NYT: Зеленский в Давосе обрушился с критикой на ближайших союзников

Tекст: Вера Басилая

Владимир Зеленский выступил с критикой в адрес европейских стран на форуме в Давосе, сообщает The New York Times.

По словам Зеленского, Европа остается «фрагментированным калейдоскопом» и не может стать глобальной силой, способной защитить свободу и противостоять угрозам. Он подчеркнул, что Европа полагается на военную мощь Соединенных Штатов и не готова действовать самостоятельно.

Зеленский отметил, что европейские власти не смогли эффективно противодействовать действиям России и недостаточно строго реагировали на попытки обхода санкций со стороны российских нефтяных танкеров. Он также сравнил позицию Европы с решительными мерами США, приведя в пример военную операцию против Николаса Мадуро и действия в отношении Венесуэлы.

В своей речи Зеленский указал на опасность того, что Европа может остаться без поддержки США в будущем, и призвал европейские страны к большей самостоятельности и единству. По его мнению, только совместные усилия с Украиной позволят защитить европейский образ жизни и безопасность.

Зеленский также сообщил, что провел встречу с Дональдом Трампом, по итогам которой стороны достигли договоренности относительно гарантий безопасности для Украины после завершения военных действий. Однако подробности о характере этих гарантий он не раскрыл. Отмечается, что конкретных соглашений о послевоенном восстановлении или дополнительных гарантиях безопасности на форуме достигнуто не было.

Владимир Зеленский заявил, что если бы Украина была в НАТО, она могла бы «решить проблему с российскими кораблями» у Гренландии.

Зеленский ранее подчеркнул, что Европа по-прежнему не готова к самостоятельной защите и не понимает, как реагировать на новые вызовы.

Украинский лидер обвинил западные страны в отсутствии реальной поддержки народов Белоруссии и Ирана.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал Зеленского «бестолковым клоуном» из-за его призывов атаковать Иран.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Зеленского человеком, который уже четвертый год не может или не хочет закончить конфликт.