владимира Путина с делегацией представителей США. Встреча продолжалась около четырех часов. С американской стороны в ней принимали участие спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.

    Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, переговоры были исключительно содержательными, конструктивными и были необходимы, чтобы «вместе, уже как бы «на двоих», определить параметры дальнейших действий». Спецпредставитель главы России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев охарактеризовал их как «важные».

    Центральной темой стала ситуация на Украине. По словам Ушакова, стороны подтвердили: без решения территориального вопроса по «формуле Анкориджа» рассчитывать на долгосрочное урегулирование не приходится. «Мы, как подчеркивал Владимир Путин, искренне заинтересованы в урегулировании украинского кризиса политико-дипломатическими методами. Но пока этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед специальной военной операцией целей именно на поле боя», – цитирует помощника президента официальный сайт Кремля.

    Он сообщил, что 23 января в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием России, США и Украины. Российскую делегацию возглавит начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков. Параллельно с этим в столице ОАЭ пройдет встреча руководителей двусторонней группы России и США по экономическим делам – Кирилла Дмитриева и Стива Уиткоффа.

    На встрече в Кремле также обсуждалась американская инициатива о создании «Совета мира». Москва выразила готовность направить в его бюджет один млрд долларов из замороженных еще прежней администрацией США российских активов. Остальные средства, как отметил Ушаков, могут быть использованы «для восстановления территорий, пострадавших в ходе боевых действий уже после заключения мирного договора между Россией и Украиной». «Разговор по этой теме будет продолжен в двусторонней экономической группе», – уточнил Ушаков.

    Трехсторонняя встреча России, США и Украины в ОАЭ – в любом случае положительное событие, заявил Трамп. «Любая встреча – это хорошо. Если не встречаться, ничего не произойдет», – сказал глава Белого дома, его слова приводит РБК. Американский лидер также отметил, что Украина может потерять еще больше территорий, если не пойдет на урегулирование конфликта.

    23 января 2026, 04:35 • Новости дня
    Ушаков: Россия до урегулирования на Украине продолжит решать вопрос на поле боя
    Ушаков: Россия до урегулирования на Украине продолжит решать вопрос на поле боя
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Россия продолжит добиваться целей специальной военной операции на Украине на поле боя, пока не достигнуто урегулирование, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков по итогам встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Кремле.

    «Главное, что в ходе этих переговоров нашего президента с американцами было вновь констатировано, что без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на достижение долгосрочного урегулирования не стоит», – приводит слова Ушакова ТАСС.

    Он заявил, что «российские вооруженные силы владеют стратегической инициативой», передает РИА «Новости».

    «Мы, как подчеркивал Владимир Путин, искренне заинтересованы в урегулировании украинского кризиса политико-дипломатическими методами. Но пока этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед специальной военной операцией целей», – сказал он журналистам.

    Переговоры продолжались около четырех часов. Ушаков заявил, что обсуждение в Кремле было исключительно содержательным, конструктивным и предельно откровенным. По его словам, встреча оказалась полезной как для России, так и для США. Среди тем беседы были также «Совет мира», ситуация в Гренландии и ряд других вопросов. Американская сторона поделилась с Москвой информацией о встрече Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Давосе.

    Встреча была сфокусирована на том, чтобы получить информацию об итогах контактов США с украинцами и европейцами, «и вместе уже, на двоих, определить параметры дальнейших действий», сказал Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин встретился в Кремле со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, предпринимателем Джаредом Кушнером и комиссаром Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джошем Грюнбаумом.

    23 января 2026, 14:48 • Новости дня
    Эксперты назвали главный вопрос переговоров России, США и Украины в Абу-Даби

    Политолог Ткаченко: Переговорную позицию России улучшают успехи на фронте

    Эксперты назвали главный вопрос переговоров России, США и Украины в Абу-Даби
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Камнем преткновения для урегулирования конфликта на Украине остается территориальный вопрос. Впрочем, для Москвы СВО – это не про территории, а про гарантии безопасности. Эта тема может выйти на первый план после вывода украинских сил из Донбасса, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Федор Лукьянов и Станислав Ткаченко. В пятницу пройдет заседание трехсторонней группы Россия – США – Украина.

    «Сам факт встречи в Кремле и продолжение контактов между Москвой и Вашингтоном показывает, что процесс идет непрерывно, несмотря на очень разные политические обстоятельства», – отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».

    По его мнению, пусть и медленно, но формируются некие контуры возможного будущего соглашения. «Главным камнем преткновения для урегулирования остается территориальный вопрос», – напомнил он и добавил, что для России главной темой остается система гарантий безопасности. По причине того, что изначально требования российского руководства были проигнорированы, и началась спецоперация.

    Лукьянов допустил, что вопрос «остается в стороне» до решения территориальных договоренностей. Заседание трехсторонней группы России, США и Украины, судя по всему, посвятят текущим прикладным темам в военно-технической сфере. Что касается двусторонних консультаций по экономике, то они связаны с замороженными российскими активами и тем, как эти средства могут быть использованы для восстановления территорий, добавил политолог.

    Схожей точки зрения придерживается Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Москва твердо стоит на своей позиции. Более того, переговорная ситуация для России благодаря продвижению армии на фронте лишь улучшается», – подчеркнул он.

    Как отметил собеседник, из заявления Юрия Ушакова следует, что в Анкоридже была зафиксированы определенные территориальные договоренности. Поэтому эксперт допускает, что одной из тем переговоров в Абу-Даби станет вывод ВСУ из Донбасса. «Тот факт, что российскую делегацию возглавляет начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков, говорит о том, что ключевым окажется обсуждение нынешнего состояния и военных перспектив Украины», – добавил Ткаченко.

    «Если Киев начнет выводить войска, то это будет означать признание украинским руководством неспособности контролировать линию фронта. Фактически речь пойдет о бегстве или по меньшей мере эвакуации», – рассуждает он. По его прогнозам, далее при таком развитии событий следует ожидать нового раунда переговоров с участием, вероятно, главы МИД Сергея Лаврова. Основным вопросом станут гарантии безопасности.

    «СВО – это в первую очередь про структуру безопасности в Евразии», – подчеркнул собеседник. В этом случае за стол могут пригласить и европейских лидеров. «Пока мы не считаем их субъектами, поэтому первый раунд, судя по всему, пройдет исключительно между Россией, США и Украиной. Европейцев позовут, но для того, чтобы они согласились с тем, о чем договорятся нынешние участники», – заключил Ткаченко.

    В ночь на пятницу состоялись переговоры президента России Владимира Путина с делегацией представителей США. Встреча продолжалась около четырех часов. С американской стороны в ней принимали участие спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.

    Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, переговоры были исключительно содержательными, конструктивными и были необходимы, чтобы «вместе, уже как бы «на двоих», определить параметры дальнейших действий». Спецпредставитель главы России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев охарактеризовал их как «важные».

    Центральной темой стала ситуация на Украине. По словам Ушакова, стороны подтвердили: без решения территориального вопроса по «формуле Анкориджа» рассчитывать на долгосрочное урегулирование не приходится. «Мы, как подчеркивал Владимир Путин, искренне заинтересованы в урегулировании украинского кризиса политико-дипломатическими методами. Но пока этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед специальной военной операцией целей именно на поле боя», – цитирует помощника президента официальный сайт Кремля.

    Он сообщил, что 23 января в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием России, США и Украины. Российскую делегацию возглавит начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков. Параллельно с этим в столице ОАЭ пройдет встреча руководителей двусторонней группы России и США по экономическим делам – Кирилла Дмитриева и Стива Уиткоффа.

    На встрече в Кремле также обсуждалась американская инициатива о создании «Совета мира». Москва выразила готовность направить в его бюджет один млрд долларов из замороженных еще прежней администрацией США российских активов. Остальные средства, как отметил Ушаков, могут быть использованы «для восстановления территорий, пострадавших в ходе боевых действий уже после заключения мирного договора между Россией и Украиной». «Разговор по этой теме будет продолжен в двусторонней экономической группе», – уточнил Ушаков.

    Трехсторонняя встреча России, США и Украины в ОАЭ – в любом случае положительное событие, заявил Трамп. «Любая встреча – это хорошо. Если не встречаться, ничего не произойдет», – сказал глава Белого дома, его слова приводит РБК. Американский лидер также отметил, что Украина может потерять еще больше территорий, если не пойдет на урегулирование конфликта.

    В Кремле заявили, что Москва считает нецелесообразным говорить публично о формулах, которые обсуждаются на переговорах по Украине, в том числе территориальных. «Хорошо известна позиция России о том, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, они должны быть выведены оттуда. Это является очень важным условием. Есть также другие нюансы, которые остаются на повестке дня переговоров», – сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По информации Axios, территориальный вопрос станет главным на переговорах в Абу-Даби.

    22 января 2026, 18:52 • Новости дня
    Зеленский заявил о планах США провести встречу с Россией и Украиной в ОАЭ
    Зеленский заявил о планах США провести встречу с Россией и Украиной в ОАЭ
    @ GIAN EHRENZELLER/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты планируют провести 23-24 января в Объединенных Арабских Эмиратах трехстороннюю встречу на техническом уровне с участием представителей США, России и Украины, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «Завтра и послезавтра будет первая трехсторонняя встреча в Эмиратах», – отметил он, передает ТАСС.

    Зеленский подчеркнул, что надеется на осведомленность Эмиратов о предстоящих переговорах. «У нас были сюрпризы с американской стороны. Но в любом случае они туда поедут. Думаю, что хорошо, что на техническом уровне будет такая трехсторонняя встреча», – добавил он.

    Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил о запланированных в ближайшие дни встречах рабочих групп в Абу-Даби по вопросам урегулирования на Украине.

    Уиткофф отмечал, что за последние шесть недель в урегулировании ситуации на Украине удалось достичь большего прогресса, чем за несколько предыдущих лет.

    Напомним, в четверг в Москве состоится встреча президента России Владимира Путина с Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером.

    22 января 2026, 19:30 • Новости дня
    ФСБ сообщила о применении западной взрывчатки при диверсиях на железных дорогах РФ
    ФСБ сообщила о применении западной взрывчатки при диверсиях на железных дорогах РФ
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На железных дорогах Ленинградской и Псковской областей в этом году были впервые использованы западные образцы взрывчатки для совершения диверсий, сообщили в ФСБ.

    Западные образцы взрывчатых веществ впервые были использованы для диверсий на железной дороге на территории Северо-Запада России в 2025 году. Об этом сообщил заместитель начальника УФСБ по Петербургу и Ленинградской области Сергей Степанец, передает РИА «Новости».

    По его словам, «в 2025 году противником на территории Ленинградской и Псковской областей впервые с момента начала СВО совершены террористические акты с применением западных образцов взрывчатых веществ для уничтожения грузовых составов и железнодорожного полотна».

    В связи с новыми угрозами был разработан межведомственный комплекс мероприятий по осмотру уязвимых участков местности и сети железнодорожной инфраструктуры в зоне диверсионно-террористических актов. Эти меры позволили усилить контроль и повысить готовность к предотвращению подобных инцидентов в будущем.

    Основные части обнаруженных взрывных устройств уже переданы специалистам-взрывотехникам на экспертизу. Ожидается, что это позволит в будущем настраивать поисковое оборудование для более эффективного обнаружения и обезвреживания подобных взрывчатых веществ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг спецслужбы предотвратили теракт на железной дороге в Кемеровской области. Также в четверг в Москве ФСБ выявила агента молдавских спецслужб, который выполнял задание в ущерб безопасности России.

    А до этого на Кубани сотрудники ФСБ предотвратили попытку поджога поездов, которую организовали по заданию украинских спецслужб.

    23 января 2026, 03:18 • Новости дня
    Переговоры Путина и Уиткоффа завершились в Москве
    Переговоры Путина и Уиткоффа завершились в Москве
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом завершились, сообщили в Кремле.

    Встреча началась в 23.25 мск и продлилась до 3.04 мск, таким образом, обсуждение заняло 3 часа 39 минут, передает РИА «Новости».

    Кортеж Уиткоффа покинул Кремль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в переговорах участвовали помощник президента России Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, а также предприниматель Джаред Кушнер, зять американского лидера, и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.

    23 января 2026, 01:16 • Новости дня
    Украина заявила НАТО о готовности «решить проблему с российскими кораблями»

    Зеленский: Украина может решить проблему с кораблями России у Гренландии

    Украина заявила НАТО о готовности «решить проблему с российскими кораблями»
    @ Virginia Mayo/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Если бы Украина была в НАТО, то могла бы «решить проблему с российскими кораблями», которые якобы находятся у Гренландии, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «Если российские военные корабли беспрепятственно курсируют вокруг Гренландии, Украина может помочь», – заявил Зеленский в соцсетях. Он уверяет, что у Украины якобы «есть опыт и оружие», чтобы уничтожить эти корабли.

    «Если бы нас попросили, и если бы Украина была в НАТО – но нас там нет – мы бы решили эту проблему с российскими кораблями», – заверил он.

    Один из популярных ответов на это заявление гласит: «Брат, Путин избивает тебя до полусмерти на Украине. Какие действия ты хочешь предпринять в Гренландии? Просто заткнись».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп пообещал принять меры против так называемой «российской угрозы» для Гренландии. Посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что Москва не рассматривает Гренландию как объект территориальных притязаний и не угрожает странам Арктики.

    Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен подчеркнул, что в районе Гренландии отсутствует непосредственная угроза безопасности со стороны Китая и России. В гренландских водах не находятся российские суда или флот, заявила глава департамента рыболовства в правительстве Гренландии Катрине Кэргор.

    22 января 2026, 23:35 • Новости дня
    Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером начались в Кремле
    Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером начались в Кремле
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером, зятем американского лидера.

    Кроме того, в переговорах принимают участие помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, сообщается на сайте Кремля.

    Также в Кремль в составе американской делегации прибыл комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.

    Встреча проходит в Представительском кабинете президента в Сенатском дворце Кремля.

    Путин тепло поприветствовал гостей, пожав им руки. «Nice to meet you again («Рад снова вас видеть»)», – сказал Путин на английском Уиткоффу. Уиткофф в свою очередь ответил, что очень рад видеть российского лидера. Он представил президенту России Грюнбаума, который впервые участвует в переговорах в Кремле: «Это Джош», – передает РИА «Новости».

    Грюнбаум участвовал в консультациях, которые на более низком уровне проходили в Майами (штат Флорида). Москву на них представлял Дмитриев, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет спецпредставителя президента США прибыл в московский аэропорт Внуково примерно в 22.35 мск. Затем кортеж прибыл в Кремль.

    23 января 2026, 05:14 • Новости дня
    Ушаков подтвердил запланированные переговоры России, США и Украины в Абу-Даби
    Ушаков подтвердил запланированные переговоры России, США и Украины в Абу-Даби
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    В пятницу в столице ОАЭ Абу-Даби представители России, США и Украины проведут встречу по вопросам безопасности, на которой обсудят возможности урегулирования украинского конфликта, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Условлено, что уже сегодня, то есть в пятницу, 23 января, в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности. Трехсторонней рабочей группы – это значит представители России, США и Украины», – приводит слова Ушакова РИА «Новости».

    Ушаков отметил, что российская делегация получила конкретные инструкции от президента России Владимира Путина по итогам состоявшихся ранее переговоров с американской стороной, передает ТАСС.

    По словам Ушакова, Соединенные Штаты приложили значительные усилия к подготовке этой встречи, и американская сторона рассчитывает на успех переговоров, которые могут стать шагом к достижению договоренностей о мирном урегулировании конфликта.

    «Наша переговорная группа по вопросам безопасности уже сформирована и в ближайшие часы вылетит в Эмираты, – рассказал Ушаков. – В ее состав включены представители руководства министерства обороны во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Костюковым».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты планируют провести 23-24 января в Объединенных Арабских Эмиратах трехстороннюю встречу на техническом уровне с участием представителей США, России и Украины.

    В Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Двусторонняя российско-американская рабочая группа по экономическим вопросам проведет в Абу-Даби встречу – наряду с трехсторонней российско-американско-украинской. Ее возглавят спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев и Уиткофф.

    23 января 2026, 16:16 • Новости дня
    Американист объяснил роль Грюнбаума в делегации США на переговорах в Кремле

    Эксперт Дудаков: Грюнбаум может курировать будущие экономические проекты России и США

    Американист объяснил роль Грюнбаума в делегации США на переговорах в Кремле
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Включение финансиста Джоша Грюнбаума в американскую переговорную группу указывает на заинтересованность Белого дома в расширении сотрудничества с Россией. Вероятно, речь пойдет о конкретных проектах в сфере торговли, совместной добыче редкоземельных металлов и освоении Арктики, заявил газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее в Кремле прошли трехчасовые российско-американские переговоры.

    «Москва и Вашингтон запустили переговорный процесс довольно обширного характера с огромным количеством вопросов. Вполне логично стремление американской стороны увеличить размер своей переговорной группы за счет специалистов с разным бэкграундом», – пояснил американист Малек Дудаков.

    Что касается лично Грюнбаума, то он построил карьеру в финансово-корпоративной сфере. «Думаю, его опыт будет использован в рамках обсуждения потенциальных совместных проектов Москвы и Вашингтона. Вероятно, они будут касаться торговли, совместной добычи редкоземельных металлов, освоения Арктики. Судя по всему, он еще не раз приедет в Россию», – полагает спикер.

    Как отметил аналитик, в Белом доме постоянно говорят о потенциальном расширении сотрудничества с Россией в случае заключения «большой сделки» по украинскому урегулированию. «Включение Грюнбаума в состав американской делегации иллюстрирует также подход Трампа к кадровой работе. Он не доверяет карьерным дипломатам», – заметил он.

    «Трамп сосредотачивается в большей степени на проведении сделок через своих ближайших соратников, вроде Уиткоффа, с которым 30 лет играет в гольф. Кроме того, глава Белого дома опирается на людей из корпоративного мира и бизнес-среды. Из них, по мнению президента США, выходят куда более эффективные специалисты, чем дипломаты», – детализировал эксперт.

    «Помимо этого, возможно, Грюнбаум будет работать, скажем так, по смежным с украинским урегулированием трекам. Не исключаю, что он станет одним из кураторов аудитов и расследований эффективности освоения Киевом западных траншей», – резюмировал собеседник.

    В ночь на пятницу президент России Владимир Путин встретился в Кремле со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, основателем компании Affinity Partners Джаредом Кушнером и комиссаром Федеральной службы по закупкам Джошем Грюнбаумом.

    «Последний участник – это старший советник Белого дома, специалист по экономическому досье. Он впервые присоединился к американской команде», – приводит РИА «Новости» слова помощника президента России Юрия Ушакова.

    Переговоры продолжались около четырех часов и, по словам Ушакова, «были исключительно содержательными, конструктивными, предельно откровенными и доверительными». «Вопросы дальнейшего развития двусторонних российско-американских отношений обсуждались в концептуальном плане, исходя из того, что у наших стран огромный потенциал для сотрудничества в самых различных областях», – сказал он.

    Ранее Уиткофф сообщал, что Грюнбаум участвовал во встречах в Майами со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. В декабре он сам подтвердил, что стал частью команды переговорщиков от Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине.

    Грюнбаум вырос в ортодоксальной еврейской общине в Нью-Джерси. Он внук пережившего холокост человека, всю семью которого убили нацисты. Учился в иешиве (высшем религиозном учебном заведении иудаизма). Получил степень доктора юриспруденции в Школе права Нью-Йоркского университета и магистра делового администрирования в Школе бизнеса Стерна, сообщает РБК.

    Грюнбаум начал карьеру в компании отца, занимавшейся импортом продуктов. Затем стажировался в банке Goldman Sachs, юрфирме Sullivan & Cromwell, работал в инвестбанке Moelis & Co. Затем на должности директора инвесткомпании KKR & Co специализировался на особых ситуациях, частном кредитном инвестировании, реструктуризации, управлении, слияниях и поглощениях.

    В январе 2025 года он стал комиссаром Федеральной службы закупок (FAS) Управления общих служб (GSA). Эта структура осуществляет надзор за федеральными контрактами, добиваясь прозрачной финансовой подотчетности, а также оптимального соотношения цены и качества, сообщает портал ExecutiveGov. Сам Грюнбаум регулярно напоминает о «пристальном внимании нынешней администрации к финансовой ответственности».

    Также в интервью Jewish Insider он подчеркивал, что команда Трампа «не терпит ненависти в форме антисемитизма». «Поэтому, я думаю, что в контексте контрактов и грантов нужно рассматривать вопрос: с какими партнерами должно сотрудничать федеральное правительство?» – отмечал Грюнбаум. Чиновник входит в «Совет мира» по Газе, вокруг которого разворачивается тонкая игра России и США.

    23 января 2026, 05:30 • Новости дня
    Ушаков пошутил о позднем времени брифинга после переговоров в Кремле

    Tекст: Антон Антонов

    Помощник президента России Юрий Ушаков пошутил о позднем времени брифинга по итогам встречи в Кремле президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

    Начиная брифинг, Ушаков с иронией заявил: «Сейчас 4 часа 15 минут. И самое время, чтобы проинформировать вас о состоявшихся вчера и сегодня переговорах в Кремле», – передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин провел переговоры в Кремле с Уиткоффом, а также предпринимателем Джаредом Кушнером и комиссаром Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джошем Грюнбаумом.

    Переговоры продолжались около четырех часов. Они начались в 23.25 мск, а завершилась после 03.00 мск.

