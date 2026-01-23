В Тбилиси впервые осудили перекрывших тротуар участников радикальных акций

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Двое из них отправлены в заключение на четверо суток, один на пять. Максимальная санкция – 15 суток для участников и двадцать – для организаторов.

Осужденные заявили, что после освобождения снова будут перекрывать тротуар на акциях, проводимых с ноября 2024 года.

Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала в социальных сетях эти приговоры «политическим террором» и «государственными репрессиями».

В последнее время на ежедневных акциях протеста собирается несколько десятков человек, полиция не позволяет им перекрывать дорожное движение, тогда они препятствуют пешеходному перед зданием парламента Грузии на проспекте Руставели в Тбилиси.

Законы, регулирующие проведение митингов и демонстраций, были ужесточены в конце прошлого года. Власти Грузии объяснили новые регуляции тем, что небольшие группы радикалов не должны мешать повседневной жизни тбилисцев и гостей столицы страны.