Кремль назвал ключевое условие урегулирования на Украине

Слуцкий предложил амнистию для уже ввезенного в Россию оборудования майнеров

Tекст: Елизавета Шишкова

По словам Слуцкого, к середине 2025 года в специальных реестрах Федеральной налоговой службы зарегистрированы более тысячи майнеров, что составляет примерно треть от общего числа предпринимателей и компаний, работающих в этой сфере, передает ТАСС. Однако процесс легализации тормозится из-за проблем с оборудованием, которое ввозилось в страну с ошибками в документах.

Как отметил лидер ЛДПР, владельцы такой техники опасаются возможной ответственности и потому не спешат заявлять о себе официально. В этой связи он напомнил о сути предлагаемой меры: «Эти майнеры сейчас не торопятся подавать заявления на включение в реестры ФНС, опасаясь ответственности за использование такого оборудования для майнинга. Мы предложили ввести амнистию на ранее ввезенное оборудование, если майнер заявил о его наличии и подал заявление на включение в реестр».

По мнению депутата, амнистия позволит ускорить легализацию криптоиндустрии и снизит риски ухода участников рынка в нелегальный сектор из-за страха санкций за использование незарегистрированной техники.

Помимо этого, Слуцкий считает необходимым установить для действующих игроков крипторынка переходный период продолжительностью до полутора лет. Такой срок, по его словам, даст бизнесу возможность адаптироваться к новым правилам, а государству – выстроить взвешенную систему регулирования отрасли.

Отдельно глава ЛДПР указал на важность диалога между регуляторами и рынком. Он призвал Банк России и Министерство финансов РФ наладить системное взаимодействие с представителями майнингового сообщества для совместной работы над законодательством. По его оценке, это поможет регуляторам лучше понять специфику крипторынка и более точно настроить правовые механизмы его регулирования.

